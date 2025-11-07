information fournie par Reuters • 07/11/2025 à 15:18

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Blackline, Carmax, Expedia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Blackline, Carmax et Expedia.

FAITS MARQUANTS

* Blackline Inc BL.O : Baird réduit sa note à neutre

* Carmax Inc KMX.N : RBC réduit sa note de "surperformance" à "performance du

secteur

* Expedia Group Inc EXPE.O : Piper Sandler relève la note de neutre à sous-pondéré

* Forge Global Holdings Inc FRGE.N : Piper Sandler passe de surpondérer à neutre

* Treace Medical Concepts Inc TMCI.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 10X Genomics TXG.O : Barclays relève l'objectif de cours de 15 à 17 dollars

* 10X Genomics Inc TXG.O : JP Morgan relève le prix cible de 13 $ à 15 $

* Aaon Inc AAON.O : Oppenheimer relève le cours cible de 112 à 115 dollars

* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat

* Aardvark Therapeutics Inc AARD.O : BTIG initie une couverture avec un objectif de

prix de 26

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 33

$ contre 36 $

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Stephens réduit le prix cible à 23 $ contre 28 $

* Adicet Bio, Inc. ACET.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 4 $ à 9 $

* Advanced Drainage Systems WMS.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 155 à 169 dollars

* Advanced Drainage Systems WMS.N : Oppenheimer relève le cours cible de 168 à 175 dollars

* Advanced Drainage Systems Inc. WMS.N : Barclays relève le prix cible à 176 $, contre 160 $

auparavant

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 98 $ contre 94

$

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 83 $ contre 90 $

* Aflac Incorporated AFL.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 109 $ contre 107 $

* AIG AIG.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 96 $ contre 99 $ auparavant

* Air Products APD.N : BMO ramène le cours cible de 310 à 295 dollars

* Air Products APD.N : Citigroup réduit le prix cible de 308 $ à 300 $

* Air Products APD.N : JP Morgan réduit le prix cible de 275 $ à 260 $

* Air Products APD.N : Mizuho réduit le prix cible à 300 $ contre 325

* Air Products APD.N : RBC réduit le prix cible à 325 $, contre 350 $ auparavant

* Air Products APD.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 330 $ de 345

* Airbnb ABNB.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 137 dollars contre 135 dollars

* Airbnb Inc ABNB.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 149 $ contre 146 $

auparavant

* Airbnb Inc ABNB.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 156 $ contre 151 $

* Airbnb Inc ABNB.O : Barclays relève le prix cible de 105 à 107 dollars

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Wells Fargo relève le prix cible à 111 $ contre 110 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : BofA Global Research relève le prix cible de 80 $ à 85 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler relève le prix cible de 83 $ à 86 $

* Alarm.Com Holdings, Inc. ALRM.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 56 $ (contre 60 $

auparavant)

* Albany International Corp AIN.N : Truist Securities réduit le prix cible à 50 $ de 55

* Albemarle ALB.N : Truist Securities augmente le prix cible de 87 $ à 91 $

* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : BofA Global Research réduit le prix cible de 89 $

à 57 $

* Allstate Corp ALL.N : BMO augmente le prix cible de 235 $ à 244 $

* Ambiq Micro Inc AMBQ.N : Stifel réduit le prix cible à 40 $ de 45

* Ameren Corp AEE.N : BMO réduit le prix cible de 116 à 113 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : Raymond James réduit le prix cible à 36 $ contre 43 $

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : RBC réduit le prix cible de 17 $ à 13 $

* Americold Realty Trust Inc COLD.N : RBC abaisse le prix cible de "surperformer" à "performer"

à "performer" dans le secteur

* Amphastar Pharmaceuticals Inc AMPH.O : Needham réduit le prix cible de 36 $ à 34 $

* Amylyx Pharmaceuticals Inc AMLX.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 20 $ contre

16 $

* Appian Corporation APPN.O : Barclays relève le prix cible à 37 $, contre 33 $ auparavant

* Applied Optoelectronics Inc AAOI.O : Raymond James relève l'objectif de cours à 30 $

contre 25 $ auparavant

* Applied Optoelectronics Inc AAOI.O : Rosenblatt Securities relève le prix cible à 35

$ contre 34 $

* Applovin Corp. APP.O : Wells Fargo relève le prix cible à 721 $ contre 633 $

* Aquestive Therapeutics Inc AQST.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 8$ contre 5

* Archer Aviation Inc ACHR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 8$ contre 10

* Archer Aviation Inc ACHR.N : Needham ramène le cours cible à 10 $, contre 13 $ auparavant

* Arhaus Inc ARHS.O : Stifel réduit le prix cible à 12 $ contre 14 $

* Array Technologies, Inc. ARRY.O : Barclays réduit son objectif de cours à 8$ contre 9

* Artivion Inc AORT.N : Needham relève le prix cible de 50 à 58 dollars

* Artivion Inc AORT.N : Oppenheimer relève le cours cible de 40 à 50 dollars

* Artivion Inc AORT.N : Stifel relève le cours cible de 46 à 55 dollars

* Asana Inc ASAN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 15$ contre 16,5

* Aspen Aerogels Inc ASPN.N : Barclays réduit son objectif de cours à 4 $ contre 6 $

* Atmos Energy Corp ATO.N : Jefferies augmente le prix cible à 178$ de 175

* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : Truist Securities relève le PT à 10$ contre 9,5

* Avepoint Inc AVPT.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 20$ contre 22

* Avista Corp AVA.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 42 $ contre 39 $

* Backblaze Inc BLZE.O : Needham ramène le cours cible à 8 $, contre 12 $ auparavant

