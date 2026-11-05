Les États-Unis proposent de modifier la réglementation relative aux lancements spatiaux, ce qui pourrait donner un coup de pouce à SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tout au long du texte)

par David Shepardson

L’Administration fédérale de l’aviation (FAA) des États-Unis a proposé jeudi de simplifier la réglementation relative aux lancements et aux rentrées dans l’atmosphère des engins spatiaux commerciaux, et a annoncé son intention de réformer son cadre d’octroi de licences spatiales l’année prochaine, ce qui pourrait donner un coup de pouce à SpaceX SPCX.O , l’entreprise spatiale d’Elon Musk, et à Blue Origin, celle de Jeff Bezos.

La FAA a indiqué qu’elle proposait de modifier les définitions permettant de déterminer dans quels cas l’interruption d’un vol n’est pas obligatoire, et de clarifier les exigences et les seuils à partir desquels une interruption — c’est-à-dire l’arrêt prématuré d’un lancement ou d’une mission en raison d’un problème — doit avoir lieu. La FAA propose également de réviser les règles relatives à la désintégration des engins spatiaux lors de leur chute vers la Terre, ainsi que la manière dont les entreprises spatiales calculent les risques liés à la chute de débris spatiaux provenant de ces engins et pouvant heurter des personnes au sol.

La Maison Blanche souhaite permettre au moins 1 000 lancements et rentrées par an d’ici 2030, contre 178 lancements l’année dernière. Le nombre total de lancements l’année dernière était 10 fois supérieur à celui de 2013, SpaceX dominant largement cette activité.

Ces modifications réglementaires faciliteraient l’obtention d’autorisations de lancement pour SpaceX et Blue Origin. Les entreprises n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La FAA a également indiqué qu’elle renforçait les effectifs de son Bureau des transports spatiaux commerciaux (Office of Commercial Space Transportation) et nommait un administrateur adjoint, tout en recrutant une équipe d’ingénieurs aérospatiaux afin d’accélérer les autorisations de lancement.

Cette équipe “mènera des analyses de sécurité, des évaluations et délivrera des autorisations de mission afin d’accélérer le traitement des demandes tout en garantissant la sécurité du public pendant les opérations spatiales”, a précisé la FAA.

Le mois dernier, la FAA a proposé d’autoriser les opérateurs à soumettre leurs demandes de lancement par voie électronique, offrant ainsi une plus grande flexibilité pour démontrer la sécurité des opérations et regroupant les trois analyses de sécurité requises en une seule demande.

En juillet, la FAA a proposé de lever certaines exigences prévues par plusieurs lois afin de simplifier et d’accélérer l’octroi des licences spatiales commerciales.