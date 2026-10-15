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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-BlackRock, Microsoft, TransDigm Group
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 13:33

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment BlackRock, Microsoft et TransDigm Group.

POINTS FORTS

* BlackRock BLK.N : KBW relève son objectif de cours de 1 290,00 $ à 1 310,00 $

* Microsoft MSFT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 575 $ à 650 $

* Morgan Stanley MS.N : KBW abaisse son objectif de cours de 250,00 $ à 230,00 $

* Murphy USA Inc. MUSA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 619 $ à 612 $

* TransDigm Group Incorporated TDG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 1 350 $ à 1 200 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters ce jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* A10 Networks, Inc. ATEN.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 34 $ à 30 $

* AECOM ACM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 90 $ à 89 $

* AEP AEP.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 133 $ à 126 $

* Aflac Incorporated AFL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 116 $ à 119 $

* Air Products APD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 360 $ à 346 $

* Airo Group Holdings Inc AIRO.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 13 $ à 11 $

* Albemarle ALB.N : RBC abaisse son objectif de cours de 157 $ à 129 $

* Albertsons Companies, Inc. ACI.N : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* Alphabet Inc. GOOG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 420 $ à 425 $

* Alpine Income Property Trust PINE.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 20 $ à

19 $

* Ameren Corporation AEE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 136 $ à 122 $

* American Tower Corporation AMT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 201 $ à 208 $

* Amylyx Pharmaceuticals, Inc. AMLX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 32 $ à 39 $

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : Goldman Sachs lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »

* APA Corporation APA.O : Mizuho relève son objectif de cours de 36 $ à 44 $

* Applied Industrial Technologies, Inc. AIT.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 400 $ à

390 $

* Armstrong World Industries, Inc. AWI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 190 $ à

182 $

* Array Technologies Inc ARRY.O : Mizuho relève sa recommandation de « neutre » à « surperformer »

* Array Technologies Inc ARRY.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 7 $ à 5 $

* Atlas Energy Solutions Inc. AESI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $

* Atmos Energy Corporation ATO.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 179 $ à 174

$

* Axalta Coating Systems Ltd. AXTA.N : JP Morgan reprend sa couverture avec une note « neutre

»; objectif de cours: 33 $

* AZZ Inc. AZZ.N : Barclays relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $

* AZZ Inc. AZZ.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 144 $ à 145 $

* Bank of America BAC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 72 $ à 68 $

* Bank of America BAC.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 66 $ à 60 $

* Bank of America BAC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Bank of America BAC.N : KBW abaisse son objectif de cours de 70,00 $ à 65,00 $

* Bank of America BAC.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 67,00 $ à 61,00 $

* Bank of America BAC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 65 $ à 60 $

* Bank of America BAC.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 60 $ à 56 $

* Bank of America BAC.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 62 $ à 58 $

* Bank of America BAC.N : Wells Fargo abaisse son cours cible de 69 $ à 64 $

* Biomea Fusion, Inc. BMEA.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 7 $ à 4 $

* Black Hills Corp BKH.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation «

Achat »; objectif de cours: 87 dollars

* BlackRock BLK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 435 $ à 1 449 $

* BlackRock BLK.N : KBW relève son objectif de cours de 1 290,00 $ à 1 310,00 $

* BlackRock BLK.N : UBS relève son objectif de cours de 1 277 $ à 1 300 $

* BlackRock BLK.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 1 420 $ à 1 410 $

* BlackRock BLK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 1 230 $ à 1 250 $

* Boeing BA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 265 $ à 235 $

* Brighthouse Financial, Inc. BHF.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 63 $ à 55 $

* Brighthouse Financial, Inc. BHF.O : JP Morgan relève sa recommandation de « sous-pondérer » à

« neutre »

* Brighthouse Financial, Inc. BHF.O : KBW abaisse son objectif de cours de 57,00 $ à 55,00 $

* Builders Firstsource Inc BLDR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 70 $ à 57 $

* Cactus, Inc. WHD.N : Barclays relève son objectif de cours de 74 $ à 75 $

* Camp4 Therapeutics Corp CAMP.O : Needham initie la couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 8 $

* Carrier Global Corporation CARR.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 75 $ à 70 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC abaisse son objectif de cours de 910 $ à 825 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève sa recommandation de « en ligne avec le secteur

» à « surperformer »