* BD BDX.N : Jefferies réduit le prix cible de 257 $ à 215 $

* BD BDX.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 200 $ à 190 $

* BD BDX.N : Stifel réduit le prix cible de 224 $ à 210 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Truist Securities augmente l'objectif de cours à 79 $ contre 72 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : BMO ramène l'objectif de cours de 56 $ à 54 $

* Bill Holdings Inc BILL.N : JP Morgan relève le cours cible à 60 $ contre 55 $ auparavant

* Bill Holdings Inc BILL.N : KBW ramène le cours cible à 48 $, contre 56 $ auparavant

* Black Hills Corp BKH.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 66 $ à 81 $

* Black Hills Corp BKH.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de "performer" à

"surperformer" de "performer" à "performer" à "performer" à "performer"

* Blackline Inc BL.O : Baird réduit le prix cible de 64 $ à 55 $

* Blackline Inc BL.O : Baird réduit la note à neutre

* Blackline Inc BL.O : BMO réduit le prix cible de 63 $ à 57 $

* Blacksky Technology Inc BKSY.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 20$ de 25

* Block Inc XYZ.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 86 $ contre 94 $

* Block Inc XYZ.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 95 $

* Block Inc XYZ.N : KBW réduit l'objectif de cours à 90 $ au lieu de 95

* Block Inc XYZ.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 71 $ contre 77 $

* Block Inc XYZ.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 55 $ de 58

* Block Inc XYZ.N : Raymond James réduit le prix cible de 95 $ à 81 $

* Block Inc XYZ.N : TD Cowen réduit le prix cible de 94 $ à 91 $

* Block, Inc. XYZ.N : Oppenheimer réduit le prix cible de 92 $ à 85 $

* Blue Owl Capital Corporation OBDC.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 13 $ à 12 $

* Brighthouse Financial Inc BHF.O : KBW relève le cours cible à 70 $, contre 50 $ auparavant

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un objectif de cours de

29

* Brown-Forman Corp BFb.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note de

sous-pondération

* Cable One Inc CABO.N : TD Cowen réduit le prix cible de 421 $ à 260 $

* Cable One, Inc. CABO.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 120 $ à 107 $

* Camden Property Trust CPT.N : Stifel réduit le prix cible de 122,75 $ à 120,5 $

* Carlsmed Inc CARL.O : Truist Securities augmente le prix cible de 18 $ à 20 $

* Carmax Inc KMX.N : Needham ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Carmax Inc KMX.N : RBC réduit le prix cible de 59 $ à 34 $

* Carmax Inc KMX.N : RBC réduit la performance du secteur de "surperformer" à "performer

* Carmax Inc KMX.N : Truist Securities réduit le prix cible de 47 $ à 35 $

* Catalyst Pharmaceuticals, Inc. CPRX.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 32 $ à 33 $

* Celanese Corp CE.N : Mizuho réduit le prix cible de 48 $ à 45 $

* Celsius Holdings CELH.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 53 $ contre 59 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 50 $ de 55

* Celsius Holdings Inc CELH.O : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 68 $ contre 76 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Stifel réduit le prix cible de 74 $ à 60 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : TD Cowen réduit le prix cible de 72 $ à 55 $

* Cencora COR.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 371 $ de 322 $

* Centrus Energy Corp LEU.A : JP Morgan ramène le cours cible à 245 $, contre 275 $ auparavant

* Century Aluminum Co CENX.O : BMO augmente le cours cible de 30 $ à 34 $

* Century Aluminum Company CENX.O : Wells Fargo relève le cours cible de 34 $ à 37 $

* Certara CERT.O : Barclays réduit le cours cible à 14 $ contre 16 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Argus Research ramène l'objectif de cours à 55 $ contre 72 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : Argus Research réduit le prix cible à 120 $ contre 140

$

* Cidara Therapeutics Inc CDTX.O : Needham augmente le prix cible de 100 $ à 135 $

* Clear Secure Inc YOU.N : Stifel relève l'objectif de cours à 38 $ contre 34 $ auparavant

* Clear Secure Inc YOU.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours de 37 à 38 dollars

* Clear Secure, Inc. YOU.N : Wells Fargo relève le cours cible de 25 à 29 dollars

* Cogent Communications Holdings CCOI.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 75 $ à 40 $

* Cogent Communications Holdings CCOI.O : TD Cowen réduit le prix cible de 62 $ à 55 $

* Cogent Communications Holdings CCOI.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 27 $ de 45

* Cogent Communications Holdings CCOI.O : Wells Fargo réduit la pondération de surpondération à

égale pondération

* Coherent Corp. COHR.N : Barclays augmente le prix cible de 135 $ à 170 $

* Collegium Pharmaceutical Inc COLL.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 44 $ à 46 $

* Collegium Pharmaceutical Inc COLL.O : Needham augmente le prix cible de 46 $ à 48 $

* Collegium Pharmaceutical Inc COLL.O : Truist Securities relève le prix cible de 45 $ à 48 $

* Conocophillips COP.N : JP Morgan ramène le prix cible de 115 à 112 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note neutre

* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un objectif de

prix de 153

* Corteva, Inc. CTVA.N : Oppenheimer relève le prix cible de 75 $ à 76 $

* Cummins CMI.N : Citigroup relève le prix cible de 500 $ à 530 $

* Cummins CMI.N : Jefferies augmente le prix cible de 500 $ à 545 $

* Cummins CMI.N : JP Morgan augmente le prix cible à 485 $ contre 460 $

* Cummins CMI.N : Truist Securities relève le cours cible de 434 à 522 dollars

* Curtiss-Wright CW.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 625 à 640 dollars

* Curtiss-Wright Corp CW.N : Truist Securities augmente le prix cible à 537 $ contre 525 $

