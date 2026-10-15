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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 12:45

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(Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, Apple, TSMC, PepsiCo, Netflix, Warner Music Group Corp)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,29% pour le Dow Jones .DJI , mais en baisse de 0,27% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et un repli de 1,08% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE- Les actions des fabricants de puces électroniques et des groupes liés à l'intelligence artificielle (IA) devraient ouvrir en forte baisse jeudi, alors que la vague de ventes observée la veille à Wall Street se poursuit et se répercute sur les marchés asiatiques et européens.

Cette nouvelle débâcle du secteur technologique est liée à l'opérateur de centres de données COREWEAVE CRWV.O , dont l'action a chuté de 15% mercredi et perdait encore 6,1% jeudi dans les échanges en avant-Bourse.

Le groupe doit près de 50 milliards de dollars à ses créanciers, selon les données de LSEG, et le rendement de ses obligations à échéance 2031 a grimpé à 16,4%, provoquant une onde de choc sur les marchés du crédit.

Le géant du "cloud" ORACLE ORCL.O abandonne 2% en avant-Bourse après avoir plongé la veille de près de 9%, tandis que NEBIUS NBIS.O cède 4,9%.

NVIDIA NVDA.O est indiqué en baisse de 1,3%, tandis que MICRON TECHNOLOGY MU.O et ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O devraient reculer respectivement de 4% et 1,9% à l'ouverture.

La start-up d'IA Anthropic a par ailleurs annoncé mercredi à ses investisseurs potentiels que son chiffre d'affaires au troisième trimestre avait bondi de 45% par rapport au trimestre précédent, ont déclaré deux sources ayant assisté à une journée investisseurs.

* TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY (TSMC)

2330.TW TSM.N a affiché jeudi un sixième trimestre consécutif de résultats records, porté par l'essor des dépenses d'infrastructure dans le secteur technologique. Le premier fabricant mondial de puces de pointe a néanmoins adopté un ton prudent pour 2027 en raison des incertitudes macroéconomiques.

L'action TSMC cède 2% en avant-Bourse.

* APPLE AAPL.O - Tim Cook, le président d'Apple, a déclaré qu'Apple Intelligence avait été approuvé en Chine et qu'une version d'essai devrait être disponible dans le courant du mois d'octobre, rapporte le site d'information en ligne chinois The Paper, soutenu par l'Etat, dans le cadre d'un entretien exclusif accordé jeudi à Shanghai aux médias.

* FIGMA FIG.N - Praveer Melwan, le directeur financier de l'entreprise de logiciels de conception dans le cloud, a déclaré jeudi qu'il n'était pas certain que le groupe retrouve ses niveaux maximaux de marge brute, étant donné qu'il intensifie ses dépenses en IA, mais a ajouté que ces investissements contribueraient à attirer des utilisateurs et à mieux rivaliser avec OpenAI et Anthropic.

* GLOBALFOUNDRIES GFS.O - Le Japon va investir jusqu'à 21 milliards de dollars (18,72 milliards d'euros) pour construire deux usines de puces électroniques dans l'État de New York, qui seront détenues conjointement par le gouvernement américain et des investisseurs japonais, et exploitées par GlobalFoundries, a annoncé mercredi la fonderie de semi-conducteurs.

* PEPSICO PEP.O a déclaré jeudi devant un tribunal indien que le maintien de l'interdiction de l'étiquette "boisson énergisante" accolée à ses produits pourrait entraîner une rupture de stock de ses produits les plus vendus dans le pays d'ici deux mois, alors que son concurrent Red Bull est pour l'instant libre de commercialiser ses propres produits.

* APOLLO APO.N - EasyJet EZJ.L se heurte à l'opposition des syndicats concernant le rachat de la compagnie par la société de capital-investissement Apollo, d'un montant de 5,7 milliards de livres sterling (6,73 milliards d'euros). La compagnie aérienne affirme toutefois que l'opération est en bonne voie pour être finalisée avant la fin du premier trimestre 2027.

* NETFLIX NFLX.O - Jefferies entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter" et un objectif de cours à 85 dollars.

* WARNER MUSIC GROUP CORP WMG.O - Stonex entame le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter" et un objectif de cours de 41 dollars.

(Rédigé par Diana Mandia et Claude Chendjou)

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APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
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APPLE
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COREWEAVE
65,7800 USD NASDAQ -15,46%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 621,48 Pts Index Ex -0,09%
EASYJET
684,300 GBX LSE +1,20%
GLOBALFOUNDRIES
48,9400 USD NASDAQ +4,80%
MICRON TECHNOLOGY
914,1300 USD NASDAQ -4,10%
NASDAQ Composite
26 692,87 Pts Index Ex -1,88%
NEBIUS GROUP RG-A
186,0100 USD NASDAQ -10,08%
NETFLIX
70,5700 USD NASDAQ +0,16%
NVIDIA
221,3000 USD NASDAQ -3,16%
ORACLE
130,570 USD NYSE -8,86%
PEPSICO
129,2700 USD NASDAQ +1,55%
S&P 500 INDEX
7 718,94 Pts CBOE -1,11%
TSMC
17,2402 USD OTCBB 0,00%
TSMC (TAIWAN SEMI.) SP ADR
430,120 USD NYSE -3,38%
WARNER MUSIC RG-A
28,9100 USD NASDAQ 0,00%
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2 commentaires

  • 12:57

    Avec ce qui se passe entre UE et USA je ne comprends pas comment on peut encore acheter tesla ou made in USA.

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