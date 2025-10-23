information fournie par Reuters • 23/10/2025 à 17:49

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Avery Dennison, Expedia Group, Hologic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Avery Dennison, Expedia Group et Hologic.

FAITS MARQUANTS

* Avery Dennison Corp AVY.N : JP Morgan passe de neutre à surpondéré

* Expedia Group Inc EXPE.O : KeyBanc initie une couverture avec une note de pondération

sectorielle

* Hologic Inc HOLX.O : Stephens ramène la note de surpondération à égalité de pondération

* Lendingclub Corp LC.N : JP Morgan passe de neutre à surpondéré

* Winnebago Industries Inc WGO.N : KeyBanc réduit la pondération sectorielle de

surpondération à surpondération

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AEP AEP.O : BMO relève le cours cible de 121 $ à 126 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 300 $ à 450 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Citigroup initie la couverture avec une note d'achat; PT 100

* Alcoa Corp AA.N : BMO augmente le prix cible de 35 $ à 37 $

* Alkermes Plc ALKS.O : Jefferies relève le cours cible de 54 $ à 56 $

* Alliant Energy Corp LNT.O : BMO relève le cours cible de 68 $ à 71 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Bernstein relève le cours cible de 210 $ à 260 $

* Ameren Corp AEE.N : BMO relève le cours cible de 110 à 116 dollars

* Amphenol Corp APH.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 150 à 163 dollars

* Amphenol Corp APH.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 160$ contre 145

* Amphenol Corp APH.N : Truist Securities augmente l'objectif de cours à 147$ contre 126

* Amphenol Corp APH.N : UBS augmente le prix cible de 145 à 152 dollars

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : La Banque Scotia relève le cours cible à 90 $, contre 55 $ auparavant

* Anglogold Ashanti Plc AU.N : La Banque Scotia augmente le rendement du secteur de "performer" à

"surperformer" de "performer" à "performer" à "performer"

* Aqua Metals Inc AQMS.O : Benchmark augmente le prix cible de 7 $ à 12 $

* Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT.O : BTIG réduit le prix cible de 48 $ à 23 $

* Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT.O : Leerink Partners réduit le prix cible à 17$ de 54

* Arcturus Therapeutics Holdings Inc ARCT.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 20 $ contre 42 $

* AST Spacemobile Inc ASTS.O : B. Riley augmente le prix cible à 95 $, contre 60 $ auparavant

* AT&T T.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 28 $, contre 30 $ auparavant

* AT&T T.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 31 $, contre 32 $ auparavant

* AT&T Inc T.N : HSBC réduit le prix cible à 29 $ contre 30 $ auparavant

* AT&T Inc T.N : RBC réduit le prix cible de 31 à 30 dollars

* AT&T Inc T.N : TD Cowen augmente le prix cible de 32 $ à 33 $

* Ategrity Specialty Insurance Company Holdings ASIC.N : JP Morgan relève le PT à 23$ contre 22

* Ategrity Specialty Insurance Company Holdings ASIC.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 24 $ à 23 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Citigroup reprend la couverture avec une note neutre

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Citigroup reprend la couverture avec un objectif de prix de 303 $

contre 310

* Avadel Pharmaceuticals Plc AVDL.O : Leerink Partners réduit le prix cible à 18,50 $ contre 22 $

* Avadel Pharmaceuticals Plc AVDL.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours de "surperformance" à

"performance du marché"

* Avery Dennison Corp AVY.N : BMO augmente le prix cible de 192 $ à 210 $

* Avery Dennison Corp AVY.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix à 195 $ à partir de 194 $

* Avery Dennison Corp AVY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 195 $ contre 182 $ auparavant

* Avery Dennison Corp AVY.N : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Avery Dennison Corp AVY.N : Raymond James augmente le prix cible de 200 $ à 210 $

* Avery Dennison Corp AVY.N : Stifel relève le prix cible de 205 $ à 215 $

* Avery Dennison Corp AVY.N : Truist Securities relève le prix cible à 213 $, contre 203 $ auparavant