* Datadog Inc DDOG.O : Bernstein relève le cours cible de 170 à 180 dollars

* Datadog Inc DDOG.O : BMO augmente le prix cible de 154 $ à 215 $

* Datadog Inc DDOG.O : BTIG augmente le prix cible de 184 $ à 221 $

* Datadog Inc DDOG.O : CIBC augmente le prix cible de 170 $ à 240 $

* Datadog Inc DDOG.O : La Banque CIBC fait passer le cours de neutre à surperformant

* Datadog Inc DDOG.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 180 $ à 225 $

* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies augmente le prix cible à 220$ de 190

* Datadog Inc DDOG.O : JP Morgan relève le cours cible de 140 à 200 dollars

* Datadog Inc DDOG.O : KeyBanc relève le cours à surpondérer à partir de pondération sectorielle

* Datadog Inc DDOG.O : Mizuho relève le cours cible de 170 $ à 215 $

* Datadog Inc DDOG.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 180 $ contre 165

* Datadog Inc DDOG.O : Raymond James augmente le prix cible de 170 $ à 205 $

* Datadog Inc DDOG.O : RBC augmente le prix cible de 182 $ à 216 $

* Datadog Inc DDOG.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 170 $ à 200 $

* Datadog Inc DDOG.O : Truist Securities augmente le prix cible de 140 $ à 195 $

* Datadog, Inc. DDOG.O : Barclays augmente le prix cible de 170 $ à 215 $

* Datadog, Inc. DDOG.O : KeyBanc relève le prix à surpondérer à partir de pondération

sectorielle

* Datadog, Inc. DDOG.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 190 $ à 230 $

* Definitive Healthcare Corp DH.O : Stifel réduit le prix cible de 6 $ à 5 $

* Dentsply Sirona Inc XRAY.O : Mizuho réduit le prix cible de 16 $ à 13 $

* Dentsply Sirona Inc XRAY.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 12 $ contre 15 $

* Design Therapeutics Inc DSGN.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 5 à 7 dollars

* Devon Energy Corp DVN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 49 $ contre 48 $ auparavant

* Diageo DEO.N : TD Cowen ramène le cours cible à 93 $, contre 106 $ auparavant

* Diamondrock Hospitality Co DRH.N : Stifel relève le cours cible de 8,5 $ à 9 $

* Diodes Inc DIOD.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 51 $ contre 54 $

* Direct Digital Holdings Inc DRCT.O : Benchmark réduit le prix cible à 2$ de 6

* Direct Digital Holdings Inc DRCT.O : Benchmark ramène le cours de l'action d'achat spéculatif

à achat

* Doordash DASH.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 290 $ à 230 $

* Doordash DASH.O : Susquehanna réduit le prix cible de 300 $ à 250 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Benchmark ramène le cours cible à 37 $, contre 43 $ auparavant

* Draftkings Inc DKNG.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible à 54 $ de 60

* Dupont De Nemours, Inc. DD.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 50 $ de 100

* D-Wave Quantum Inc QBTS.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 22 $ à 35 $

* D-Wave Quantum Inc QBTS.N : Rosenblatt Securities relève le prix cible de 30 à 40

dollars

* D-Wave Quantum Inc QBTS.N : Stifel relève le prix cible de 26 à 35 dollars

* Echostar Corp SATS.O : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 97 $ contre 102 $

* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : Wedbush réduit le prix cible à 32$ de 35

* Eli Lilly LLY.N : Citigroup augmente le prix cible à 1250 $ contre 1190 $

* Eli Lilly and Company LLY.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 955 $ à 1000 $

* Enerflex Ltd EFXT.N : La CIBC augmente le prix cible de 11,5 $ à 15,25 $

* Enersys ENS.N : Oppenheimer relève le cours cible de 120 à 138 $

* Enovis Corp ENOV.N : Jefferies réduit le prix cible à 50 $ contre 60 $

* Enovis Corp ENOV.N : Wells Fargo relève le cours cible à 42 $ contre 41 $

* Epam Systems EPAM.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 150 à 160 dollars

* Epam Systems Inc EPAM.N : JP Morgan relève le cours cible de 201 à 215 dollars

* Equitable Holdings, Inc. EQH.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 65 $ à 62 $

* Evercommerce Inc EVCM.O : Raymond James réduit le prix cible à 12$ de 13

* Evergy Inc EVRG.O : BMO réduit le prix cible de 84 $ à 82 $

* Evertec Inc EVTC.N : Raymond James réduit le prix cible de 43 $ à 33 $

* Everus Construction Group Inc ECG.N : Stifel relève le cours cible à 110 $ contre 94 $

* Evolent Health Inc EVH.N : TD Cowen réduit le prix cible de 14 $ à 8 $

* Expedia EXPE.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 235 $ contre 185 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Oppenheimer relève le cours cible de 250 à 290 dollars

* Expedia Group Inc EXPE.O : Benchmark relève le cours cible à 310 $, contre 265 $

auparavant

* Expedia Group Inc EXPE.O : BTIG relève le cours cible de 250 à 275 dollars

* Expedia Group Inc EXPE.O : HSBC relève le cours cible de 232 à 272 dollars

* Expedia Group Inc EXPE.O : JP Morgan relève le cours cible à 260 dollars, contre 225 dollars

auparavant

* Expedia Group Inc EXPE.O : Piper Sandler relève le cours cible de 190 à 250 dollars

* Expedia Group Inc EXPE.O : Piper Sandler relève le cours à neutre de sous-pondéré

* Expedia Group Inc EXPE.O : RBC relève le cours cible de 200 $ à 260 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Wedbush relève le cours cible de 230 à 250 dollars

* Expedia Group Inc EXPE.O : Wells Fargo relève le cours cible à 272 $, contre 212 $ auparavant

