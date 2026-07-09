Mondial-2026: France-Maroc, premier choc des quarts aux allures de retrouvailles

Duel très attendu entre le capitaine des Bleus Kylian Mbappé (à gauche), le 16 juin 2026 à East Rutherford, et son homologue du Maroc Achraf Hakimi, le 24 juin 2026 à Atlanta ( AFP / FRANCK FIFE )

Quatre ans après leur premier affrontement en Coupe du monde, l'équipe de France retrouve le Maroc pour le premier quart de finale du Mondial-2026, jeudi à Foxborough (Massachusetts), avec l'ambition de poursuivre sa route vers un troisième sacre mondial.

Mais les joueurs de Didier Deschamps, invaincus depuis le début de la compétition, vont faire face à un premier obstacle de taille, contre une nation qui s'est imposée comme une puissance montante du football international depuis 2022.

. Les Bleus de Mbappé bien lancés

Après une qualification arrachée dans la douleur samedi face à de trop rugueux Paraguayens en huitièmes de finale (1-0), les Bleus vont se frotter à un adversaire d'un tout autre calibre et vont devoir hausser leur niveau d'un cran s'ils veulent poursuivre leur aventure nord-américaine et atteindre les demi-finales, l'objectif minimal fixé par la Fédération française de football (FFF).

Considérée comme la formation la plus séduisante de cette Coupe du monde, la France possède une carte maîtresse avec son trio magique Mbappé-Dembélé-Olise. Totalement muselé par une défense paraguayenne qui a trop souvent flirté avec la ligne rouge, il devrait trouver un contexte plus favorable face à une équipe beaucoup plus joueuse et portée vers l'avant.

Les Bleus à l'entraînement de veille de match sur les installations du campus de Bentley à Waltham, près de Boston, le 8 juillet 2026 en vue du match contre le Maroc ( AFP / FRANCK FIFE )

Visé par les propos racistes d'une sénatrice paraguayenne qui ont provoqué une vague d'indignation et l'ouverture d'une enquête à Paris, le capitaine Mbappé va sans doute retrouver le terrain regonflé à bloc après avoir reçu un soutien unanime, dont ceux d'Emmanuel Macron, de l'ONU, du gouvernement du Paraguay et de la Fifa.

Les grands joueurs sont faits pour les grands rendez-vous et le champion du monde 2018, avec déjà sept buts au compteur en Amérique, est une nouvelle fois attendu pour guider les siens au Mondial, son théâtre d'expression préféré, et se rapprocher du record de buts en Coupe du monde de Lionel Messi, qui le devance de deux unités (21).

. Le Maroc, de surprise à confirmation

Au Qatar en 2022, les Bleus s'en étaient sorti à l'expérience et avaient réussi à dompter les Lions de l'Atlas en demi-finales sans trop de dégâts (2-0). La présence du Maroc dans le dernier carré, une première pour une nation africaine, pouvait alors être considérée comme une énorme surprise.

Mais cette année, le parcours marocain confirme le changement de dimension d'une sélection en mesure de briser net l'ambition de la France.

Sixièmes au classement Fifa après une victoire à la CAN-2025 acquise sur tapis vert à l'issue d'une finale chaotique, les Lions de l'Atlas ont fait jeu égal dans le groupe C avec le Brésil au premier tour (1-1), avant de se débarrasser des Pays-Bas en 16e de finale (1-1 a.p., 3 t.a.b à 2), puis de balayer le Canada, l'un des trois pays hôtes (3-0).

"Le Maroc n'est pas là par hasard, a assuré Didier Deschamps mercredi. Ce sera une opposition entre deux équipes qui aiment avoir le ballon, attaquer et marquer des buts. Il faudra être performant parce que cette équipe du Maroc est de très grande qualité. Il faudra être le plus efficace possible offensivement, dans l'autre zone aussi".

Les Marocains lors d'une séance d'entraînement à Foxborough, près de Boston, le 8 juillet 2026, à la veille d'affronter l'équipe de France ( AFP / Odd ANDERSEN )

"La clé c'est de ne pas avoir de regrets. Il faudra jouer le match à 2000% sans se dire que ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est pas mal, et vraiment jouer ce match avec le couteau entre les dents s'il le faut", a prévenu le sélectionneur du Maroc Mohamed Ouahbi.

. Tchouaméni trop juste ?

Dans l'optique de la sévère bataille du milieu qui s'esquisse, l'absence probable au coup d'envoi d'Aurélien Tchouaméni est un coup dur pour les Bleus.

Touché aux adducteurs la semaine dernière et absent face au Paraguay, le milieu du Real Madrid "va mieux", a indiqué Deschamps, mais n'a repris l'entraînement collectif que mercredi.

Le milieu de terrain des Bleus Aurélien Tchouameni, titularisé le 30 juin 2026 à East Rutherford, ne jouera pas contre le Maroc en quarts de finale du Mondial ( AFP / FRANCK FIFE )

La doublette Adrien Rabiot-Manu Koné, qui a déjà évolué ensemble face au Paraguay et à l'Irak, devrait être reconduite par le sélectionneur, tandis que sur l'aile gauche les Parisiens Désiré Doué et Bradley Barcola sont en balance pour débuter face à leur partenaire en club Achraf Hakimi.

Côté marocain, Ouahbi a confirmé mercredi le forfait d'Ismael Saibari, le meilleur buteur des Lions de l'Atlas dans cette Coupe du monde (3 réalisations), sorti sur blessure contre le Canada en 8e de finale (3-0).

Les quarts de finale se poursuivront vendredi avec l'autre grand favori, l'Espagne, qui affronte la Belgique de Rudi Garcia. Samedi, la Norvège d'Erling Haaland défiera l'Angleterre et l'Argentine, miraculée face à l'Egypte en huitièmes, sera opposée à la Suisse.