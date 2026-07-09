Les habitants de Gaza pleurent Mohammad al-Waheidi, leur "sésame" pour la Coupe du monde de football

Des personnes en deuil portent le corps de Mohammad al-Waheidi, lors de ses funérailles à Gaza

par Nidal al-Mughrabi

Les habitants de ‌la bande de Gaza rendent hommage en nombre à un haut responsable palestinien de la principale ​organisation humanitaire égyptienne présente sur le territoire, tué mardi lors d'une frappe aérienne israélienne qui a visé le taxi dans lequel il se trouvait.

Mohammad al-Waheidi a perdu la vie à la veille du match ​Égypte-Argentine, ainsi que trois autres personnes, dont un frère et une sœur âgés respectivement de 10 et 8 ans, dans le ​quartier de Sabra dans la ville de Gaza, ⁠ont déclaré des secouristes.

Le Centre palestinien pour les droits de l’homme a indiqué que la ‌quatrième victime était Ahmed Jehad Rajab Doghmosh, âgé de 30 ans, qui se trouvait également à l’intérieur du véhicule. On ignore s’il s’agissait du conducteur ou ​d’un autre passager.

Avant sa mort, ‌Mohammad al-Waheidi organisait des projections de la Coupe du monde pour permettre ⁠aux fans de football de regarder l'évènement, dans cette enclave ravagée par la guerre depuis 2023.

"Mon père a travaillé dur pour offrir un peu de divertissement à la population, aux déplacés, à ⁠nous et à tous ‌ceux qui souffrent à Gaza, il a essayé de leur faire vivre les ⁠matchs près de leurs tentes et de leurs abris détruits", a raconté son fils, Fawaz, à ‌Reuters par téléphone.

ISRAËL AFFIRME QUE LA CIBLE ÉTAIT UN COMBATTANT DU HAMAS

Interrogée sur sa ⁠mort, l’armée israélienne a assuré avoir ciblé un combattant du Hamas et ⁠pris connaissance des allégations ‌selon lesquelles des civils ont été tués dans cette frappe. Elle n’a pas répondu à une ​question concernant l’identité de la cible présumée.

Aucun groupe ‌armé palestinien n’a déploré la perte de l'un des siens mardi.

Selon deux sources des services de sécurité égyptiens, Mohammad al-Waheidi ​était chargé de la logistique au sein de l'agence humanitaire à Gaza, affiliée au Caire.

Elles ont ajouté que l'Égypte avait soulevé la question de la mort du travailleur humanitaire auprès ⁠d’Israël.

Mercredi, son corps a été enveloppé dans des drapeaux palestiniens et égyptiens lors d’une cérémonie funéraire qui a rassemblé des centaines de personnes, avant son inhumation. Des voisins et des amis se sont rendus chez lui tout au long de la journée pour lui rendre hommage.

(Rédigé par Nidal al-Mughrabi et Ahmed Shalaby au Caire; Rédaction complémentaire par Dawoud Abu Alkas à Gaza; Version française Rihab ​Latrache, édité par Sophie Louet)