* Champion Homes Inc SKY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $

* Champion Homes Inc SKY.N : RBC abaisse son objectif de cours de 99 $ à 94 $

* Cheniere Energy, Inc. LNG.N : La Scotiabank abaisse son objectif de cours de 312 $ à 311 $

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Morgan Stanley relève son objectif de 39,00 $ à 40,00 $

* Cirrus Logic, Inc. CRUS.O : Keybanc abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « pondération

sectorielle »

* Clean Harbors Inc CLH.N : BMO relève son objectif de cours de 362 $ à 364 $

* CNX Resources Corp CNX.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 42 $ à 38 $

* Commvault Systems, Inc. CVLT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 175 $ à 185 $

* Coreweave, Inc. CRWV.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 115 $ à 88 $

* Crocs, Inc. CROX.O : Barclays relève son objectif de cours de 118 $ à 139 $

* Crocs, Inc. CROX.O : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »

* Crowdstrike CRWD.O : Citigroup relève son objectif de cours de 260 $ à 295 $

* Crown Castle Inc CCI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 81 $ à 85 $

* D.R. Horton, Inc. DHI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 160 $ à 150 $

* D.R. Horton, Inc. DHI.N : RBC abaisse son objectif de cours de 125 $ à 119 $

* Datadog Inc DDOG.O : Mizuho relève son objectif de cours de 300 $ à 330 $

* Delek US Holdings, Inc. DK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 82 $ à 95 $

* Domino's Pizza, Inc. DPZ.O : BMO abaisse son objectif de cours de 420 $ à 390 $

* Dover Corp DOV.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 270 $ à 245 $

* DT Midstream, Inc. DTM.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 168 $ à 165 $

* Dupont DD.N : RBC abaisse son objectif de cours de 176 $ à 160 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 88,00 $ à 71,00 $

* Emerson EMR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 173 $ à 180 $

* EOG Resources, Inc. EOG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 157 $ à 165 $

* EQT Corporation EQT.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 72 $ à 68 $

* Ezcorp Inc EZPW.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 44 $ à 45 $

* Fastenal Company FAST.O : Bernstein relève son objectif de cours de 42 $ à 47 $

* Ferguson Enterprises Inc. FERG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 295 $ à 292 $

* Fidelity National Financial Inc FNF.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 70

$ à 59 $

* First American Financial Corp FAF.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 85 $

à 80 $

* First Solar FSLR.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 279 $ à 259 $

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 252 $ à 265

$

* Flowserve Corporation FLS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 91 $ à 85 $

* Fluence Energy FLNC.O : HSBC abaisse son objectif de cours de 12 $ à 7 $

* FMC Corp FMC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 11 $ à 9 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 138 $ à 160 $

* Fortinet, Inc. FTNT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 135 $ à 160 $

* Globe Life Inc. GL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 193 $ à 195 $

* Graftech International Ltd EAF.N : RBC relève son objectif de cours de 7 $ à 8 $

* Hawkeye 360 Inc HAWK.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une recommandation «

surpondérer »; objectif de cours: 22 $

* Hemab Therapeutics Holdings COAG.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation «

surpondérer »; objectif de cours: 70 dollars

* Hershey HSY.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 193 $ à 183 $

* Hexcel Corporation HXL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 115 $ à 105 $

* HF Sinclair Corporation DINO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 93 $ à 135 $

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : RBC abaisse son objectif de cours de 250 $ à 210 $

* Honeywell Technologies HON.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 265 $ à 255 $

* Howmet Aerospace HWM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 350 $ à 300 $

* Hubbell Inc HUBB.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 575 $ à 560 $

* Immunitybio, Inc. IBRX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 12 $ à 14 $

* Immunitybio, Inc. IBRX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 12 $ à 16 $

* Installed Building Products, Inc. IBP.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 246 $ à

195 $

* IonQ Inc IONQ.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 49,00 $ à 43,00 $

* IonQ Inc IONQ.N : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 100 $ à 70 $

* J&J JNJ.N : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 287 $ à 281 $

* Jack in the Box Inc. JACK.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 15,00 $ à 14,00 $

* Janus International Group, Inc. JBI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 5,50 $ à

4,50 $

* JP Morgan JPM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 360 $ à 350 $

* KB Home KBH.N : RBC abaisse son objectif de cours de 50 $ à 47 $

* Kinetik Holdings Inc. KNTK.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 58 $ à 59 $

