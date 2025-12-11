Broadcom prévoit un CA supérieur aux attentes au T1

Broadcom prévoit un CA supérieur aux attentes au T1

Broadcom a dit jeudi anticiper un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieur aux attentes du marché, pariant sur une forte demande pour ses puces d'intelligence artificielle (IA).

L'action de l'entreprise basée à Palo Alto, en Californie, prenait 2,8% dans les échanges d'après-Bourse à Wall Street.

Le directeur général de Broadcom, Hock Tan, a déclaré dans un communiqué que le chiffre d'affaires des puces d'IA du groupe devrait doubler au premier trimestre et s'établir à 8,2 milliards de dollars.

L'entreprise, qui fournit des puces réseau à haut débit essentielles pour transférer de grandes quantités de données, est l'un des principaux bénéficiaires de la ruée de l'industrie technologique vers le développement des capacités d'IA.

Broadcom prévoit un chiffre d'affaires d'environ 19,1 milliards de dollars pour le premier trimestre, contre une estimation moyenne de 18,27 milliards de dollars, selon des données LSEG.

(Juby Babu; version française Camille Raynaud)