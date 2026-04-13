information fournie par Reuters • 13/04/2026 à 14:40

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Chevron, Ford, Occidental Petroleum

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Chevron Corp, Ford et Occidental Petroleum.

FAITS MARQUANTS

* Chevron Corp CVX.N : RBC relève l'objectif de cours de 200 à 220 dollars

* Diodes Inc DIOD.O : Truist Securities relève sa note de "hold" à "buy"

* Ford F.N : RBC réduit le prix cible de 12 $ à 11 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Gerdes Energy Research relève sa note de neutre à acheter

* Teleflex Incorporated TFX.N : BofA Global Research relève la note de sous-performance

à neutre

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : Citigroup réduit son objectif de cours à 166 dollars contre 175 dollars

* A O Smith Corp AOS.N : Citigroup réduit le prix cible de 78 $ à 74 $

* Actuate Therapeutics Inc ACTU.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 15 $ contre 20 $

* ADMA Biologics Inc ADMA.O : Mizuho réduit le prix cible de 30 $ à 24 $

* Adobe Inc ADBE.O : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* AEP AEP.O : BMO relève le prix cible de 136 $ à 141 $

* Aflac Inc AFL.N : TD Cowen relève le cours cible de 100 $ à 101 $

* Agilent Technologies Inc A.N : TD Cowen réduit le prix cible de 157 $ à 147 $

* AIG AIG.N : Mizuho ramène le cours cible à 84 $ contre 86 $

* Air Products APD.N : BMO relève le prix cible de 282 $ à 325 $

* Air Products APD.N : Citigroup relève le cours cible à 315 $, contre 285 $ auparavant

* Allison Transmission Holdings Inc ALSN.N : Citigroup relève le prix cible à 135 $ contre 130 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Truist Securities abaisse le PT de 515 $ à 505 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Stifel réduit le prix cible de 395 $ à 387 $

* Amazon AMZN.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 294 $ contre 300 $

* Apollo APO.N : BMO ramène le cours cible de 116 $ à 108 $

* Ares Management Corp ARES.N : BMO réduit le prix cible de 112 $ à 104 $

* Armstrong World Industries Inc AWI.N : Jefferies abaisse le cours cible à 176 dollars contre 185 dollars

* Arrow Electronics Inc ARW.N : Truist Securities relève sa note de "hold" à "buy"

* Arrow Electronics Inc ARW.N : Truist Securities relève le prix cible de 148 $ à 183 $

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 259 $ contre 260 $

* Atmos Energy Corp ATO.N : Mizuho relève le prix cible de 180 $ à 192 $

* Autonation Inc AN.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 207 $ contre 230 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : RBC réduit le prix cible à 180 $ contre 187 $

* Avnet Inc AVT.O : Truist Securities relève sa note de "hold" à "buy"

* Avnet Inc AVT.O : Truist Securities relève le prix cible de 65 $ à 80 $

* Badger Meter Inc BMI.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 190 $ contre 200 $

* Biogen BIIB.O : Citigroup réduit le prix cible à 190 $, contre 215 $ auparavant

* Biogen BIIB.O : Truist Securities réduit le prix cible à 189 $ contre 193 $

* Bio-Techne Corp TECH.O : TD Cowen réduit le cours cible de 80 $ à 65 $

* Blackstone BX.N : BMO relève le cours cible de 126 $ à 132 $

* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : TD Cowen ramène le cours cible à 80 $, contre 105 $ auparavant

* Boston Scientific Corp BSX.N : Mizuho abaisse le cours cible à 90 $, contre 115 $ auparavant

* Brown & Brown Inc BRO.N : Mizuho réduit le prix cible de 85 $ à 84 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Jefferies réduit le prix cible de 110 $ à 85 $

* CACI International Inc CACI.N : TD Cowen réduit le prix cible de 700 $ à 650 $

* Camden Property Trust CPT.N : RBC réduit le prix cible de 108 $ à 104 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Citigroup relève le prix cible de 785 $ à 905 $