* Avery Dennison Corp AVY.N : UBS augmente le prix cible à 218 $ contre 181 $

* Avery Dennison Corp AVY.N : UBS relève le prix cible de neutre à achat

* Bankunited Inc BKU.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 42 $, contre 45 $ auparavant

* Bar Harbor Bankshares BHB.A : KBW relève l'objectif de cours à 34 $ contre 33 $

* Barclays BARC.L : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 455 pence, contre 425 pence auparavant

* Bill Holdings Inc BILL.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours de

71 $

* Bioage Labs Inc BIOA.O : Jefferies relève le cours cible de 4 à 9 $

* Black Hills Corp BKH.N : BMO relève le cours cible de 68 $ à 73 $

* Block Inc XYZ.N : Citigroup initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 105

* Booking Holdings Inc BKNG.O : KeyBanc initie une couverture avec une note de surpondération

* Booking Holdings Inc BKNG.O : KeyBanc initie une couverture avec un objectif de prix de 6450

* Boston Scientific Corp BSX.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 125 à 130 dollars

* Boston Scientific Corp BSX.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 130 à 132 dollars

* Boston Scientific Corp BSX.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 130 dollars, contre 128

dollars auparavant

* Boston Scientific Corp BSX.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 130 dollars, contre 129

dollars auparavant

* Boston Scientific Corp BSX.N : UBS relève le cours cible à 140 $, contre 135 $ auparavant

* Boston Scientific Corp BSX.N : Wells Fargo relève le cours cible de 124 à 125 dollars

* Brunswick Corp BC.N : JP Morgan relève le cours cible de 70 $ à 73 $

* Bumble Inc BMBL.O : BofA Global Research ramène l'objectif de cours de 5,50 $ à 5 $

* Canaan Inc CAN.O : Benchmark augmente l'objectif de cours à 4$ contre 2

* Capital One Financial Corp COF.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 290 $, contre 275 $ auparavant

* Capri Holdings Ltd CPRI.N : Jefferies relève le cours cible de 19 $ à 21 $

* Cathay General Bancorp CATY.O : Stephens ramène le cours cible de 54 $ à 52 $

* Centerpoint Energy CNP.N : BMO relève le cours cible de 41 $ à 42 $

* Century Aluminum Co CENX.O : Wells Fargo réduit le cours cible à 34 $ contre 37 $

* CME Group CME.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 266 $ à 300 $

* CME Group CME.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 300 $ à partir de 266

* CME Group Inc CME.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 314,00 $ à partir de 312,00 $

* CME Group Inc CME.O : TD Cowen augmente le prix cible de 288 $ à 290 $

* CME Group Inc CME.O : UBS réduit le prix cible de 285 $ à 280 $

* Cms Energy Corp CMS.N : BMO relève le cours cible de 79 $ à 85 $

* Cognizant CTSH.O : Citigroup initie la couverture avec une note neutre; prix cible de 75

* Community Financial System Inc CBU.N : KBW réduit le prix cible de 67 $ à 66 $

* Crown Castle Inc CCI.N : JP Morgan ramène le cours cible à 115 $, contre 120 $ auparavant

* Crown Castle Inc CCI.N : Raymond James réduit le prix cible à 120 $, contre 124 $ auparavant

* Danaher Corp DHR.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 205 $ à 230 $

* Deckers Brands DECK.N : Jefferies réduit le prix cible à 107 $ contre 114 $

* Dominion Energy D.N : BMO relève le cours cible de 62 $ à 67 $

* Doordash DASH.O : Truist Securities relève le cours cible de 326 $ à 340 $

* Draftkings Inc DKNG.O : TD Cowen ramène le cours cible de 53 $ à 50 $

* DTE Energy Co DTE.N : BMO augmente le prix cible de 140 $ à 151 $

* Duke Energy Corp DUK.N : BMO augmente le prix cible de 132 $ à 138 $

* Duolingo Inc DUOL.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 370 $ contre 450 $ auparavant

* Dyadic International Inc DYAI.O : H.C. Wainwright reprend la couverture avec une note d'achat

* Dyadic International Inc DYAI.O : H.C. Wainwright prend en charge la couverture avec un prix cible de 3

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Truist Securities augmente le prix cible de 112 $ à 116 $

