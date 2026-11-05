TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Cencora, Dave, Uber

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Cencora, Dave et Uber.
POINTS FORTS
* Amgen Inc AMGN.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 378 $ à 435 $
* Cencora COR.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 388 $ à 405 $
* Dave Inc DAVE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 480 $ à 435 $
* Hubspot Inc HUBS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 240 $ à 224 $
* Uber UBER.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 105 $ à 99 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 3M Company MMM.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 197 $ à 216 $
* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 36 $ à 38 $
* Acushnet Holdings Corp GOLF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 118 $ à 93 $
* Addus Homecare Corp ADUS.O : BMO relève son objectif de cours de 115 $ à 130 $
* Addus Homecare Corp ADUS.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 135 $ à 148 $
* ADT Inc ADT.N : Barclays relève son objectif de cours de 7 $ à 10 $
* ADT Inc ADT.N : Barclays passe d'une recommandation « sous-pondérer » à « neutre »
* Advanced Micro Devices Inc AMD.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 700 $ à 650 $
* Advantage Solutions Inc ADV.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $
* Aeva Technologies Inc AEVA.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 26 $ à 21 $
* Agilon Health Inc AGL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 135 $ à 140 $
* Air Products APD.N : Mizuho relève son objectif de cours de 355 $ à 360 $
* Allstate Corp. ALL.N : Barclays relève son objectif de cours de 221 $ à 228 $
* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : BMO relève son objectif de cours de 290 $ à 292 $
* Amcor Plc AMCR.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $
* Amcor Plc AMCR.N : la Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* American Water AWK.N : Huntington Securities abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »
* Amgen Inc AMGN.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 378 $ à 435 $
* Amplitude Inc AMPL.O : Baird relève son objectif de cours de 14 $ à 24 $
* Amplitude Inc AMPL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 19,00 $ à 21,00 $
* Amplitude Inc AMPL.O : Raymond James relève son objectif de cours de 13 $ à 22 $
* Andersons Inc ANDE.O : Stonex relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $
* APA Corporation APA.O : Barclays relève son objectif de cours de 40 $ à 44 $
* Applovin Corp APP.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 490 $ à 520 $
* Applovin Corp APP.O : BTIG relève son objectif de cours de 396 $ à 450 $
* Applovin Corp APP.O : Jefferies relève son objectif de cours de 375 $ à 430 $
* Applovin Corp APP.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 325 $ à 355 $
* Applovin Corp APP.O : Raymond James relève son objectif de cours de 450 $ à 470 $
* Applovin Corp APP.O : RBC relève son objectif de cours de 500 $ à 520 $
* Applovin Corp APP.O : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 515 $ à 450 $
* Applovin Corp APP.O : Wedbush relève son objectif de cours de 560 $ à 600 $
* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 158 $ à 164 $
* Arcbest Corp ARCB.O : Stifel relève son objectif de cours de 168 $ à 173 $
* Arcus Biosciences Inc RCUS.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 46 $ à 49 $
* Arista Networks Inc ANET.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 255 $ à 245 $
* Ashland Inc ASH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 80 $ à 82 $
* Assurant Inc AIZ.N : KBW relève son objectif de cours de 325 $ à 345 $
* Astera Labs Inc ALAB.O : BMO lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 375 dollars
* ATI Inc ATI.N : Citigroup lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 229 dollars
* Avient Corp AVNT.N : Baird relève son objectif de cours de 46 $ à 52 $
* Avient Corp AVNT.N : Barclays relève son objectif de cours de 44 $ à 50 $
* Avient Corp AVNT.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 50 $ à 56 $
* Avis Budget Group Inc CAR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 105 $ à 85 $
* Avnet Inc AVT.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 110 $ à 125 $
* Avnet Inc AVT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $
* Beam Therapeutics Inc BEAM.O : Jonestrading lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 35 $
* Beyond Meat Inc BYND.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 10 $ à 5 $
* Billiontoone Inc BLLN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $
* Bio-Rad Laboratories Inc BIO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 335 $ à 350 $
* Bio-Rad Laboratories Inc BIO.N : RBC relève son objectif de cours de 390 $ à 440 $
* Block Inc XYZ.N : Barclays relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $
* Block Inc XYZ.N : HSBC relève son objectif de cours de 96 $ à 105 $
* Block Inc XYZ.N : Argus Research relève son objectif de cours de 103 $ à 105 $
* Block Inc XYZ.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 97 $ à 110 $
* Blue Owl Capital Inc OWL.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 20 $ à 15 $
* Boise Cascade Co BCC.N : BMO passe de « surperformance » à « en ligne avec le marché »; abaisse son objectif de cours de 100 $ à 88 $
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 55 $ à 58 $
* Bruker Corporation BRKR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 62 $ à 70 $
* Bruker Corporation BRKR.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $
* Bruker Corporation BRKR.O : Stifel relève son objectif de cours de 50 $ à 60 $
