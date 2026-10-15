États-Unis: Hausse des inscriptions au chômage à 199.000

Des touristes et des piétons se promènent dans Pell Street, dans le quartier de Chinatown à Manhattan, à New York

Les ‌inscriptions au chômage ont ​augmenté aux États-Unis, s'établissant à 199.000 lors de la ​semaine au 10 octobre, a annoncé ​jeudi le département ⁠du Travail.

Les économistes attendaient ‌en moyenne 200.000 inscriptions au chômage.

Les inscriptions de ​la ‌semaine au 3 octobre ⁠ont été révisées en hausse à 198.000 par rapport ⁠à une ‌estimation initiale de 197.000.

La ⁠moyenne mobile sur ‌quatre semaines s'établit à ⁠198.500, contre 198.250 (révisé de ⁠198.000) la ‌semaine précédente.

Le nombre de personnes ​percevant ‌régulièrement des indemnités s'établit à 1,710 million lors ​de la semaine au 3 octobre (dernière ⁠semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), contre 1,714 million (révisé de 1,716 million).

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par ​Augustin Turpin)