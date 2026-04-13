TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Chevron, Ford, Occidental Petroleum

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Chevron Corp, Ford et Occidental Petroleum.
FAITS MARQUANTS
* Chevron Corp CVX.N : RBC relève l'objectif de cours de 200 à 220 dollars
* Diodes Inc DIOD.O : Truist Securities relève sa note de "hold" à "buy"
* Ford F.N : RBC réduit le prix cible de 12 $ à 11 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Gerdes Energy Research relève sa note de neutre à acheter
* Teleflex Incorporated TFX.N : BofA Global Research relève la note de sous-performance
à neutre
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* 3M Co MMM.N : Citigroup réduit son objectif de cours à 166 dollars contre 175 dollars
* A O Smith Corp AOS.N : Citigroup réduit le prix cible de 78 $ à 74 $
* Actuate Therapeutics Inc ACTU.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 15 $ contre 20 $
* ADMA Biologics Inc ADMA.O : Mizuho réduit le prix cible de 30 $ à 24 $
* Adobe Inc ADBE.O : BTIG initie une couverture avec une note neutre
* AEP AEP.O : BMO relève le prix cible de 136 $ à 141 $
* Aflac Inc AFL.N : TD Cowen relève le cours cible de 100 $ à 101 $
* Agilent Technologies Inc A.N : TD Cowen réduit le prix cible de 157 $ à 147 $
* AIG AIG.N : Mizuho ramène le cours cible à 84 $ contre 86 $
* Air Products APD.N : BMO relève le prix cible de 282 $ à 325 $
* Air Products APD.N : Citigroup relève le cours cible à 315 $, contre 285 $ auparavant
* Allison Transmission Holdings Inc ALSN.N : Citigroup relève le prix cible à 135 $ contre 130 $
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Truist Securities abaisse le PT de 515 $ à 505 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : Stifel réduit le prix cible de 395 $ à 387 $
* Amazon AMZN.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 294 $ contre 300 $
* Apollo APO.N : BMO ramène le cours cible de 116 $ à 108 $
* Ares Management Corp ARES.N : BMO réduit le prix cible de 112 $ à 104 $
* Armstrong World Industries Inc AWI.N : Jefferies abaisse le cours cible à 176 dollars contre 185 dollars
* Arrow Electronics Inc ARW.N : Truist Securities relève sa note de "hold" à "buy"
* Arrow Electronics Inc ARW.N : Truist Securities relève le prix cible de 148 $ à 183 $
* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 259 $ contre 260 $
* Atmos Energy Corp ATO.N : Mizuho relève le prix cible de 180 $ à 192 $
* Autonation Inc AN.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 207 $ contre 230 $
* Avalonbay Communities Inc AVB.N : RBC réduit le prix cible à 180 $ contre 187 $
* Avnet Inc AVT.O : Truist Securities relève sa note de "hold" à "buy"
* Avnet Inc AVT.O : Truist Securities relève le prix cible de 65 $ à 80 $
* Badger Meter Inc BMI.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 190 $ contre 200 $
* Biogen BIIB.O : Citigroup réduit le prix cible à 190 $, contre 215 $ auparavant
* Biogen BIIB.O : Truist Securities réduit le prix cible à 189 $ contre 193 $
* Bio-Techne Corp TECH.O : TD Cowen réduit le cours cible de 80 $ à 65 $
* Blackstone BX.N : BMO relève le cours cible de 126 $ à 132 $
* Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH.N : TD Cowen ramène le cours cible à 80 $, contre 105 $ auparavant
* Boston Scientific Corp BSX.N : Mizuho abaisse le cours cible à 90 $, contre 115 $ auparavant
* Brown & Brown Inc BRO.N : Mizuho réduit le prix cible de 85 $ à 84 $
* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Jefferies réduit le prix cible de 110 $ à 85 $
* CACI International Inc CACI.N : TD Cowen réduit le prix cible de 700 $ à 650 $
* Camden Property Trust CPT.N : RBC réduit le prix cible de 108 $ à 104 $
* Caterpillar Inc CAT.N : Citigroup relève le prix cible de 785 $ à 905 $
* Celanese Corp CE.N : BMO relève le prix cible de 41 $ à 70 $
* Champion Homes Inc SKY.N : Jefferies réduit le cours cible de 86 $ à 75 $