* L3Harris Technologies, Inc. LHX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 310 $ à 265 $

* Legence Corp. LGN.O : RBC abaisse son objectif de cours de 101 $ à 90 $

* Lennox International Inc. LII.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 450 $ à 395 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 28 $ à 23 $

* Liberty Media FWONK.O : Jefferies relève son objectif de cours de 115 $ à 116 $

* Lincoln National Corp LNC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 49 $ à 47 $

* Liquidia Corporation LQDA.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 58 $ à 65 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : RBC abaisse son objectif de cours de 600 $ à 550 $

* LP Building Solutions LPX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 93 $ à 92 $

* Marathon Petroleum Corporation MPC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 400 $ à

560 $

* Mastercard MA.N : BMO relève son objectif de cours de 630 $ à 665 $

* Match Group MTCH.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 38 $ à 41 $

* Metlife, Inc. MET.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 108 $ à 110 $

* MGE Energy, Inc. MGEE.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une note « neutre »;

objectif de cours: 76 $

* Microsoft MSFT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 575 $ à 650 $

* Microsoft MSFT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 510 $ à 600 $

* Microsoft MSFT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 540 $ à 625 $

* Mirum Pharmaceuticals, Inc. MIRM.O : Stifel relève son objectif de cours de 136 $ à 156 $

* Mohawk Industries, Inc. MHK.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 138 $ à 132 $

* Morgan Stanley MS.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 210 $ à 190 $

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 223 $ à 209 $

* Morgan Stanley MS.N : KBW abaisse son objectif de cours de 250,00 $ à 230,00 $

* Morgan Stanley MS.N : RBC abaisse son objectif de cours de 243 $ à 195 $

* Morgan Stanley MS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 210 $ à 205 $

* Murphy USA Inc. MUSA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 619 $ à 612 $

* National Bank Holdings Corp NBHC.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 49 $ à 45

$

* National Energy Services Reunited Corp. NESR.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 45

$ à 41 $

* Netflix, Inc. NFLX.O : Jefferies initie la couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 85 dollars

* Nextpower Inc NXT.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 111 $ à 101 $

* NiSource Inc. NI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 55 $ à 49 $

* Northern Oil and Gas, Inc. NOG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 28 $ à 32 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 63 $ à 64

$

* Okta, Inc. OKTA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 205 $ à 215 $

* ONEOK, Inc. OKE.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 95 $ à 96 $

* ONsemi ON.O : Stonex lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 110 dollars

* Oxford Lane Capital Corp OXLC.O : Clear Street abaisse son objectif de cours de 15,5 $ à 9 $

* Palantir Technologies Inc. PLTR.O : Mizuho relève son objectif de cours de 215 $ à 245 $

* Palo Alto Networks, Inc. PANW.O : Citigroup relève son objectif de cours de 410 $ à 440 $

* Parker-Hannifin Corporation PH.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 1 285 $ à 1 200 $

* Performance Food Group Co PFGC.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 131 $ à 136 $

* Pershing Square Inc. PS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 41 $ à 40 $

* Plains All American Pipeline PAA.O : la Scotiabank relève son objectif de cours de 27 $ à 28 $

* Post Holdings, Inc. POST.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 125 $ à 100 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 107 $ à 106

$

* Propetro Holding Corp. PUMP.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 18 $ à 17 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 131 $ à 127 $

* PSEG PEG.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 84 $ à 78 $

* Pultegroup, Inc. PHM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 134 $ à 122 $

* Pultegroup, Inc. PHM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 116 $ à 111 $

* Qnity Electronics, Inc. Q.N : RBC abaisse son objectif de cours de 189 $ à 160 $

* Quaker Houghton KWR.N : RBC relève son objectif de cours de 198 $ à 202 $

* Quantinuum QNT.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 78,00 $ à 62,00 $

* Quantinuum QNT.O : Morgan Stanley passe de « neutre » à « surpondérer »

* Range Resources Corporation RRC.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 55 $ à 52 $

* Rapid7, Inc. RPD.O : Mizuho relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $

* Redwire Corp RDW.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une note « neutre »; objectif de

cours: 11 dollars

* Reinsurance Group of America, Inc RGA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 293 $ à

297 $

* Republic Services Inc RSG.N : BMO abaisse son objectif de cours de 250 $ à 244 $

