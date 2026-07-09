TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Applied Materials, CME Group, Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Applied Materials, CME Group et Nasdaq.
POINTS FORTS
* Applied Materials Inc AMAT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 525 $ à 700 $
* Bancorp Inc TBBK.O : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »; relève
son objectif de cours de 72 $ à 77 $
* CME Group Inc CME.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 348 $ à 286 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 96 $ à 90 $
* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 $ à 130 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 10X Genomics Inc TXG.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 22,00 $ à 37,00 $
* Abbvie ABBV.N : Guggenheim relève son objectif de cours de 249 $ à 261 $
* AbbVie ABBV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 260 $ à 280 $
* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : UBS relève son objectif de cours de 31 $ à 39 $
* Adaptive Biotechnologies ADPT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $
* Addus Homecare Corp ADUS.O : Barclays relève son objectif de cours de 92 $ à 96 $
* Aerovironment Inc AVAV.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 248 $ à 235 $
* Aflac Inc AFL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 104 $ à 112 $
* Aflac Inc AFL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 111 $ à 120 $
* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 55 $
* Alcoa Corp AA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 71 $ à 72 $
* Alerus Financial Corp ALRS.O : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 34 $
* Align Technology Inc ALGN.O : BMO lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 209 dollars
* Allstate Corp ALL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 255 $ à 272 $
* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : BMO lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 11 $
* Ameren Corp AEE.N : Barclays relève son objectif de cours de 116 $ à 117 $
* American Express AXP.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 387 $ à 391 $
* American Financial Group Inc AFG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 158 $ à 173 $
* American International Group Inc AIG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 85 $ à 89 $
* American States Water Co AWR.N : Huntington Securities lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 91
dollars
* American Water AWK.N : Huntington Securities lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 148 $
* Amphenol APH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 180,00 $ à 185,00 $
* Amphenol APH.N : UBS relève son objectif de cours de 178 $ à 185 $
* Antero Resources Corp AR.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 56 $ à 52 $
* Apollo Global Management Inc APO.N : Barclays relève son objectif de cours de 131 $ à 132 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 540 $ à 650 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 525 $ à 700 $
* Arcbest Corp ARCB.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 202 $ à 178 $
* Ares Management Corp ARES.N : Citizens abaisse son objectif de cours de 190 $ à 160 $
* Ares Management Corp ARES.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 140 $ à 139 $
* Artesian Resources ARTNA.O : Huntington Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours:
43 $
* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 261 $ à 287 $
* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 271 $ à 299 $
* Automatic Data Processing ADP.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 214 $ à 248 $
* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : Barclays relève son objectif de cours de 9 $ à 9,50 $
* Axos Financial Inc AX.N : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 115 dollars
* Bancorp Inc TBBK.O : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »; relève son objectif de cours de 72 $ à
77 $
* Bandwidth Inc BAND.O : B. Riley relève son objectif de cours de 55 $ à 85 $
* Bank of Hawaii Corp BOH.N : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « conserver »
* Banner Corp BANR.O : Benchmark lance la couverture avec une recommandation « Hold »
* Barclays BCS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 32,40 $ à 32,96 $
* Better Home & Finance Holding BETR.O : Northland Capital relève sa recommandation à « surperformer »
* Billiontoone Inc BLLN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 94 $ à 105 $
* BioTechne Corp TECH.O : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »; relève son objectif de cours de
62 $ à 73 $
* BlackRock Inc BLK.N : Barclays relève son objectif de cours de 1 310 $ à 1 340 $
* Blackstone BX.N : Citizens abaisse son objectif de cours de 190 $ à 165 $
* Blackstone BX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 124 $ à 119 $
* Blue Owl Capital Inc OWL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $
