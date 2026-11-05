La trêve à Olechky, un premier pas vers un cessez-le-feu "durable" en Ukraine, espère Melania Trump

La Première dame américaine Melania Trump fait lors d'une conférence de presse en présence de représentants russes et ukrainiense, le 5 novembre 2026 à la Maison Blanche, à Washington ( AFP / SAUL LOEB )

La Première dame américaine, Melania Trump, a décrit jeudi le cessez-le-feu qu'elle a supervisé à Olechky comme une première étape vers une trêve "durable" en Ukraine, à l'occasion d'une réunion avec des représentants russes et ukrainiens à la Maison Blanche.

Cette rencontre a eu lieu à moins d'une semaine des pourparlers qui doivent se dérouler à Abou Dhabi sous médiation américaine pour tenter de trouver une issue au conflit en Ukraine.

"Nous devons désormais faire preuve du courage que nous avons montré à Olechky pour trouver un terrain d’entente (...) Ensemble, nous pouvons bâtir quelque chose de plus durable qu'un simple cessez-le-feu temporaire", a déclaré Melania Trump.

"J'espère qu'Olechky inspirera une paix plus grande. Tout réel changement commence par une petite étincelle", a continué la Première dame, deux jours après le revers électoral cinglant infligé à son mari par des démocrates très critiques concernant son récent rapprochement avec Vladimir Poutine.

Melania Trump, remet des lettres destinées au président russe Vladimir Poutine et au président ukrainien Volodymyr Zelensky à l'envoyé présidentiel russe Kirill Dmitriev (g) et au chef du parti politique ukrainien "Serviteur du peuple", David Arakhamia (c), le 5 novembre 2026 à la Maison Blanche, à Washington ( AFP / SAUL LOEB )

La trêve à Olechky, qui a duré six jours et pris fin dimanche, a permis l'évacuation d'habitants de cette ville ukrainienne occupée par les Russes et en proie à de graves pénuries. Il s'agit du plus long cessez-le-feu depuis le début de la guerre.

L'ancien mannequin slovène a par ailleurs précisé qu'elle avait remis aux émissaires russes et ukrainiens des lettres adressées à Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky.

Étaient présents à la Maison Blanche les médiateurs respectifs pour les droits humains de Kiev et Moscou, Dmytro Loubinets et Iana Lantratova, ainsi que le négociateur russe Kirill Dmitriev et le négociateur ukrainien Davyd Arakhamia.

"Rôle remarquable"

Grâce à ce cessez-le-feu, "nous créons une dynamique dans laquelle les deux parties apprennent ces petits mécanismes permettant, concrètement, de préserver la paix", a déclaré Davyd Arakhamia.

Des habitants évacués de la ville d'Olechky, occupée par les Russes, le 31 octobre 2026 en Ukraine ( AFP / Genya SAVILOV )

"Au nom du président Poutine et au nom du peuple de la Fédération de Russie, nous tenons à remercier la Première dame Melania Trump pour son rôle remarquable dans la situation humanitaire à Olechky", a dit de son côté Kirill Dmitriev.

La visite de ce conseiller chargé de la coopération économique internationale intervient alors que Donald Trump s'est rapproché de Moscou en concluant un accord sur des livraisons de gazole russe et en exemptant la Russie de nouvelles sanctions sur son secteur énergétique.

Volodymyr Zelensky a accordé mercredi une décoration à Melania Trump pour sa "contribution personnelle à l'aide humanitaire".

Le président ukrainien, qui cherche à conserver le soutien de Washington malgré des relations délicates avec le président républicain, s'est entretenu mercredi avec les émissaires de la Maison Blanche, Steve Witkoff et Jared Kushner, au lendemain des élections de mi-mandat.

"Nous avons eu une conversation très détaillée, d'une heure et demie" centrée sur la préparation des pourparlers d'Abou Dhabi les 10 et 11 novembre entre représentants ukrainiens, russes et américains, a déclaré M. Zelensky sur la plateforme X.

"Davantage de pression"

Le dirigeant ukrainien, qui doit être reçu jeudi à Madrid par le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a martelé que son pays était "prêt à prendre les mesures nécessaires" en vue d'une fin d'un conflit qui fait rage depuis près de cinq ans.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky participe à une rencontre avec le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez en marge du 30e Sommet ibéro-américain à Madrid, le 5 novembre 2026 ( AFP / Thomas COEX )

"Nous travaillons dur avec toutes les parties pour trouver un chemin menant à une paix durable", a réagi M. Kushner sur la même plateforme.

Outre les pourparlers d'Abou Dhabi — les premiers dans ce format depuis la mi-février — des rencontres se tiennent mercredi et jeudi à Bruxelles entre représentants de l'Ukraine, l'Union européenne, du Royaume-Uni, de l'Otan et des États-Unis.

M. Zelensky demande à ses alliés de manière répétée d'accroître leur aide en termes de défense anti-aérienne, pour contrer des bombardements russes très intenses, notamment contre ses infrastructures énergétiques alors que l'hiver approche.

Après la victoire démocrate aux élections de mi-mandat, la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a dit espérer que le prochain Congrès américain exercerait "davantage de pression sur la Russie".

Moscou, de son côté, a souligné que Donald Trump restait "en fonction". "Nous espérons sincèrement qu’il poursuivra également ses efforts en faveur de la paix", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.