* Cava Group Inc CAVA.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 95 $ à 80 $
* Cava Group Inc CAVA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $
* Cava Group Inc CAVA.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 95 $ à 76 $
* CDW Corporation CDW.O : Citigroup relève son objectif de cours de 150 $ à 170 $
* CDW Corporation CDW.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 170 $ à 195 $
* CDW Corporation CDW.O : Raymond James relève son objectif de cours de 155 $ à 190 $
* Cencora COR.N : Baird relève son objectif de cours de 375 $ à 405 $
* Cencora COR.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 345 $ à 360 $
* Cencora COR.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 388 $ à 405 $
* Champion Homes Inc SKY.N : Barclays relève son objectif de cours de 109 $ à 110 $
* Champion Homes Inc SKY.N : RBC relève son objectif de cours de 94 $ à 99 $
* Charles River Laboratories International CRL.N : Baird relève son objectif de cours de 334 $ à 364 $
* Charles River Laboratories International CRL.N : Barclays relève son objectif de cours de 330 $ à 375 $
* Charles River Laboratories International CRL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 340 $ à 385 $
* Charles River Laboratories International CRL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 345 $ à 385 $
* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 320 $ à 350 $
* Charter Communications Inc CHTR.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 380 $ à 372 $
* Chime Financial CHYM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 35 $ à 40 $
* Chime Financial CHYM.O : la Scotiabank relève son objectif de cours de 42 $ à 44 $
* Chime Financial Inc CHYM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 40,00 $ à 41,00 $
* Chime Financial Inc CHYM.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 39 $ à 42 $
* Chord Energy Corporation CHRD.O : Mizuho relève son objectif de cours de 179 $ à 186 $
* Cipher Digital CIFR.O : KBW passe d'une recommandation « surperformer » à « en ligne avec le marché »; abaisse son objectif de cours de
11 $ à 9,50 $
* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 110 $ à 100 $
* Circle Internet Group Inc CRCL.N : KBW abaisse son objectif de cours de 105 $ à 90 $
* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 92 $ à 86 $
* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Clear Street abaisse son objectif de cours de 107 $ à 98 $
* Circle Internet Group Inc CRCL.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $
* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Mizuho relève son cours-cible de 43 $ à 46 $
* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Needham abaisse son objectif de cours de 134 $ à 103 $
* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 115 $ à 101 $
* Cirrus Logic Inc CRUS.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 160 $ à 145 $
* Cisco Systems Inc CSCO.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 135,00 $ à 120,00 $
* Cisco Systems Inc CSCO.O : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Cleanspark Inc CLSK.O : KBW passe de « surperformance » à « en ligne avec le marché »; abaisse son objectif de cours de 11,50 $ à 9,50
$
* Clear Secure Inc YOU.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 55 $ à 75 $
* Clear Secure Inc YOU.N : Needham relève son objectif de cours de 70 $ à 90 $
* Clear Secure Inc YOU.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 45 $ à 50 $
* Coherent Corp COHR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 400 $ à 240 $
* Coherent Corp COHR.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 262 $ à 228 $
* Coherent Corp COHR.N : Needham abaisse son objectif de cours de 380 $ à 340 $
* Coherent Corp COHR.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 448 $ à 432 $
* Coherent Corp COHR.N : Stifel relève son objectif de cours de 420 $ à 450 $
* Community Healthcare Trust Inc CHCT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 14 $ à 16 $
* Constellation Energy Corp CEG.O : BMO abaisse son objectif de cours de 350 $ à 316 $
* Corpay Inc CPAY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 470 $ à 500 $
* Corpay Inc CPAY.N : KBW relève son objectif de cours de 470 $ à 525 $
* Corpay Inc CPAY.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 460,00 $ à 481,00 $
* Corpay Inc CPAY.N : RBC relève son objectif de cours de 438 $ à 475 $
* Corpay Inc CPAY.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 454 $ à 461 $
* Corpay Inc CPAY.N : Raymond James relève son objectif de cours de 442 $ à 499 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 1 079 $ à 1 082 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 015 $ à 1 150 $
* Coupang Inc CPNG.N : Barclays relève son objectif de cours de 29 $ à 32 $
* Coupang Inc CPNG.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 12 $ à 11 $
* Cricut Inc CRCT.O : Barclays relève son objectif de cours de 4 $ à 6 $
* CVS Health CVS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 108 $ à 107 $
* CVS Health CVS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 110,00 $ à 100,00 $
* CVS Health Corporation CVS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 120 $ à 103 $
* CVS Health Corporation CVS.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 112 $ à 104 $
* Cytokinetics Incorporated CYTK.O : Citigroup relève son objectif de cours de 99 $ à 105 $
* Cytokinetics Incorporated CYTK.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 103 $ à 100 $
* Datadog Inc DDOG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 300 $ à 262 $
* Datadog Inc DDOG.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 350 $ à 273 $
* Datadog Inc DDOG.O : BMO abaisse son objectif de cours de 300 $ à 250 $
* Datadog Inc DDOG.O : la CIBC abaisse son objectif de cours de 315 $ à 285 $
* Datadog Inc DDOG.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 305 $ à 290 $