* Booking Holdings Inc BKNG.O : Argus Research relève son cours-cible de 205 $ à 210 $
* BorgWarner Inc BWA.N : Barclays relève son objectif de cours de 75 $ à 83 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : Mizuho relève son objectif de cours de 74 $ à 81 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 69 $ à 68 $
* Caesars Entertainment Corp CZR.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 35 $ à 31 $
* Caesars Entertainment Corp CZR.O : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* California Water Service Group CWT.N : Huntington Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif
de cours: 57 $
* Capital One Financial Corp COF.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 234 $ à 231 $
* Capitol Federal Financial Inc CFFN.O : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 10 $
* Cbiz Inc CBZ.N : BMO relève son objectif de cours de 40 $ à 44 $
* Ceco Environmental Corp CECO.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 130 $
* Celsius Holdings Inc CELH.O : Needham abaisse son objectif de cours de 75 $ à 55 $
* Central Pacific Financial Corp CPF.N : Benchmark lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 44 $
* Centrus Energy Corp LEU.N : Needham abaisse son objectif de cours de 314 $ à 264 $
* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Citigroup relève son objectif de cours de 199 $ à 204 $
* Charles River Laboratories International CRL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 220,00 $ à 260,00 $
* Chemed Corporation CHE.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 450,00 $ à 510,00 $
* Clean Harbors CLH.N : Barclays relève son objectif de cours de 304 $ à 305 $
* ClevelandCliffs Inc CLF.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 14 $ à 9 $
* CME Group Inc CME.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 316 $ à 270 $
* CME Group Inc CME.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 348 $ à 286 $
* Cohen & Company Inc COHN.A : Northland Capital lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 20
$
* Coinbase Global Inc COIN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 107 $ à 99 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : Citizens abaisse son objectif de cours de 355 $ à 325 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 198 $ à 180 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 92 $ à 96 $
* Community Health Systems Inc CYH.N : Barclays passe d’une recommandation « neutre » à « sous-pondérer »
* Conmed Corp CNMD.N : BMO lance la couverture avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de cours à 36 $
* Connect Biopharma Holdings CNTB.O : Oppenheimer lance la couverture avec une note « surperformance »; objectif de cours: 8 $
* Corebridge Financial Inc CRBG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 110 $ à 1 100 $
* Crowdstrike CRWD.O : Needham ajuste son objectif de cours de 780 $ à 235 $ pour tenir compte d'une division par quatre des actions
* CSX Corp CSX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 46 $ à 53 $
* CVS Health Corp CVS.N : RBC relève son objectif de cours de 107 $ à 113 $
* Davita Inc DVA.N : Barclays relève son objectif de cours de 194 $ à 218 $
* Dentsply Sirona Inc XRAY.O : BMO lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de cours: 12 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 435 $ à 385 $
* Draftkings DKNG.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 26 $ à 28 $
* Ducommun Inc DCO.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »; relève son objectif de cours de 155 $
à 175 $
* Dynatrace Inc DT.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 45 $ à 55 $
* eBay Inc EBAY.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 104 $ à 105 $
* Ecolab ECL.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 325 $ à 335 $
* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : Oppenheimer lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 51 $
* Elevance Health ELV.N : RBC relève son objectif de cours de 358 $ à 439 $
* Enliven Therapeutics Inc ELVN.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 56 $ à 64 $
* Enovis Corp ENOV.N : BMO lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 29 $
* Envista Holdings Corp NVST.N : BMO lance la couverture avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de cours de 27 $
* Epam Systems Inc EPAM.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 170 $ à 131 $
* Equitable Holdings Inc EQH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 57 $ à 60 $
* Everforth Inc EFOR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 33 $ à 21 $
* Exlservice Holdings Inc EXLS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 45 $ à 39 $
* Expand Energy Corp EXE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 131 $ à 122 $
* Expeditors International of Washington Inc EXPD.N : UBS relève son objectif de cours de 175 $ à 191 $
* Exxon Mobil XOM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 175 $ à 155 $
* Exxon Mobil XOM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 173 $ à 158 $
