Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)

par Claude Chendjou

Wall Street est attendue en légère baisse mardi à l'ouverture après ses récents sommets qui laissent ‌désormais place à une consolidation, tandis que les Bourses européennes, portées par le compartiment des semi-conducteurs avec les prévisions de STMicroelectronics, évoluent modérément dans le vert.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en repli de ​0,37% pour le Dow Jones, de 0,21% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,16% pour le Nasdaq.

Lundi, le S&P 500 et le Nasdaq ont tous deux enregistré leur huitième séance de hausse consécutive et terminé à des niveaux records, Nvidia progressant de plus de 6% après avoir dévoilé un nouveau processeur destiné à implémenter l'IA directement dans les ordinateurs personnels.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,69% à 8.203,16 points vers 11h15 GMT. À Francfort, le ​Dax avance de 0,95% et à Londres, le FTSE prend 0,36%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,70% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 1,02%. Le Stoxx 600, avance de 0,66%, soutenu par le compartiment technologique, qui monte de 2,94%.

L'actualité des entreprises, en l'occurrence des prévisions de STMicroelectronics, prend mardi ​le pas sur la géopolitique alors que le président américain Donald Trump et le Liban ont annoncé lundi un ⁠cessez-le-feu partiel entre le Hezbollah et Israël, ce qui soutient également le sentiment des investisseurs, faisant reculer les cours du pétrole.

STMicroelectronics grimpe de 10,82%, porté par le relèvement de son objectif de chiffre d'affaires ‌pour les centres de données, le fabricant franco-italien de semi-conducteurs citant une demande forte en infrastructures destinées à l'intelligence artificielle (IA). Dans son sillage, les groupes liés à l'IA comme Infineon et Schneider Electric avancent respectivement de 6,82 et 2,39%

"Les semi-conducteurs ne sont probablement plus seulement un secteur technologique traditionnel. Ils deviennent progressivement l'infrastructure centrale de l'économie mondiale de demain", souligne ​John Plassard, associé et responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion.

"La véritable question n'est ‌donc peut-être plus de savoir si le cycle finira par s'achever, mais plutôt combien de temps ce supercycle mondial de l'IA peut se prolonger avant ⁠que les marchés ne commencent véritablement à anticiper sa conclusion".

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Alphabet perd environ 2% en avant-Bourse après avoir annoncé son intention de lever 80 milliards de dollars via des émissions d'actions pour financer son expansion dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA).

Hewlett Packard Enterprise s'envole d'environ 30% en avant-Bourse, la société ayant annoncé des résultats records pour le deuxième trimestre et relevé ses objectifs financiers à long terme. Ses concurrents Dell et Super Micro ⁠Computer prennent respectivement 3,3% et 5,1% avant l'ouverture.

VALEURS ‌EN EUROPE

Dans les autres secteurs en Europe, Abivax dévisse de 30,81% après la publication des résultats d'un essai concernant l'obéfazimod, le médicament de la biotech française contre les maladies inflammatoires ⁠chroniques de l'intestin.

Le groupe pharmaceutique allemand Bayer plonge de 4,75%, tombant à un creux de plus de six mois, alors qu'un trader a signalé la nervosité des investisseurs à l'approche de la date butoir du 4 juin pour ‌que les plaignants acceptent ou non l'accord de règlement collectif concernant le litige sur le glyphosate aux Etats-Unis.

Prosus grimpe de 9,94%, le groupe technologique néerlandais ayant reçu de la part des autorités de ⁠régulation de l'UE un délai supplémentaire pour se conformer à la cession de sa participation dans Delivery Hero (+3,05%).

British American Tobacco recule de 2,92% après que ⁠le fabricant de cigarettes Dunhill a fait état d'une ‌faiblesse des volumes dans le secteur du tabac chauffé et des cigarettes.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli mardi, effaçant les fortes hausses de la veille, après que Donald Trump a déclaré que des discussions avec l'Iran étaient en ​cours.

"Les publications du président américain Trump sur les réseaux sociaux, laissant entendre une désescalade des tensions, pèsent aujourd'hui sur les cours ‌du pétrole brut", souligne Giovanni Staunovo, analyste chez UBS. "Cela dit, le trafic pétrolier dans le détroit reste limité", a-t-il ajouté.

Le Brent reflue de 1,20% à 93,81 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 1,09% à 91,16 dollars.

TAUX

Les rendements ​obligataires souverains en zone euro reculent avec l'espoir d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre.

Le rendement du Bund allemand à dix ans cède près de sept points de base, à 2,95%, avoir progressé de huit points de base lundi. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans perd 4,7 points de base, à 4,42%, après une hausse de deux points lundi liée à l'incertitude dans les négociations entre Washington ⁠et Téhéran.

CHANGES

L'indice dollar mesurant les fluctuations du billet vert face à un panier de devises internationales évolue dans une fourchette étroite mardi alors que les investisseurs surveillent les nouveaux développements en provenance du Moyen-Orient. Il cède mardi 0,08% à la mi-séance et oscille dans une fourchette comprise entre 98,9 à 99,5 points depuis le 15 mai.

Le marché attend par ailleurs l'enquête Jolts sur les offres d'emplois aux Etats-Unis, prélude au rapport officiel mensuel en la matière prévu vendredi.

L'euro prend 0,13%, à 1,1644 dollar alors que l'inflation en zone euro s'est accélérée à 3,2% sur un an en mai. Par ailleurs, un rapport de la Banque centrale européenne (BCE), publié mardi, montre que le rôle international de l'euro est resté pratiquement inchangé en 2025, déjouant les espoirs que la politique économique erratique des Etats-Unis donne un élan significatif à la monnaie européenne.

La livre sterling s'échange à 1,3468 dollar (+0,11%).

PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE RESTANT À L'AGENDA DU ​MARDI 2 JUIN :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 14h00 Offres d'emploi (enquête avril 6,880 mlns 6,866

JOLTS) mlns

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)