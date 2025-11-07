Nvidia "ne prévoit pas" d'exporter en Chine ses puces dédiées à l'IA, le titre recule

( AFP / I-HWA CHENG )

Le PDG de Nvidia , Jensen Huang, a assuré que vendredi que l'entreprise ne cherchait pas à vendre en Chine ses puces, très utilisées pour le développement de l'intelligence artificielle (IA), en raison des restrictions imposées à la fois par Pékin et Washington, faisant baisser le titre.

"Il n'y a pas de discussions en cours. Actuellement, nous n'avons pas l'intention d'expédier quoi que ce soit en Chine", a déclaré M. Huang depuis Taiwan, selon l'agence Bloomberg.

Ces déclarations n'ont pas été au goût des investisseurs, l'action de Nvidia perdant 3,58% à 181,35 dollars vers 17H15 GMT.

Depuis son record à plus de 5.000 milliards de dollars atteint le 29 octobre, la valorisation boursière de l'entreprise a fondu de plus de 600 milliards de dollars.

Les puces haut de gamme de Nvidia, utilisées pour former et alimenter les systèmes d'IA générative, ne sont actuellement pas vendues en Chine en raison des préoccupations des États-Unis en matière de sécurité nationale et des interdictions du gouvernement chinois.

La Chine, premier consommateur mondial de semi-conducteurs, représente un marché colossal pour Nvidia.

Mais au début de la semaine, la Maison Blanche a déclaré qu'elle n'était toujours pas disposée à autoriser Nvidia à vendre son modèle de puces avancées Blackwell en Chine.

Et Pékin interdit aux grandes entreprises chinoises d'acheter un autre modèle, pourtant conçu spécialement par Nvidia pour le pays.

Vendredi, Jensen Huang a estimé que "c'est à la Chine de décider quand elle souhaite que les produits Nvidia reviennent sur le marché chinois", disant "espérer" que Pékin "modifie sa politique", rapporte Bloomberg.

Deux jours plus tôt, le patron de Nvidia avait averti que la Chine allait "gagner la course" au développement de l'intelligence artificielle de nouvelle génération, appelant Washington à accélérer ses efforts.