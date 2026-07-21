SpaceX publiera ses résultats le 4 août, une première depuis son entrée en Bourse

( AFP / PATRICK T. FALLON )

SpaceX publiera ses résultats trimestriels le 4 août après Bourse, une première depuis son introduction à Wall Street, selon un avis publié lundi sur son site officiel, un événement très attendu alors que le cours du titre s'est récemment replié.

Le groupe aérospatial, dont le patron est Elon Musk, avait déjà rendu publics ses comptes avant sa première cotation, faisant état d'une perte nette de 4,3 milliards de dollars au premier trimestre et de 4,9 milliards en 2025.

Après une entrée en Bourse triomphale le 12 juin qui lui a permis de lever 85 milliards de dollars au total, SpaceX a frôlé le seuil symbolique des 3.000 milliards de dollars de capitalisation boursière (2.970) quelques jours plus tard.

Mais depuis, l'action a décroché progressivement, pour atteindre, lundi en clôture, un cours inférieur de 11% à son prix de lancement, et une valorisation quasiment divisée par deux par rapport à son pic.

Cette dégringolade a été attribuée, dans une certaine mesure, à de nouveaux reports de lancement de sa fusée Starship, mais surtout à des mouvements spéculatifs et des prises de bénéfices.

Initialement centré sur la conquête spatiale et les services d'internet par satellite (Starlink), SpaceX a sensiblement élargi son périmètre ces derniers mois.

Il a notamment absorbé, début février, xAI, qui comprend des activités d'intelligence artificielle, ainsi que le réseau social X.

Mi-juin, le groupe de Starbase (Texas) a aussi mis la main sur la plateforme de programmation assistée par IA Cursor.

Beaucoup s'interrogent sur les revenus générés par l'IA ainsi que sur les investissements massifs consacrés à des capacités de calcul nécessaires au développement et à l'utilisation de l'intelligence artificielle.