* Expedia Inc. EXPE.O : Barclays relève le cours cible à 220 $, contre 197 $ auparavant

* Extra Space Storage Inc EXR.N : RBC réduit le prix cible de 148 $ à 146 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : BMO ramène le cours cible de 2 300 $ à 2 200 $

* Fedex Corporation FDX.N : Wells Fargo relève le cours cible de 250 à 280 dollars

* Figs Inc FIGS.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours de 7 à 9 dollars

* First Advantage Corp FA.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 16 $ contre 18 $

* First Advantage Corp FA.O : JP Morgan réduit le prix cible de 21 $ à 17 $

* First Advantage Corp FA.O : Stifel ramène le cours cible à 17 $, contre 20 $ auparavant

* First Northwest Bancorp FNWB.O : Piper Sandler relève le cours cible de 10,5 à 13,5 dollars

* First Northwest Bancorp FNWB.O : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Five9 Inc FIVN.O : Barclays réduit le prix cible de 33 $ à 29 $

* Five9 Inc FIVN.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 28 $ à 24 $

* Five9 Inc FIVN.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 31 $ à 26 $

* Forge Global Holdings Inc FRGE.N : Piper Sandler réduit le prix cible de surpondération à

neutre

* Forge Global Holdings Inc FRGE.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 30 $ à 45 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 11$ contre 9

* Fox Factory Holding Corp FOXF.O : Stifel ramène l'objectif de cours à 25 $ contre 33 $

* Freshworks Inc FRSH.O : Piper Sandler ramène le cours cible de 25 à 20 dollars

* Gen Digital Inc GEN.O : Jefferies ramène le cours cible à 29 $, contre 31 $ auparavant

* Genco Shipping GNK.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 19 à 20 dollars

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Stephens ramène l'objectif de cours de 250 $ à 225 $

* Ginkgo Bioworks Holdings Inc DNA.N : TD Cowen réduit le prix cible de 18 $ à 14 $

* Globus Medical Inc GMED.N : Jefferies augmente le prix cible de 88 $ à 105 $

* Globus Medical Inc GMED.N : RBC augmente le prix cible de 88 $ à 92 $

* Globus Medical Inc GMED.N : Truist Securities augmente le prix cible de 65 $ à 93 $

* Globus Medical Inc GMED.N : Truist Securities augmente le prix cible de "hold" à "buy

* Globus Medical Inc GMED.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 66 $ à 79 $

* Golden Entertainment Inc GDEN.O : Truist Securities augmente le prix cible de 25 $ à

30 $

* Golden Entertainment, Inc. GDEN.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 34 $ à 30 $

* Golden Entertainment, Inc. GDEN.O : Wells Fargo réduit le prix cible de

surpondération à égalité de pondération

* Greif Inc GEF.N : Baird réduit le prix cible de 68 $ à 60 $

* Greif, Inc. GEF.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 67 $ à 68 $

* HA Sustainable Infrastructure Capital Inc HASI.N : Oppenheimer relève le prix cible à

50 $ contre 48 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Needham relève le prix cible à 78 $ contre 68 $ auparavant

* HCI Group Inc HCI.N : Truist Securities relève le prix cible de 190 à 235 dollars

* Heritage Insurance Holdings Inc HRTG.N : Truist Securities augmente le prix cible de

35 $ à 37 $

* Home Depot Inc HD.N : Bernstein relève le prix cible à 406 $ contre 403 $ auparavant

* Home Depot Inc HD.N : Truist Securities réduit le prix cible de 454 $ à 421 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Truist Securities réduit le prix cible de 675 $ à 650 $

* Humana HUM.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 231 $, contre 250 $ auparavant

* Humana HUM.N : Mizuho abaisse le cours cible à 310 $ contre 345 $

* Huntsman Corp HUN.N : Mizuho réduit le prix cible à 7 $ contre 8 $

* Hyatt Hotels H.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 185 $ contre 172 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Mizuho augmente le prix cible à 203 $ de 198 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Stifel augmente le prix cible à 155$ de 148

* Hyatt Hotels Corp. H.N : Barclays augmente le prix cible à 161 $ contre 156 $

* ICU Medical Inc ICUI.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 172$ contre 153

* Insulet PODD.O : Barclays relève le prix cible de 301 à 316 dollars

* Insulet Corp PODD.O : Leerink Partners relève le prix cible de 355 $ à 385 $

* Insulet Corp PODD.O : Raymond James augmente le prix cible de 360 $ à 366 $

* Insulet Corp PODD.O : Truist Securities augmente le prix cible de 365 $ à 390 $

* Insulet Corp PODD.O : Wells Fargo relève le prix cible de 350 $ à 360 $

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Baird réduit le prix cible de 9 $ à 4 $

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Jefferies réduit le prix cible à 45$ de 84

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : JP Morgan réduit le prix cible à 5$ de 12

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : JP Morgan réduit le prix cible de neutre à sous-pondéré

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 27 $ contre

30 $ auparavant

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : RBC réduit le prix cible à 9$ de 14

* Intellia Therapeutics Inc. NTLA.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 27 $ contre 33 $

* Intellia Therapeutics, Inc NTLA.O : Barclays réduit le prix cible à 14$ de 24

* Intellia Therapeutics, Inc. NTLA.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 12 $ de 17

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Barclays augmente le prix cible à 75$ de 72

* International Flavors & Fragrances IFF.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 75$ de 80

* International Seaways, Inc. INSW.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 50 $ à 57 $

* Interparfums Inc IPAR.O : Jefferies ramène l'objectif de cours à 115$ contre 125