* Chemours CC.N : BMO relève le cours cible de 19 $ à 25 $
* Chevron Corp CVX.N : Mizuho relève le cours cible à 225 $ contre 217 $
* Chevron Corp CVX.N : RBC relève le cours cible de 200 $ à 220 $
* Chevron Corp CVX.N : TD Cowen ramène le cours cible à 204 $, contre 214 $ auparavant
* Chime Financial Inc CHYM.O : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération
* Chime Financial Inc CHYM.O : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 25 $
* Chord Energy Corp CHRD.O : Truist Securities relève le prix cible de 169 $ à 187 $
* CME Group Inc CME.O : Barclays réduit le prix cible de 344 $ à 343 $
* CMS Energy Corp CMS.N : BMO relève le prix cible de 80 $ à 86 $
* Conocophillips COP.N : Gerdes Energy Research relève le prix cible de 4 $ pour le porter à 149 $
* Conocophillips COP.N : Gerdes Energy Research relève sa note de neutre à acheter
* Constellation Brands STZ.N : Barclays relève l'objectif de cours de 151 $ à 170 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies réduit le prix cible à 158 $ contre 162 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen passe de "maintenir" à "acheter"
* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen relève le prix cible de 142 $ à 190 $
* Corebridge Financial Inc CRBG.N : Mizuho réduit le prix cible de 39 $ à 31 $
* Coreweave Inc CRWV.O : D.A. Davidson relève le prix cible de 125 $ à 175 $
* Cummins CMI.N : Citigroup relève le prix cible de 630 $ à 710 $
* Cummins Inc CMI.N : Wells Fargo relève le prix cible à 693 $ contre 630 $
* Danaher Corp DHR.N : TD Cowen réduit le prix cible de 270 $ à 245 $
* Delek US Holdings Inc DK.N : JP Morgan relève le prix cible à 54 $ contre 46 $
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Moffettnathanson relève l'objectif de cours à 193 $ contre 172 $ auparavant
* Digital Realty Trust Inc DLR.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 210 $, contre 195 $ auparavant
* Diodes Inc DIOD.O : Truist Securities relève sa note de "conserver" à "acheter"
* Diodes Inc DIOD.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 67 $ à 98 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 400 $ contre 450 $
* Doordash DASH.O : Stifel réduit le cours cible à 185 $ contre 215 $
* Dover Corp DOV.N : Citigroup relève le prix cible à 253 $ contre 231 $
* Dow Inc DOW.N : BMO relève le prix cible de 35 $ à 42 $
* Duke Energy Corp DUK.N : BMO relève le cours cible de 136 $ à 143 $
* Dupont DD.N : Citigroup abaisse le cours cible à 56 $ contre 59 $
* Dynatrace Inc DT.N : RBC réduit le cours cible de 56 $ à 50 $
* Eagle Materials Inc EXP.N : Jefferies réduit le cours cible à 193 $ contre 205 $
* Ecolab Inc ECL.N : Citigroup réduit le cours cible à 330 $ contre 345 $
* Ecovyst Inc ECVT.N : Citigroup relève le prix cible de 13 $ à 15 $
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Mizuho réduit le prix cible de 100 $ à 95 $
* Elevance Health ELV.N : Truist Securities réduit le prix cible de 390 dollars à 375 dollars
* Entegris Inc ENTG.O : BMO relève le prix cible de 148 $ à 153 $
* Entergy ETR.N : BMO relève le prix cible de 118 $ à 127 $
* Equinix Inc EQIX.O : Moffettnathanson relève le cours cible de 980 $ à 1160 $
* Equinix Inc EQIX.O : Morgan Stanley relève le prix cible de 1075 dollars à 1250 dollars
* Equipmentshare.Com Inc EQPT.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 25 $
* Equitable Holdings Inc EQH.N : Mizuho réduit le prix cible de 65 $ à 58 $
* Essex Property Trust Inc ESS.N : RBC réduit le prix cible de 285 $ à 282 $
* Estee Lauder Companies Inc EL.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 120 $ contre 130 $
auparavant
* Fastenal Company FAST.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 55 $ contre 48 $ auparavant
* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 290 $ contre 300 $
* Figma Inc FIG.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre
* Figs Inc FIGS.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 15,00 $ contre 8,00 $
