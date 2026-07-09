L'Europe, hormis Londres, finit dans le vert avec les puces

Le graphique de l'indice boursier allemand DAX est présenté à la Bourse de Francfort

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes, hormis Londres, ont terminé en hausse jeudi, tandis ‌que la tendance était également positive à Wall Street à mi-séance, soutenue notamment par les semi-conducteurs et un reflux de l'aversion au risque malgré la situation au Moyen-Orient.

À Paris, le ​CAC 40 a fini sur un gain de 0,90% à 8.326,62 points. Le Footsie britannique , pénalisé par la santé et AstraZeneca, a reculé de 0,16%. Le Dax allemand a progressé de 0,83%.

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 1,28%, le FTSEurofirst 300 0,82% et le Stoxx 600 0,78%.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,28%, le Standard & ​Poor's 500 de 0,59% et le Nasdaq de 0,84%.

Même si l'armée américaine a annoncé avoir mené de nouvelles frappes contre l'Iran dans la nuit de mercredi à jeudi, provoquant de la part de Téhéran des ripostes qui ont ciblé des ​sites au Koweït, au Qatar et à Bahreïn, les investisseurs ont semblé jeudi minimiser la ⁠poursuite des hostilités entre les deux camps.

Cela s'est traduit par une stabilisation des indices de la volatilité à Wall Street et sur l'EuroStoxx 50, un reflux ‌des rendements obligataires et une baisse des cours pétroliers après un bond mercredi.

"La possibilité que la prochaine décision soit une mesure de désescalade (dans le conflit entre les Etats-Unis et l'Iran) est ce qui empêche actuellement le prix du pétrole de monter sensiblement", explique Tim Waterer, chef analyste marchés ​chez KCM Trade, notant que les traders surveillent tout de même ‌l'évolution des tensions au Moyen-Orient.

Faisant fi de la situation géopolitique, le marché a été stimulé par une information selon laquelle la ⁠Chine pourrait autoriser ses entreprises spécialisées dans l'IA à accéder de manière limitée aux puces H200 du leader du secteur, Nvidia. Des informations selon lesquelles l'introduction en Bourse aux Etats-Unis de SK Hynix, qui veut lever 26,5 milliards de dollars, a été sursouscrite plus de sept fois, ont également soutenu le compartiment des nouvelles technologies.

VALEURS EN EUROPE

Les titres liés aux ⁠semi-conducteurs comme ASML (+4,83%), STMicroelectronics (+7,16%), Soitec (+5,85%), Siltronic (+13,35%) ‌ou encore BE Semiconductor Industries (+5,59%) ont été fortement recherchés.

Dans le secteur européen de la santé (-0,90%), AstraZeneca a plongé de 6,22%, son médicament contre les ⁠maladies du système nerveux, Wainua, développé en partenariat avec la société américaine Ionis, n'ayant pas atteint son objectif principal dans un essai clinique.

Le fournisseur de services informatiques Computacenter a bondi ‌de 7,20% après avoir dit s'attendre à des résultats annuels supérieurs aux prévisions du marché, grâce à une forte demande d'infrastructures liées à l'IA.

Nordex a gagné ⁠4,79% à la faveur de l'annonce par le fabricant d'éoliennes terrestres d'une hausse de ses commandes de projets au deuxième ⁠trimestre.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les inscriptions au chômage ‌ont baissé aux Etats-Unis, lors de la semaine au 4 juillet à 215.000, après 217.000 précédemment, selon le département du Travail.

Les exportations allemandes ont, contre toute attente, augmenté de 0,9% ​en mai par rapport au mois précédent, selon les données de l'Office fédéral de la statistique.

CHANGES

Le ‌dollar recule jeudi de 0,13% face à un panier de devises internationales, après avoir touché récemment des sommets à la suite d'une reprise des hostilités entre Washington et Téhéran, suscitant une flambée des cours pétroliers ​et les craintes d'une résurgence de l'inflation.

L'euro avance de 0,19%, à 1,1436 dollar, alors que les "minutes" de la Banque centrale européenne (BCE) montrent que ses responsables ont pris connaissance de projections indiquant que l'inflation resterait supérieure à l'objectif visé à moyen terme malgré les hausses des coûts d'emprunt envisagées.

La livre sterling s'échange à 1,3401 dollar (+0,12%).

TAUX

La tension est retombée dans le ⁠compartiment obligataire en zone euro qui avait touché mercredi un sommet de sept semaines sur fond de craintes liées à l'Iran.

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie de 2,5 points de base, à 4,54%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a fini en baisse de 3,4 points de base, à 3,0522%, et le deux ans de 5,2 points de base, à 2,6515%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier repart à la baisse alors que les investisseurs analysent l'impact des frappes américaines sur l'Iran: le Brent reflue de 2,09% à 76,39 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 2,08% à 72,01 dollars.

Les deux principales références du pétrole avaient atteint mercredi leurs plus hauts niveaux ​depuis le 22 juin.

A SUIVRE VENDREDI:

(Rédigé par Claude Chendjou)