* Invitation Homes Inc INVH.N : Raymond James réduit le prix cible à 33$ de 39

* Janux Therapeutics JANX.O : Barclays augmente le prix cible à 48 $ contre 47 $

* Janux Therapeutics Inc JANX.O : Leerink Partners réduit le prix cible à 84 $ contre

87 $

* Janux Therapeutics Inc JANX.O : Stifel augmente le prix cible de 45 $ à 46 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Barclays augmente le prix cible de 57 $ à 67 $

* Jfrog Ltd FROG.O : JP Morgan relève le prix cible de 55 à 65 dollars

* Jfrog Ltd FROG.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 65 à 70 dollars

* Jfrog Ltd FROG.O : Needham relève le cours cible de 55 à 70 dollars

* Jfrog Ltd FROG.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 48 $ à 60 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Raymond James augmente le prix cible de 55 $ à 70 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Stifel augmente le prix cible de 53 $ à 64 $

* Jfrog Ltd FROG.O : TD Cowen augmente le prix cible de 58 $ à 75 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Truist Securities augmente le prix cible de 55 $ à 70 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours de "performer" à "surperformer" à

partir de "performer

* Kennametal KMT.N : Barclays relève l'objectif de cours de 22 $ à 25 $

* Kennametal Inc KMT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 25 $ contre 22 $ auparavant

* Keros Therapeutics Inc. KROS.O : Oppenheimer relève le cours cible de 23 à 27 dollars

* Labcorp LH.N : JP Morgan relève le prix cible à 317 $ contre 291 $

* Leidos LDOS.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 235 $, contre 200 $

auparavant

* Leidos LDOS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 230 $ contre 205 $

* Lemaitre Vascular, Inc. LMAT.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 93 $ contre 97 $

* Lemonade Inc LMND.N : Jefferies augmente l'objectif de cours à 42$ contre 37

* Lendingclub Corp LC.N : KBW relève le cours cible de 20 à 22 dollars

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Benchmark relève le cours cible de 175 $ à 220 $

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Stifel augmente le prix cible de 195 $ à 220 $

* Ligand Pharmaceuticals, Inc. LGND.O : Oppenheimer relève le prix cible de 250 $ à 275

$

* Limbach Holdings Inc LMB.O : Stifel réduit le prix cible à 119 $ contre 132 $

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 161 $

contre 178 $

* Liveramp Holdings, Inc. RAMP.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 31 $ à 34 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Bernstein augmente le prix cible à 282 $ contre 279 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Truist Securities réduit le prix cible à 267 $ contre 283 $

* LP Building Solutions LPX.N : BMO réduit le prix cible de 108 $ à 98 $

* Lyft LYFT.O : Deutsche Bank relève le cours cible à 25 $ contre 21 $

* Lyft Inc LYFT.O : Susquehanna relève le cours cible à 24 $ contre 14 $

* Lyft Inc LYFT.O : Truist Securities relève le prix cible à 23 $, contre 16 $ auparavant

* Lyft, Inc. LYFT.O : Barclays relève l'objectif de cours à 27 dollars, contre 20 dollars

auparavant

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Stifel relève le prix cible à 185 $

contre 155 $

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Truist Securities relève le PT à 180 $

contre 158 $

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : Jefferies augmente le PT à 185$ de 165

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : JP Morgan relève le PT à 165 $ contre 142 $

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : Needham augmente le PT à 175$ de 150

* Macom Technology Solutions Holdings Inc MTSI.O : TD Cowen augmente le PT à 190$ de 150

* Macom Technology Solutions Holdings, Inc. MTSI.O : Barclays augmente le PT à 200$ de 150

* Madison Square Garden Entertainment Corp MSGE.N : JP Morgan relève le PT à 47$ de 41

* Magnite, Inc. MGNI.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 20$ de 22

* Maplebear Inc CART.O : Bernstein réduit le prix cible de 63 $ à 45 $

* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 107 $

* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : Barclays abaisse le prix cible à 64 $ contre 87 $

* MBX Biosciences Inc MBX.O : Mizuho augmente le prix cible de 56 $ à 57 $

* McKesson Corp MCK.N : Mizuho relève le prix cible de 770 $ à 880 $

* Metlife, Inc. MET.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 96 $ à 92 $

* Microchip Technology MCHP.O : Citigroup réduit le prix cible à 80 $, contre 90 $ auparavant

* Microchip Technology MCHP.O : Mizuho réduit le prix cible à 75 $ de 85

* Microchip Technology MCHP.O : Needham réduit le prix cible à 73 $, contre 77 $ auparavant

* Microchip Technology MCHP.O : Rosenblatt Securities ramène le cours cible à 80 $,

contre 85 $ auparavant

* Microchip Technology MCHP.O : Stifel réduit le prix cible à 75 $, contre 82 $ auparavant

* Microchip Technology MCHP.O : Susquehanna réduit le prix cible de 85 $ à 75 $

* Microchip Technology MCHP.O : TD Cowen réduit le prix cible à 60 $, contre 65 $ auparavant

* Microchip Technology MCHP.O : Truist Securities réduit le prix cible à 60 $ de 64

* Microchip Technology Incorporated MCHP.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 60 à

58 dollars

* Micron Technology, Inc. MU.O : Wells Fargo relève le prix cible de 220 à 300 dollars

* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan réduit le prix cible à 125 $ contre 140 $

* Middleby Corp MIDD.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de sous-pondération à neutre

* MKS Inc MKSI.O : Benchmark relève l'objectif de cours de 135 $ à 180 $

* MKS Inc MKSI.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 175 $ à 180 $

* MKS Inc MKSI.O : JP Morgan augmente le prix cible de 125 $ à 190 $

* MKS Inc MKSI.O : Mizuho relève le cours cible de 147 $ à 175 $

* MKS Inc. MKSI.O : Wells Fargo relève le cours cible de 135 à 150 dollars

* Moderna MRNA.O : Barclays réduit le prix cible de 31 $ à 25 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec une note neutre

