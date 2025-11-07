Abigail Spanberger et Mikie Sherrill, nouveaux visages des démocrates modérés aux Etats-Unis

La nouvelle gouverneure du New Jersey, Mikie Sherrill (à gauche), le 24 août 2021 à Washington, et la nouvelle gouverneure de Virginie, Abigail Spanberger, le 10 février 2022 à Culpeper, en Virginie ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / CHIP SOMODEVILLA )

Deux démocrates modérées, l'une passée par la CIA, l'autre ex-pilote d'hélicoptère dans la marine. Amies depuis presque 10 ans et fraîchement élues gouverneures, Abigail Spanberger et Mikie Sherrill font figure de modèle pour un parti qui cherche encore un cap face à Donald Trump.

Abigail Spanberger, 46 ans, était la grande favorite des sondages pour devenir la première femme à diriger la Virginie, Etat de plus de 8 millions d'habitants sur la côte est. Mais l'ampleur de sa victoire mardi - plus de 14 points d'écart sur sa rivale républicaine - a surpris.

Mikie Sherrill, 53 ans, était créditée avant l'élection d'une légère avance pour prendre la tête du New Jersey, Etat de plus de 9 millions d'habitants sur la côte est. Là aussi, c'est l'avance sur son adversaire - plus de 13 points - qui a étonné.

Aucun candidat républicain à une présidentielle n'a remporté un de ces deux Etats depuis au moins 2004, mais Donald Trump y avait progressé l'an dernier, donnant des sueurs froides à gauche avant mardi.

Des craintes finalement balayées par les deux femmes, qui ont réussi à remobiliser un électorat féminin ayant boudé la démocrate Kamala Harris l'an dernier, et dont les victoires sans appel n'ont fait que nourrir un parallèle qui ne date pas d'hier.

- CIA et Navy -

En 2019, après deux premières années de Donald Trump à la Maison Blanche, les démocrates reprennent la majorité à la Chambre des représentants. Parmi les nouvelles têtes dans l'hémicycle, se détache rapidement une cohorte d'élus se revendiquant centristes, tournés vers les questions de sécurité et venus avant tout au Congrès pour "résoudre des problèmes".

Les deux futures gouverneures étaient de ce groupe, après avoir chacune remporté un siège réputé imprenable aux républicains.

Mikie Sherrill débarque alors à Washington avec un CV impressionnant: académie navale, pilote d'hélicoptère dans la Navy, diplômée en droit de l'université de Georgetown, puis procureure fédérale.

Abigail Spanberger donne un discours sur la santé au Germanna Community College, à Culpeper (Virginie), le 10 février 2022 ( AFP / Brendan Smialowski )

Pour Abigail Spanberger, pas de carrière militaire mais un passage dans les années 2000 par la CIA, la principale agence américaine de renseignement, où elle mène plusieurs missions à l'étranger, dont certaines sous couverture.

Arrivées au Congrès sans leurs familles, les deux femmes décident de devenir colocataires et développent des liens d'amitié, publiant des selfies tout sourire de leurs joggings ensemble autour du Capitole.

Mikie Sherrill a raconté récemment à CNN que les deux échangeaient fréquemment sur leurs campagnes respectives.

"Voilà quelqu'un qui a un parcours au service du pays, comme moi. Quelqu'un qui est une mère comme moi, elle a trois enfants, j'en ai quatre", a expliqué l'ex-pilote.

De son côté, Abigail Spanberger soulignait cet été au magazine Elle un élément "essentiel" de leur proximité: "Mikie et moi, nous sommes l'aînée de trois soeurs".

- Avenir du parti -

Elles ont mené leurs campagnes avec un même fil rouge, le coût de la vie.

Dans son discours de victoire, Abigail Spanberger a promis qu'en tant que gouverneure, elle se concentrerait "sans relâche sur ce qui compte le plus, faire baisser les coûts, assurer la sécurité".

Dans un contexte d'inflation persistante, qui avait grandement endommagé les chances démocrates en novembre 2024, le thème a fait mouche auprès des électeurs.

La nouvelle gouverneure du New Jersey, Mikie Sherrill, donne son discours de victoire à East Brunswick, dans le New Jersey, le 4 novembre 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / EDUARDO MUNOZ ALVAREZ )

Elles n'ont pas été les seules à s'en emparer. A New York, le progressiste Zohran Mamdani en a fait son leitmotiv pour y être élu maire mardi.

Entre les deux gouverneurs centristes d'un côté et la nouvelle icône de la gauche de l'autre, la question se pose de savoir qui incarne le mieux l'avenir du Parti démocrate.

Et si les attaques à droite se concentrent aujourd'hui sur le prochain maire trentenaire de New York, socialiste revendiqué, il est probable que l'establishment démocrate se tourne vers des profils plus consensuels.

Selon Wendy Schiller, professeure de sciences politiques à l'université Brown, Abigail Spanberger et Mikie Sherrill "croient dans le message fondamental démocrate, mais ce sont des centristes, autrement dit elles ne sont pas perçues comme trop idéologiques".

Un atout auprès d'un électorat plus large qu'à New York, bastion démocrate.

De quoi augurer, pour elles, d'une nouvelle campagne en 2028, lorsque Donald Trump quittera la Maison Blanche?