* Elevance Health ELV.N : TD Cowen relève le cours cible de 330 $ à 380 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : Mizuho réduit le prix cible à 37 $ contre 50 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : Mizuho abaisse le prix cible de surperformance à neutre

* Entergy ETR.N : BMO augmente le prix cible de 96 $ à 105 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre

* Epam Systems Inc EPAM.N : Citigroup initie une couverture avec un prix cible de 170

* EQT Corp EQT.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 68 $ à 66 $

* ETSY ETSY.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 72 $ contre 58 $

* Evergy Inc EVRG.O : BMO relève le cours cible à 84 $ contre 78 $

* Eversource Energy ES.N : BMO relève le cours cible de 74 $ à 79 $

* Exelon Corp EXC.O : BMO relève le cours cible de 48 $ à 52 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : KeyBanc initie la couverture avec une note de pondération sectorielle

* Exxon Mobil XOM.N : RBC augmente le prix cible de 105 $ à 115 $

* First Community (South Carolina) FCCO.O : Raymond James relève le cours cible de 30 $ à 33 $

* First Industrial Realty Trust Inc FR.N : Truist Securities relève le prix cible de 56 $ à 60 $

* FIS FIS.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; prix cible de 73 $

* Fiserv Inc FI.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; prix cible de 128 $

* Fiserv Inc FI.N : JP Morgan réduit le prix cible de 190 $ à 155 $

* Flotek Industries Inc FTK.N : Northland Capital relève le cours cible de 16 à 20 dollars

* Flywire Corp FLYW.O : Citigroup initie une couverture avec une note neutre

* Flywire Corp FLYW.O : Citigroup initie une couverture avec un prix cible de 15

* Freshpet Inc FRPT.O : JP Morgan réduit le prix cible de 70 $ à 62 $

* Fulton Financial Corp FULT.O : KBW réduit son objectif de cours à 20 $ contre 22

* GE Vernova Inc GEV.N : Barclays relève le cours cible de 706 à 710 dollars

* GE Vernova Inc GEV.N : BMO augmente le prix cible de 690 $ à 710 $

* GE Vernova Inc GEV.N : Citigroup réduit le prix cible de 670 $ à 658 $

* GE Vernova Inc GEV.N : HSBC augmente le prix cible de 580 $ à 590

* GE Vernova Inc GEV.N : JP Morgan augmente le prix cible de 715 $ à 740 $

* GE Vernova Inc GEV.N : RBC augmente le prix cible de 605 $ à 630 $

* GE Vernova Inc GEV.N : Susquehanna relève le prix cible de 740 $ à 750 $

* GE Vernova Inc GEV.N : TD Cowen réduit le prix cible à 680$ de 685

* Genuine Parts Co GPC.N : JP Morgan augmente le prix cible à 150$ de 145

* Gilead GILD.O : TD Cowen relève le cours cible de 115 $ à 125 $

* Global Payments Inc GPN.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat

* Global Payments Inc GPN.N : Citigroup initie une couverture avec un prix cible de 110

* GM GM.N : Citigroup relève le prix cible de 75 $ à 86 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : KBW réduit le prix cible à 95 $ contre 102

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : Truist Securities réduit le prix cible de 85 $ à 72 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Jefferies initie une couverture avec un prix cible de 250

* Halliburton Co. HAL.N : Barclays relève l'objectif de cours de 20 à 25 dollars

* Healthcare Services Group Inc HCSG.O : Benchmark relève l'objectif de cours à 24$ contre 19

* Hilton Worldwide HLT.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 287 $ contre 246 $

* Hilton Worldwide HLT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 288 dollars contre 284 dollars

* Hilton Worldwide HLT.N : Macquarie relève l'objectif de cours à 267 $ contre 258 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Mizuho relève son objectif de cours à 266 $ contre 260 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 253 $ contre 246 $ auparavant

* Hilton Worldwide Holdings HLT.N : Barclays relève l'objectif de cours à 297 $ contre 288 $

* Hologic Inc HOLX.O : Mizuho passe de surperformant à neutre

* Hologic Inc HOLX.O : Mizuho augmente le prix cible de 70 $ à 78 $

* Hologic Inc HOLX.O : Stephens réduit le prix cible à 76 $ contre 78 $

* Hologic Inc HOLX.O : Stephens ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de pondération