* Datadog Inc DDOG.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 315 $ à 275 $
* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 280 $ à 230 $
* Datadog Inc DDOG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 305 $ à 290 $
* Datadog Inc DDOG.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 330 $ à 310 $
* Datadog Inc DDOG.O : RBC abaisse son objectif de cours de 320 $ à 270 $
* Datadog Inc DDOG.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 305 $ à 285 $
* Datadog Inc DDOG.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 305 $ à 245 $
* Datadog Inc DDOG.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 330 $ à 240 $
* Datadog Inc DDOG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 325 $ à 300 $
* Dave Inc DAVE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 480 $ à 435 $
* Driven Brands Holdings Inc DRVN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 14 $ à 11 $
* Driven Brands Holdings Inc DRVN.O : Barclays passe de « neutre » à « sous-pondérer »
* Duolingo Inc DUOL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 120 $ à 170 $
* Dutch Bros Inc BROS.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 66 $ à 54 $
* Dutch Bros Inc BROS.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 71,00 $ à 62,00 $
* Dutch Bros Inc BROS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 46 $ à 38 $
* Dutch Bros Inc BROS.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 65 $ à 47 $
* Dutch Bros Inc BROS.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 74 $ à 56 $
* Dutch Bros Inc BROS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 65 $ à 55 $
* E.L.F. Beauty Inc ELF.N : Citigroup relève son objectif de cours de 130 $ à 139 $
* E.L.F. Beauty Inc ELF.N : Jefferies relève son objectif de cours de 132 $ à 135 $
* E.L.F. Beauty Inc ELF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $
* E.L.F. Beauty Inc ELF.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $
* E.L.F. Beauty Inc ELF.N : B. Riley relève son objectif de cours de 115 $ à 140 $
* E.L.F. Beauty Inc ELF.N : Bernstein relève son objectif de cours de 127 $ à 137 $
* E.L.F. Beauty Inc ELF.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 110 $ à 140 $
* Eagle Materials Inc EXP.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 181 $ à 195 $
* Eaglerock Land Llc EROK.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 31 $ à 29 $
* eBay EBAY.O : Argus Research relève son objectif de cours de 133 $ à 138 $
* Editas Medicine Inc EDIT.O : Jonestrading initie la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 8 $
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Bernstein relève son objectif de cours de 99 $ à 106 $
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : BTIG relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 85 $ à 97 $
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Citigroup relève son objectif de cours de 110 $ à 117 $
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 120 $
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 101 $ à 112 $
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : RBC relève son objectif de cours de 110 $ à 115 $
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 113 $ à 118 $
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 103 $ à 113 $
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Mizuho relève son objectif de cours de 105 $ à 120 $
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 101 $ à 115 $
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Raymond James relève son objectif de cours de 103 $ à 114 $
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Stifel relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $
* Eli Lilly LLY.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 1 497,00 $ à 1 557,00 $
* Emerson EMR.N : Bernstein relève son objectif de cours de 186 $ à 196 $
* Emerson EMR.N : Citigroup relève son objectif de cours de 182 $ à 198 $
* Emerson EMR.N : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 182 $ à 188 $
* Emerson EMR.N : RBC relève son objectif de cours de 188 $ à 196 $
* Encore Capital Group ECPG.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 112 $ à 122 $
* Esab Corp ESAB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 97 $
* Everus Construction Group Inc ECG.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 168 $ à 132 $
* Everus Construction Group Inc ECG.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 200 $ à 170 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 330 $ à 315 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 325 $ à 335 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : BMO relève son objectif de cours de 285 $ à 300 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : Mizuho relève son objectif de cours de 245 $ à 290 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 360 $ à 320 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 417 $ à 384 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 275 $ à 278 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 320 $ à 310 $
* Expro Group XPRO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 19 $ à 14 $
* Expro Group XPRO.N : Barclays passe d’une recommandation « surpondérer » à « neutre »
* Fair Isaac Corp FICO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 875 $ à 800 $
* Fair Isaac Corp FICO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 925 $ à 875 $
* Fair Isaac Corp FICO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 900 $ à 800 $
* Fair Isaac Corp FICO.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »; abaisse son objectif de
cours de 1 045 $ à 770 $
* Fair Isaac Corp FICO.N : BMO abaisse son objectif de cours de 897 $ à 800 $
* Fair Isaac Corp FICO.N : Clear Street abaisse son objectif de cours de 1 129 $ à 925 $
