information fournie par Reuters • 11/12/2025 à 19:03

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-BioNTtech, GE Vernova, Synopsys

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont BioNTech, GE Vernova et Synopsys.

FAITS MARQUANTS

* BioNTech SE BNTX.O : Berenberg relève le cours cible de 150 à 155 dollars

* Casella Waste Systems Inc CWST.O : JP Morgan initie la couverture avec une note neutre

* GE Vernova GEV.N : HSBC relève le prix cible de 590 $ à 650 $

* Oracle Corp ORCL.N : RBC ramène le cours cible à 250 $, contre 310 $ auparavant

* Synopsys Inc SNPS.O : JP Morgan relève le cours cible de 600 $ à 650 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : Citigroup réduit son opinion d'achat à neutre

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Goldman Sachs initie une couverture avec une note d'achat

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Goldman Sachs initie une couverture avec un objectif de prix de 120

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : Stifel relève le prix cible de 24 $ à 25 $

* ACV Auctions Inc ACVA.N : Jefferies réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Adobe Inc ADBE.O : Baird réduit l'objectif de cours à 410$ contre 425

* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies réduit le prix cible à 500$ de 590

* Adobe Inc ADBE.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 425$ de 450

* Adobe Inc ADBE.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 430 $ de 460

* Adobe Inc ADBE.O : TD Cowen réduit le prix cible à 400 $ de 420

* Allison Transmission Holdings Inc ALSN.N : Citigroup relève le cours cible à 100 $, contre 90 $

auparavant

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : Stifel relève le cours cible de 495 à 508 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 365 dollars contre 330 dollars

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Goldman Sachs initie une couverture avec une note neutre

* American Eagle Outfitters Inc AEO.N : Goldman Sachs initie une couverture avec un objectif de prix de

25

* Anaptysbio Inc ANAB.O : Stifel réduit le prix cible de 80 $ à 56 $

* Antero Resources AR.N : Barclays relève l'objectif de cours à 46$ contre 40

* Applied Optoelectronics AAOI.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours de 35 à 50 dollars

* AppLovin Corp APP.O : Benchmark relève le cours cible de 700 à 775 dollars

* AppLovin Corp APP.O : Jefferies relève le prix cible à 860 $ contre 800 $ auparavant

* Argenx SE ARGX.O : Wells Fargo relève le cours cible de 1 095 $ à 1 316 $

* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 44 $ contre 42 $

auparavant

* AutoZone Inc AZO.N : Citigroup réduit le prix cible de 4 775 $ à 4 200 $

* Baker Hughes Co BKR.O : Citigroup augmente le prix cible à 61 $ contre 55 $

* Bank of America BAC.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 56 $ contre 55 $

* Biontech SE BNTX.O : Berenberg relève le cours cible de 150 $ à 155 $

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Goldman Sachs initie une couverture avec une note d'achat; prix cible

225

* BridgeBio Pharma Inc BBIO.O : Bernstein initie une couverture avec une note de surperformance

* BridgeBio Pharma Inc BBIO.O : Bernstein initie la couverture avec un objectif de prix de 94

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Stephens initie la couverture avec une note de

surpondération

* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : Stephens initie une couverture avec un objectif de prix de

44

* Bumble Inc BMBL.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 5 à 4

* Cactus Inc WHD.N : Citigroup passe de neutre à achat; augmente le cours cible de 45 $ à 55 $

* CarGurus Inc CARG.O : Jefferies relève le cours cible de 42 à 45 dollars

* Carter's Inc CRI.N : Goldman Sachs initie une couverture avec une note de vente; prix cible de 26 $

* Carvana CVNA.N : Jefferies augmente le prix cible de 475 $ à 550 $

* Carvana CVNA.N : Barclays relève le cours cible de 390 à 465 dollars

* Casella Waste Systems Inc CWST.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre

* Casella Waste Systems Inc CWST.O : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 112

* Caterpillar Inc CAT.N : Citigroup relève le prix cible de 670 $ à 690 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 271 $ contre 274 $

auparavant

* Cheniere Energy Partners LP CQP.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 51 $ contre 53 $

* Chevron Corp CVX.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 180 $ contre 183 $

* Chewy Inc CHWY.N : Barclays relève l'objectif de cours à 52 $ contre 47 $

* Chewy Inc CHWY.N : MoffettNathanson relève l'objectif de cours à 50 $ contre 48 $ auparavant

