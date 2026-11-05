Le Nasdaq s'apprête à confirmer une correction alors que les valeurs liées à l'IA s'effondrent

L'écran du Nasdaq à New York. (Crédits: Adobe Stock)

Le Nasdaq Composite s'apprêtait à confirmer une correction jeudi, les fabricants de puces s'effondrant sous l'effet des craintes d'un durcissement de la réglementation en matière d'IA après la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat, ce qui a conduit l'indice vers sa pire journée depuis la débâcle du “Jour de la Libération” d'avril 2025.

Nvidia NVDA.O a chuté de 7,7%, tandis que l'indice plus large Philadelphia SE Semiconductor .SOX a plongé de près de 10%.

Cette vague de ventes massives intervient au lendemain de la victoire électorale des démocrates notamment dans certains États clés abritant des centres de données, ce qui a ravivé les craintes d'un ralentissement du déploiement des centres de données dédiés à l'IA, dont l'optimisme avait propulsé les marchés boursiers vers des sommets historiques plus tôt cette année.

“Les investisseurs semblent prendre conscience que certains membres du Congrès et gouverneurs nouvellement élus cherchent à ralentir le rythme du développement des infrastructures d'IA”, a déclaré Melissa Brown, responsable mondiale de la recherche en matière de décisions d'investissement chez SimCorp.

“Même s'il semble peu probable qu'ils parviennent à y mettre un terme définitif, tout ralentissement susciterait des inquiétudes, car la croissance de l'IA a largement dépendu du déploiement rapide des infrastructures nécessaires.”

Ces fortes baisses placent l'indice Nasdaq Composite en passe de confirmer une correction technique, c'est-à-dire une baisse de 10% par rapport à son plus haut historique atteint le 6 octobre. L'indice Nasdaq-100 .NDX , plus restreint, avait déjà confirmé une correction lundi.

Avec une baisse d'environ 5,2%, le Nasdaq-100 est en passe d'effacer plus de 2.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, si ces pertes se confirment.

La plupart des valeurs technologiques à grande capitalisation ont également perdu du terrain après le rebond de mercredi . Meta Platforms META.O a reculé de 3,8%, tandis qu'Amazon.com AMZN.O et Alphabet GOOGL.O ont chuté respectivement de 1,7% et 1%.

Les opérateurs de centres de données IREN IREN.O et Applied Digital APLD.O , les néoclouds CoreWeave CRWV.O et Nebius Group NBIS.O , ainsi que les services publics et fournisseurs d'équipements exposés à l'IA, tels que GE Vernova GEV.N et Constellation Energy CEG.O , ont tous enregistré de fortes baisses.

Tesla TSLA.O et SpaceX SPCX.O , dirigées par Elon Musk, ont chuté respectivement de 9% et 11,4%, prolongeant ainsi leur baisse. Musk a dépensé près d'un demi-milliard de dollars pour soutenir des candidats républicains.

Qualcomm QCOM.O a chuté de 11,5% après que le fabricant de puces a manqué les estimations de Wall Street concernant les ventes de puces pour smartphones au quatrième trimestre.

À 12h24 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 1.403,66 points, soit 2,63%, à 51.952,46, le S&P 500 .SPX a perdu 262,17 points, soit 3,41%, à 7.426,41 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 1.173,62 points, soit 4,55%, à 24.564,36.

Tous les secteurs du S&P 500 ont terminé en baisse, le secteur technologique et celui de la consommation discrétionnaire enregistrant les plus fortes baisses.

Mercredi, l'indice de référence a enregistré sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis trois mois, l'apaisement des incertitudes politiques ayant stimulé l'appétit pour le risque.

Certains analystes ont estimé qu'un gouvernement divisé à Washington pourrait entraîner une diminution des changements législatifs radicaux et même rendre plus difficile la conclusion d'accords sur les dépenses budgétaires, compte tenu de la détérioration de la situation budgétaire des États-Unis. Une forte baisse des prix du pétrole a également contribué à améliorer le moral des investisseurs.

Les banques centrales du monde entier ont reconnu que l'inflation restait élevée, les prix du pétrole brut ayant bondi en raison du conflit au Moyen-Orient.

La présidente de la Réserve fédérale de Cleveland, Beth Hammack , et le directeur de la Fed de Richmond, Thomas Barkin , ont laissé entrevoir la possibilité de futures hausses de taux dans des déclarations faites jeudi.

L'attention se portera vendredi sur les chiffres de l'emploi non agricole américain du mois d'octobre, les traders s'attendant actuellement à ce que la Fed relève ses taux le mois prochain, après la hausse de septembre.

Les titres en baisse ont été 4,26 fois plus nombreux que les titres en hausse à la Bourse de New York (NYSE) et 5,38 fois plus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 74 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 6 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 140 nouveaux plus hauts et 430 nouveaux plus bas.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des cours et du graphique)

par Shashwat Chauhan et Utkarsh Hathi