Les Bourses européennes ouvrent sans grand élan

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont ouvert sans fort élan mardi, prises entre le rebond des valeurs tech constaté sur les places asiatiques et le risque géopolitique toujours élevé au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris prenait 0,14%, Francfort 0,20% et Milan 0,57%, quand Londres reculait de 0,12%.

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