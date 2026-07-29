Défense: Rheinmetall surprend à la hausse au deuxième trimestre, l'action grimpe

Le géant de l'armement Rheinmetall a fait état mercredi d'une croissance de son chiffre d'affaires et de bénéfices "record" au deuxième trimestre, meilleurs qu'attendu, en bénéficiant de l'essor des commandes militaires en Europe face à la menace russe.

( AFP / AXEL HEIMKEN )

Entre avril et juin, le chiffre d’affaires du groupe de Düsseldorf s'est établi à 3,3 milliards d'euros, soit une croissance d’environ 69 % par rapport au deuxième trimestre 2025, selon des chiffres préliminaires.

Le résultat opérationnel a lui doublé sur un an, à 562 millions d'euros, dépassant les attentes du marché de près de 20% selon le groupe.

Vers 13H15 GMT à la Bourse de Francfort, les investisseurs célébraient ces données, propulsant le titre Rheinmetall, en hausse de 7,69%, à 1.170,40 euros en tête de l'indice Dax.

Toutes les activités du groupe ont contribué à cette croissance, qui vont des munitions pour chars et les véhicules de combat à l'électronique de défense, précise le groupe.

Le carnet de commandes a par ailleurs dépassé la barre des 80 milliards d'euros au deuxième trimestre, à l'aide de nouveaux contrats attribués d'une valeur d'11,4 milliards d'euros.

Cette accélération est notamment due à la signature de contrats avec l'armée roumaine en juin à hauteur de 5,7 milliards d'euros, la plus importante à l'international de son histoire récente.

Le groupe tire parti de la forte hausse des dépenses d'armement des pays européens, face à la menace russe et au désengagement américain du continent.

Néanmoins, un flux de trésorerie "nettement négatif" est attendu au deuxième trimestre, à cause du décalage des paiements de clients et de la constitution de stocks pour les trimestres suivants.

L'action Rheinmetall avait brutalement chuté en juin suite à l'abandon par Berlin d'un important contrat de frégates militaires pour lequel il était pressenti, sans vraiment se redresser depuis.

Les inquiétudes se multipliaient aussi quant au positionnement du groupe, focalisé sur les chars et les missiles, alors que les drones sont devenus le nerf de la guerre en Ukraine.

Rheinmetall publiera ses résultats complets du premier semestre le 6 août.