* Fair Isaac Corp FICO.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 744 $ à 770 $
* Fair Isaac Corp FICO.N : Needham abaisse son objectif de cours de 1 100 $ à 925 $
* Fair Isaac Corp FICO.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 1 230 $ à 1 000 $
* Fastly Inc FSLY.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 28 $ à 24 $
* Fastly Inc FSLY.O : RBC abaisse son objectif de cours de 25 $ à 19 $
* Fidelity National Information Services FIS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 38 $ à 30 $
* Figma Inc FIG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 28 $ à 24 $
* Figma Inc FIG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 28 $ à 24 $
* First Industrial Realty Trust FR.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 73 $ à 62 $
* FIS FIS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 39 $ à 30 $
* FIS FIS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 38 $ à 35 $
* FIS FIS.N : KBW abaisse son objectif de cours de 50 $ à 42 $
* FIS FIS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 60 $ à 46 $
* FIS FIS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 42 $ à 31 $
* FIS FIS.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 50 $ à 35 $
* FIS FIS.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le secteur »; abaisse son objectif de cours de 53 $ à
37 $
* FIS FIS.N : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 37 $ à 32 $
* Five Below Inc FIVE.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 297 $ à 302 $
* Flutter Entertainment FLUT.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 133 $ à 125 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 91 $ à 90 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 141 $ à 119 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 180 $ à 160 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 110 $ à 100 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Kepler Cheuvreux abaisse son objectif de cours de 101 $ à 90 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Moffettnathanson abaisse son objectif de cours de 20 $, le ramenant à 72 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 155 $ à 125 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 110 $ à 100 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 125 $ à 124 $
* Franklin Covey Co FC.N : Northland Capital abaisse son objectif de cours de 38 $ à 27 $
* Freshpet Inc FRPT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 76 $ à 78 $
* Freshpet Inc FRPT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 87 $ à 94 $
* Frontier ULCC.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 7 $ à 10 $
* Frontier ULCC.O : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »
* Gilead GILD.O : Maxim Group relève son objectif de cours de 165 $ à 200 $
* Globalfoundries Inc GFS.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours à 50 $ contre 57 $
* Globalfoundries Inc GFS.O : Needham abaisse son objectif de cours de 80 $ à 55 $
* Globalfoundries Inc GFS.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 125 $ à 110 $
* Globalfoundries Inc GFS.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 72 $ à 45 $
* Gold.Com Inc GOLD.Z : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $
* Grail Inc GRAL.O : RBC relève son objectif de cours de 84 $ à 100 $
* Grail Inc GRAL.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 180 $ à 175 $
* Grand Canyon Education Inc LOPE.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 200 $ à 180 $
* Greif Inc GEF.N : Baird relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $
* Greif Inc GEF.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 94 $ à 88 $
* GXO Logistics GXO.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 61 $ à 65 $
* GXO Logistics Inc GXO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 68 $ à 73 $
* GXO Logistics Inc GXO.N : Stephens relève son objectif de cours de 75 $ à 79 $
* Hci Group Inc HCI.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 235 $ à 245 $
* Hecla Mining Co HL.N : La Banque Nationale du Canada abaisse son objectif de cours de 21 $ à 20 $
* Hubspot Inc HUBS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 240 $ à 222 $
* Hubspot Inc HUBS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 200,00 $ à 190,00 $
* Hubspot Inc HUBS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 240 $ à 224 $
* Hubspot Inc HUBS.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 287,00 $ à 229,00 $
* Hubspot Inc HUBS.N : Morgan Stanley passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »
* Hubspot Inc HUBS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 220 $ à 200 $
* Hubspot Inc HUBS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 300 $ à 260 $
* Hubspot Inc HUBS.N : BMO abaisse son objectif de cours de 255 $ à 225 $
* Hubspot Inc HUBS.N : BTIG passe de « acheter » à « neutre »
* Hubspot Inc HUBS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 260 $ à 240 $
* Hubspot Inc HUBS.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 225 $ à 200 $
* Hubspot Inc HUBS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 260 $ à 215 $
* Hubspot Inc HUBS.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 275 $ à 230 $
* Hubspot Inc HUBS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 250 $ à 200 $
* Huntington Bancshares HBAN.O : Argus Research abaisse son objectif de cours de 20 $ à 18 $
* Hut 8 Corp HUT.O : Clear Street abaisse son objectif de cours de 170 $ à 165 $
* Hut 8 Corp HUT.O : Needham abaisse son objectif de cours de 138 $ à 101 $
* Hut 8 Corp HUT.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 124 $ à 100 $
* Hut 8 Corp HUT.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 195 $ à 165 $
* Hut 8 Corp HUT.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 175 $ à 148 $
* Innoviva Inc INVA.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 35 $ à 34 $
