Démission du directeur général de l'équipementier OPmobility

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le directeur général d' OPmobility , Laurent Favre, a démissionné pour raisons personnelles après six ans à son poste, a annoncé vendredi l'équipementier automobile français, anciennement appelé Plastic Omnium.

"Le conseil d'administration (...) a pris acte de la démission de Laurent Favre, directeur général, et de son départ de l'entreprise pour des raisons d'ordre personnel", a précisé dans un communiqué le groupe contrôlé par la famille Burelle.

Félicie Burelle, jusqu'ici directrice générale déléguée et fille du président du conseil d'administration Laurent Burelle, va assumer l'intérim, le temps de faire aboutir "le processus de recherche d'un nouveau directeur général dont la prise de fonctions devrait intervenir courant 2026", selon la même source.

Le groupe a confirmé vendredi "l'ensemble de ses objectifs financiers pour l'année 2025" et n'a pas communiqué davantage de détails sur les raisons du départ de Laurent Favre, 54 ans.

Ce départ ne correspond pas à un désaccord stratégique, Félicie Burelle "poursuivra la mise en œuvre de la stratégie du groupe", a précisé OPmobility, dont le capital est détenu à hauteur de 60,6% par la famille Burelle via sa holding familiale Burelle SA.

Fondé en 1946 sous le nom de Plastic Omnium par Pierre Burelle, père de Laurent Burelle et grand-père de Félicie Burelle, OPmobility est un sous-traitant de premier plan des constructeurs automobiles, auxquels il fournit notamment des pare-chocs et des réservoirs de carburant.

Le groupe, qui revendique 38.900 employés, dispose d'implantations dans 28 pays avec 150 usines et 40 centres de recherche et développement.

En 2024, il a dégagé un bénéfice net part du groupe de 170 millions d'euros, en progression de 4,2%, sur un chiffre d'affaires consolidé de 10,5 milliards (+1,6%).