* Exxon Mobil XOM.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 175 $ à 170 $
* Federal Realty Investment Trust FRT.N : UBS relève son objectif de cours de 118 $ à 127 $
* Figma Inc FIG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 42 $ à 28 $
* First Advantage Corp FA.O : BMO relève son objectif de cours de 19 $ à 24 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »
* First Financial Corp THFF.O : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »
* First Hawaiian Inc FHB.O : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Hold »
* First Solar Inc FSLR.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 230 $ à 245 $
* Fiserv Inc FISV.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 62 $ à 56 $
* Ford Motor F.N : Barclays relève son objectif de cours de 13 $ à 14 $
* Freeport-McMoRan Inc FCX.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 58,50 $ à 50 $
* Freeport-McMoRan Inc FCX.N : Raymond James relève son objectif de cours de 68 $ à 73 $
* GE Healthcare GEHC.O : BMO lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de cours: 70 dollars
* Global Payments Inc. GPN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 105 $ à 95 $
* Global Water Resources GWRS.O : Huntington Securities lance sa couverture avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de cours: 10 $
* Globe Life Inc GL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 172 $ à 193 $
* Globus Medical Inc GMED.N : BMO lance sa couverture avec une note « surperformance »; objectif de cours: 94 $
* Guardant Health Inc GH.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 130,00 $ à 175,00 $
* H2O America(Dover) HTO.O : Huntington Securities lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 72 $
* Hagerty Inc HGTY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $
* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 154 $ à 163 $
* HCA Healthcare Inc HCA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 496 $ à 427 $
* HCA Healthcare Inc HCA.N : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Henry Schein Inc HSIC.O : BMO lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de cours: 85 dollars
* Hershey HSY.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 249 $ à 200 $
* Hims & Hers HIMS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 36,00 $ à 37,00 $
* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : Argus Research lance sa couverture avec une recommandation « Achat »
* Howmet Aerospace HWM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 320 $ à 340 $
* Humana HUM.N : RBC relève son objectif de cours de 246 $ à 415 $
* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 80 $ à 115 $
* Integra Lifesciences Holdings IART.O : BMO lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de cours: 19 $
* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Barclays relève son objectif de cours de 93 $ à 108 $
* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 201 $ à 180 $
* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 199 $ à 171 $
* International Paper Company IP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 39 $ à 42 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : BMO lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 518 dollars
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 236 $ à 278 $
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 250 $ à 270 $
* Jfrog Ltd FROG.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 80 $ à 105 $
* Kaiser Aluminum Corporation KALU.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 160 $ à 158 $
* Kaiser Aluminum Corporation KALU.O : Wells Fargo passe d'une recommandation « neutre » à « sous-pondérer »
* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 357 $ à 366 $
* KLA Corp KLAC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 $ à 260 $
* KnightSwift Transportation Holdings Inc KNX.N : Benchmark relève son objectif de cours de 75 $ à 90 $
* KnightSwift Transportation Holdings Inc KNX.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »
* Lam Research LRCX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 340 $ à 400 $
* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 43 $ à 48 $
* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : B. Riley relève son objectif de cours de 97 $ à 129 $
* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 65 $ à 63 $
* Lear Corporation LEA.N : Barclays relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $
* Lennar Corp LEN.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 125 $ à 108 $
* Levi Strauss & Co LEVI.N : Barclays relève son objectif de cours de 26 $ à 27 $
* Levi Strauss & Co LEVI.N : Exane BNP Paribas relève son objectif de cours de 31 $ à 32 $
* Levi Strauss & Co LEVI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $
* Levi Strauss & Co LEVI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $
* Ligand Pharmaceuticals LGND.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 266 $ à 388 $
* Lincoln National Corporation LNC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 44 $ à 47 $
* Lithia & Driveway LAD.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 350 $ à 417 $
* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 199 $ à 222 $
* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 412 $ à 394 $
* Manpowergroup Inc MAN.N : BMO relève son objectif de cours de 45 $ à 49 $
* Maplebear Inc CART.O : Jefferies relève son objectif de cours de 48 $ à 56 $
* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 170 $ à 132 $
* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 172 $ à 124 $
* Mastec Inc MTZ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 491 $ à 549 $
* Medallion Financial Corp MFIN.O : Raymond James lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »
* Meta META.O : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste « US 1 »
* Metlife Inc MET.N : Mizuho relève son objectif de cours de 95 $ à 102 $
* Metlife Inc MET.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 95 $ à 101 $
* MGM Resorts International MGM.N : Barclays relève son objectif de cours de 39 $ à 48 $
* Middlesex Water MSEX.O : Huntington Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 64
$
* Molina Healthcare MOH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 199 $ à 184 $
* Molina Healthcare Inc MOH.N : RBC relève son objectif de cours de 216 $ à 248 $
* MongoDB Inc MDB.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 375 $ à 400 $
* MP Materials MP.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 70 $ à 61 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 114 $ à 108 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 96 $ à 90 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : Raymond James relève son objectif de cours de 111 $ à 113 $
* Natera Inc NTRA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 275 $ à 325 $
* Natera Inc NTRA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 250 $ à 310 $
* Netflix Inc NFLX.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 115 $ à 100 $
* Newmont NEM.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 157 $ à 147 $
* Norfolk Southern Corp NSC.N : Citigroup relève son objectif de cours de 335 $ à 351 $
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Citigroup passe de « vendre » à « neutre »
* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 112 $ à 80 $
* Onsemi ON.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $
* Openlane Inc OPLN.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 37 $ à 44 $
* Orrstown Financial Services Inc ORRF.O : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »
* Packaging Corp of America PKG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 246 $ à 269 $
* Packaging Corporation of America PKG.N : Wells Fargo abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Packaging Corporation of America PKG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 245 $ à 246 $
* Penguin Solutions PENG.O : Barclays relève son objectif de cours de 27 $ à 40 $
* Penn Entertainment Inc PENN.O : Barclays relève son objectif de cours de 24 $ à 26 $
* Penske Automotive Group Inc PAG.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 200 $ à 238 $
* Perimeter Solutions PRM.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 50 $
* Personalis Inc PSNL.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 9 $ à 13 $
* Phillips 66 PSX.N : Barclays relève son objectif de cours de 177 $ à 183 $
* Phinia Inc PHIN.N : UBS relève son objectif de cours de 76 $ à 81 $
* Planet Fitness Inc PLNT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 60 $ à 62 $
* Plug Power Inc PLUG.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 1,50 $ à 1,65 $
* Polaryx Therapeutics Inc PLYX.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de
7 $
* Principal Financial Group Inc PFG.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 100 $ à 114 $
* Progressive Corp PGR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 217 $ à 243 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : Mizuho relève son objectif de cours de 101 $ à 109 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 100 $ à 103 $
* Raymond James Financial RJF.N : Barclays relève son objectif de cours de 182 $ à 192 $
* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Barclays relève son objectif de cours de 65 $ à 72 $
* Redwood Trust Inc RWT.N : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »; abaisse son objectif de cours de 7
$ à 6 $
* Reinsurance Group of America Incorporated RGA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 261 $ à 269 $
* Reliance Inc RS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 376 $ à 372 $
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 205 $ à 235 $
* Rivian RIVN.O : UBS relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $
* Rli Corp RLI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 55 $ à 62 $
* Robert Half Inc RHI.N : BMO relève son objectif de cours de 32 $ à 37 $
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Barclays relève son objectif de cours de 82 $ à 122 $
* Root Inc ROOT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 58 $ à 61 $
