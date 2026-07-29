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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Boeing, Coca-Cola, PayPal
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 12:43
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes boursiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Boeing, Coca-Cola et PayPal.

POINTS FORTS

* Boeing BA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 270 à 290 dollars

* Coca-Cola Co KO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 à 96 dollars

* KLA Corp KLAC.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 220 $ à 195 $

* PayPal PYPL.O : KBW relève son objectif de cours de 55 $ à 70 $

* Visa Inc V.N : Raymond James relève son objectif de cours de 389 $ à 406 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abbvie Inc ABBV.N : Barclays relève son objectif de cours de 275 $ à 300 $

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 37 $ à 40 $

* Altimmune Inc ALT.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 10,00 $ à 13,00 $

* Amgen Inc AMGN.O : Barclays relève son objectif de cours de 350 $ à 360 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : RBC relève son objectif de cours de 87 $ à 100 $

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 215 $ à 260 $

* AST Spacemobile Inc ASTS.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 41,20 $ à 50,80 $

* AST Spacemobile Inc ASTS.O : La Banque Scotia relève sa recommandation de « sous-performance sectorielle » à «

performance sectorielle »

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 33 $ à 37 $

* Bank of America BAC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 62,5 $ à 68 $

* Bank of Marin Bancorp BMRC.O : Stephens relève son objectif de cours de 26 $ à 30 $

* Biogen Inc. BIIB.O : Barclays relève son objectif de cours de 185 $ à 200 $

* Bloom Energy Corp BE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 346 $ à 314 $

* Boeing BA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 270 $ à 290 $

* Boeing BA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 275 $ à 265 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : RBC relève son objectif de cours de 72 $ à 78 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »

* California Bancorp BCAL.O : Stephens relève son objectif de cours de 22 $ à 24 $

* Carmax KMX.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »; relève son objectif de cours de 38 $ à 60 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève son objectif de cours de 850 $ à 913 $

* Centene CNC.N : Barclays relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Centrus Energy Corp LEU.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 236 $ à 178 $

* Charter Communications CHTR.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 200 $ à 150 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Stephens relève son objectif de cours de 80 $ à 93 $

* Citizens Financial CFG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 76 $ à 78 $

* Clearwater Paper Corp CLW.N : RBC relève son objectif de cours de 19 $ à 21 $

* Coca-Cola Co KO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 97 $ à 100 $

* Coca-Cola Co KO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 95 $ à 104 $

* Coca-Cola Co KO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 90 $ à 96 $

* Coca-Cola Co KO.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 89 $ à 100 $

* Coca-Cola Co KO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 88 $ à 95 $

* Coca-Cola Co KO.N : RBC relève son objectif de cours de 87 $ à 96 $

* Coca-Cola Co KO.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $

* Corcept Therapeutics Inc CORT.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 135 $ à 150 $

* Core Scientific Inc CORZ.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $

* Corning GLW.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 240 $ à 220 $

* Corning GLW.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 200 $ à 170 $

* Corning GLW.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 180 $ à 129 $

* Costar Group CSGP.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 58 $ à 52 $

* Costar Group CSGP.O : KBW passe de « surperformance » à « en ligne avec le marché »; abaisse son objectif de

cours de 41 $ à 29 $

* Costar Group Inc CSGP.O : Needham abaisse son objectif de cours de 50 $ à 40 $

* Disney DIS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 145 $ à 135 $

* Eastern Bankshares Inc EBC.O : Stephens abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Ecolab Inc ECL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 295 $ à 305 $

* Farmers & Merchants Bancorp Inc FMAO.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 32 $ à 36 $

* Fifth Third Bancorp FITB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 61 $ à 62 $

* First Hawaiian Inc FHB.O : Stephens relève son objectif de cours de 28 $ à 32 $

* Ford F.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $

* Ford F.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 14 $ à 15 $

* Ford F.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $

* Ford F.N : RBC relève son objectif de cours de 13 $ à 15 $

* Gilead Sciences Inc GILD.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 155 $ à 145 $

* H2O America(Dover) HTO.O : BTIG relève son objectif de cours de 67 $ à 70 $

* HBT Financial Inc HBT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 34 $ à 39 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 87 $ à 94 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 98 $ à 100 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : Barclays relève son objectif de cours de 81 $ à 86 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 397 $ à 394 $

* Hilton Worldwide Holdings HLT.N : Barclays relève son objectif de cours de 367 $ à 368 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 260 $ à 320 $

* Illinois Tool Works Inc ITW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 310 $ à 350 $

* Incyte INCY.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 136 $ à 150 $

* Incyte INCY.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $

* Incyte INCY.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 124 $ à 138 $

* Incyte INCY.O : Barclays relève son objectif de cours de 134 $ à 139 $

* Invesco Ltd IVZ.N : RBC relève son objectif de cours de 33 $ à 35 $

* Invesco Ltd IVZ.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 33 $ à 37 $

* Invesco Ltd IVZ.N : Barclays relève son objectif de cours de 31 $ à 32 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Baird relève son objectif de cours de 252 $ à 287 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Barclays relève son objectif de cours de 210 $ à 275 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 225 $ à 285 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 240,00 $ à 280,00 $