* IBM IBM.N : BMO augmente le prix cible de 300 $ à 305 $

* IBM IBM.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 315 $ contre 310 $ auparavant

* IBM IBM.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 252,00 $ contre 256,00 $

* IBM IBM.N : RBC réduit l'objectif de cours à 300 $ contre 315

* IBM IBM.N : Stifel réduit le prix cible à 295 $ contre 310 $

* Ideaya Biosciences Inc IDYA.O : JP Morgan relève le cours cible à 79 $ contre 74 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : UBS relève l'objectif de cours à 600 $ contre 585

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 185 $, contre 183 $ auparavant

* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 8,5 $ contre 9 $

auparavant

* KKR Real Estate Finance Trust Inc KREF.N : KBW réduit son objectif de cours à 8,75 $ contre 9,5

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Raymond James réduit son objectif de cours à 58 $

contre 59 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Stifel augmente le PT à 52$ de 45

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : TD Cowen augmente le PT à 53$ de 44

* Lam Research LRCX.O : B. Riley augmente le prix cible de 175 $ à 180 $

* Lam Research LRCX.O : Berenberg augmente le prix cible de 122 $ à 165 $

* Lam Research LRCX.O : Citigroup augmente le prix cible de 120 $ à 175 $

* Lam Research LRCX.O : JP Morgan augmente le prix cible à 165,00 $ à partir de 113,00 $

* Lam Research LRCX.O : Mizuho augmente le prix cible de 162 $ à 170 $

* Lam Research LRCX.O : Stifel augmente le prix cible de 135 $ à 160 $

* Lam Research LRCX.O : Susquehanna augmente le prix cible de 135 $ à 200 $

* Lam Research LRCX.O : TD Cowen augmente le prix cible de 145 $ à 170 $

* Lam Research LRCX.O : Wedbush augmente le prix cible de 150 $ à 160 $

* Lam Research LRCX.O : Wells Fargo relève le cours cible de 135 $ à 145 $

* Lam Research Corp LRCX.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 160 $ de 150

* Lam Research Corp LRCX.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 125 $ à 137 $

* Lam Research Corp LRCX.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 125,00 $ à 137,00 $

* Lam Research Corp LRCX.O : UBS augmente le prix cible de 155 $ à 165 $

* Lam Research Corp LRCX.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 120 $ à 200 $

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Barclays relève le cours cible de 59 $ à 62 $

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 70 $ contre 60 $ auparavant

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Mizuho relève son objectif de cours à 63 $ contre 56 $ auparavant

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Stifel relève l'objectif de cours de 60 à 68 dollars

* Lendingclub Corp LC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 22 $ contre 17 $

* Lendingclub Corp LC.N : JP Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondéré

* Lendingclub Corp LC.N : KBW relève l'objectif de cours de 19 $ à 20 $

* Lennox International Inc LII.N : Jefferies réduit le prix cible de 575 $ à 540 $

* Lennox International Inc LII.N : JP Morgan réduit le prix cible à 493 $ contre 501 $

* Lennox International Inc LII.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 475 $ de 535

* Lennox International Inc LII.N : RBC réduit le prix cible de 598 $ à 555 $

* Lennox International Inc LII.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 575 $ à 545 $

* Lennox International Inc. LII.N : Barclays réduit le prix cible de 730 $ à 700 $

* Live Nation Entertainment LYV.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 173 $ contre 175 $

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Citigroup réduit le prix cible à 181 $ contre 195 $

* LTC Properties Inc LTC.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 34 $ à 37 $

* Marqeta Inc MQ.O : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; prix cible 5

* Mastercard MA.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 735

* Matador Resources Co MTDR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 59 $ à 57 $

* Matador Resources Co MTDR.N : UBS réduit le prix cible de 48 $ à 46 $

* Middlefield Banc Corp MBCN.O : KBW augmente le prix cible de 32 $ à 35 $

* Moderna MRNA.O : Leerink Partners abaisse l'objectif de cours à 12 $, contre 16 $ auparavant