* Celanese Corp CE.N : BMO relève le prix cible de 41 $ à 70 $

* Champion Homes Inc SKY.N : Jefferies réduit le cours cible de 86 $ à 75 $

* Chemours CC.N : BMO relève le cours cible de 19 $ à 25 $

* Chevron Corp CVX.N : Mizuho relève le cours cible à 225 $ contre 217 $

* Chevron Corp CVX.N : RBC relève le cours cible de 200 $ à 220 $

* Chevron Corp CVX.N : TD Cowen ramène le cours cible à 204 $, contre 214 $ auparavant

* Chime Financial Inc CHYM.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* Chime Financial Inc CHYM.O : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 25 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Truist Securities relève le prix cible de 169 $ à 187 $

* CME Group Inc CME.O : Barclays réduit le prix cible de 344 $ à 343 $

* CMS Energy Corp CMS.N : BMO relève le prix cible de 80 $ à 86 $

* Conocophillips COP.N : Gerdes Energy Research relève le prix cible de 4 $ pour le porter à 149 $

* Conocophillips COP.N : Gerdes Energy Research relève sa note de neutre à acheter

* Constellation Brands STZ.N : Barclays relève l'objectif de cours de 151 $ à 170 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies réduit le prix cible à 158 $ contre 162 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen passe de "maintenir" à "acheter"

* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen relève le prix cible de 142 $ à 190 $

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : Mizuho réduit le prix cible de 39 $ à 31 $

* Coreweave Inc CRWV.O : D.A. Davidson relève le prix cible de 125 $ à 175 $

* Cummins CMI.N : Citigroup relève le prix cible de 630 $ à 710 $

* Cummins Inc CMI.N : Wells Fargo relève le prix cible à 693 $ contre 630 $

* Danaher Corp DHR.N : TD Cowen réduit le prix cible de 270 $ à 245 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : JP Morgan relève le prix cible à 54 $ contre 46 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Moffettnathanson relève l'objectif de cours à 193 $ contre 172 $ auparavant

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 210 $, contre 195 $ auparavant

* Diodes Inc DIOD.O : Truist Securities relève sa note de "conserver" à "acheter"

* Diodes Inc DIOD.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 67 $ à 98 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 400 $ contre 450 $

* Doordash DASH.O : Stifel réduit le cours cible à 185 $ contre 215 $

* Dover Corp DOV.N : Citigroup relève le prix cible à 253 $ contre 231 $

* Dow Inc DOW.N : BMO relève le prix cible de 35 $ à 42 $

* Duke Energy Corp DUK.N : BMO relève le cours cible de 136 $ à 143 $

* Dupont DD.N : Citigroup abaisse le cours cible à 56 $ contre 59 $

* Dynatrace Inc DT.N : RBC réduit le cours cible de 56 $ à 50 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : Jefferies réduit le cours cible à 193 $ contre 205 $

* Ecolab Inc ECL.N : Citigroup réduit le cours cible à 330 $ contre 345 $

* Ecovyst Inc ECVT.N : Citigroup relève le prix cible de 13 $ à 15 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Mizuho réduit le prix cible de 100 $ à 95 $

* Elevance Health ELV.N : Truist Securities réduit le prix cible de 390 dollars à 375 dollars

* Entegris Inc ENTG.O : BMO relève le prix cible de 148 $ à 153 $

* Entergy ETR.N : BMO relève le prix cible de 118 $ à 127 $

* Equinix Inc EQIX.O : Moffettnathanson relève le cours cible de 980 $ à 1160 $

* Equinix Inc EQIX.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 1075 dollars à 1250 dollars

* Equipmentshare.Com Inc EQPT.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 25 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : Mizuho réduit le prix cible de 65 $ à 58 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : RBC réduit le prix cible de 285 $ à 282 $

* Estee Lauder Companies Inc EL.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 120 $ contre 130 $

auparavant

* Fastenal Company FAST.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 55 $ contre 48 $ auparavant