* IQVIA Holdings Inc IQV.N : RBC relève son objectif de cours de 221 $ à 247 $

* Itron Inc ITRI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 112 $ à 117 $

* KLA Corp KLAC.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 220 $ à 195 $

* KLA Corp KLAC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* KLA Corp KLAC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 238 $

* KLA Corp KLAC.O : RBC relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $

* KLA Corp KLAC.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 275 $ à 215 $

* Landstar System Inc LSTR.O : Baird abaisse son objectif de cours de 225 $ à 215 $

* Landstar System Inc LSTR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 198 $ à 204 $

* M&T Bank Corporation MTB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 251,5 $ à 265,5 $

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 578 $ à 587 $

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 29 $ à 32 $

* Merchants Bancorp MBIN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 58 $ à 64 $

* Merck & Co Inc MRK.N : Barclays relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $

* Mondelez MDLZ.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 72 $

* MP Materials Corp MP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 75 $ à 60 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : RBC relève son objectif de cours de 517 $ à 619 $

* Neogenomics Inc NEO.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 25,00 $ à 35,00 $

* Nucor Corp NUE.N : Barclays relève son objectif de cours de 272 $ à 295 $

* Nucor Corp NUE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 282 $ à 294 $

* Opus Genetics Inc IRD.O : TD Cowen lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Oscar Health Inc OSCR.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 26 $ à 36 $

* Oshkosh Corp OSK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 150 $ à 170 $

* Oshkosh Corp OSK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $

* Oshkosh Corp OSK.N : Barclays relève son objectif de cours de 150 $ à 170 $

* Paccar Inc PCAR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $

* Paccar Inc PCAR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 155 $ à 164 $

* PayPal PYPL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 46 $ à 65 $

* PayPal PYPL.O : KBW relève son objectif de cours de 55 $ à 70 $

* PayPal PYPL.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 34 $ à 45 $

* PayPal PYPL.O : RBC relève son objectif de cours de 59 $ à 65 $

* PayPal PYPL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 48 $ à 59 $

* PayPal PYPL.O : Barclays relève son objectif de cours de 55 $ à 57 $

* Philip Morris International Inc PM.N : Barclays relève son objectif de cours de 205 $ à 225 $

* PJT Partners Inc PJT.N : KBW relève son objectif de cours de 185 $ à 195 $

* PNC Financial Services PNC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 264,5 $ à 269,5 $

* Polaris Inc PII.N : RBC relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Progressive Corp PGR.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 266 $ à 222 $

* Qorvo QRVO.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $

* Regions Financial RF.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 31,5 $ à 32 $

* Repligen Corp RGEN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 165 $ à 175 $

* Repligen Corp RGEN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 200,00 $ à 220,00 $

* RLI Corp RLI.N : KBW relève son objectif de cours de 70 $ à 74 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 397 $ à 415 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 300 $ à 305 $

* Ryder System Inc R.N : Barclays relève son objectif de cours de 290 $ à 300 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Citigroup relève son objectif de cours de 454,01 $ à 500 $

* S&P Global Inc SPGI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 555 $ à 530 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 555 $ à 553 $

* Sharkninja Inc SN.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 150 $ à 181 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Berenberg relève son objectif de cours de 380 $ à 400 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 360 $ à 375 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 365 $ à 380 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 77 $ à 64 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : RBC abaisse son objectif de cours de 80 $ à 70 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $

* Slide Insurance Holdings Inc SLDE.O : Barclays relève son objectif de cours de 27 $ à 28 $

* Snap-On Inc SNA.N : Barclays relève son objectif de cours de 420 $ à 450 $

* TransUnion TRU.N : Barclays relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Truist Financial Corp TFC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 53 $ à 54 $

* UPS UPS.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 133 $ à 131 $

* UPS UPS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 118 $ à 115 $

* UPS UPS.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 135 $ à 130 $

* UPS UPS.N : Stifel relève son objectif de cours de 114 $ à 115 $

* US Bancorp USB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 67,5 $ à 69 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 47 $ à 58 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 52 $ à 50 $

* Visa Inc V.N : Citigroup relève son objectif de cours de 400 $ à 440 $

* Visa Inc V.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $

* Visa Inc V.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 415 $ à 416 $

* Visa Inc V.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 394 $ à 430 $

* Visa Inc V.N : Raymond James relève son objectif de cours de 389 $ à 406 $

* Visa Inc V.N : RBC relève son objectif de cours de 395 $ à 412 $

* Visa Inc V.N : Susquehanna relève son objectif de cours de 410 $ à 427 $

* Visa Inc V.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 416 $ à 420 $

* Wayfair Inc W.N : RBC relève son objectif de cours de 76 $ à 78 $

* Wells Fargo WFC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 93,5 $ à 95,5 $

* Werner Enterprises Inc WERN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 37 $ à 39 $

* Xylem Inc XYL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 130 $ à 137 $

* Xylem Inc XYL.N : Barclays relève son objectif de cours de 154 $ à 159 $

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/07/2026 à 12:43:21.

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