* Moderna Inc MRNA.O : UBS ramène l'objectif de cours à 40 $ contre 70

* Molina Healthcare Inc MOH.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 155 $ contre 166 $

* Moody's Corp MCO.N : BMO ramène l'objectif de cours de 534 $ à 507 $

* Moody's Corp MCO.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 561 $ à 564 $

* Moody's Corp MCO.N : Stifel réduit le prix cible à 471$ de 526

* Moody's Corp MCO.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 597 $ à 620 $

* Mosaic Co MOS.N : La Banque CIBC réduit le prix cible de 37 $ à 34 $

* National Bank Holdings Corp NBHC.N : Stephens réduit le prix cible de 44 $ à 42 $

* National Fuel Gas Co NFG.N : JP Morgan relève le cours cible de 88 $ à 93 $

* Newmont NEM.N : La Banque Scotia augmente le cours cible de 71,50 $ à 114 $

* Newmont NEM.N : La Banque Scotia fait passer le cours de l'action de "performer" à "surperformer" de

"performer" à "performer"

* Nextera Energy Inc NEE.N : BMO augmente le prix cible de 83 $ à 88 $

* NiSource Inc NI.N : BMO augmente le prix cible de 46 $ à 48 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : KBW relève le cours cible de 123 $ à 125 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : TD Cowen relève le cours cible de 152 $ à 155 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : Truist Securities réduit le prix cible à 139 $ de 142 $

* Northern Trust Corp NTRS.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 127 $ à 131 $

* Northrop Grumman NOC.N : Bernstein relève le cours cible à 696 $ contre 674 $

* Northwestern Energy Group Inc NWE.O : BMO relève le cours cible de 57 $ à 62 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : BTIG réduit le prix cible de 35 $ à 27 $

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 22 $ à 21 $

* NVR Inc NVR.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 9000 $ à 9200 $

* NVR Inc NVR.N : UBS relève l'objectif de cours à 8500 $ contre 8150 $

* OFG Bancorp OFG.N : KBW réduit son objectif de cours à 50 $ contre 51 $

* OFG Bancorp OFG.N : Truist Securities réduit le prix cible à 48 $ contre 50 $

* Old National Bancorp ONB.O : Raymond James réduit le prix cible de 27 $ à 25 $

* Old National Bancorp ONB.O : Truist Securities ramène le cours cible à 26 $, contre 27 $ auparavant

* Omnicom Group Inc OMC.N : Barclays relève l'objectif de cours de 80 à 82 dollars

* Omnicom Group Inc OMC.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 90 $ contre 80 $ auparavant

* Omnicom Group Inc. OMC.N : Barclays relève l'objectif de cours à 82 $ contre 80 $ auparavant

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : Mizuho augmente le prix cible à 110$ contre 104

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 115$ contre 105

* Paramount Skydance Corp PSKY.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 10 à 16 dollars

* Paychex Inc PAYX.O : Citigroup prend en charge la couverture avec une note neutre; PT 139 $ vs 135 $

* PayPal PYPL.O : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; prix cible 78 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : Barclays relève le prix cible à 67 $ contre 58 $

* Pegasystems Inc PEGA.O : D.A. Davidson relève le prix cible à 85 $, contre 60 $ auparavant

* Pegasystems Inc PEGA.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de neutre à achat

* Pegasystems Inc PEGA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 60 à 65 dollars

* Pegasystems Inc PEGA.O : RBC relève le cours cible de 70 à 80 dollars

* Pegasystems Inc PEGA.O : Wedbush relève le cours cible de 70 $ à 75 $

* PG&E Corp PCG.N : BMO relève le cours cible de 23 $ à 25 $

* Philip Morris International PM.N : Deutsche Bank ramène le cours cible de 195 à 192 dollars

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : BMO relève le cours cible de 98 $ à 100 $

* Portland General Electric Co POR.N : BMO relève le cours cible de 46 $ à 50 $

* PPL Corp PPL.N : BMO relève le cours cible de 40 $ à 41 $

* Principal Financial Group PFG.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 80 $ à 81 $