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 290 $ contre 300 $

* Figma Inc FIG.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Figs Inc FIGS.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 15,00 $ contre 8,00 $

* Flowserve Corp FLS.N : Citigroup réduit le prix cible de 98 $ à 97 $

* Ford F.N : RBC réduit le cours cible à 11 $ contre 12 $

* GE Healthcare GEHC.O : BTIG réduit le cours cible à 85 $ contre 91 $

* GE Healthcare GEHC.O : Mizuho réduit le prix cible de 95 $ à 90 $

* GE Vernova GEV.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 1 095 $ contre 916 $

* Gen Digital Inc GEN.O : RBC réduit le prix cible de 29 $ à 22 $

* Gen Digital Inc GEN.O : Barclays réduit son objectif de cours à 26 $ contre 32 $

* Generate Biomedicines Inc GENB.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Generate Biomedicines Inc GENB.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec un objectif de cours de 16 $

* Gilead GILD.O : Citigroup relève le prix cible de 156 $ à 165 $

* GM GM.N : RBC réduit le prix cible à 96 $ contre 107 $

* Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N : Truist Securities relève le cours à 43 $ contre 38 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Mizuho réduit le prix cible de 80 $ à 70 $

* Hamilton Lane Inc HLNE.O : BMO ramène le cours cible de 118 $ à 108 $

* Helus Pharmaceuticals HELP.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 8 $

* Herc Holdings Inc HRI.N : Citigroup réduit le prix cible de 165 $ à 135 $

* Herc Holdings Inc HRI.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 160 $ contre 189 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Raymond James passe de "fortement acheter" à "surperformer"

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Raymond James réduit le prix cible de 30 $ à 29 $

* Humana HUM.N : Truist Securities relève le prix cible de 200 $ à 220 $

* IBM IBM.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 285 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Stifel relève le prix cible de 55 $ à 66 $

* Ingersoll Rand Inc IR.N : Citigroup réduit le prix cible à 113 $ contre 117 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Mizuho réduit le prix cible de 85 $ à 70 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : Jefferies réduit le prix cible de 290 $ à 265 $

* Insulet Corp PODD.O : BTIG réduit le prix cible de 380 $ à 320 $

* Intapp Inc INTA.O : Barclays réduit le prix cible de 35 $ à 20 $

* Intel INTC.O : Benchmark relève le prix cible à 76 $ contre 57 $

* Intel INTC.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 60 $, contre 45 $ auparavant

* International Business Machines IBM.N : BofA Global Research ramène l'objectif de cours à 300 $ contre 340 $

auparavant

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Citigroup réduit le prix à 90 $ contre 100 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : BTIG réduit le prix cible de 616 $ à 574 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Mizuho réduit le prix cible de 575 $ à 525 $

* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : BTIG réduit le prix cible à 185 $, contre 215 $ auparavant

* KBR Inc KBR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 45 $ à 40 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : JP Morgan réduit le prix cible à 39 $ contre 44 $

* Kimberly-Clark KMB.O : Deutsche Bank réduit le cours cible à 108 $ contre 109 $

* Lam Research LRCX.O : Stifel relève le cours cible de 280 dollars à 300 dollars

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Mizuho relève le cours cible de 85 dollars à 95 dollars

* Leidos LDOS.N : TD Cowen réduit le prix cible à 175 $ contre 190 $

* Lincoln National Corp LNC.N : Mizuho abaisse le cours cible à 48 $ contre 54 $

* Lincoln National Corp LNC.N : TD Cowen réduit le prix cible à 37 $ contre 38 $

* Lithia Motors Inc LAD.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 355 $ à 293 $

* Manpowergroup MAN.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 30 $ contre 35 $

* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : Mizuho abaisse l'objectif de cours à 193 $ contre 199 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies réduit le prix cible à 745 $ contre 785 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Jefferies relève le prix cible à 149 $ contre 120 $

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : BTIG réduit le prix cible de 107 $ à 100 $

