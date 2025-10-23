Intel fait état d'un bénéfice supérieur aux attentes au T3

par Arsheeya Bajwa, Max A. Cherney et Stephen Nellis

Intel a fait état jeudi d'un bénéfice du troisième trimestre supérieur aux attentes, mais a dit s'attendre à ce que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre soit légèrement inférieur aux estimations.

Ces résultats sont les premiers publiés après les milliards de dollars d'investissements annoncés par Nvidia et Softbank et la prise de participation du gouvernement américain dans le groupe basé à Santa Clara, en Californie.

Intel a enregistré une marge brute ajustée de 40% au troisième trimestre, dépassant les estimations, tandis que le bénéfice ajusté de 23 cents par action a également dépassé les attentes, selon des données par LSEG.

Le directeur général d'Intel, Lip-Bu Tan, a fortement réduit les côuts de l'entreprise et a cédé des actifs. Il a également supprimé des emplois.

Intel prévoit pour le trimestre en cours un chiffre d'affaires compris entre 12,8 et 13,8 milliards de dollars.

(version française Camille Raynaud)