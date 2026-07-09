TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Applied Materials, CME Group, Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Applied Materials, CME Group et Nasdaq.

POINTS FORTS

* Applied Materials Inc AMAT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 525 $ à 700 $

* Bancorp Inc TBBK.O : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »; relève

son objectif de cours de 72 $ à 77 $

* CME Group Inc CME.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 348 $ à 286 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 96 $ à 90 $

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 $ à 130 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées jeudi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 22,00 $ à 37,00 $

* Abbvie ABBV.N : Guggenheim relève son objectif de cours de 249 $ à 261 $

* AbbVie ABBV.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 260 $ à 280 $

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : UBS relève son objectif de cours de 31 $ à 39 $

* Adaptive Biotechnologies ADPT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $

* Addus Homecare Corp ADUS.O : Barclays relève son objectif de cours de 92 $ à 96 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 248 $ à 235 $

* Aflac Inc AFL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 104 $ à 112 $

* Aflac Inc AFL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 111 $ à 120 $

* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 55 $

* Alcoa Corp AA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 71 $ à 72 $

* Alerus Financial Corp ALRS.O : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 34 $

* Align Technology Inc ALGN.O : BMO lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 209 dollars

* Allstate Corp ALL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 255 $ à 272 $

* Alphatec Holdings Inc ATEC.O : BMO lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 11 $

* Ameren Corp AEE.N : Barclays relève son objectif de cours de 116 $ à 117 $

* American Express AXP.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 387 $ à 391 $

* American Financial Group Inc AFG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 158 $ à 173 $

* American International Group Inc AIG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 85 $ à 89 $

* American States Water Co AWR.N : Huntington Securities lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 91

dollars

* American Water AWK.N : Huntington Securities lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 148 $

* Amphenol APH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 180,00 $ à 185,00 $

* Amphenol APH.N : UBS relève son objectif de cours de 178 $ à 185 $

* Antero Resources Corp AR.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 56 $ à 52 $

* Apollo Global Management Inc APO.N : Barclays relève son objectif de cours de 131 $ à 132 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 540 $ à 650 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 525 $ à 700 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 202 $ à 178 $

* Ares Management Corp ARES.N : Citizens abaisse son objectif de cours de 190 $ à 160 $

* Ares Management Corp ARES.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 140 $ à 139 $

* Artesian Resources ARTNA.O : Huntington Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours:

43 $

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 261 $ à 287 $

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 271 $ à 299 $

* Automatic Data Processing ADP.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 214 $ à 248 $

* Aveanna Healthcare Holdings Inc AVAH.O : Barclays relève son objectif de cours de 9 $ à 9,50 $

* Axos Financial Inc AX.N : Benchmark lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 115 dollars

* Bancorp Inc TBBK.O : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »; relève son objectif de cours de 72 $ à

77 $

* Bandwidth Inc BAND.O : B. Riley relève son objectif de cours de 55 $ à 85 $

* Bank of Hawaii Corp BOH.N : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « conserver »

* Banner Corp BANR.O : Benchmark lance la couverture avec une recommandation « Hold »

* Barclays BCS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 32,40 $ à 32,96 $

* Better Home & Finance Holding BETR.O : Northland Capital relève sa recommandation à « surperformer »

* Billiontoone Inc BLLN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 94 $ à 105 $

* BioTechne Corp TECH.O : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »; relève son objectif de cours de

62 $ à 73 $

* BlackRock Inc BLK.N : Barclays relève son objectif de cours de 1 310 $ à 1 340 $

* Blackstone BX.N : Citizens abaisse son objectif de cours de 190 $ à 165 $

* Blackstone BX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 124 $ à 119 $

* Blue Owl Capital Inc OWL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Argus Research relève son cours-cible de 205 $ à 210 $

* BorgWarner Inc BWA.N : Barclays relève son objectif de cours de 75 $ à 83 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Mizuho relève son objectif de cours de 74 $ à 81 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 69 $ à 68 $

* Caesars Entertainment Corp CZR.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 35 $ à 31 $

* Caesars Entertainment Corp CZR.O : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* California Water Service Group CWT.N : Huntington Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif

de cours: 57 $

* Capital One Financial Corp COF.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 234 $ à 231 $

* Capitol Federal Financial Inc CFFN.O : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 10 $

* Cbiz Inc CBZ.N : BMO relève son objectif de cours de 40 $ à 44 $

* Ceco Environmental Corp CECO.O : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 130 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Needham abaisse son objectif de cours de 75 $ à 55 $

* Central Pacific Financial Corp CPF.N : Benchmark lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 44 $

* Centrus Energy Corp LEU.N : Needham abaisse son objectif de cours de 314 $ à 264 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Citigroup relève son objectif de cours de 199 $ à 204 $