* Chewy Inc CHWY.N : TD Cowen relève le prix cible de 47 $ à 48 $

* Chewy Inc CHWY.N : Wedbush réduit le prix cible à 42 $ contre 45 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 35 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Argus Research ramène la note de "buy" à "hold"

* Conagra Brands Inc CAG.N : Stifel réduit le prix cible de 21 $ à 19 $

* Core & Main CNM.N : Deutsche Bank augmente son objectif de cours à 65$ contre 63

* Core & Main Inc CNM.N : Citigroup augmente le prix cible à 56 $ contre 54 $

* Cummins CMI.N : Citigroup relève le cours cible de 530 à 580 dollars

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Stephens réduit le cours cible à 205 $ contre 215 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Citigroup augmente le prix cible de 75 $ à 77 $

* DoorDash DASH.O : Jefferies relève le cours cible de 260 à 270 dollars

* DT Midstream Inc DTM.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 132 $ contre 118 $

* DTE Energy Co DTE.N : Jefferies relève le prix d'achat de "hold" à "buy"; augmente l'objectif de prix

de 149 $ à 150 $

* Duolingo Inc DUOL.O : Jefferies relève le cours cible de 210 $ à 220 $

* D-Wave Quantum Inc QBTS.N : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; objectif de

prix: 46

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : Stifel relève le prix cible de 36 $ à 39 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 101 $ contre 96 $

* Etsy Inc ETSY.N : Jefferies réduit le prix cible à 60$ de 70

* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève le cours cible à 285 $ contre 270 $

* Exxon Mobil XOM.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 118 $ contre 119 $ auparavant

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 158 $ contre 156 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Bernstein ramène l'objectif de cours à 245 $ contre 275 $

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Citigroup augmente le prix cible à 21$ contre 12

* Fortrea Holdings Inc FTRE.O : Citigroup relève le prix cible de neutre à achat

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 18 $ contre 14 $

auparavant

* GCT Semiconductor Holding GCTS.N : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* GCT Semiconductor Holding GCTS.N : H.C. Wainwright initie une couverture avec un prix cible de 3

* GE Healthcare GEHC.O : Citigroup relève le prix cible de 83 $ à 88 $

* GE Healthcare GEHC.O : Jefferies relève le cours cible de 95 $ à 105 $

* GE Vernova GEV.N : HSBC relève le cours cible à 650 $ contre 590 $

* GE Vernova GEV.N : Seaport Research Partners réduit le cours à neutre de "acheter

* General Mills GIS.N : Stifel réduit le prix cible de 56 $ à 52 $

* Glaukos Corp GKOS.N : Citigroup augmente le prix cible de 113 $ à 125 $

* Guardant Health Inc GH.O : Citigroup relève le prix cible de 100 $ à 135 $

* Haemonetics Corp HAE.N : Citigroup ramène le prix cible d'achat à neutre

* Haemonetics Corp HAE.N : Citigroup augmente le prix cible de 77 $ à 88 $

* Halliburton Co HAL.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 33 $ contre 31 $ auparavant

* Helmerich and Payne Inc HP.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 29 à 33 dollars

* Herc Holdings Inc HRI.N : Citigroup relève le prix cible de 160 à 170 dollars

* Hershey HSY.N : Stifel relève le cours cible de 185 à 195 dollars

* IAC Inc IAC.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 45 $ contre 41 $ auparavant

* Integer Holdings Corp ITGR.N : Citigroup relève le cours cible à 75 $ contre 69 $ auparavant

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Citigroup réduit le prix cible à 635 $ contre 650 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Citigroup réduit le prix cible à neutre à partir d'achat

* Invesco Ltd IVZ.N : TD Cowen augmente le prix cible de 32 $ à 33,50 $

* IONQ Inc IONQ.N : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; objectif de prix de 90

$

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 133 à 227 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Deutsche Bank relève le prix cible de "hold" à "buy

* J&J JNJ.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 232 $ contre 215 $ auparavant

* J&J JNJ.N : RBC relève l'objectif de cours à 230 $, contre 209 $ auparavant

* Jefferies Financial Group Inc JEF.N : Oppenheimer relève le cours cible de 81 $ à 97 $

* Knight-Swift Transportation Holdings KNX.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 48 à 58 dollars

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Mizuho relève le cours cible à 120 $, contre 81 $ auparavant

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Stephens relève le prix cible de 65 $ à 110 $