* Reynolds Consumer Products REYN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 26 $ à 23 $

* Rhythm Pharmaceuticals, Inc. RYTM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 146 $ à 145

$

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 445 $ à 430 $

* Rollins Inc ROL.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 46 $ à 32 $

* RTX Corporation RTX.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 223 $ à 214 $

* RTX Corporation RTX.N : RBC abaisse son objectif de cours de 250 $ à 235 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 167 $ à 164 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : Mizuho relève son objectif de cours de 140 $ à 170 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 140 $ à 165 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 74,00 $ à 79,00 $

* Sight Sciences, Inc. SGHT.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat » et un objectif de cours de 14 $

* Skinhealth Systems SKIN.O : Stifel ajuste son objectif de cours de 1 $ à 10 $ pour tenir compte

du regroupement d'actions à raison de 1 pour 20

* SLB SLB.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 67 $ à 66 $

* Smith Douglas Homes Corp SDHC.N : RBC abaisse son objectif de cours de 15 $ à 10 $

* Sound Point Meridian Capital Inc SPMC.N : Clear Street abaisse son objectif de cours de 14 $

à 9 $

* Southern Co SO.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 97 $ à 93 $

* Stanley Black & Decker SWK.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $

* State Street Corporation STT.N : KBW relève son objectif de cours de 220,00 $ à 230,00 $

* State Street Corporation STT.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 190 $ à 171

$

* Suncrete, Inc RMIX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 22 $ à 20 $

* Sunoco LP SUN.N : Barclays relève son objectif de cours de 80 $ à 83 $

* Supernus Pharmaceuticals SUPN.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 60 $ à

55 $

* Sweetgreen, Inc. SG.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 7,00 $ à 8,00 $

* Sysco Corp SYY.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 88,00 $ à 91,00 $

* Talen Energy Corporation TLN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 422 $ à 420 $

* Talos Energy Inc. TALO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 18 $ à 21 $

* Talos Energy Inc. TALO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 19 $ à 21 $

* Targa Resources Corp. TRGP.N : la Scotiabank relève son objectif de cours de 314 $ à 319 $

* Tenable Holdings, Inc. TENB.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 35 $ à 38 $

* Tetra Tech, Inc. TTEK.O : RBC abaisse son objectif de cours de 46 $ à 44 $

* Texas Roadhouse, Inc. TXRH.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 212,00 $ à 221,00

$

* The Cheesecake Factory, Inc. CAKE.O : Morgan Stanley relève son objectif de 80,00 $ à 87,00 $

* The Chefs' Warehouse, Inc. CHEF.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 104,00 $ à

120,00 $

* The Progressive Corporation PGR.N : BMO abaisse son objectif de cours à 216 $ contre 221 $

* The Progressive Corporation PGR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 314 $

à 266 $

* The Progressive Corporation PGR.N : KBW abaisse son objectif de cours de 252,00 $ à 246,00 $

* The Progressive Corporation PGR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 201 $ à 196 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 179 $ à 168 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : RBC abaisse son objectif de cours de 158 $ à 148 $

* TransDigm Group Incorporated TDG.N : RBC abaisse son objectif de cours de 1 350 $ à 1 200 $

* US Foods Holding Corp USFD.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 107,00 $ à

111,00 $

* Valero Energy Corp. VLO.N : Wells Fargo relève son cours-cible de 389 $ à 485 $

* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 48 $ à 53 $

* Verastem Inc VSTM.O : BTIG relève son objectif de cours de 18 $ à 24 $

* Verastem Inc VSTM.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 12 $ à 14 $

* Verastem Inc VSTM.O : Jefferies relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $

* Verastem Inc VSTM.O : RBC relève son objectif de cours de 14 $ à 19 $

* Versant Media Group VSNT.O : Morgan Stanley lance sa couverture avec une recommandation « neutre

»; objectif de cours: 38 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 300 $ à 280 $

* Visa Inc. V.N : BMO relève son objectif de cours de 405 $ à 425 $

* Vital Farms Inc VITL.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 11 $ à 9 $

* Voya Financial, Inc. VOYA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 109 $ à 105 $

* Warner Music Group Corp. WMG.O : Stonex lance la couverture du titre avec une recommandation

« Achat »; objectif de cours: 41 $

* Waste Connections, Inc. WCN.N : BMO abaisse son objectif de cours de 208 $ à 202 $