* Flowserve Corp FLS.N : Citigroup réduit le prix cible de 98 $ à 97 $
* Ford F.N : RBC réduit le cours cible à 11 $ contre 12 $
* GE Healthcare GEHC.O : BTIG réduit le cours cible à 85 $ contre 91 $
* GE Healthcare GEHC.O : Mizuho réduit le prix cible de 95 $ à 90 $
* GE Vernova GEV.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 1 095 $ contre 916 $
* Gen Digital Inc GEN.O : RBC réduit le prix cible de 29 $ à 22 $
* Gen Digital Inc GEN.O : Barclays réduit son objectif de cours à 26 $ contre 32 $
* Generate Biomedicines Inc GENB.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat
* Generate Biomedicines Inc GENB.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec un objectif de cours de 16 $
* Gilead GILD.O : Citigroup relève le prix cible de 156 $ à 165 $
* GM GM.N : RBC réduit le prix cible à 96 $ contre 107 $
* Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N : Truist Securities relève le cours à 43 $ contre 38 $
* Haemonetics Corp HAE.N : Mizuho réduit le prix cible de 80 $ à 70 $
* Hamilton Lane Inc HLNE.O : BMO ramène le cours cible de 118 $ à 108 $
* Helus Pharmaceuticals HELP.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 8 $
* Herc Holdings Inc HRI.N : Citigroup réduit le prix cible de 165 $ à 135 $
* Herc Holdings Inc HRI.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 160 $ contre 189 $
* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Raymond James passe de "fortement acheter" à "surperformer"
* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Raymond James réduit le prix cible de 30 $ à 29 $
* Humana HUM.N : Truist Securities relève le prix cible de 200 $ à 220 $
* IBM IBM.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 285 $
* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Stifel relève le prix cible de 55 $ à 66 $
* Ingersoll Rand Inc IR.N : Citigroup réduit le prix cible à 113 $ contre 117 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Mizuho réduit le prix cible de 85 $ à 70 $
* Installed Building Products Inc IBP.N : Jefferies réduit le prix cible de 290 $ à 265 $
* Insulet Corp PODD.O : BTIG réduit le prix cible de 380 $ à 320 $
* Intapp Inc INTA.O : Barclays réduit le prix cible de 35 $ à 20 $
* Intel INTC.O : Benchmark relève le prix cible à 76 $ contre 57 $
* Intel INTC.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 60 $, contre 45 $ auparavant
* International Business Machines IBM.N : BofA Global Research ramène l'objectif de cours à 300 $ contre 340 $
auparavant
* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Citigroup réduit le prix à 90 $ contre 100 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : BTIG réduit le prix cible de 616 $ à 574 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Mizuho réduit le prix cible de 575 $ à 525 $
* IRhythm Technologies Inc IRTC.O : BTIG réduit le prix cible à 185 $, contre 215 $ auparavant
* KBR Inc KBR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 45 $ à 40 $
* Kilroy Realty Corp KRC.N : JP Morgan réduit le prix cible à 39 $ contre 44 $
* Kimberly-Clark KMB.O : Deutsche Bank réduit le cours cible à 108 $ contre 109 $
* Lam Research LRCX.O : Stifel relève le cours cible de 280 dollars à 300 dollars
* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Mizuho relève le cours cible de 85 dollars à 95 dollars
* Leidos LDOS.N : TD Cowen réduit le prix cible à 175 $ contre 190 $
* Lincoln National Corp LNC.N : Mizuho abaisse le cours cible à 48 $ contre 54 $
* Lincoln National Corp LNC.N : TD Cowen réduit le prix cible à 37 $ contre 38 $
* Lithia Motors Inc LAD.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 355 $ à 293 $
* Manpowergroup MAN.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 30 $ contre 35 $
* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : Mizuho abaisse l'objectif de cours à 193 $ contre 199 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies réduit le prix cible à 745 $ contre 785 $
* Marvell Technology Inc MRVL.O : Jefferies relève le prix cible à 149 $ contre 120 $
* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : BTIG réduit le prix cible de 107 $ à 100 $
* Meta META.O : Stifel réduit le prix cible à 805 $ contre 820 $
* Metlife Inc MET.N : Mizuho ramène le cours cible à 93 $, contre 100 $ auparavant
* Metlife Inc MET.N : TD Cowen réduit le prix cible à 87 $ contre 88 $
* Mohawk Industries Inc MHK.N : Jefferies réduit le prix cible à 105 $ contre 144 $
* Moody's Corporation MCO.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 660 $ à 560 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : Barclays réduit le prix cible à 114 $ contre 116 $
* Netflix Inc NFLX.O : Wedbush relève le prix cible de 115 dollars à 118 dollars
* Nike Inc NKE.N : HSBC passe de "acheter" à "conserver"; baisse l'objectif de cours à 48 $ contre 90 $
* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : Raymond James réduit le prix cible de 40 $ à 37 $
* NRG Energy Inc NRG.N : Jefferies relève le prix cible de 181 $ à 199 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Gerdes Energy Research relève le prix cible de 3 $ à 71 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Gerdes Energy Research relève sa note de neutre à acheter
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan relève le prix cible de 63 $ à 64 $
* Olin Corp OLN.N : BMO relève le prix cible de 24 $ à 30 $
* Ollie'S Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : JP Morgan réduit le prix de 163 $ à 152 $
* Oruka Therapeutics, Inc. ORKA.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 70 $ contre 40 $
* Oshkosh Corp OSK.N : Citigroup passe de l'achat à la neutralité; baisse le prix cible de 180 $ à 170 $
* Owens Corning OC.N : Jefferies réduit le prix cible à 135 $ contre 156 $
* Paccar Inc PCAR.O : Citigroup relève le prix cible à 130 $ contre 125 $ auparavant
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Citigroup relève le prix cible de 1092 dollars à 1137 dollars
* Parsons Corp PSN.N : TD Cowen réduit le prix cible de 80 $ à 72 $
* Pfizer PFE.N : BMO relève le cours cible de 30 $ à 34 $
* Primerica Inc PRI.N : TD Cowen réduit le cours cible de 326 $ à 322 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : Mizuho réduit le prix cible de 113 $ à 101 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : TD Cowen réduit le prix cible de 105 $ à 102 $
* Qualys Inc QLYS.O : RBC réduit le prix cible de 134 $ à 85 $
* Rapid7 Inc RPD.O : RBC réduit le prix cible de 12 $ à 6 $
* Regal Rexnord Corp RRX.N : Citigroup relève le prix cible de 230 $ à 240 $
* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : TD Cowen réduit le prix cible de 215 $ à 212 $
* Replimune Group Inc REPL.O : BMO abaisse la note de "performance de marché" à "sous-performance"
* Replimune Group Inc REPL.O : BMO réduit le prix cible de 11 $ à 1 $
* Replimune Group Inc REPL.O : JP Morgan abaisse la note de neutre à sous-pondérer
* Replimune Group Inc REPL.O : Leerink Partners abaisse la note de "surperformance" à "performance de marché"
* Replimune Group Inc REPL.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 11 $ à 2 $
* Replimune Group Inc REPL.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 14 $ à 4 $
* Replimune Group Inc REPL.O : Piper Sandler abaisse la note de "surpondérer" à "neutre"
* Replimune Group Inc REPL.O : Wedbush abaisse la note de "surperformer" à "neutre"
* Replimune Group Inc REPL.O : Wedbush réduit le prix cible de 19 $ à 2 $
* Replimune Group Inc REPL.O : H.C. Wainwright abaisse la note de "acheter" à "vendre"
* ResMed Inc RMD.N : Mizuho réduit le prix cible de 300 $ à 255 $
* Restaurant Brands International Inc QSR.N : Jefferies relève le cours à 80 $ contre 70 $
* Revvity Inc RVTY.N : TD Cowen ramène le cours cible à 115 $ contre 124 $
* S&P Global Inc SPGI.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 525 $ contre 530 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Citigroup relève le prix cible de 875 $ à 980 $
* Sandisk Corp SNDK.O : Jefferies relève le prix cible de 700 $ à 1000 $