* Meta META.O : Stifel réduit le prix cible à 805 $ contre 820 $

* Metlife Inc MET.N : Mizuho ramène le cours cible à 93 $, contre 100 $ auparavant

* Metlife Inc MET.N : TD Cowen réduit le prix cible à 87 $ contre 88 $

* Mohawk Industries Inc MHK.N : Jefferies réduit le prix cible à 105 $ contre 144 $

* Moody's Corporation MCO.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 660 $ à 560 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Barclays réduit le prix cible à 114 $ contre 116 $

* Netflix Inc NFLX.O : Wedbush relève le prix cible de 115 dollars à 118 dollars

* Nike Inc NKE.N : HSBC passe de "acheter" à "conserver"; baisse l'objectif de cours à 48 $ contre 90 $

* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Raymond James réduit le prix cible de 40 $ à 37 $

* NRG Energy Inc NRG.N : Jefferies relève le prix cible de 181 $ à 199 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Gerdes Energy Research relève le prix cible de 3 $ à 71 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Gerdes Energy Research relève sa note de neutre à acheter

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan relève le prix cible de 63 $ à 64 $

* Olin Corp OLN.N : BMO relève le prix cible de 24 $ à 30 $

* Ollie'S Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : JP Morgan réduit le prix de 163 $ à 152 $

* Oruka Therapeutics, Inc. ORKA.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 70 $ contre 40 $

* Oshkosh Corp OSK.N : Citigroup passe de l'achat à la neutralité; baisse le prix cible de 180 $ à 170 $

* Owens Corning OC.N : Jefferies réduit le prix cible à 135 $ contre 156 $

* Paccar Inc PCAR.O : Citigroup relève le prix cible à 130 $ contre 125 $ auparavant

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Citigroup relève le prix cible de 1092 dollars à 1137 dollars

* Parsons Corp PSN.N : TD Cowen réduit le prix cible de 80 $ à 72 $

* Pfizer PFE.N : BMO relève le cours cible de 30 $ à 34 $

* Primerica Inc PRI.N : TD Cowen réduit le cours cible de 326 $ à 322 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Mizuho réduit le prix cible de 113 $ à 101 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : TD Cowen réduit le prix cible de 105 $ à 102 $

* Qualys Inc QLYS.O : RBC réduit le prix cible de 134 $ à 85 $

* Rapid7 Inc RPD.O : RBC réduit le prix cible de 12 $ à 6 $

* Regal Rexnord Corp RRX.N : Citigroup relève le prix cible de 230 $ à 240 $

* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : TD Cowen réduit le prix cible de 215 $ à 212 $

* Replimune Group Inc REPL.O : BMO abaisse la note de "performance de marché" à "sous-performance"

* Replimune Group Inc REPL.O : BMO réduit le prix cible de 11 $ à 1 $

* Replimune Group Inc REPL.O : JP Morgan abaisse la note de neutre à sous-pondérer

* Replimune Group Inc REPL.O : Leerink Partners abaisse la note de "surperformance" à "performance de marché"

* Replimune Group Inc REPL.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 11 $ à 2 $

* Replimune Group Inc REPL.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 14 $ à 4 $

* Replimune Group Inc REPL.O : Piper Sandler abaisse la note de "surpondérer" à "neutre"

* Replimune Group Inc REPL.O : Wedbush abaisse la note de "surperformer" à "neutre"

* Replimune Group Inc REPL.O : Wedbush réduit le prix cible de 19 $ à 2 $

* Replimune Group Inc REPL.O : H.C. Wainwright abaisse la note de "acheter" à "vendre"

* ResMed Inc RMD.N : Mizuho réduit le prix cible de 300 $ à 255 $

* Restaurant Brands International Inc QSR.N : Jefferies relève le cours à 80 $ contre 70 $

* Revvity Inc RVTY.N : TD Cowen ramène le cours cible à 115 $ contre 124 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 525 $ contre 530 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Citigroup relève le prix cible de 875 $ à 980 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Jefferies relève le prix cible de 700 $ à 1000 $