* Principal Financial Group PFG.O : Morgan Stanley relève le cours de l'action de sous-pondérée à égale

pondération

* PROG Holdings Inc PRG.N : BTIG relève l'objectif de cours de 27 à 31 $

* PVH Corp PVH.N : Jefferies relève le cours cible de 95 à 98 dollars

* Quantumscape QS.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 8 à 10 dollars

* Ralph Lauren Corp RL.N : Jefferies relève le cours cible de 365 $ à 385 $

* Ralph Lauren Corp RL.N : UBS augmente le prix cible de 404 $ à 421 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : BMO augmente le prix cible de 180 $ à 182 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Citizens augmente le prix cible de 185 $ à 190 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : Jefferies augmente le prix cible à 173 $ de 166 $

* Raymond James Financial Inc RJF.N : KBW relève le prix cible de 174 à 181 dollars

* Raymond James Financial Inc RJF.N : TD Cowen augmente le prix cible de 175 $ à 180 $

* Reddit RDDT.N : Bernstein relève le cours cible de 185 à 190 dollars

* Robert Half Inc RHI.N : BMO ramène le cours cible de 36 $ à 31 $

* Robert Half Inc RHI.N : JP Morgan réduit le prix cible à 29 $ de 45

* Royal Gold Inc RGLD.O : La Banque Scotia augmente le cours cible de 194 $ à 246 $

* RTX Corp RTX.N : JP Morgan augmente le prix cible de 175 $ à 195 $

* SEI Investments Co SEIC.O : Raymond James réduit le cours cible à 115 $ contre 120 $

* Sempra SRE.N : BMO relève le cours cible de 95 $ à 99 $

* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : Jefferies relève le cours cible de 9,2 $ à 12 $

* Southern Co SO.N : BMO relève le cours cible de 103 à 109 $

* Southstate Bank Corp SSB.N : Jefferies ramène le cours cible à 115 $, contre 120 $ auparavant

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 160$ de 200

* Sprouts Farmers market Inc SFM.O : JP Morgan réduit l'objectif de prix à 124$ de 159

* Stifel Financial Corp SF.N : JP Morgan augmente le prix cible de 125 $ à 133 $

* Stifel Financial Corp SF.N : TD Cowen augmente le prix cible de 131 $ à 135 $

* Supernus Pharmaceuticals Inc SUPN.O : TD Cowen augmente le prix cible de 45 $ à 60 $

* Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O : TD Cowen relève le prix cible de 259 $ à 284 $

* Tapestry Inc TPR.N : Jefferies relève le prix cible de 125 à 135 dollars

* Tegna Inc TGNA.N : Wells Fargo réduit la pondération de surpondération à égale pondération

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Needham relève le prix cible de 585 à 615 dollars

* Teledyne Technologies Inc TDY.N : Stifel relève l'objectif de cours à 645 dollars, contre 626 dollars

auparavant

* Teledyne Technologies Inc. TDY.N : Barclays réduit le prix cible à 584 $ contre 606 $

* Tesla Inc TSLA.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible à 482 $ de 490

* Tesla Inc TSLA.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 440 $ de 435 $

* Tesla Inc TSLA.O : Mizuho augmente le prix cible à 485 $ contre 450 $

* Tesla Inc TSLA.O : Truist Securities augmente le prix cible à 406 $ contre 280 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : JP Morgan relève le cours cible à 92 $ contre 90 $ auparavant

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Raymond James augmente le prix cible de 96 $ à 98 $

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : Stephens augmente le prix cible de 100 $ à 102 $

* the Coca-Cola Company KO.N : Barclays relève le prix cible de 71 $ à 77 $

* Thermo Fisher Scientific TMO.N : Barclays relève le prix cible de 585 $ à 625 $

* Thermo Fisher Scientific TMO.N : Deutsche Bank relève le prix cible à 620 $, contre 530 $ auparavant

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 650 $ contre 610

$ auparavant

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 500 à 580 dollars

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Evercore ISI relève le prix cible de 590 $ à 610 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Jefferies relève le prix cible de 560 $ à 650 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : JP Morgan relève le prix cible de 650 $ à 675 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Leerink Partners relève le prix cible de 545 $ à 580 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Raymond James augmente le prix cible de 535 $ à 630 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : TD Cowen augmente le prix cible de 612 $ à 654 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : UBS augmente le prix cible de 500 $ à 590 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : Wells Fargo relève le prix cible de 565 $ à 635 $