* LB Pharmaceuticals Inc LBRX.O : Stifel relève le cours cible de 27 $ à 35 $

* Lennox International Inc. LII.N : Barclays abaisse le cours cible à 680 $ contre 700 $

* Lyft Inc LYFT.O : Jefferies réduit le prix cible à 22 $ contre 23 $

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : B. Riley relève le cours cible à 670 $, contre 560 $ auparavant

* Maplebear Inc CART.O : Jefferies relève le prix cible de 41 $ à 48 $

* McCormick & Company Inc MKC.N : Bernstein réduit le prix cible de 91 $ à 87 $

* Meta META.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 750 $ contre 820 $

* Netflix Inc NFLX.O : Jefferies ramène le cours cible à 134 $, contre 150 $ auparavant

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Stifel augmente le prix cible à 188 $ de 183 $

* NextEra Energy NEE.N : HSBC relève l'objectif de cours à 96 $ contre 95 $ auparavant

* Noble Corporation Plc NE.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à 32 $ contre 34 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 297 $ contre 354 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Deutsche Bank ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* NuScale Power Corp SMR.N : Citigroup réduit le prix cible de 37,50 $ à 18,50 $

* Nuvation Bio Inc NUVB.N : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 10 $ à 18 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 44$ de 45

* Offerpad Solutions Inc OPAD.N : Alliance Global Partners initie une couverture avec une note d'achat

* Offerpad Solutions Inc OPAD.N : Alliance Global Partners initie une couverture avec un prix cible de

3,50

* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : Citigroup réduit le prix cible de 150 $ à 141 $

* One Gas Inc OGS.N : Jefferies réduit le prix cible de 95 $ à 91 $

* Option Care Health OPCH.O : Stephens initie la couverture avec une note de surpondération; PT 40 $

* Oracle Corp ORCL.N : Baird réduit le prix cible de 315 $ à 300 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays réduit le prix cible à 310 $ contre 330 $

* Oracle Corp ORCL.N : Bernstein réduit le prix cible à 339 $ contre 364 $

* Oracle Corp ORCL.N : BMO réduit le prix cible de 355 $ à 270 $

* Oracle Corp ORCL.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 300 $ contre 368 $

* Oracle Corp ORCL.N : Citigroup réduit l'objectif de prix à 370 $ contre 375 $

* Oracle Corp ORCL.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours à 180 $ contre 200

* Oracle Corp ORCL.N : JP Morgan réduit le prix cible à 230 $ contre 270 $

* Oracle Corp ORCL.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 290 $ contre 380 $

* Oracle Corp ORCL.N : RBC réduit le prix cible à 250 $ contre 310 $

* Oracle Corp ORCL.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 360 $ à 260 $

* Oracle Corp ORCL.N : Stifel réduit le prix cible à 275 $ de 350

* Oracle Corp ORCL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 400 $ à 350 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : TD Cowen augmente le prix cible de 100 $ à 115 $

* Oscar Health Inc OSCR.N : Stephens initie une couverture avec une note de pondération égale; objectif

de prix de 17 $

* Oxford Industries Inc OXM.N : Citigroup réduit le prix cible de 35 $ à 33 $

* Oxford Industries Inc OXM.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible de 52 $ à 35 $

* Oxford Industries Inc OXM.N : Truist Securities réduit le prix cible à 35 $ contre 50 $

* Paccar Inc PCAR.O : Citigroup relève le cours cible de 105 à 115 dollars

* PayPal PYPL.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 68 $ contre 93 $

* PayPal PYPL.O : BofA Global Research ramène le cours de l'action de "buy" à "neutral"

* Penumbra Inc PEN.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 350 $ contre 285

* Penumbra Inc PEN.N : Citigroup relève le prix cible de neutre à achat

* PepsiCo Inc PEP.O : Barclays relève l'objectif de cours de 142 $ à 144 $

* Phreesia Inc PHR.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 29 $ contre 36 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Raymond James augmente le prix cible de "market perform" à

"strong buy

* Planet Labs PL.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 17$ contre 16

* Planet Labs PL.N : Wedbush relève l'objectif de cours à 20$ contre 17

* Reddit RDDT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 325 $ (contre 300 $ auparavant)

* Regal Rexnord Corp RRX.N : Citigroup relève le cours cible de 175 $ à 180 $

* Rezolute Inc RZLT.O : Wedbush passe de "surperform" à "neutre

* Rezolute Inc RZLT.O : Wedbush réduit le prix cible de 12 $ à 1 $

* Rigetti Computing Inc RGTI.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance

* Rigetti Computing Inc RGTI.O : Mizuho initie une couverture avec un objectif de prix de 50

* Roblox Corp RBLX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 100$ contre 115

* Roku Inc ROKU.O : Jefferies passe de "hold" à "buy"; augmente le prix cible de 100$ à 135

* Roku Inc ROKU.O : Wedbush relève le prix cible de 115 à 130 dollars

* Royalty Pharma RPRX.O : TD Cowen relève le cours cible de 42 $ à 45 $

* Seadrill Ltd SDRL.N : Citigroup réduit le prix cible de 42 $ à 35 $

* Semtech Corp SMTC.O : Piper Sandler augmente le cours cible à 95 $, contre 70 $ auparavant

* Sight Sciences Inc SGHT.O : Citigroup augmente le prix cible de 5,50 $ à 9,10 $

* SLB SLB.N : Bernstein relève le cours cible de 47,60 $ à 52,30 $

* SLB SLB.N : Citigroup relève le cours cible de 47 $ à 53 $

* SLM Corporation SLM.O : Wells Fargo abaisse le cours cible de 35 à 30 dollars

* Soluna Holdings Inc SLNH.O : H.C. Wainwright relève le cours de l'action de neutre à achat

* Southern Co SO.N : Mizuho réduit le prix cible de 97 $ à 88 $

* Southern Co SO.N : TD Cowen augmente le prix cible à 108 $ contre 107 $

* Southwest Gas Holdings Inc SWX.N : Siebert Williams relève le cours cible de 88 $ à 94 $

* Structure Therapeutics Inc GPCR.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 90 $ contre 44 $

* Stryker Corp SYK.N : Citigroup réduit le prix cible de 455 $ à 420 $

* Sunoco LP SUN.N : RBC rétablit la couverture avec une note de surperformance; objectif de prix: 64

* Synopsys Inc SNPS.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 500 $ à 560 $

* Synopsys Inc SNPS.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de neutre à achat

* Synopsys Inc SNPS.O : HSBC relève l'objectif de cours à 545 $ contre 520 $ auparavant

* Synopsys Inc SNPS.O : JP Morgan relève le cours cible de 600 à 650 dollars

* Synopsys Inc SNPS.O : Piper Sandler ramène l'objectif de cours à 602 $ contre 630 $ auparavant

* Synopsys Inc SNPS.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 445 $ à 500 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Citigroup relève le cours cible de 16 $ à 22 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Citigroup relève le prix cible de 580 $ à 660 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Citigroup relève le prix cible de neutre à achat

* Timken Co TKR.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 90 $ à 100 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : Barclays relève l'objectif de cours à 110 $, contre 92 $ auparavant

* Toll Brothers Inc TOL.N : Citigroup réduit le prix cible à 141 $ contre 147 $

* Toll Brothers Inc TOL.N : KBW réduit le prix cible à 143$ de 145

* Trade Desk Inc TTD.O : Jefferies ramène le cours cible à 40 $, contre 50 $ auparavant

* Union Pacific Corp UNP.N : Deutsche Bank réduit le cours cible à 245 $ contre 272 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Deutsche Bank réduit le cours de l'action de "buy" à "hold"

* United Rentals Inc URI.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 950 $ contre 1140 $

* Unity Software Inc U.N : BTIG passe de neutre à achat

* Unity Software Inc U.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 59$ de 43

* Unity Software Inc U.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Vail Resorts MTN.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de 162 à 169 dollars

* Vail Resorts Inc MTN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 172 $ contre 168 $

* Valero Energy Corp VLO.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 195 $ contre 198 $

* Valero Energy Corp VLO.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à neutre à partir d'achat

* Venture Global Inc VG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 15 $

auparavant

* Vera Therapeutics Inc VERA.O : Wedbush augmente l'objectif de cours à 33$ contre 23

* Visa Inc V.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de neutre à achat

* Warner Music Group Corp WMG.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 38 à 35 dollars

* Weatherford International Plc WFRD.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 77 à 93 dollars

* Willscot Holdings Corp WSC.O : Citigroup augmente le prix cible de 23 à 24 $

* Xoma Royalty Corp (avant la réincorporation) XOMA.O : Leerink Partners réduit le prix cible

de 58 $ à 45 $

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Citigroup réduit le prix cible de 98 $ à 94 $