* Science Applications International Corp SAIC.O : JP Morgan ramène le cours à 110 $, contre 125 $ auparavant

* Sensata Technologies Holding Plc ST.N : Barclays relève l'objectif de cours à 48 $ contre 44 $

* ServiceNow Inc NOW.N : RBC réduit le cours cible à 121 $ contre 150 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Barclays relève le prix cible de 193 $ à 201 $

* SINTX Technologies Inc SINT.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Snap Inc SNAP.N : Stifel réduit le prix cible de 5,5 $ à 4,5 $

* Solventum Corp SOLV.N : BTIG réduit le prix cible de 100 $ à 89 $

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Argus Research relève le prix cible de 88 $ à 98 $

* Spire Inc SR.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 105 $ contre 96 $ auparavant

* Starbucks SBUX.O : Jefferies passe de "sous-performer" à "conserver"; relève l'objectif de cours de 86 $ à 92 $

* Stonex Group Inc SNEX.O : Jefferies relève le prix cible de 92 $ à 107 $

* Stryker Corp SYK.N : BTIG réduit le prix cible de 412 $ à 397 $

* Stryker Corp SYK.N : Leerink Partners initie une couverture avec une note de surperformance; objectif de cours

de 410 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC relève le prix cible de 260 $ à 270 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : La Banque Scotia relève le prix cible de 246 $ à 249 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : Truist Securities relève le prix cible à 285 $ contre 279 $

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Barclays relève le prix cible de 600 dollars à 603 dollars

* Teleflex Incorporated TFX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 135 $ contre 122 $

* Teleflex Incorporated TFX.N : BofA Global Research relève sa note de sous-performance à neutre

* Tempus AI Inc TEM.O : TD Cowen passe de "conserver" à "acheter"; réduit l'objectif de cours de 70 $ à 65 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Barclays réduit le prix cible de 28 $ à 20 $

* Teradata Corp TDC.N : RBC réduit le prix cible à 29 $, contre 35 $ auparavant

* Tesla Inc TSLA.O : RBC réduit le cours cible de 500 $ à 480 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : TD Cowen réduit le cours cible de 683 $ à 625 $

* Timken Co TKR.N : Citigroup relève le prix cible de 115 $ à 125 $

* T-Mobile US Inc TMUS.O : KeyBanc relève sa note de "pondération sectorielle" à "surpondérer"

* Topbuild Corp BLD.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 500 $ contre 560 $

* TPG Inc TPG.O : BMO ramène le cours cible de 48 $ à 44 $

* Uber UBER.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 94 $ contre 105 $

* Valmont Industries Inc VMI.N : Stifel réduit le prix cible de 501 $ à 497 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Barclays réduit le prix cible de 38 $ à 28 $

* Ventas Inc VTR.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 95 $, contre 90 $ auparavant

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Citigroup relève le cours cible à 340 $, contre 286 $ auparavant

* Viper Energy Inc VNOM.O : Jefferies passe de "conserver" à "acheter"; relève l'objectif de cours de 43 $ à 55 $

* Visteon Corp VC.O : RBC réduit le prix cible de 127 $ à 117 $

* Voyager Technologies Inc VOYG.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 39 $ contre 43 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Jefferies ramène le cours cible de 375 dollars à 360 dollars

* Waters Corp WAT.N : TD Cowen réduit le prix cible à 345 $, contre 373 $ auparavant

* Wayfair Inc W.N : Stifel ramène le cours cible à 85 $, contre 89 $ auparavant

* Western Digital Corp WDC.O : Citigroup relève le cours cible à 405 $, contre 335 $ auparavant

* Westlake Corp WLK.N : BMO relève le cours cible de 127 $ à 133 $

* Zebra Technologies ZBRA.O : Citigroup réduit le prix cible de 315 $ à 274 $

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Leerink Partners initie une couverture avec une note de performance du

marché

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Leerink Partners initie une couverture avec un objectif de prix de 101 $