* Insulet Corporation PODD.O : Bernstein relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $
* Insulet Corporation PODD.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 180 $ à 185 $
* Insulet Corporation PODD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 190 $ à 200 $
* Insulet Corporation PODD.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 143 $ à 167 $
* Insulet Corporation PODD.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $
* Insulet Corporation PODD.O : RBC relève son objectif de cours de 160 $ à 180 $
* Insulet Corporation PODD.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 144 $ à 163 $
* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 92 $ à 95 $
* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : Citigroup relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $
* IPG Photonics Corp IPGP.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 122 $ à 92 $
* Jack Henry & Associates JKHY.O : Barclays relève son objectif de cours de 185 $ à 190 $
* Jack Henry & Associates JKHY.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 175 $ à 210 $
* Jack Henry & Associates JKHY.O : Raymond James relève son objectif de cours de 199 $ à 212 $
* Jack Henry & Associates JKHY.O : RBC relève son objectif de cours de 178 $ à 195 $
* Jack Henry & Associates JKHY.O : Stephens relève son objectif de cours de 200 $ à 215 $
* Jeld-Wen Holding Inc JELD.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 2 $ à 1,5 $
* JetBlue JBLU.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 3 $ à 5,5 $
* JetBlue JBLU.O : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »
* Joby Aviation Inc JOBY.N : Needham abaisse son objectif de cours de 15 $ à 10 $
* Joby Aviation Inc JOBY.N : Canaccord Genuity passe de « neutre » à « acheter »
* Joby Aviation Inc JOBY.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 11,5 $ à 7 $
* Kennametal Inc KMT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 30 $ à 27 $
* Keurig DR Pepper KDP.O : Barclays relève son objectif de cours de 38 $ à 41 $
* Klaviyo Inc KVYO.N : Baird relève son objectif de cours de 25 $ à 28 $
* Klaviyo Inc KVYO.N : Barclays relève son objectif de cours de 22 $ à 23 $
* Klaviyo Inc KVYO.N : Stifel relève son objectif de cours de 22 $ à 26 $
* Knife River Corp KNF.N : Stephens relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $
* Kyndryl Holdings Inc KD.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 13 $ à 16 $
* Legalzoom.Com Inc LZ.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 7 $ à 6 $
* Lemaitre Vascular Inc LMAT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 100 $ à 90 $
* Lemaitre Vascular Inc LMAT.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 120 $ à 105 $
* Limbach Holdings Inc LMB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 50 $ à 55 $
* Lumen Technologies Inc LUMN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 7,5 $ à 5 $
* Lyntris Inc LYNX.N : Raymond James relève sa recommandation de « surperformer » à « achat fort »
* Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 83 $ à 84 $
* Magnite Inc MGNI.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 22 $ à 23 $
* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 462 $ à 466 $
* Markel Group Inc MKL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 950 $ à 2 030 $
* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 140 $ à 139 $
* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 147 $ à 141 $
* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 125 $ à 124 $
* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 127 $ à 136 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 579 $ à 589 $
* Masco Corporation MAS.N : Argus Research relève son objectif de cours à 95 $
* Mastercard MA.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 674 $ à 735 $
* Mastercard Inc MA.N : HSBC relève son objectif de cours de 626 $ à 720 $
* Matador Resources Company MTDR.N : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 1 $ à 74 $
* Materion Corporation MTRN.N : Seaport Research Partners passe de « neutre » à « acheter »
* Matson Inc MATX.N : Stephens relève son objectif de cours de 270 $ à 300 $
* Mayville Engineering Co MEC.N : Northland Capital abaisse son objectif de cours de 40 $ à 30 $
* McDonald's MCD.N : Bernstein relève son objectif de cours de 250 $ à 280 $
* McDonald's MCD.N : BMO relève son objectif de cours de 310 $ à 315 $
* McDonald's MCD.N : BTIG relève son objectif de cours de 295 $ à 305 $
* McDonald's MCD.N : Citigroup relève son objectif de cours de 295 $ à 315 $
* McDonald's MCD.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 300 $ à 306 $
* McDonald's MCD.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 356 $ à 352 $
* McDonald's MCD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 250 $ à 270 $
* McDonald's MCD.N : Mizuho relève son objectif de cours de 260 $ à 280 $
* McDonald's MCD.N : RBC relève son objectif de cours de 285 $ à 300 $
* McDonald's MCD.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 270 $ à 285 $
* McKesson Corp MCK.N : Baird relève son objectif de cours de 1 017 $ à 1 225 $
* McKesson Corp MCK.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 1 050,00 $ à 1 250,00 $
* McKesson Corp MCK.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 1 070 $ à 1 200 $
* McKesson Corp MCK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 1 020 $ à 1 050 $
* McKesson Corp MCK.N : RBC relève son objectif de cours à 965 $ contre 845 $
* McKesson Corp MCK.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 1 006 $ à 1 200 $
* McKesson Corp MCK.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 1 207,00 $ à 1 260,00 $
* Medline Inc MDLN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 43 $ à 46 $
* MGE Energy Inc MGEE.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 76 $ à 78 $
