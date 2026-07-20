TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Anterix, Fidus Investment, Nextpower

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Anterix, Fidus Investment et Nextpower.

POINTS FORTS

* Anterix Inc ATEX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 50 $ à 133 $

* Fidus Investment Corp FDUS.O : KBW abaisse sa recommandation de «

surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Nextpower Inc NXT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 135 $ à 118

$

* Pool Corp POOL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 245 $ à 215 $

* US Bancorp USB.N : JP Morgan relève sa recommandation de « sous-pondérer »

à « neutre »

Voici un résumé des recommandations d'analyse concernant les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : Bernstein relève son objectif de cours de 131 $ à 140 $

* AEP AEP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 140 $ à 148 $

* AIG AIG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 86 $ à 90 $

* Akari Therapeutics Plc AKTX.O : Maxim Group relève sa recommandation de « conserver » à «

acheter »

* Albemarle ALB.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 260 $ à 245 $

* Alliancebernstein Holding LP AB.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 37 $ à 38 $

* AN2 Therapeutics Inc ANTX.O : Guggenheim lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »

* AN2 Therapeutics Inc ANTX.O : Guggenheim lance sa couverture avec un objectif de cours de

9 $

* Anterix Inc ATEX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 50 $ à 133 $

* Arrow Electronics, Inc. ARW.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 165 $ à 175 $

* AT&T Inc T.N : RBC abaisse son objectif de cours de 31 $ à 27 $

* Ataibeckley Inc ATAI.O : Berenberg passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son

objectif de cours de 14 $ à 7,45 $

* Ataibeckley Inc ATAI.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 25 $ à 7,5 $

* Ataibeckley Inc ATAI.O : H.C. Wainwright passe à une recommandation « neutre »

* Ataibeckley Inc ATAI.O : TD Cowen passe de « acheter » à « conserver »

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : RBC relève son objectif de cours de 188 $ à 194 $

* Avnet, Inc. AVT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 70 $ à 72 $

* Badger Meter Inc BMI.N : Stifel relève son objectif de cours de 140 $ à 170 $

* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de

165 $ à 175 $

* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : Citigroup relève son objectif de cours de 167 $ à 172

$

* Blackstone BX.N : HSBC relève son objectif de cours de 131 $ à 135 $

* Blue Bird BLBD.O : Barclays relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $

* BP BP.N : Mizuho lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »;

objectif de cours: 51 dollars

* Bridgebio Pharma Inc BBIO.O : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 110 $

* Brinker International Inc EAT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 170 $ à 210 $

* Cardinal Health, Inc CAH.N : UBS relève son objectif de cours de 260 $ à 274 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : BMO abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en

ligne avec le marché »

* Charter Communications Inc CHTR.O : RBC abaisse son objectif de cours de 220 $ à 160 $

* Chubb Limited CB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 340 $ à 374 $

* Cipher Mining Inc. CIFR.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 48,50 $ à

47,00 $

* Citizens Financial CFG.N : Argus Research relève son objectif de cours de 72 $ à 80 $

* Citizens Financial CFG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 78 $ à 84 $

* Cloudflare Inc. NET.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 270 $ à 300 $

* CMS Energy Corp CMS.N : BMO relève son objectif de cours de 81 $ à 86 $

* Comcast Corp CMCSA.O : RBC abaisse son objectif de cours de 32 $ à 27 $

* Consolidated Edison Inc ED.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 109 $ à 115 $

* Corteva CTVA.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 90 $ à 96 $

* Crane Co CR.N : BMO lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »;

objectif de cours: 253 dollars

* Crane Co CR.N : Stifel relève son objectif de cours de 215 $ à 242 $

* Crocs Inc CROX.O : Seaport Research Partners relève son objectif de cours de 135 $ à 160 $

* Curtiss-Wright Corp CW.N : Stifel relève son objectif de cours de 724 $ à 768 $

* Datadog, Inc. DDOG.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 220 $ à 300 $

* Datadog, Inc. DDOG.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 230 $ à 295 $

* Disney DIS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 138 $ à 133 $

* DraftKings Inc. DKNG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 32 $ à 29 $

* Duke Energy Corp DUK.N : BMO abaisse son objectif de cours de 138 $ à 134 $

* Dynatrace, Inc. DT.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 45 $ à 55 $

* Eloxx Pharmaceuticals Inc ELOX.O : Guggenheim lance la couverture du titre avec une

recommandation « Achat »

* Eloxx Pharmaceuticals Inc ELOX.O : Guggenheim lance sa couverture avec un objectif de

cours de 43 $

* Emerson EMR.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 175 $ à 169 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 70 $ à 48 $

* Enpro Inc NPO.N : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours à 420 $

* Erasca, Inc. ERAS.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 12,00 $ à 21,00 $

* Esab Corp ESAB.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 141 $ à 137 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : RBC relève son objectif de cours de 288 $ à 306 $

* Eversource Energy ES.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 70 $ à 75 $

* Exodus Movement Inc EXOD.A : Benchmark abaisse son objectif de cours de 21 $ à 12 $

