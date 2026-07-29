Kering en tête du CAC 40 après des signaux encourageants chez Gucci

Kering a fait largement mieux que prévu au 1er semestre, bien aidé par des signes encourageants en provenance de Gucci, son principal centre de profit, ce qui permettait au titre du groupe de luxe de signer la meilleure performance de l'indice CAC 40 ce mercredi avec des gains de plus de 14%.

En données comparables, le groupe a renoué avec la croissance en enregistrant une hausse de l'activité de 2% au 2e trimestre, au-dessus du consensus de 1%, une très forte accélération par rapport au repli de 2% enregistré sur les trois premiers mois de l'année.

Repli des ventes moins marqué que prévu chez Gucci

Très suivi par les investisseurs, le chiffre d'affaires de Gucci s'est replié de 3% en données publiées au 2e trimestre, mais de seulement 2% en données comparables, là où les analystes envisageaient un repli de 4% après une contraction de 8% au 1er trimestre.

La griffe florentine récolte déjà les fruits de la relance mise en oeuvre par Luca de Meo, qui fait l'objet d'une refonte stylistique totale sous la houlette de Demna, son nouveau directeur artistique, qui s'occupait précédemment de la création chez Balenciaga, une autre maison du groupe.

Le résultat opérationnel courant s'est élevé à 921 millions d'euros au premier semestre, contre 920 millions un an plus tôt, donnant une marge opérationnelle courante de 12,8%, en amélioration de 40 points de base par rapport au premier semestre 2025.

A titre de comparaison, les analystes visaient un profit de 865 millions d'euros pour une marge de 12%.

HSBC relève son conseil

Dans le sillage de ces annonces, HSBC a décidé de relever sa recommandation sur le titre de "conserver" à "achat", estimant que le groupe va dans "la bonne direction" grâce à une dynamique jugée plus favorable pour sa marque phare, Gucci.

L'intermédiaire financier porte son objectif de cours à 340 euros, contre 290 euros précédemment, dans le sillage de la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices à court et moyen terme pour le groupe.

"Kering se concentre sur les priorités importantes pour Gucci : créativité des produits, qualité et positionnement prix compétitif", soulignent les analystes.

Chez TP ICAP Midcap, on fait valoir que Kering a délivré un 1er semestre en amélioration sur les fronts qui comptent, preuves à l'appui : retour à la croissance, inflexion séquentielle de Gucci, marges en hausse dans toutes les divisions et désendettement massif.

"Le groupe démontre ainsi que les leviers les plus maîtrisables du plan - discipline opérationnelle et financière - sont pleinement engagés, ce qui crédibilise le potentiel de redressement de la rentabilité des capitaux investis (ROIC) par maison", estime la société de Bourse.

"La trajectoire de Gucci reste bridée par la transition créative et une demande fragile", tempère toutefois la banque d'investissement, qui considère que la désirabilité restera le "juge de paix" de l'évolution de la situation à l'avenir.

Une valorisation qui commence à intégrer les bonnes nouvelles

Un avis partagé par les équipes d'Oddo BHF, qui jugent que le rebond opéré chez Gucci reste à confirmer d'ici à la fin de l'année, ce qui les conduit à réitérer une opinion "neutre" sur le titre avec une cible inchangée à 272 euros, notant que le cours de Bourse reflète déjà des anticipations favorables

Les analystes de Bernstein indiquent, eux, que l'arrivée de nouvelles collections Gucci en magasins dès la fin juillet devrait dynamiser les ventes d'ici la fin de l'exercice, tout en mettant en évidence la croissance solide de Saint Laurent et Bottega Veneta, mais aussi de la joaillerie et de l'optique, en plus de la reprise progressive de Balenciaga et Alexander McQueen.

Après ces résultats unanimement salués par les professionnels, le titre Kering s'envolait de 14,3% à 286,3 euros, affichant de loin la plus forte progression de l'indice CAC 40 (-0,7%).

Ces signes encourageants tranchaient aussi avec la copie sans grande surprise livrée par son concurrent Hermès, qui décrochait de 12% après la présentation de ses résultats semestriels.

Kering n'a pas donné de prévisions chiffrées pour l'exercice 2026 mais a réaffirmé son intention de renouer avec la croissance et d'améliorer sa rentabilité en dépit d'un environnement géopolitique et macroéconomique qui demeure incertain.

Le consensus anticipe pour l'instant une croissance organique de 1,9% et pour une marge opérationnelle de 12,4%, en amélioration de 1,3 point.

Même si le titre accuse encore un repli de 5%, certains analystes mettent en évidence la valorisation toujours peu attrayante du titre. La valeur se paye 26,8 fois ses résultats attendus pour 2027 contre, en moyenne, un PER de 21x pour le secteur hors Hermès et Ferrari.