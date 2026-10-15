États-Unis: Hausse des inscriptions au chômage à 199.000

Des touristes et des piétons se promènent dans Pell Street, dans le quartier de Chinatown à Manhattan, à New York
Les inscriptions au chômage ont augmenté aux États-Unis, s'établissant à 199.000 lors de la semaine au 10 octobre, a annoncé jeudi le département du Travail.
Les économistes attendaient en moyenne 200.000 inscriptions au chômage.
Les inscriptions de la semaine au 3 octobre ont été révisées en hausse à 198.000 par rapport à une estimation initiale de 197.000.
La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 198.500, contre 198.250 (révisé de 198.000) la semaine précédente.
Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'établit à 1,710 million lors de la semaine au 3 octobre (dernière semaine pour laquelle ces chiffres sont disponibles), contre 1,714 million (révisé de 1,716 million).
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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