* Fervo Energy Co FRVO.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; abaisse son

objectif de cours de 41 $ à 34 $

* Fidus Investment Corp FDUS.O : KBW abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en

ligne avec le marché »

* Fifth Third Bancorp FITB.N : Barclays relève son objectif de cours de 63 $ à 67 $

* Fifth Third Bancorp FITB.N : RBC relève son objectif de cours de 57 $ à 62 $

* FirstEnergy FE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 49 $ à 53 $

* FirstEnergy Corp. FE.N : Barclays relève son objectif de cours de 53 $ à 55 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 168 $ à

137 $

* FNB Corp FNB.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 20,00 $ à 19,00 $

* FNB Corp FNB.N : BofA Global Research passe de « acheter » à « neutre »

* Fortinet, Inc. FTNT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 70 $ à 120 $

* GE Aerospace GE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 335 $ à 400 $

* Gentherm Inc THRM.O : Stifel relève son objectif de cours de 38 $ à 44 $

* Global Payments Inc GPN.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 65,00 $ à

100,00 $

* Global Payments Inc GPN.N : Morgan Stanley passe d'une recommandation « neutre » à «

surpondérer »

* Hershey HSY.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 196 $ à 190 $

* Honeywell Aerospace HONA.O : UBS lance la couverture du titre avec une note « neutre »;

objectif de cours: 231 $

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : UBS lance la couverture avec une note « neutre »

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : UBS lance sa couverture avec un objectif de cours de 231

$

* Hubspot, Inc. HUBS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 300 $ à 225 $

* Hubspot, Inc. HUBS.N : Wells Fargo abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre

»

* Hut 8 Corp HUT.O : Needham relève son objectif de cours de 128 $ à 145 $

* IBM IBM.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 375 $ à 255 $

* IBM IBM.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 290 $ à 235 $

* Idex Corp IEX.N : Stifel relève son objectif de cours de 250 $ à 257 $

* Immuneering Corp IMRX.O : Needham relève son objectif de cours de 11 $ à 18 $

* Intuit Inc INTU.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 550 $ à 427 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 750 $ à 685 $

* IPG Photonics Corp IPGP.O : Needham relève son objectif de cours de 110 $ à 120 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Needham relève son objectif de cours de 255 $ à 282 $

* JP Morgan JPM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 325 $ à 360 $

* Kennametal Inc KMT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 47,50 $ à 38 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 380 $ à 390 $

* KKR & Co Inc KKR.N : HSBC relève son objectif de cours de 118 $ à 121 $

* KLA Corp KLAC.O : UBS abaisse son objectif de cours de 255 $ à 240 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Las Vegas Sands Corp LVS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 70 $ à

60 $

* LCI Industries LCII.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 152 $ à 137 $

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : UBS relève son objectif de cours de 181 $ à 208 $

* M&T Bank Corporation MTB.N : Argus Research relève son objectif de cours de 245 $ à 280 $

* Manpowergroup MAN.N : Barclays relève son objectif de cours de 30 $ à 47 $

* Mastec Inc MTZ.N : Clear Street relève son objectif de cours de 500 $ à 545 $

* Maxlinear, Inc. MXL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 42 $ à 75 $

* Microchip Technology Incorporated MCHP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 95

$ à 88 $

* Middleby MIDD.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 190 $ à 155 $

* Monarch Casino & Resort Inc MCRI.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 125

$ à 144 $

* Monolithic Power Systems, Inc. MPWR.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 1 860

$ à 1 700 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : BMO relève son objectif de cours de 73 $ à 95 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : la Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »

* Monster Beverage Corp MNST.O : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 94 $ à 98

$

* Moog Inc MOGa.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une recommandation «

surpondérer »; objectif de cours: 520 $

* Morgan Stanley MS.N : RBC relève son objectif de cours de 207 $ à 243 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : Stephens relève son objectif de cours de 600 $ à 675 $

* Murphy USA Inc. MUSA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 520 $ à 570 $

* Nasdaq Inc NDAQ.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 101 $ à 105 $

* Netflix Inc NFLX.O : New Street Research abaisse son objectif de cours de 102 $ à 75 $

* Neuronetics Inc STIM.O : BTIG lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 5 dollars

* Nextera Energy Inc NEE.N : BMO abaisse son objectif de cours de 102 $ à 95 $

* Nextpower Inc NXT.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 135 $ à 118 $

* Nisource, Inc. NI.N : Barclays relève son objectif de cours de 49 $ à 51 $

* NVR Inc NVR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 7 600 $ à 7 200 $

* Okta, Inc. OKTA.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 100 $ à 150 $

* ON Semiconductor Corporation ON.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 140 $ à

130 $

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 120 $ à

162 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 150 $ à 167 $

* Pershing Square Inc. PS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 37 $ à 34 $

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 80 $ à 82 $

* PNC Financial Services PNC.N : Citigroup relève son objectif de cours de 280 $ à 290 $

* Pool Corp POOL.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 226 $ à 206 $

* Pool Corp POOL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 245 $ à 215 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 100 $ à 155

$

* PSEG PEG.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 89 $ à 78 $

* PTC Therapeutics, Inc. PTCT.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 95 $ à 93 $

