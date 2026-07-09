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La Bourse de Paris termine en léger rebond
information fournie par AFP 09/07/2026 à 18:29

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a rebondi jeudi, portée par les composants électroniques et une accalmie sur le marché du pétrole, après le décrochage de la veille lié à la reprise des hostilités entre Washington et Téhéran.

Le CAC 40 a pris 0,90% à 8.326,62 points. Mercredi, l'indice vedette parisien avait terminé en nette baisse de 2,18% à 8.252,66 points, plombée par des échanges de frappes entre Téhéran et Washington, qui ont fait voler en éclat le protocole d'accord signé début juin entre les deux pays. Mais ce jeudi, les investisseurs ont profité au contraire d'une accalmie sur les prix du pétrole.

Le baril de Brent de la mer du Nord, la référence mondiale, cédait ainsi vers 17H50 (heure de Paris) 1,26% à 77,04 dollars, et son équivalent américain, le WTI, perdait 1,52% à 72,40 dollars le baril.

Passé le choc de la reprise des frappes, "l'effet de surprise est bien moindre qu'au début", selon Ipek Ozkardeskatya, de Swissquote Bank.

Par ailleurs, "plusieurs navires ont déjà traversé le détroit d'Ormuz", où passaient avant la guerre 20% du commerce mondial d'hydrocarbures, "pour livrer du pétrole aux principaux marchés", réduisant les tensions immédiates sur le marché du brut, poursuit-elle.

"Comme à chaque fois qu'on a un retour de la guerre en Iran, le marché se raccroche aux promesses des investissements massifs dans l'IA, et à leurs bénéficiaires, comme les semi-conducteurs", explique à l'AFP Kevin Thozet, membre du comité d'investissement de Carmignac.

L'entrée à Wall Street du géant sud-coréen des puces SK hynix, prévue vendredi, suscite également l'enthousiasme pour ces entreprises. Le groupe espère lever environ 28 milliards de dollars, en mettant en vente l'équivalent de 17 millions d'actions.

Les puces et microprocesseurs sont des éléments essentiels pour construire les centres de données pour l'IA. Les entreprises du secteur profitent d'une croissance stratosphérique de leurs bénéfices grâce aux investissements massifs des géants de la tech pour développer cette technologie.

A Paris, les deux champions français des semi-conducteurs ont profité de ce rebond (STMicroelectronics +7,15% à 62,65 euros et Soitec +5,86% à 104,10 euros).

Euronext CAC40

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