* Mntn Inc MNTN.N : Needham abaisse son objectif de cours de 18 $ à 8 $
* Modine Manufacturing Co. MOD.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 260 $ à 215 $
* Modine Manufacturing Company MOD.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 330 $ à 235 $
* Mosaic Co MOS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 26,00 $ à 23,00 $
* Motorola MSI.N : Barclays relève son objectif de cours de 529 $ à 598 $
* Motorola MSI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 545 $ à 570 $
* Motorola MSI.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 531 $ à 533 $
* Motorola MSI.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 550 $ à 555 $
* Myriad Genetics Inc MYGN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 5 $ à 8 $
* Netgear Inc NTGR.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 34 $ à 30 $
* New Era Energy & Digital NUAI.O : Alliance Global Partners lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours: 6 $
* Nike Inc NKE.N : Truist Securities abaisse sa recommandation de « conserver » à « vendre »
* NRG Energy Inc NRG.N : BMO abaisse son objectif de cours de 214 $ à 147 $
* Olema Pharmaceuticals Inc OLMA.O : Guggenheim lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 35 $
* Ovintiv Inc OVV.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 77 $ à 90 $
* Owens Corning OC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 162 $ à 140 $
* Owens Corning OC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 127 $ à 119 $
* Owens Corning OC.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $
* Pacbio PACB.O : Barclays relève son objectif de cours de 1,25 $ à 2 $
* Pacific Biosciences of California Inc PACB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 2 $ à 3 $
* Pattern Group Inc PTRN.O : Needham relève son objectif de cours de 29 $ à 32 $
* Paycom Software Inc PAYC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 264 $ à 265 $
* Paycom Software Inc PAYC.N : BMO relève son objectif de cours de 235 $ à 268 $
* Paycom Software Inc PAYC.N : BTIG abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »
* Paycom Software Inc PAYC.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 205 $ à 275 $
* Paycom Software Inc PAYC.N : Stifel relève son objectif de cours de 200 $ à 235 $
* PayPal PYPL.O : HSBC relève son objectif de cours de 45 $ à 55 $
* Peabody Energy Corp BTU.N : BMO abaisse son objectif de cours de 32 $ à 27 $
* Peabody Energy Corp BTU.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 36 $ à 26 $
* Performance Food Group Company PFGC.N : Bernstein relève son objectif de cours de 130 $ à 135 $
* Performance Food Group Company PFGC.N : BMO relève son objectif de cours de 130 $ à 145 $
* Performance Food Group Company PFGC.N : Citigroup relève son objectif de cours de 127 $ à 141 $
* Performance Food Group Company PFGC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 110 $ à 125 $
* Phoenix Education Partners Inc PXED.N : Barrington Research abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché
»
* Phoenix Education Partners Inc PXED.N : BMO abaisse son objectif de cours de 33 $ à 27 $
* Power Integrations Inc POWI.O : Needham abaisse son objectif de cours de 80 $ à 65 $
* Power Integrations Inc POWI.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 72 $ à 62 $
* Power Integrations Inc POWI.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 70 $ à 55 $
* Prime Medicine Inc PRME.O : Jonestrading lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 6 $
* Primoris Services Corporation PRIM.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 135 $ à 115 $
* Procept Biorobotics Corporation PRCT.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 20 $ à 22 $
* Procore Technologies Inc PCOR.N : Barclays relève son objectif de cours de 62 $ à 85 $
* Procore Technologies Inc PCOR.N : BMO relève son objectif de cours de 67 $ à 86 $
* Procore Technologies Inc PCOR.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 72 $ à 83 $
* Procore Technologies Inc PCOR.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 56 $ à 70 $
* Procore Technologies Inc PCOR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 55 $ à 68 $
* Procore Technologies Inc PCOR.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 68 $ à 90 $
* Progyny PGNY.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 31,00 $ à 36,00 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 120 $ à 133 $
* Pursuit Attractions and Hospitality Inc PRSU.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 58 $ à 65 $
* Pursuit Attractions and Hospitality Inc PRSU.N : Stifel relève son objectif de cours de 60 $ à 66 $
* Qnity Electronics Inc Q.N : BMO abaisse son objectif de cours de 185 $ à 183 $
* Qnity Electronics Inc Q.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 170 $ à 165 $
* Qualcomm QCOM.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 180 $ à 150 $
* Qualcomm QCOM.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 180,00 $ à 170,00 $
* Qualcomm QCOM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 215 $ à 200 $
* Qualcomm QCOM.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 170 $ à 160 $
* Qualcomm QCOM.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 220 $ à 197 $
* Qualcomm QCOM.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 235 $ à 205 $
* Qualcomm QCOM.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 185 $ à 165 $
* Qualcomm QCOM.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 200 $ à 185 $
* Ralliant Corporation RAL.N : BMO relève son objectif de cours de 78 $ à 82 $
* Ralliant Corporation RAL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 82 $ à 88 $
* Rapid7 RPD.O : Barclays relève son objectif de cours de 12 $ à 14 $
* Rapid7 Inc RPD.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 12 $ à 20 $
