(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Microchip Technology et Microsoft)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,35% pour le Dow Jones .DJI , de 0,16% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,09% pour le Nasdaq .IXIC :

* ALPHABET GOOGL.O perd environ 2,3% en avant-Bourse. Le géant de l'internet a annoncé son intention de lever 80 milliards de dollars via des émissions d'actions pour financer son expansion dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA). L'opération comprend notamment un placement privé de 10 milliards de dollars auprès de BERKSHIRE HATHAWAY BRKa.N , considéré comme un soutien de premier plan à la stratégie à long terme de Alphabet en matière d'IA et de "cloud" (informatique dématérialisée).

* HEWLETT PACKARD ENTERPRISE HPE.N s'envole d'environ 30% en avant-Bourse, la société ayant annoncé des résultats records pour le deuxième trimestre et relevé ses objectifs financiers à long terme, grâce à une forte demande dans l'IA. Ses concurrents DELL DELL.N et SUPER MICRO COMPUTER SMCI.O prennent en avant-Bourse 3,3% et 5,1%, respectivement.

* MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O grimpe de plus de 27% en avant-Bourse après que le directeur général de NVIDIA NVDA.O , Jensen Huang, a présenté le fabricant de puces comme la prochaine "entreprise à atteindre les 1.000 milliards de dollars" de capitalisation boursière, à l'occasion du salon Computex à Taipei. Nvidia a investi deux milliards de dollars dans Marvell, dans le cadre de ses projets visant à faciliter l'utilisation par ses clients des puces sur mesure dédiées à l'intelligence artificielle (IA) que ce dernier conçoit.

Par ailleurs, Jensen Huang a déclaré mardi que Nvidia disposait de stocks suffisants pour répondre à la forte croissance des processeurs centraux (CPU) et des processeurs graphiques (GPU) malgré des contraintes dans la chaîne d'approvisionnement.

* MICROCHIP TECHNOLOGY MCHP.O progresse de 5,4% en avant-Bourse après avoir dit prévoit une hausse de 65% du chiffre d'affaires lié aux solutions pour centres de données en 2026, à environ 500 millions de dollars (429,39 millions d'euros).

* MICROSOFT MSFT.O tiendra mardi sa conférence annuelle destinée aux développeurs, au cours de laquelle le groupe américain devrait présenter de nouveaux outils d'IA pour les PC et le cloud.

* ORACLE ORCL.N - Le groupe technologique chinois ByteDance et le spécialiste américain des bases de données Oracle comptent parmi les clients des puces pour centres de données d'IA d'ARM ARM.O O9Ty.F , a déclaré mardi le directeur général d'Arm, Rene Haas, à l'occasion du salon Computex à Taipei.

* BLACKSTONE BX.N - Le gestionnaire d'actifs alternatifs a annoncé mardi avoir levé 13,1 milliards de dollars pour son fonds de capital-investissement en Asie, dépassant son objectif initial et réalisant ainsi sa plus importante levée de fonds de ce type dans la région.

* La fusion entre ESTÉE LAUDER EL.N et Puig PUIGb.MC , propriétaire de Jean-Paul Gaultier, n'a pas pu se faire en raison du prix, a déclaré mardi Stéphane de La Faverie, PDG du groupe américain de cosmétiques, mais il a ajouté que l'entreprise restait ouverte aux acquisitions si elles étaient financièrement judicieuses.

* GENERAL MILLS GIS.N a décidé de céder ses magasins de glaces Haagen-Dazs en Chine continentale à un groupe dirigé par Ningji, une chaîne de thé en pleine expansion, disant vouloir se concentrer sur les marques et les opportunités offrant une croissance plus rentable. Cette cession montre les difficultés des marques étrangères dans la deuxième économie mondiale.

* PHILIP MORRIS PM.N recule de 1% en avant-Bourse après avoir annoncé anticiper un bénéfice par action ajusté annuel compris entre 8,31 dollars et 8,46 dollars, contre une prévision précédente de 8,36 dollars à 8,51 dollars. Le fabricant de cigarettes s'attend en outre à enregistrer une charge de dépréciation, hors trésorerie, d'environ 500 millions de dollars sur le trimestre en cours.

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)