* Waste Management Inc WM.N : BMO abaisse son objectif de cours de 240 $ à 232 $

* Watsco, Inc. WSO.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 350 $ à 325 $

* Weatherford WFRD.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 151 $ à 148 $

* Whirlpool Corporation WHR.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 40 $ à 31 $

* Willscot Holdings Corporation WSC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 29 $ à 19 $

* Wingstop Inc WING.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 238,00 $ à 202,00 $

* Workday, Inc. WDAY.O : Stifel relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Xcel Energy Inc. XEL.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $

* Xylem Inc XYL.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 130 $ à 110 $

* York Space Systems Inc YSS.N : Piper Sandler lance sa couverture avec une note « neutre »;

objectif de cours: 9 $

* Zscaler, Inc. ZS.O : Citigroup relève son objectif de cours de 245 $ à 260 $

Valeurs associées

AECOM
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AFLAC
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AIR PROD&CHEMICA
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AIRO GRP HLDG
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ALBERTSONS CO RG-A
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ALPHABET-C
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AM ELECTRIC
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AMER TOWER REIT
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AMEREN
104,590 USD NYSE +0,20%
AMYLYX PHARM
27,0300 USD NASDAQ 0,00%
ANGLOGOLD ASH
88,780 USD NYSE -3,09%
APA
47,3700 USD NASDAQ 0,00%
APPLIED IND TECH
334,985 USD NYSE +0,64%
ARMSTRONG WORLD
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ARRAY TECH
3,3800 USD NASDAQ 0,00%
ATLAS ENER
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ATMOS ENERGY COR
163,970 USD NYSE +0,29%
AXALTA COAT SYST
33,200 USD NYSE -1,00%
AZZ
137,690 USD NYSE +0,59%
BANK OF AMERICA
51,420 USD NYSE -4,67%
BIOMEA FUSION
0,8340 USD NASDAQ 0,00%
BLACK HILLS
76,420 USD NYSE -1,07%
BLACKROCK
1 074,610 USD NYSE +0,73%
BOEING CO
184,680 USD NYSE -1,01%
BRIGHTHS FINC
47,8000 USD NASDAQ 0,00%
BUILDERS FIRSTSO
50,525 USD NYSE -2,42%
CACTUS-A
62,545 USD NYSE -2,40%
CAMP4 THERAP
3,4300 USD NASDAQ 0,00%
CARRIER GLOBAL
54,230 USD NYSE -1,45%
CASEY'S GEN STOR
653,6100 USD NASDAQ 0,00%
CHAMPION HOME
75,920 USD NYSE -3,34%
CHEESECAKE FACTO
112,8500 USD NASDAQ 0,00%
CHEFS' WAREHOUSE
113,0000 USD NASDAQ 0,00%
CHENIERE ENERGY
279,690 USD NYSE -2,50%
CHIPOTLE MEXICAN
30,515 USD NYSE +0,51%
CIRRUS LOGIC
108,3400 USD NASDAQ 0,00%
CNX RESOURCES
34,810 USD NYSE -1,54%
COMMVAULT SYSTEM
154,3300 USD NASDAQ 0,00%
COREWEAVE
65,7800 USD NASDAQ 0,00%
CROCS