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : JP Morgan prend en charge la couverture avec un prix cible de

49

* Monster Beverage Corp MNST.O : Citigroup relève le prix cible de 79 $ à 82 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Jefferies relève le cours cible de 79 à 80 dollars

* Monster Beverage Corp MNST.O : JP Morgan relève le prix cible de 70 $ à 75 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Piper Sandler relève le prix cible de 74 $ à 75 $

* Monster Beverage Corp. MNST.O : Deutsche Bank relève le prix cible de 75 à 77 dollars

* Monster Beverage Corporation MNST.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 73 $ à 75 $

* Monte Rosa Therapeutics, Inc. GLUE.O : Wells Fargo relève le cours cible de 10 à 13 dollars

* Natera Inc NTRA.O : Barclays relève le cours cible de 210 à 230 dollars

* Natera Inc NTRA.O : BTIG relève le cours cible de 210 $ à 230 $

* Natera Inc NTRA.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 200 $ à 250 $

* Natera Inc NTRA.O : Jefferies augmente le prix cible de 200 $ à 230 $

* Natera Inc NTRA.O : JP Morgan relève le cours cible de 210 à 240 dollars

* Natera Inc NTRA.O : Leerink Partners relève le cours cible de 235 $ à 250 $

* Natera Inc NTRA.O : TD Cowen augmente le prix cible de 215 $ à 240 $

* Natera Inc NTRA.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 190 $ de 175 $

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Jefferies réduit le prix cible à 35 $ contre 37 $

* Nerdwallet, Inc. NRDS.O : Barclays augmente le prix cible à 17$ de 14

* Nlight Inc LASR.O : Benchmark relève le prix cible de 25 à 40 dollars

* Nlight Inc LASR.O : Benchmark relève le cours de l'action d'achat spéculatif à achat

* Nlight Inc LASR.O : Needham relève l'objectif de cours à 39 $ contre 32 $ auparavant

* Nlight Inc LASR.O : Stifel relève l'objectif de cours de 26 à 40 dollars

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 26 $ contre 33 $

* NRG Energy Inc NRG.N : BMO augmente le prix cible de 185 $ à 195 $

* Nutrien Ltd NTR.N : La CIBC réduit le cours cible de 77 $ à 76 $

* Omada Health Inc OMDA.O : Needham augmente le prix cible de 26 $ à 28 $

* Omada Health, Inc. OMDA.O : Barclays relève le cours cible de 28 à 29 dollars

* Onestream Inc OS.O : TD Cowen ramène le cours cible à 27 $, contre 28 $ auparavant

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Stifel relève le cours cible de 120 à 126 $

* Optimizerx Corp OPRX.O : Stifel relève le cours cible de 18 $ à 21 $

* OR Royalties Inc OR.N : Raymond James relève le cours de l'action de "market perform" à

"outperform"

* Ormat Technologies, Inc. ORA.N : Barclays relève l'objectif de cours de 89 $ à 118 $

* P10 Inc PX.N : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 22 $ contre 21 $

* Pacira Biosciences Inc PCRX.O : Truist Securities ramène le cours cible de 30 à 28 dollars

* Papa John's International Inc PZZA.O : BMO réduit le prix cible de 60 $ à 54 $

* Papa John's International Inc PZZA.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 46 $ à 45 $

* Par Technology Corp PAR.N : BTIG ramène le cours cible à 60 $ contre 65 $ auparavant

* Par Technology Corp PAR.N : Needham réduit l'objectif de cours à 55 $ contre 90 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Barclays augmente le prix cible à 906 $, contre 785 $ auparavant

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Citigroup relève le prix cible à 960 $ contre 874 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Jefferies relève le prix cible de 880 $ à 960 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Mizuho relève le prix cible de 825 $ à 950 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Stifel relève le prix cible de 723 $ à 850 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Truist Securities relève le prix cible de 910 à 977 dollars

* Parker-Hannifin Corporation PH.N : Wells Fargo relève le prix cible de 840 à 925 dollars

* Peloton PTON.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 12 $ contre 11 $

* Penn Entertainment PENN.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 19 $

* Penn Entertainment Inc PENN.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 21 $ contre 22 $

* Penn Entertainment Inc PENN.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 22$ contre 24

* Penn Entertainment Inc PENN.O : Needham ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Penn Entertainment Inc PENN.O : Stifel augmente l'objectif de cours à 21$ contre 19

* Penn Entertainment Inc PENN.O : Stifel augmente le prix cible de "hold" à "buy

* Pennant Group Inc PNTG.O : Stephens ramène l'objectif de cours de 40 à 37 dollars

* Planet Fitness PLNT.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 108$ contre 106

* Planet Fitness Inc PLNT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 110 $ contre 108 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Raymond James relève l'objectif de cours à 127 dollars, contre 122

dollars auparavant

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Stifel relève le cours cible de 120 à 125 dollars

* Porch Group Inc PRCH.O : KBW réduit son objectif de cours à 13$ contre 16

* Praxis Precision Medicines, Inc. PRAX.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 280 $ à 270 $

* Primerica Inc PRI.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 267$ de 292

* Primo Brands Corp PRMB.N : BMO réduit le prix cible de 42 $ à 39 $

* Primo Brands Corp PRMB.N : TD Cowen réduit le prix cible de 35 $ à 27 $

* Primo Brands Corporation PRMB.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 25 $ à 21 $

* Privia Health Group Inc PRVA.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 37 $ contre 33

$

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Berenberg relève l'objectif de cours de 84 à 88 dollars