* Toast Inc TOST.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 51 $

* Transcat Inc TRNS.O : Northland Capital relève la note de performance du marché à surperformer

* Transcat Inc TRNS.O : Northland Capital relève son objectif de cours de 85 $ à 95 $

* Transmedics Group Inc TMDX.O : Needham relève le cours de l'action de "hold" à "buy

* Travel + Leisure Co TNL.N : Barclays relève l'objectif de cours à 63 $ contre 54 $ auparavant

* Travel + Leisure Co TNL.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 86 $ contre 72 $ auparavant

* Travel + Leisure Co. TNL.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 77 $ contre 73 $ auparavant

* Uipath Inc PATH.N : UBS relève le cours cible de 10 à 17 dollars

* Uipath Inc PATH.N : UBS relève l'objectif de cours de vente à neutre

* Unifirst UNF.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 145 $, contre 152 $ auparavant

* Unifirst Corp UNF.N : JP Morgan réduit le prix cible à 160 $ contre 175 $

* Unifirst Corp UNF.N : UBS réduit le prix cible de 190 à 182 dollars

* Uniti Group UNIT.O : JP Morgan reprend la couverture avec une note neutre; prix cible de 7 $

* US Bancorp USB.N : Deutsche Bank relève la note d'achat de "hold" à "buy

* Veritone Inc VERI.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 10

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Citigroup relève le prix cible de 192 $ à 198 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 230 $ contre 206 $ auparavant

* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC relève le prix cible de 191 $ à 196 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : TD Cowen relève le prix cible de 162 $ à 210 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : UBS relève l'objectif de cours à 201 $, contre 173 $ auparavant

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Barclays relève l'objectif de cours à 170 $ contre 145 $ auparavant

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 200,00 $ contre 165,00

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Oppenheimer relève le prix cible de 190 à 195 dollars

* Viking Therapeutics Inc VKTX.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 102 $ contre 98 $

auparavant

* Viper Energy VNOM.O : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien; prix cible de 38 $

* Visa Inc V.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 450

* Vivid Seats Inc SEAT.O : Citigroup réduit le prix cible de 32 $ à 13 $

* Vivid Seats Inc SEAT.O : Citigroup réduit le prix cible à neutre de "acheter

* VSE Corp VSEC.O : B. Riley augmente le prix cible de 185 $ à 198 $

* Walmart Inc WMT.N : UBS augmente le prix cible de 110 à 122 $

* Waste Connections Inc WCN.N : La CIBC relève le cours cible à 210 $, contre 206 $ auparavant

* Waste Connections Inc WCN.N : Oppenheimer relève le cours cible de 205 à 206 dollars

* Waste Connections Inc WCN.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 208 $ à 210 $

* Waste Connections Inc WCN.N : Stifel réduit le prix cible de 221 $ à 218 $

* Waste Connections Inc WCN.N : UBS augmente le prix cible de 190 à 195 dollars

* Waste Connections Inc WCN.TO : UBS augmente le prix cible à 273 $CAN de 265 $CAN

* WEC Energy Group Inc WEC.N : BMO relève le cours cible de 114 $ à 120 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : KBW réduit le prix cible de 100 $ à 95 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Truist Securities augmente le prix cible à 93 $ contre 92 $

* Western Alliance Bancorp WAL.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 85 $ contre 90 $

* Western Union WU.N : Citigroup initie une couverture avec une note neutre; prix cible de 9 $

* Winnebago Industries Inc WGO.N : Jefferies relève le cours cible de 32 $ à 38 $

* Winnebago Industries Inc WGO.N : KeyBanc réduit la pondération sectorielle de surpondération à

surpondération

* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Truist Securities augmente le prix cible de 151 $ à 158 $

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Stifel réduit le prix cible de 103,50 $ à 95,50 $

* Xcel Energy XEL.O : BMO augmente le prix cible de 84 $ à 88 $

* Yeti Holdings Inc YETI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 70$ contre 53