* Public Storage PSA.N : BMO relève son objectif de cours de 158 $ à 163 $

* Qualcomm QCOM.O : UBS abaisse son objectif de cours de 235 $ à 190 $

* Quanta Services Inc PWR.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 693 $ à 659 $

* Ralliant Corp RAL.N : BMO lance la couverture du titre avec une note « en ligne avec le

marché »; objectif de cours: 78 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 68 $ à 75 $

* Regal Rexnord Corp RRX.N : la Deutsche Bank lance sa couverture avec une recommandation «

Achat »

* Regal Rexnord Corp RRX.N : la Deutsche Bank lance sa couverture avec un objectif de cours

de 286 dollars

* Rein Therapeutics Inc RNTX.O : Maxim Group lance sa couverture avec une recommandation «

Achat »

* Rein Therapeutics Inc RNTX.O : Maxim Group lance sa couverture avec un objectif de cours

de 4 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Bernstein relève son objectif de cours de 130 $ à 160 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 440 $ à 465 $

* Rush Street Interactive Inc RSI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 32 $ à 38 $

* Rush Street Interactive, Inc. RSI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 29 $ à

35 $

* ServiceNow Inc NOW.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours à 170 dollars

* Shattuck Labs Inc STTK.O : Leerink Partners lance la couverture du titre avec une

recommandation « surperformer »

* Shattuck Labs Inc STTK.O : Leerink Partners lance sa couverture avec un objectif de cours

de 16 $

* Soluna Holdings Inc SLNH.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec une recommandation «

Achat »

* Soluna Holdings Inc SLNH.O : H.C. Wainwright lance sa couverture avec un objectif de cours

de 4 $

* Solv Energy Inc MWH.O : la CIBC abaisse son objectif de cours de 49 $ à 43 $

* Southern Co SO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 99 $ à 102 $

* SPX Technologies SPXC.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 272 $ à 280 $

* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 92 $ à

83 $

* State Street Corp STT.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 190 $ à 197

$

* Stonex Group Inc SNEX.O : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son

objectif de cours de 123 $ à 112 $

* T Rowe Price Group Inc TROW.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 108 $ à 107 $

* Talen Energy Corp TLN.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 453 $ à 422 $

* Teradyne Inc TER.O : UBS relève son objectif de cours de 440 $ à 500 $

* Terex TEX.N : Barclays relève son objectif de cours de 65 $ à 70 $

* Texas Instruments TXN.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 221,00 $ à 230,00

$

* TG Therapeutics Inc TGTX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 50 $ à 75 $

* The Coca-Cola Company KO.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 88 $ à 92 $

* Timken Co TKR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 120 $ à 135 $

* T-Mobile TMUS.O : RBC abaisse son objectif de cours de 240 $ à 230 $

* Travelers TRV.N : Citigroup relève son objectif de cours de 315 $ à 385 $

* Travelers TRV.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 389 $ à 405 $

* Travelers TRV.N : Raymond James relève son objectif de cours de 400 $ à 430 $

* Travelers TRV.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 395 $ à 425 $

* Travelers Cos TRV.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 283,00 $ à

307,00 $

* Trevi Therapeutics Inc TRVI.O : Clear Street relève son objectif de cours de 29 $ à 40 $

* Trevi Therapeutics, Inc. TRVI.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 21 $ à

24 $

* Truist Financial Corp TFC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 53,50 $ à 53 $

* Truist Financial Corp TFC.N : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Truist Financial Corp TFC.N : KBW relève son objectif de cours de 53 $ à 55 $

* Twilio, Inc. TWLO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* United Airlines UAL.O : Bernstein relève son objectif de cours de 153 $ à 162 $

* United Airlines UAL.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 160 $ à 155 $

* United Rentals Inc URI.N : Jefferies relève son objectif de cours de 940 $ à 1 000 $

* UnitedHealth UNH.N : Raymond James relève son objectif de cours de 460 $ à 475 $

* UnitedHealth Group UNH.N : Barclays relève son objectif de cours de 429 $ à 441 $

* US Bancorp USB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 65 $ à 67,50 $

* US Bancorp USB.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Valmont Industries Inc VMI.N : Stifel relève son objectif de cours de 645 $ à 678 $

* Varonis Systems, Inc. VRNS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 35 $ à 50 $

* Verizon VZ.N : RBC abaisse son objectif de cours de 49 $ à 46 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 340 $ à 320 $

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 136 $ à

147 $

* Watsco Inc WSO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 430 $ à 415 $

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : Stifel relève son objectif de cours de 379 $ à 403 $

* Westlake Corp WLK.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 127 $ à 104 $

* WW Grainger GWW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 150 $ à 1 300 $

* Zentalis Pharmaceuticals Inc ZNTL.O : Mizuho lance la couverture du titre avec une

recommandation « surperformer »

* Zentalis Pharmaceuticals Inc ZNTL.O : Mizuho lance sa couverture avec un objectif de cours

de 8 $

* Zoominfo Technologies, Inc. GTM.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 3,5 $ à 3

$