* Rapid7 Inc RPD.O : Raymond James relève son objectif de cours de 15 $ à 20 $
* Rapid7 Inc RPD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 10 $ à 15 $
* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 66 $ à 63 $
* Rapport Therapeutics Inc RAPP.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 86 $ à 73 $
* RBC Bearings Inc RBC.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 621 $ à 622 $
* Red Violet Inc RDVT.O : B. Riley relève son objectif de cours de 85 $ à 110 $
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 264,00 $ à 274,00 $
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 275 $ à 298 $
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Jefferies relève son objectif de cours de 270 $ à 300 $
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : RBC relève son objectif de cours de 260 $ à 321 $
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 250 $ à 270 $
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 241 $ à 261 $
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Raymond James relève son objectif de cours de 248 $ à 265 $
* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 154 $ à 168 $
* Ridgepost Capital Inc RPC.N : Barclays relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $
* Ridgepost Capital Inc RPC.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 15 $ à 14 $
* Riot Platforms Inc RIOT.O : Bernstein relève son objectif de cours de 18 $ à 30 $
* Riot Platforms Inc RIOT.O : Atb Cormark Capital Markets relève son objectif de cours de 30 $ à 50 $
* Riot Platforms Inc RIOT.O : Needham relève son objectif de cours de 30 $ à 31 $
* Root Inc ROOT.O : KBW abaisse son objectif de cours de 75 $ à 70 $
* Royalty Pharma RPRX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 70 $ à 78 $
* Royalty Pharma RPRX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 62 $ à 74 $
* Schrodinger Inc SDGR.O : BMO relève son objectif de cours de 30 $ à 35 $
* Seaport Therapeutics Inc SPTX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 40 $ à 41 $
* Septerna Inc SEPN.O : Raymond James relève son objectif de cours de 49 $ à 58 $
* Sezzle Inc SEZL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 160 $ à 200 $
* Sharkninja Inc SN.N : BTIG relève son objectif de cours de 245 $ à 250 $
* Sharkninja Inc SN.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 210 $ à 252 $
* Sharkninja Inc SN.N : Jefferies relève son objectif de cours de 240 $ à 300 $
* Sharkninja Inc SN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 223 $ à 243 $
* Sharkninja Inc SN.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 234 $ à 251 $
* Sharkninja Inc SN.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 230 $ à 250 $
* Sitime Corporation SITM.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 825 $ à 600 $
* Sitime Corporation SITM.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 800 $ à 750 $
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Barclays passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Barclays relève son objectif de cours de 70 $ à 79 $
* Snap Inc SNAP.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 7,00 $ à 6,50 $
* Snap Inc SNAP.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 10 $ à 8 $
* Snap Inc SNAP.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 16 $ à 8 $
* Snap Inc SNAP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 6 $ à 6,5 $
* Snap Inc SNAP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 6 $ à 5 $
* Snap Inc SNAP.N : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 1 $, le portant à 8 $
* Snap Inc SNAP.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 7,00 $ à 6,00 $
* Solstice Advanced Materials Inc SOLS.O : Mizuho relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $
* Sprout Social Inc SPT.O : Barclays relève son objectif de cours de 12 $ à 14 $
* Stanley Black & Decker SWK.N : Citigroup relève son objectif de cours de 107 $ à 140 $
* Stanley Black & Decker SWK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 109 $ à 135 $
* Taboola.Com Ltd TBLA.O : Rosenblatt Securities abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 7 $
à 2,80 $
* Taboola.Com Ltd TBLA.O : Stonex passe de « acheter » à « conserver »
* Tarsus Pharmaceuticals Inc TARS.O : Mizuho relève son objectif de cours de 94 $ à 102 $
* Tenaya Therapeutics Inc TNYA.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 40 $ à 6 $
* The Kraft Heinz Company KHC.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 22 $ à 23 $
* The Progressive Corporation PGR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 230 $ à 242 $
* Traeger Inc COOK.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 65 $ à 58 $
* Trex Company Inc TREX.N : Barclays relève son objectif de cours de 42 $ à 46 $
* Trex Company Inc TREX.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 60 $ à 75 $
* Trex Company Inc TREX.N : BMO relève son objectif de cours de 57 $ à 69 $
* Trex Company Inc TREX.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 57 $ à 70 $
* Trex Company Inc TREX.N : Jefferies relève son objectif de cours de 56 $ à 70 $
* Trimble Inc TRMB.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 73 $ à 67 $
* Trimble Inc TRMB.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 75 $ à 73 $
* Trimble Inc TRMB.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 80 $ à 73 $
* Trinity Capital Inc TRIN.N : KBW relève son objectif de cours de 16,50 $ à 18 $
* TWFG Inc TWFG.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 31 $ à 34 $
* Uber UBER.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 106 $ à 100 $
* Uber UBER.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 95 $ à 90 $
* Uber UBER.N : BTIG abaisse son objectif de cours de 100 $ à 90 $
* Uber UBER.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 72 $ à 70 $
* Uber UBER.N : Needham abaisse son objectif de cours de 109 $ à 100 $