* Charles River Laboratories International CRL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 220,00 $ à 260,00 $

* Chemed Corporation CHE.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 450,00 $ à 510,00 $

* Clean Harbors CLH.N : Barclays relève son objectif de cours de 304 $ à 305 $

* ClevelandCliffs Inc CLF.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 14 $ à 9 $

* CME Group Inc CME.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 316 $ à 270 $

* CME Group Inc CME.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 348 $ à 286 $

* Cohen & Company Inc COHN.A : Northland Capital lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 20

$

* Coinbase Global Inc COIN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 107 $ à 99 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Citizens abaisse son objectif de cours de 355 $ à 325 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 198 $ à 180 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 92 $ à 96 $

* Community Health Systems Inc CYH.N : Barclays passe d’une recommandation « neutre » à « sous-pondérer »

* Conmed Corp CNMD.N : BMO lance la couverture avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de cours à 36 $

* Connect Biopharma Holdings CNTB.O : Oppenheimer lance la couverture avec une note « surperformance »; objectif de cours: 8 $

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 110 $ à 1 100 $

* Crowdstrike CRWD.O : Needham ajuste son objectif de cours de 780 $ à 235 $ pour tenir compte d'une division par quatre des actions

* CSX Corp CSX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 46 $ à 53 $

* CVS Health Corp CVS.N : RBC relève son objectif de cours de 107 $ à 113 $

* Davita Inc DVA.N : Barclays relève son objectif de cours de 194 $ à 218 $

* Dentsply Sirona Inc XRAY.O : BMO lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de cours: 12 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 435 $ à 385 $

* Draftkings DKNG.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 26 $ à 28 $

* Ducommun Inc DCO.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le secteur »; relève son objectif de cours de 155 $

à 175 $

* Dynatrace Inc DT.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 45 $ à 55 $

* eBay Inc EBAY.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 104 $ à 105 $

* Ecolab ECL.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 325 $ à 335 $

* Edgewise Therapeutics Inc EWTX.O : Oppenheimer lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 51 $

* Elevance Health ELV.N : RBC relève son objectif de cours de 358 $ à 439 $

* Enliven Therapeutics Inc ELVN.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 56 $ à 64 $

* Enovis Corp ENOV.N : BMO lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 29 $

* Envista Holdings Corp NVST.N : BMO lance la couverture avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de cours de 27 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 170 $ à 131 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 57 $ à 60 $

* Everforth Inc EFOR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 33 $ à 21 $

* Exlservice Holdings Inc EXLS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 45 $ à 39 $

* Expand Energy Corp EXE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 131 $ à 122 $

* Expeditors International of Washington Inc EXPD.N : UBS relève son objectif de cours de 175 $ à 191 $

* Exxon Mobil XOM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 175 $ à 155 $

* Exxon Mobil XOM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 173 $ à 158 $

* Exxon Mobil XOM.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 175 $ à 170 $

* Federal Realty Investment Trust FRT.N : UBS relève son objectif de cours de 118 $ à 127 $

* Figma Inc FIG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 42 $ à 28 $

* First Advantage Corp FA.O : BMO relève son objectif de cours de 19 $ à 24 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* First Financial Corp THFF.O : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »

* First Hawaiian Inc FHB.O : Benchmark lance sa couverture avec une recommandation « Hold »

* First Solar Inc FSLR.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 230 $ à 245 $

* Fiserv Inc FISV.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 62 $ à 56 $

* Ford Motor F.N : Barclays relève son objectif de cours de 13 $ à 14 $

* Freeport-McMoRan Inc FCX.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 58,50 $ à 50 $

* Freeport-McMoRan Inc FCX.N : Raymond James relève son objectif de cours de 68 $ à 73 $

* GE Healthcare GEHC.O : BMO lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de cours: 70 dollars

* Global Payments Inc. GPN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 105 $ à 95 $

* Global Water Resources GWRS.O : Huntington Securities lance sa couverture avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de cours: 10 $

* Globe Life Inc GL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 172 $ à 193 $

* Globus Medical Inc GMED.N : BMO lance sa couverture avec une note « surperformance »; objectif de cours: 94 $

* Guardant Health Inc GH.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 130,00 $ à 175,00 $

* H2O America(Dover) HTO.O : Huntington Securities lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours: 72 $

* Hagerty Inc HGTY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 154 $ à 163 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 496 $ à 427 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Henry Schein Inc HSIC.O : BMO lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de cours: 85 dollars

* Hershey HSY.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 249 $ à 200 $

* Hims & Hers HIMS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 36,00 $ à 37,00 $

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : Argus Research lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Howmet Aerospace HWM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 320 $ à 340 $

