Paralysie budgétaire: des centaines de vols annulés dans les aéroports américains
information fournie par AFP 07/11/2025 à 15:38

Voyageurs à l'aéroport international de Chicago, Illinois le 7 novembre 2025 ( AFP / KAMIL KRZACZYNSKI )

Des centaines de vols ont été annulés vendredi dans les aéroports américains en raison du blocage budgétaire qui s'étire et a conduit les autorités à alléger le trafic aérien face à la pénurie d'aiguilleurs du ciel.

Ces annulations font suite à la décision de l'administration Trump de réduire le trafic par mesure de sécurité face à la pénurie de personnel dans les tours de contrôle, auquel il est demandé depuis plus de cinq semaines de travailler sans être payé du fait de la paralysie budgétaire.

"On a des amis qui viennent d’Europe, qui sont à la maison et qui partent demain et ils ont un peu peur", dit à l'AFP Elvira Buchi, venue chercher sa fille à l'aéroport de La Guardia à New York. "Réduire les vols si c’est une question de sécurité, absolument, mais on n’aurait jamais dû en arriver là".

Plus de 800 vols ont été annulés jusqu'à présent, selon le site de suivi FlightAware. Les aéroports les plus touchés sont Chicago O'Hare, Hartsfield-Jackson à Atlanta, Denver et Dallas-Fort Worth.

D'après le ministère des Transports, la réduction du trafic aérien sera de 4% vendredi, passant à 6% le 11 novembre et jusqu'à 10% le 14 novembre.

La paralysie budgétaire ou "shutdown" est la plus longue de l'histoire américaine, républicains et démocrates étant incapables de s'entendre au Congrès sur un nouveau budget.

"C'est frustrant. Vous savez, nous n'avons pas besoin d'être dans cette situation. Le gouvernement doit rouvrir afin que nous n'ayons pas à annuler de vols", a déclaré vendredi sur CNBC Robert Isom, patron de American Airlines, l'une des plus grandes compagnies des Etats-Unis.

"Ce que nous avons fait aujourd'hui c'est essayer de minimiser l'impact sur tous nos clients".

- Vols intérieurs et régionaux -

Les annulations s'ajoutent aux longues files d'attente qui s'étirent aux points de contrôles gérés par des agents de sécurité également privés de salaire depuis plus d'un mois.

Les perturbations débutent à la veille d'un week-end que nombre d'Américains prolongeront jusqu'au mardi 11 novembre, jour férié aux Etats-Unis. Et elles surviennent à l'approche de Thanksgiving, la grande fête familiale américaine pour laquelle des millions d'Américains prennent l'avion chaque année, le 27 novembre.

"Si vous devez aller à un mariage, des obsèques ou autre chose d'important dans les prochains jours, compte tenu du risque d'annulation de vols, je conseillerais d'acheter un billet de secours sur une autre compagnie", suggère le patron de la compagnie à bas coût Frontier, Barry Biffle, sur les réseaux sociaux.

Durée des "shutdowns" (paralysies budgétaires) de l'administration fédérale américaine en fonction de leur année de début, depuis les années 1970 ( AFP / Corin FAIFE )

Quels vols sont concernés ? Pas les vols internationaux long courrier à ce stade, ont précisé United et Delta.

United indique que les annulations se concentrent sur "les vols intérieurs et régionaux qui ne relient pas nos hubs" aéroportuaires.

- Zéro dollar -

"Avec Thanksgiving qui arrive, si on est toujours dans cette situation, ça va être rude. On agira sur ce qui concerne la sécurité. Mais votre vol décollera-t-il à l'heure ? Décollera-t-il tout court ? Ca reste à voir, mais il y aura davantage de perturbations", a averti le ministre des Transports Sean Duffy sur Fox News jeudi.

Les principales compagnies américaines ont fait savoir que leurs clients impactés pouvaient modifier leur voyage ou en demander le remboursement sans pénalité financière.

A titre d'illustration, le régulateur aérien américain (FAA) expliquait le 31 octobre que la moitié des 30 aéroports principaux "connaissent des pénuries de personnel" et que près de 80% des contrôleurs aériens étaient absents dans les aéroports new-yorkais". "Après 31 jours sans salaire, les contrôleurs aériens sont soumis à un stress et une fatigue immenses".

Autour de 14.000 contrôleurs aériens surveillent le ciel américain. Chaque jour plus de trois millions de passagers prennent l'avion aux Etats-Unis, à raison de plus de 44.000 vols en moyenne, selon la FAA.

Valeurs associées

UNITED AIRLINES
93,5350 USD NASDAQ -2,28%
Fermer