117,5400 USD NASDAQ 0,00%
CROWDSTRIKE
249,2900 USD NASDAQ 0,00%
CROWN CASTL REIT
79,380 USD NYSE -0,21%
D R HORTON
133,670 USD NYSE -1,31%
DATADOG RG-A
269,3300 USD NASDAQ 0,00%
DELEK US HLDGS
78,980 USD NYSE -2,22%
DOMINO'S PIZZA
295,8900 USD NASDAQ 0,00%
DOVER CORP
193,330 USD NYSE +0,44%
DT MIDSTREAM
123,340 USD NYSE -2,53%
DUPONT DE NEMOURS
128,510 USD NYSE -0,75%
DUTCH BROS RG-A
39,190 USD NYSE +3,16%
EMERSON ELECTRIC
161,100 USD NYSE -1,46%
EOG RESOURCES
154,170 USD NYSE +0,65%
EQT
52,760 USD NYSE -3,13%
EZCORP NVTG RG-A
32,7200 USD NASDAQ 0,00%
FASTENAL
52,0000 USD NASDAQ 0,00%
FERGUSON ENTER
223,060 USD NYSE +0,13%
FIDELITY NAT FIN
39,275 USD NYSE +0,06%
FIRST SOLAR
179,0800 USD NASDAQ 0,00%
FIRSTCASH HLDGS
216,5300 USD NASDAQ 0,00%
FLOWSERVE
70,200 USD NYSE -1,75%
FLUENCE ENERGY RG-A
6,2100 USD NASDAQ 0,00%
FMC CORP
8,095 USD NYSE -2,65%
FORTINET
184,0500 USD NASDAQ 0,00%
FRST AMER FINCL
62,100 USD NYSE -0,13%
GLOBE LIFE
167,530 USD NYSE +0,89%
GRAFTECH INTL
7,755 USD NYSE -5,43%
Gaz naturel
3,20 USD NYMEX 0,00%
HEMAB THERAP
29,9400 USD NASDAQ 0,00%
HERSHEY
164,290 USD NYSE +0,80%
HEXCEL
87,770 USD NYSE +1,88%
HF SINCLAIR
127,740 USD NYSE -0,41%
HONEYWELL AEROSP
156,7300 USD NASDAQ 0,00%
HONEYWELL TECH
207,6100 USD NASDAQ 0,00%
HOWMET AEROSPACE
217,530 USD NYSE +0,32%
HUBBELL
473,460 USD NYSE -0,88%
IMMUNITYBIO
9,9100 USD NASDAQ 0,00%
INSTALLED BLDN P
180,300 USD NYSE -4,28%
IONQ
31,420 USD NYSE -9,53%
JACK IN THE BOX
11,7600 USD NASDAQ 0,00%
JANUS INTL GRP
4,100 USD NYSE -4,32%
JOHNSON&JOHNSON
253,920 USD NYSE +2,13%
JPMORGAN CHASE
335,315 USD NYSE +1,13%
KB HOME
41,930 USD NYSE -0,78%
KINETIK HLDGS RG-A
54,580 USD NYSE -1,73%
L3HARRIS TECH
237,500 USD NYSE +1,22%
LEGENCE RG-A
44,9100 USD NASDAQ 0,00%
LENNOX INTL
348,870 USD NYSE -0,40%
LEVI STRAUSS RG-A
19,575 USD NYSE +0,44%
LIBERTY MEDIA RG-C
90,9000 USD NASDAQ 0,00%
LINCOLN NATL
40,230 USD NYSE -0,98%
LIQUIDIA
33,9400 USD NASDAQ 0,00%
LOCKHEED MARTIN
522,350 USD NYSE +3,65%
LOUISIANA-PAC
66,510 USD NYSE -0,45%
MARATHON PETRO
484,710 USD NYSE +1,61%
MASTERCARD RG-A
603,630 USD NYSE -0,21%
MATCH GROUP
42,4000 USD NASDAQ 0,00%
METLIFE
99,730 USD NYSE -0,91%
MGE ENERGY
71,3200 USD NASDAQ 0,00%
MICROSOFT
533,6900 USD NASDAQ 0,00%
MIRUM RG REG S-AI
79,9600 USD NASDAQ 0,00%
MOHAWK INDUSTRIE
120,015 USD NYSE +0,38%
MORGAN STANLEY
181,600 USD NYSE -2,71%
MURPHY USA
539,220 USD NYSE +3,04%
NATL BANK HLDG RG-A
37,135 USD NYSE -1,13%
NATL ENERGY SVC
19,5800 USD NASDAQ 0,00%
NETFLIX
70,5700 USD NASDAQ 0,00%
NEXTPOWER
82,5600 USD NASDAQ 0,00%
NISOURCE
41,270 USD NYSE -0,54%
NORTHERN OIL&GAS
26,310 USD NYSE -0,32%
OCCIDENTAL PETROLEUM
61,410 USD NYSE -0,38%
OKTA-A
211,9150 USD NASDAQ 0,00%
ON SEMICONDUCTOR
73,3600 USD NASDAQ 0,00%
ONEOK
91,970 USD NYSE -1,52%
OXFORD LANE