* Humana HUM.N : RBC relève son objectif de cours de 246 $ à 415 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 80 $ à 115 $

* Integra Lifesciences Holdings IART.O : BMO lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de cours: 19 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Barclays relève son objectif de cours de 93 $ à 108 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 201 $ à 180 $

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 199 $ à 171 $

* International Paper Company IP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 39 $ à 42 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : BMO lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 518 dollars

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 236 $ à 278 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 250 $ à 270 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 80 $ à 105 $

* Kaiser Aluminum Corporation KALU.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 160 $ à 158 $

* Kaiser Aluminum Corporation KALU.O : Wells Fargo passe d'une recommandation « neutre » à « sous-pondérer »

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 357 $ à 366 $

* KLA Corp KLAC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 $ à 260 $

* KnightSwift Transportation Holdings Inc KNX.N : Benchmark relève son objectif de cours de 75 $ à 90 $

* KnightSwift Transportation Holdings Inc KNX.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »

* Lam Research LRCX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 340 $ à 400 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 43 $ à 48 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : B. Riley relève son objectif de cours de 97 $ à 129 $

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 65 $ à 63 $

* Lear Corporation LEA.N : Barclays relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $

* Lennar Corp LEN.N : Argus Research abaisse son objectif de cours de 125 $ à 108 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Barclays relève son objectif de cours de 26 $ à 27 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Exane BNP Paribas relève son objectif de cours de 31 $ à 32 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 25 $ à 27 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 32 $ à 33 $

* Ligand Pharmaceuticals LGND.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 266 $ à 388 $

* Lincoln National Corporation LNC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 44 $ à 47 $

* Lithia & Driveway LAD.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 350 $ à 417 $

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 199 $ à 222 $

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 412 $ à 394 $

* Manpowergroup Inc MAN.N : BMO relève son objectif de cours de 45 $ à 49 $

* Maplebear Inc CART.O : Jefferies relève son objectif de cours de 48 $ à 56 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 170 $ à 132 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 172 $ à 124 $

* Mastec Inc MTZ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 491 $ à 549 $

* Medallion Financial Corp MFIN.O : Raymond James lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »

* Meta META.O : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste « US 1 »

* Metlife Inc MET.N : Mizuho relève son objectif de cours de 95 $ à 102 $

* Metlife Inc MET.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 95 $ à 101 $

* MGM Resorts International MGM.N : Barclays relève son objectif de cours de 39 $ à 48 $

* Middlesex Water MSEX.O : Huntington Securities lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 64

$

* Molina Healthcare MOH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 199 $ à 184 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : RBC relève son objectif de cours de 216 $ à 248 $

* MongoDB Inc MDB.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 375 $ à 400 $

* MP Materials MP.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 70 $ à 61 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 114 $ à 108 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 96 $ à 90 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : Raymond James relève son objectif de cours de 111 $ à 113 $

* Natera Inc NTRA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 275 $ à 325 $

* Natera Inc NTRA.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 250 $ à 310 $

* Netflix Inc NFLX.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 115 $ à 100 $

* Newmont NEM.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 157 $ à 147 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Citigroup relève son objectif de cours de 335 $ à 351 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Citigroup passe de « vendre » à « neutre »

* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 112 $ à 80 $

* Onsemi ON.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $

* Openlane Inc OPLN.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 37 $ à 44 $

* Orrstown Financial Services Inc ORRF.O : Raymond James reprend la couverture du titre avec une note « en ligne avec le marché »

* Packaging Corp of America PKG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 246 $ à 269 $

* Packaging Corporation of America PKG.N : Wells Fargo abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Packaging Corporation of America PKG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 245 $ à 246 $

* Penguin Solutions PENG.O : Barclays relève son objectif de cours de 27 $ à 40 $

* Penn Entertainment Inc PENN.O : Barclays relève son objectif de cours de 24 $ à 26 $

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 200 $ à 238 $

* Perimeter Solutions PRM.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 50 $

* Personalis Inc PSNL.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 9 $ à 13 $

* Phillips 66 PSX.N : Barclays relève son objectif de cours de 177 $ à 183 $

* Phinia Inc PHIN.N : UBS relève son objectif de cours de 76 $ à 81 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 60 $ à 62 $

* Plug Power Inc PLUG.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 1,50 $ à 1,65 $

* Polaryx Therapeutics Inc PLYX.O : H.C. Wainwright lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de

7 $

* Principal Financial Group Inc PFG.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 100 $ à 114 $

* Progressive Corp PGR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 217 $ à 243 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Mizuho relève son objectif de cours de 101 $ à 109 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 100 $ à 103 $

* Raymond James Financial RJF.N : Barclays relève son objectif de cours de 182 $ à 192 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Barclays relève son objectif de cours de 65 $ à 72 $