* Uber UBER.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 105 $ à 99 $
* Uber UBER.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 100 $ à 90 $
* Uber UBER.N : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $
* Uber UBER.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 92 $ à 87 $
* Union Pacific Corporation UNP.N : Baird passe de « surperformer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 344 $ à 310 $
* United Fire Group Inc UFCS.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 60 $ à 58 $
* United Therapeutics Corporation UTHR.O : BTIG relève son objectif de cours de 728 $ à 768 $
* United Therapeutics Corporation UTHR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 728 $ à 736 $
* United Therapeutics Corporation UTHR.O : Raymond James relève son objectif de cours de 717 $ à 720 $
* United Therapeutics Corporation UTHR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 675 $ à 700 $
* Unum Group UNM.N : KBW abaisse son objectif de cours de 108 $ à 97 $
* Unum Group UNM.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 96 $ à 85 $
* V.F. Corporation VFC.N : Barclays relève son objectif de cours de 24 $ à 28 $
* Veracyte Inc VCYT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $
* Veracyte Inc VCYT.O : Leerink Partners abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »; abaisse son
objectif de cours de 55 $ à 35 $
* Veracyte Inc VCYT.O : Needham abaisse son objectif de cours de 69 $ à 46 $
* Vertex Inc VERX.O : Baird relève son objectif de cours de 17 $ à 23 $
* Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX.O : Bernstein relève son objectif de cours de 608 $ à 620 $
* Vertex Inc VERX.O : Needham relève son objectif de cours de 20 $ à 30 $
* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Needham abaisse son objectif de cours de 60 $ à 53 $
* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 22 $ à 40 $
* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 50 $ à 54 $
* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : Needham relève son objectif de cours de 34 $ à 38 $
* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 39 $ à 42 $
* Visa V.N : HSBC relève son objectif de cours de 375 $ à 465 $
* Visa V.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 443 $ à 470 $
* Vishay Intertechnology Inc VSH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 40 $ à 35 $
* Vishay Intertechnology Inc VSH.N : Needham abaisse son objectif de cours de 45 $ à 38 $
* Vistra Corp VST.N : BMO abaisse son objectif de cours de 210 $ à 188 $
* Warrior Met Coal Inc HCC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $
* Waters Corp WAT.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 480 $ à 530 $
* Wayfair Inc W.N : Bernstein relève son objectif de cours de 125 $ à 140 $
* Wayfair Inc W.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 140 $ à 155 $
* Wayfair Inc W.N : Jefferies relève son objectif de cours de 109 $ à 122 $
* Wayfair Inc W.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 136 $ à 141 $
* Wayfair Inc W.N : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 63 $ à 79 $
* Wayfair Inc W.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 135 $ à 148 $
* Wayfair Inc W.N : Raymond James relève son objectif de cours de 135 $ à 145 $
* Wayfair Inc W.N : RBC relève son objectif de cours de 96 $ à 128 $
* Wayfair Inc W.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 110 $ à 114 $
* Wayfair Inc W.N : BMO relève son objectif de cours de 115 $ à 120 $
* Wayfair Inc W.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $
* Wayfair Inc W.N : Mizuho relève son objectif de cours de 132 $ à 140 $
* Wayfair Inc W.N : Needham relève son objectif de cours de 133 $ à 145 $
* Wayfair Inc W.N : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 125 $ à 145 $
* Wayfair Inc W.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 135 $ à 160 $
* Wayfair Inc W.N : Wedbush relève son objectif de cours de 125 $ à 138 $
* WW Grainger GWW.N : Bernstein relève son objectif de cours de 1 250 $ à 1 400 $
* WW Grainger GWW.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours à 1 400 dollars
* WW Grainger GWW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 300 $ à 1 500 $
* WW Grainger GWW.N : Stephens relève son objectif de cours de 1 355 $ à 1 380 $
* Zillow Group Inc ZG.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 37,00 $ à 32,00 $
* Zillow Group Inc ZG.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 35,00 $ à 32,00 $
* Zillow Group Inc ZG.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 40 $ à 34 $
* Zillow Group Inc ZG.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 46 $ à 39 $
* Zillow Group Inc ZG.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 50 $ à 40 $
* Zillow Group Inc ZG.O : Stonex abaisse son objectif de cours de 80 $ à 70 $
* Zillow Group Inc ZG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 31 $ à 30 $
* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Bernstein relève son objectif de cours de 93 $ à 107 $
* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 100 $ à 111 $
* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 105 $ à 120 $
* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $
* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : RBC relève son objectif de cours de 110 $ à 125 $
* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : BMO relève son objectif de cours de 96 $ à 102 $
* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Stifel relève son objectif de cours de 110 $ à 125 $
* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Needham abaisse son objectif de cours de 15 $ à 8 $
* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Piper Sandler passe de « sous-pondérer » à « neutre »; relève son objectif de cours de 3 $ à 4 $
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