* Protagonist Therapeutics PTGX.O : Barclays relève le prix cible à 88 $ contre 72 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : JP Morgan relève le prix cible à 81 $ contre 68 $

* PTC Inc PTC.O : BMO réduit le prix cible de 231 $ à 219 $

* PTC Inc PTC.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 200 $ à 175 $

* Public Storage PSA.N : Jefferies réduit le cours cible de 342 $ à 331 $

* Pursuit Attractions and Hospitality PRSU.N : Oppenheimer relève le PT à 48 $ contre 45 $

* Quidelortho Corp QDEL.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 26 $ à 22 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de 350 à 365 dollars

* Ralph Lauren Corporation RL.N : Barclays augmente le prix cible de 352 $ à 358 $

* Rapt Therapeutics RAPT.O : Barclays ramène le cours cible de 58 $ à 56 $

* RB Global Inc RBA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 114 $ contre 120 $

* Redwire Corp RDW.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 13 $ contre 16 $

* Redwire Corp RDW.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 8 $ contre 11 $

* Relay Therapeutics, Inc. RLAY.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 6$ contre 4

* Replimune Group Inc REPL.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 13 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Citizens augmente le prix cible de 170 $ à 180 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : JP Morgan augmente le prix cible à 130 $ contre 122 $

* Rocket Pharmaceuticals Inc RCKT.O : Leerink Partners relève le cours cible de 7 à 8 dollars

* Rockwell Automation ROK.N : Oppenheimer relève le cours cible à 391 $ contre 365 $ auparavant

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Daiwa Capital Markets relève le cours cible de 360 à 425

dollars

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Mizuho relève le prix cible de 325 à 380 dollars

* Rockwell Automation Inc. ROK.N : Barclays relève le prix cible de 370 $ à 417 $

* Rockwell Automation, Inc. ROK.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 355 $ à 380 $

* Root Inc ROOT.O : KBW réduit le prix cible de 165 $ à 150 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : Raymond James augmente le prix cible de 257 $ à 264 $

* RXO Inc RXO.N : JP Morgan réduit le prix cible de 16 $ à 15 $

* RXO Inc RXO.N : Stifel réduit le prix cible de 17 $ à 15 $

* RXO Inc RXO.N : Truist Securities réduit le prix cible à 20 $, contre 22 $ auparavant

* Rxo, Inc. RXO.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 15 $, contre 17 $ auparavant

* Sana Biotechnology, Inc. SANA.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 9 $ contre 11 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Benchmark augmente le prix cible de 125 $ à 260 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Citigroup augmente le prix cible de 150 $ à 280 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Jefferies augmente le prix cible de 180 $ à 250 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Mizuho augmente le prix cible de 215 $ à 250 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Wedbush augmente le prix cible de 220 $ à 260 $

* Sandisk Corp SNDK.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 115 $ à 230 $

* Sangamo Therapeutics Inc. SGMO.O : Barclays réduit le prix cible de 5 $ à 1 $

* Sangamo Therapeutics Inc. SGMO.O : Barclays réduit le prix cible de surpondération à égalité

de pondération

* SES AI SES.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 1 à 2 dollars

* Sharkninja Inc SN.N : JP Morgan réduit le prix cible de 131 à 126 dollars

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Mizuho augmente le prix cible de 95 $ à 102 $

* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : Mizuho relève le prix cible de 6 $ à 7 $

* Sight Sciences Inc SGHT.O : Piper Sandler relève le cours cible de 4 à 5 dollars

* Smith Douglas Homes Corp SDHC.N : Wells Fargo réduit le cours cible à 18 $ contre 20

$

* Snap Inc SNAP.N : Truist Securities relève le cours cible de 10 à 11 dollars

* Solventum Corp SOLV.N : Jefferies réduit le cours cible à 75 $ contre 80

* Solventum Corp SOLV.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 94 $ à 98 $

* Somnigroup International Inc SGI.N : Piper Sandler relève le prix cible de 100 $ à 104 $

* Somnigroup International Inc SGI.N : Raymond James relève le prix cible de 85 $ à 105 $

* Somnigroup International Inc SGI.N : Truist Securities relève le prix cible de 85 $ à 105 $

* Sonic Automotive Inc SAH.N : Citigroup relève la valeur de neutre à achat

* Sonos Inc SONO.O : Jefferies relève le prix cible de 15 à 19 dollars

* Soundhound Ai Inc SOUN.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 12 à 15 dollars

* Southern First Bancshares Inc SFST.O : Piper Sandler relève le prix cible de 51 $ à 54 $

* Stepstone Group, Inc STEP.O : Barclays réduit le prix cible à 69 $ de 70

* Stride Inc LRN.N : BMO réduit le prix cible à 82 $ de 108

* Sweetgreen Inc SG.N : Oppenheimer ramène le cours cible à 10 $, contre 18 $ auparavant

* Sweetgreen Inc SG.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 9$ de 12

* Sweetgreen Inc SG.N : RBC réduit le prix cible à 7 $ de 13

* Sweetgreen Inc SG.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 10 $ contre 13 $

* Synaptics Inc SYNA.O : TD Cowen relève le cours cible de 80 à 90 dollars

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : BMO relève le cours cible de 252 $ à 275 $

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Raymond James relève le prix cible de 260 à 275

dollars

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : Wedbush relève l'objectif de cours à 300 $ contre

290 $ auparavant

* Talen Energy Corp TLN.O : Raymond James augmente le prix cible de 470 à 476 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Jefferies augmente le prix cible de 45 $ à 48 $

* Tandem Diabetes Care, Inc. TNDM.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 13 $ à 14 $

* Tapestry Inc TPR.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 112 à 115 dollars

* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 147 $ contre 142 $ auparavant