* Royal Gold Inc RGLD.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 345 $ à 333 $
* RXO Inc RXO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $
* Saia Inc SAIA.O : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »; abaisse son objectif de cours de 524 $ à 488 $
* Salesforce Inc CRM.N : Keybanc abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « pondération sectorielle »
* Sandisk Corp SNDK.O : Wedbush relève son objectif de cours de 1 200 $ à 2 000 $
* Saratoga Investment Corp SAR.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 22 $ à 21 $
* Schneider National Inc SNDR.N : Citigroup relève son objectif de cours de 33 $ à 39 $
* Sempra SRE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 105 $ à 103 $
* ServiceNow Inc NOW.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $
* Sharonai Holdings Inc SHAZ.O : B. Riley lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 124 $
* Simon Property Group SPG.N : Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « Achat » à « Conserver »; relève son objectif de cours de 205 $ à
220 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : UBS relève son objectif de cours de 199 $ à 222 $
* Solstice Advanced Materials SOLS.O : Truist Securities passe de « conserver » à « acheter »; abaisse son objectif de cours de 90 $ à 75 $
* Solventum Corp SOLV.N : BMO lance la couverture du titre avec une recommandation « en ligne avec le marché »; objectif de cours de 81
dollars
* Sonic Automotive Inc SAH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 91 $ à 108 $
* Southern Copper Corporation SCCO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 171 $ à 172 $
* Stepstone Group Inc STEP.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 62 $ à 60 $
* Stryker Corp SYK.N : Argus Research relève son objectif de cours de 350 $ à 370 $
* Stryker Corp SYK.N : BMO lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 369 dollars
* Teleflex Inc TFX.N : BMO lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours à 159 $
* Tenet Healthcare Inc THC.N : Barclays relève son objectif de cours de 238 $ à 240 $
* Tesla Inc TSLA.O : UBS relève son objectif de cours de 364 $ à 442 $
* Texas Roadhouse TXRH.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 200 $ à 212 $
* The Baldwin Insurance Group, Inc. BWIN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 24 $ à 27 $
* The Carlyle Group Inc CG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 63 $ à 57 $
* Charles Schwab Corporation SCHW.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 127 $ à 122 $
* Hartford Financial Services Group, Inc. HIG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 154 $ à 165 $
* The Travelers Companies Inc TRV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 295 $ à 334 $
* Tractor Supply Co TSCO.O : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 50 $ à 32 $
* Tradeweb Markets Inc TW.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 118 $ à 114 $
* Tradeweb Markets Inc TW.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 126 $ à 108 $
* Travelers TRV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 304 $ à 324 $
* Tvardi Therapeutics TVRD.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »; relève son objectif de cours de 3 $ à 13 $
* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 $ à 130 $
* Union Pacific Corp UNP.N : Citigroup relève son objectif de cours de 307 $ à 326 $
* UnitedHealth UNH.N : RBC relève son objectif de cours de 400 $ à 463 $
* Universal Health Services Inc UHS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 238 $ à 179 $
* Universal Health Services Inc UHS.N : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »
* Unum Group UNM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 100 $ à 101 $
* UPS UPS.N : Citigroup relève son objectif de cours de 127 $ à 132 $
* Veracyte Inc VCYT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 37 $ à 47 $
* Virtu Financial Inc VIRT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 58 $ à 73 $
* Visteon VC.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 133 $ à 132 $
* Voya Financial Inc VOYA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 89 $ à 100 $
* W.R. Berkley Corporation WRB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 58 $ à 67 $
* Waters Corp WAT.N : RBC lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 435 dollars
* Waters Corp WAT.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 350 $ à 390 $
* Werner Enterprises Inc WERN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 37 $ à 47 $
* West Pharmaceutical Services WST.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 325 $ à 365 $
* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 139 $ à 134 $
* Xcel Energy Inc XEL.O : Barclays relève son objectif de cours de 87 $ à 90 $
* XPO Inc XPO.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 236 $ à 226 $
* York Water Co YORW.O : Huntington Securities lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 41 $
* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : BMO lance sa couverture avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de cours: 95 $