8,2200 USD NASDAQ 0,00%
PALANTIR TECHNOLOGIES
200,9700 USD NASDAQ 0,00%
PALO ALTO NETWORKS
375,0400 USD NASDAQ 0,00%
PARKER-HANNIFIN
956,300 USD NYSE +0,29%
PERFORMANCE FOOD
95,095 USD NYSE +0,43%
PLAINS ALL-AMERN LP
24,9800 USD NASDAQ 0,00%
POST HOLDINGS
77,700 USD NYSE +0,96%
PRINCIPAL FINANC
107,2600 USD NASDAQ 0,00%
PROGRESSIVE (OHI
213,590 USD NYSE -4,10%
PROPETRO HOLDING
8,215 USD NYSE -6,70%
PRUDENTIAL WEALT
113,490 USD NYSE +0,05%
PUBL SVCS ENTERP
70,530 USD NYSE +0,04%
PULTEGROUP
109,390 USD NYSE -1,99%
Pétrole Brent
104,40 USD Ice Europ -1,61%
Pétrole WTI
95,07 USD Ice Europ -0,12%
QUAKER CHEMIC.
158,300 USD NYSE -1,62%
QUANTINUUM RG-A
33,0300 USD NASDAQ 0,00%
RANGE RESOURCES
41,840 USD NYSE -1,51%
RAPID7
12,3800 USD NASDAQ 0,00%
REDWIRE
8,630 USD NYSE -5,84%
REINSURNCE GR AM
261,110 USD NYSE +1,10%
REPUBLIC SERVICE
224,460 USD NYSE +2,04%
REYNOLDS CONSMER
22,5300 USD NASDAQ 0,00%
RHYTHM PHARM
86,7100 USD NASDAQ 0,00%
ROCKWELL AUTOMAT
423,300 USD NYSE -2,07%
ROLLINS
32,635 USD NYSE +1,49%
RTX
186,460 USD NYSE +1,86%
SBA CMMNS REIT-A
180,7100 USD NASDAQ 0,00%
SERVICENOW
140,000 USD NYSE +1,00%
SHAKE SHACK RG-A
68,760 USD NYSE -3,32%
SIGHT SCIENCES
8,2500 USD NASDAQ 0,00%
SKINHEALTH SYS RG-A
0,5406 USD NASDAQ -95,32%
SLB
48,530 USD NYSE -0,49%
SMITH DOUGLAS RG-A
9,810 USD NYSE -2,29%
SOUTHERN CO
89,390 USD NYSE +1,42%
STATE STREET
167,290 USD NYSE -3,83%
STNLY BLCK&DECK
90,310 USD NYSE -0,42%
SUNCRETE INC RG-A
10,1900 USD NASDAQ 0,00%
SUNOCO
74,850 USD NYSE 0,00%
SUPERNUS PHARM
40,1800 USD NASDAQ 0,00%
SWEETGREEN RG-A
10,140 USD NYSE +1,10%
SYSCO
80,985 USD NYSE +2,49%
TALEN ENERGY
358,4200 USD NASDAQ 0,00%
TALOS ENERGY
17,020 USD NYSE -3,10%
TARGA RESOURCES
291,030 USD NYSE -0,64%
TENABLE HLDGS
38,1200 USD NASDAQ 0,00%
TETRA TECH
33,6100 USD NASDAQ 0,00%
TEXAS ROADHOUSE
166,6400 USD NASDAQ 0,00%
TOLL BROTHERS IN
130,370 USD NYSE -1,76%
TRANSDIGM
1 109,110 USD NYSE -0,29%
US FOODS HOLDING
98,485 USD NYSE +0,61%
VALERO ENERGY
459,910 USD NYSE +0,75%
VARONIS SYSTEMS
47,0600 USD NASDAQ 0,00%
VERASTEM
7,7100 USD NASDAQ 0,00%
VERTV HOLDINGS RG-A
222,850 USD NYSE -6,08%
VISA RG-A
391,590 USD NYSE -1,14%
VITAL FARMS
8,9100 USD NASDAQ 0,00%
VOYA FINANCIAL
95,130 USD NYSE -0,41%
WARNER MUSIC RG-A
28,9100 USD NASDAQ 0,00%
WASTE CONNECTION
156,770 USD NYSE +2,02%
WASTE MANAGEMENT
215,770 USD NYSE +1,86%
WATSCO INC
295,165 USD NYSE +1,20%
WEATHERFORD INT
75,4500 USD NASDAQ 0,00%
WHIRLPOOL
27,610 USD NYSE -5,67%
WILLSCOT HOLD
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WINGSTOP
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 15/10/2026 à 13:33:54.

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BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

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