* Redwood Trust Inc RWT.N : KBW relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »; abaisse son objectif de cours de 7

$ à 6 $

* Reinsurance Group of America Incorporated RGA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 261 $ à 269 $

* Reliance Inc RS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 376 $ à 372 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 205 $ à 235 $

* Rivian RIVN.O : UBS relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $

* Rli Corp RLI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 55 $ à 62 $

* Robert Half Inc RHI.N : BMO relève son objectif de cours de 32 $ à 37 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Barclays relève son objectif de cours de 82 $ à 122 $

* Root Inc ROOT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 58 $ à 61 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 345 $ à 333 $

* RXO Inc RXO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $

* Saia Inc SAIA.O : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »; abaisse son objectif de cours de 524 $ à 488 $

* Salesforce Inc CRM.N : Keybanc abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « pondération sectorielle »

* Sandisk Corp SNDK.O : Wedbush relève son objectif de cours de 1 200 $ à 2 000 $

* Saratoga Investment Corp SAR.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 22 $ à 21 $

* Schneider National Inc SNDR.N : Citigroup relève son objectif de cours de 33 $ à 39 $

* Sempra SRE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 105 $ à 103 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $

* Sharonai Holdings Inc SHAZ.O : B. Riley lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 124 $

* Simon Property Group SPG.N : Deutsche Bank abaisse sa recommandation de « Achat » à « Conserver »; relève son objectif de cours de 205 $ à

220 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : UBS relève son objectif de cours de 199 $ à 222 $

* Solstice Advanced Materials SOLS.O : Truist Securities passe de « conserver » à « acheter »; abaisse son objectif de cours de 90 $ à 75 $

* Solventum Corp SOLV.N : BMO lance la couverture du titre avec une recommandation « en ligne avec le marché »; objectif de cours de 81

dollars

* Sonic Automotive Inc SAH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 91 $ à 108 $

* Southern Copper Corporation SCCO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 171 $ à 172 $

* Stepstone Group Inc STEP.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 62 $ à 60 $

* Stryker Corp SYK.N : Argus Research relève son objectif de cours de 350 $ à 370 $

* Stryker Corp SYK.N : BMO lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 369 dollars

* Teleflex Inc TFX.N : BMO lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours à 159 $

* Tenet Healthcare Inc THC.N : Barclays relève son objectif de cours de 238 $ à 240 $

* Tesla Inc TSLA.O : UBS relève son objectif de cours de 364 $ à 442 $

* Texas Roadhouse TXRH.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 200 $ à 212 $

* The Baldwin Insurance Group, Inc. BWIN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 24 $ à 27 $

* The Carlyle Group Inc CG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 63 $ à 57 $

* Charles Schwab Corporation SCHW.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 127 $ à 122 $

* Hartford Financial Services Group, Inc. HIG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 154 $ à 165 $

* The Travelers Companies Inc TRV.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 295 $ à 334 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : Mizuho abaisse sa recommandation de « surperformer » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 50 $ à 32 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 118 $ à 114 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 126 $ à 108 $

* Travelers TRV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 304 $ à 324 $

* Tvardi Therapeutics TVRD.O : Piper Sandler passe de « neutre » à « surpondérer »; relève son objectif de cours de 3 $ à 13 $

* Ultra Clean Holdings Inc UCTT.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 $ à 130 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Citigroup relève son objectif de cours de 307 $ à 326 $

* UnitedHealth UNH.N : RBC relève son objectif de cours de 400 $ à 463 $

* Universal Health Services Inc UHS.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 238 $ à 179 $

* Universal Health Services Inc UHS.N : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Unum Group UNM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 100 $ à 101 $

* UPS UPS.N : Citigroup relève son objectif de cours de 127 $ à 132 $

* Veracyte Inc VCYT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 37 $ à 47 $

* Virtu Financial Inc VIRT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 58 $ à 73 $

* Visteon VC.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 133 $ à 132 $

* Voya Financial Inc VOYA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 89 $ à 100 $

* W.R. Berkley Corporation WRB.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 58 $ à 67 $

* Waters Corp WAT.N : RBC lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 435 dollars

* Waters Corp WAT.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 350 $ à 390 $

* Werner Enterprises Inc WERN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 37 $ à 47 $

* West Pharmaceutical Services WST.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 325 $ à 365 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 139 $ à 134 $

* Xcel Energy Inc XEL.O : Barclays relève son objectif de cours de 87 $ à 90 $

* XPO Inc XPO.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 236 $ à 226 $

* York Water Co YORW.O : Huntington Securities lance la couverture du titre avec une note « surperformer »; objectif de cours: 41 $

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : BMO lance sa couverture avec une note « en ligne avec le marché »; objectif de cours: 95 $