* Science Applications International Corp SAIC.O : JP Morgan ramène le cours à 110 $, contre 125 $ auparavant
* Sensata Technologies Holding Plc ST.N : Barclays relève l'objectif de cours à 48 $ contre 44 $
* ServiceNow Inc NOW.N : RBC réduit le cours cible à 121 $ contre 150 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : Barclays relève le prix cible de 193 $ à 201 $
* SINTX Technologies Inc SINT.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat
* Snap Inc SNAP.N : Stifel réduit le prix cible de 5,5 $ à 4,5 $
* Solventum Corp SOLV.N : BTIG réduit le prix cible de 100 $ à 89 $
* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Argus Research relève le prix cible de 88 $ à 98 $
* Spire Inc SR.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 105 $ contre 96 $ auparavant
* Starbucks SBUX.O : Jefferies passe de "sous-performer" à "conserver"; relève l'objectif de cours de 86 $ à 92 $
* Stonex Group Inc SNEX.O : Jefferies relève le prix cible de 92 $ à 107 $
* Stryker Corp SYK.N : BTIG réduit le prix cible de 412 $ à 397 $
* Stryker Corp SYK.N : Leerink Partners initie une couverture avec une note de surperformance; objectif de cours
de 410 $
* Targa Resources Corp TRGP.N : RBC relève le prix cible de 260 $ à 270 $
* Targa Resources Corp TRGP.N : La Banque Scotia relève le prix cible de 246 $ à 249 $
* Targa Resources Corp TRGP.N : Truist Securities relève le prix cible à 285 $ contre 279 $
* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Barclays relève le prix cible de 600 dollars à 603 dollars
* Teleflex Incorporated TFX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 135 $ contre 122 $
* Teleflex Incorporated TFX.N : BofA Global Research relève sa note de sous-performance à neutre
* Tempus AI Inc TEM.O : TD Cowen passe de "conserver" à "acheter"; réduit l'objectif de cours de 70 $ à 65 $
* Tenable Holdings Inc TENB.O : Barclays réduit le prix cible de 28 $ à 20 $
* Teradata Corp TDC.N : RBC réduit le prix cible à 29 $, contre 35 $ auparavant
* Tesla Inc TSLA.O : RBC réduit le cours cible de 500 $ à 480 $
* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : TD Cowen réduit le cours cible de 683 $ à 625 $
* Timken Co TKR.N : Citigroup relève le prix cible de 115 $ à 125 $
* T-Mobile US Inc TMUS.O : KeyBanc relève sa note de "pondération sectorielle" à "surpondérer"
* Topbuild Corp BLD.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 500 $ contre 560 $
* TPG Inc TPG.O : BMO ramène le cours cible de 48 $ à 44 $
* Uber UBER.N : Stifel réduit l'objectif de cours à 94 $ contre 105 $
* Valmont Industries Inc VMI.N : Stifel réduit le prix cible de 501 $ à 497 $
* Varonis Systems Inc VRNS.O : Barclays réduit le prix cible de 38 $ à 28 $
* Ventas Inc VTR.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 95 $, contre 90 $ auparavant
* Vertiv Holdings Co VRT.N : Citigroup relève le cours cible à 340 $, contre 286 $ auparavant
* Viper Energy Inc VNOM.O : Jefferies passe de "conserver" à "acheter"; relève l'objectif de cours de 43 $ à 55 $
* Visteon Corp VC.O : RBC réduit le prix cible de 127 $ à 117 $
* Voyager Technologies Inc VOYG.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 39 $ contre 43 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : Jefferies ramène le cours cible de 375 dollars à 360 dollars
* Waters Corp WAT.N : TD Cowen réduit le prix cible à 345 $, contre 373 $ auparavant
* Wayfair Inc W.N : Stifel ramène le cours cible à 85 $, contre 89 $ auparavant
* Western Digital Corp WDC.O : Citigroup relève le cours cible à 405 $, contre 335 $ auparavant
* Westlake Corp WLK.N : BMO relève le cours cible de 127 $ à 133 $
* Zebra Technologies ZBRA.O : Citigroup réduit le prix cible de 315 $ à 274 $
* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Leerink Partners initie une couverture avec une note de performance du
marché
* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Leerink Partners initie une couverture avec un objectif de prix de 101 $