* Tapestry Inc TPR.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 126 $ contre 124 $ auparavant

* Tapestry, Inc. TPR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 125$ contre 135

* Teleflex Incorporated TFX.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 114 $ contre 131 $

* Tempus Ai, Inc TEM.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 98 $ à 89 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : BMO réduit le prix cible de 170 $ à 155 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Jefferies réduit le prix cible de 170 $ à 155 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : RBC réduit le prix cible de 185 $ à 175 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Stephens augmente le prix cible de 175 $ à 168 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Truist Securities ramène le prix cible de 210 $ à 195 $

* Texas Roadhouse, Inc. TXRH.O : Barclays réduit le prix cible à 170 $ contre 187 $

* Texas Roadhouse, Inc. TXRH.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 170 $ de 175

* The Allstate Corporation ALL.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 216 $ de 202 $

* The Trade Desk Inc TTD.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 47 $ contre 53 $

* Tim SA TIMB.N : Barclays augmente le prix cible de 21 $ à 23,5 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Benchmark augmente le prix cible de "hold" à "buy

* Trade Desk Inc TTD.O : Moffettnathanson réduit le prix cible de 1 $ à 44 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Needham réduit le prix cible de 84 $ à 60 $

* Trade Desk Inc TTD.O : RBC réduit le prix cible à 80 $ de 90

* Trade Desk Inc TTD.O : Rosenblatt Securities réduit le prix cible à 64$ de 78

* Trade Desk Inc TTD.O : Susquehanna réduit le prix cible à 85 $ de 135

* Trade Desk Inc TTD.O : Truist Securities réduit le prix cible de 100 $ à 85 $

* Treace Medical Concepts Inc TMCI.O : BTIG réduit le prix cible à neutre à partir d'achat

* Treace Medical Concepts Inc TMCI.O : JP Morgan réduit le prix cible de 8 $ à 5 $

* Treace Medical Concepts Inc TMCI.O : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Trimble Inc TRMB.O : Berenberg augmente le prix cible de 95 $ à 99 $

* Tripadvisor Inc. TRIP.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 13 $ contre 14 $

* Uber UBER.N : Citigroup relève le cours cible à 120 $, contre 115 $ auparavant

* United Parks & Resorts PRKS.N : Deutsche Bank ramène le cours cible à 62 $, contre 81 $

auparavant

* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : Stifel réduit le prix cible à 51$ de 63

* Uniti Group Inc. UNIT.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 7 $ à 7,5 $

* Unity Software, Inc. U.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 37 $ à 42 $

* Universal Display Corp OLED.O : Needham réduit le prix cible à 150$ de 170

* Universal Display Corp OLED.O : Susquehanna réduit le prix cible à 150 $, contre 160 $

auparavant

* US Foods Holding Corp USFD.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 100 $ à 102 $

* UWM Holdings UWMC.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 7$ contre 6

* Ventyx Biosciences Inc VTYX.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 14 $ à 16 $

* Ventyx Biosciences Inc VTYX.O : Jefferies relève le prix cible de 12 $ à 14 $

* Ventyx Biosciences, Inc. VTYX.O : Wells Fargo relève le prix cible de 11 $ à 14 $

* Veracyte Inc VCYT.O : Stephens relève le prix cible de 45 $ à 53 $

* Vericel Corp VCEL.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 50 $ contre 48 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Raymond James réduit le prix cible à 300 $ contre 315 $

* Vistra Corp VST.N : BMO augmente le prix cible de 236 $ à 245 $

* Vivid Seats Inc SEAT.O : Benchmark ramène le cours cible à 18 $, contre 26 $ auparavant

* Voya Financial, Inc. VOYA.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 83 $ à 80 $

* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW réduit le prix cible à 92 $ contre 97 $

* Warby Parker Inc WRBY.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 22$ contre 28

* Warby Parker Inc WRBY.N : Stifel réduit le prix cible de 22 $ à 19 $

* Warby Parker Inc WRBY.N : TD Cowen réduit le prix cible de 28 $ à 20 $

* Warby Parker Inc WRBY.N : Telsey Advisory Group réduit l'objectif de cours à 24$ contre 28

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 23,5 $ contre 16 $

auparavant

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Raymond James relève le prix cible à 25 $, contre 22 $

auparavant

* Warner Bros. Discovery Inc. WBD.O : Wells Fargo relève le prix cible de 21 $ à 25 $

* Watts Water Technologies WTS.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 295 à 305 dollars

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : Stifel relève le cours cible de 300 à 320 dollars

* Watts Water Technologies Inc. WTS.N : Barclays relève le cours cible de 287 $ à 300 $

* Westrock Coffee Co WEST.O : Telsey Advisory Group réduit le prix cible à 7$ de 10

* Willscot Holdings Corporation WSC.O : Deutsche Bank ramène le cours cible de 33 $ à 24 $

* Workiva Inc WK.N : Truist Securities augmente le prix cible de 95 $ à 110 $

* WW Grainger Inc. GWW.N : Barclays relève le cours cible à 975 $ contre 963 $

* WW International Inc WW.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 38 $ contre 41 $

* Wynn Resorts WYNN.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 146 $ contre 130 $ auparavant

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 136 à 138 dollars

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Stifel relève le prix cible de 145 à 150 dollars

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Barclays relève le prix cible à 141 $ contre 127 $ auparavant

* Xponential Fitness Inc XPOF.N : Raymond James réduit le prix cible à 11$ de 14

* Yeti Holdings Inc YETI.N : Raymond James augmente le prix cible de 37 $ à 39 $

* Zymeworks Inc ZYME.O : Stifel relève le cours cible à 30 $, contre 28 $ auparavant

* Zymeworks Inc ZYME.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 17$ contre 15