Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Volkswagen, IQE, Boliden, Jungheinrich et Compass)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ARGAN ARGAN.PA a fait état lundi soir d'une hausse de 4% sur un an de ses revenus locatifs au premier semestre, la foncière française soulignant "la maîtrise de son endettement" dans un "environnement macroéconomique et géopolitique qui demeure turbulent".

* COVIVIO CVO.PA a annoncé lundi soir un résultat net récurrent en hausse de 7,3% sur un an au premier semestre, tout en confirmant ses objectifs.

* VIRBAC VIRB.PA a déclaré lundi soir une hausse de 7,2% à périmètre et change constants de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, porté par l'Europe, et a annoncé viser le haut de la fourchette de ses objectifs annuels.

* VALEO VLOF.PA - L'équipementier automobile français a annoncé lundi avoir été sélectionné par l'entreprise de technologies de défense Harmattan AI pour développer et produire un moteur électrique de drones "souverain" en France.

* AIRBUS AIR.PA est en bonne voie pour atteindre son objectif annuel de 870 livraisons, après avoir enregistré une hausse de 15% au premier semestre grâce à la stabilisation de l'approvisionnement en moteurs, a déclaré mardi son directeur général, Guillaume Faury, à la chaîne CNBC.

* MAUREL & PROM MAUP.PA - L'opérateur pétrolier français a fait état mardi d'une production en légère hausse au premier semestre, tandis que le chiffre d'affaires a bondi de 27%, porté par la hausse des prix du brut.

* NOVARTIS NOVN.S a publié mardi un bénéfice d'exploitation de base au deuxième trimestre supérieur aux attentes, grâce aux ventes soutenues de médicaments contre le cancer et la sclérose en plaques, même si la concurrence des génériques s'intensifie pour Entresto, son médicament cardiovasculaire le plus vendu.

* SWATCH UHR.S a fait état mardi d'une progression de son chiffre d'affaires, mais son bénéfice n'a pas répondu aux attentes, le groupe suisse, propriétaire des marques de montres Omega, Longines et Tissot, ayant été pénalisé par des effets de change défavorables.

* LINDT & SPRUNGLI LISN.S - Le fabricant suisse de chocolat a fait état mardi d'une progression de son chiffre d'affaires organique au premier semestre 2026, conformément à son objectif pour l'ensemble de l'année, grâce à la hausse des prix et à la croissance enregistrée en Amérique du Nord.

* JULIUS BAER BAER.S - La banque suisse a publié mardi un bénéfice net de 673 millions de francs suisses (727,64 millions de d'euros) pour le premier semestre 2026, soit une hausse de 128% par rapport à l'année précédente, où le bénéfice avait été affecté par des provisions pour créances douteuses.

* SCHINDLER SCHP.S a fait état mardi d'une hausse de son bénéfice d'exploitation d'environ 7% au deuxième trimestre 2026, grâce notamment à des gains d'efficacité opérationnelle, à une hausse des prix et à une évolution de la gamme de produits.

* DIAGEO DGE.L - Le président John Manzoni prévoit de remanier le conseil d'administration et recherche de nouveaux administrateurs possédant une expérience commerciale dans les secteurs des boissons ou de la distribution de boissons, a rapporté mardi le Financial Times (FT), citant trois sources proches du dossier.

* COMPASS CPG.L a fait état mardi d'une croissance organique de son chiffre d'affaires de 7,1% au troisième trimestre et a confirmé ses prévisions annuelles, la forte demande en matière de restauration d'entreprise ayant permis au plus grand prestataire mondial de restauration collective de compenser la hausse des coûts de l'énergie et des denrées alimentaires liée à la guerre en Iran.

* VOLKSWAGEN VOWG.DE - Le constructeur automobile allemand est en pourparlers avancés avec le groupe indien JSW en vue d'injecter des capitaux frais et de renforcer sa filiale locale en Inde, rapporte mardi l'agence Bloomberg, citant des sources.

* VAAR ENERGI VAR.OL et BLUENORD BNOR.OL - Les deux sociétés norvégiennes ont annoncé mardi un accord visant à fusionner leurs activités, ce qui fera de Vaar Energi le plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz d'Europe.

* BT BT.L - Une participation de 167 millions de livres sterling (196,21 millions d'euros) dans le plus grand groupe de télécommunications britannique a été mise en vente dans le cadre d'une procédure accélérée de constitution d'un livre d'ordres, a indiqué lundi un teneur de livres.

* IQE IQE.L - Le fabricant britannique de plaquettes de semi-conducteurs a relevé mardi sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour l'année, après avoir enregistré au premier semestre des résultats supérieurs aux attentes, grâce à la hausse de la demande pour ses produits destinés aux infrastructures d'IA et aux centres de données.

* JUNGHEINRICH JUNG_p.DE - L'autorité allemande de surveillance financière examine les états financiers du groupe allemand au 30 juin 2025 dans le cadre d'un projet de cession de ses activités en Russie, ont annoncé mardi les deux parties.

* BOLIDEN BOL.ST - La société minière suédoise a fait état mardi d'une baisse de son bénéfice d'exploitation ajusté au deuxième trimestre plus importante que ne l'avaient prévu les analystes, la baisse de la production de sa mine de Garpenberg ayant pesé sur ses résultats.

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(Rédigé par Coralie Lamarque et Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)