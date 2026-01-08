information fournie par Reuters • 08/01/2026 à 13:37

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alcoa, BlackRock, Evercore

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Alcoa, BlackRock et Evercore.

FAITS MARQUANTS

* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* BlackRock BLK.N : Jefferies relève le cours cible de 1 325 à 1 333 dollars

* Evercore Inc EVR.N : KBW relève le cours cible de 396 à 425 dollars

* JLL JLL.N : KBW relève son objectif de cours à 405 $, contre 390 $ auparavant

* Monte Rosa Therapeutics Inc GLUE.O : Jefferies relève le cours cible de 22 $ à 31 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* ADM ADM.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 54 à 57 dollars

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 357 $ contre 282 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : TD Cowen réduit le prix cible de 115 $ à 110 $

* Air Products APD.N : Bernstein réduit le prix cible à 300 $, contre 320 $ auparavant

* Air Products APD.N : BofA Global Research relève le prix cible de sous-performance à neutre

* Albemarle ALB.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 167 $ contre 118 $ auparavant

* Albertsons Companies Inc ACI.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 19 $

* Albertsons Companies Inc ACI.N : BMO réduit le prix cible de 25 $ à 23 $

* Albertsons Companies Inc ACI.N : Telsey Advisory Group réduit le prix cible de 24 $ à 22 $

* Albertsons Companies Inc ACI.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 23 $ à 21 $

* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Alcoa Corp AA.N : JP Morgan relève le cours cible de 45 à 50 dollars

* Ally Financial Inc ALLY.N : TD Cowen relève le cours cible de 50 $ à 55 $

* American Express Co AXP.N : TD Cowen relève le cours cible de 350 $ à 375 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : Mizuho ramène le cours cible à 32 $, contre 33 $ auparavant

* American Homes 4 Rent AMH.N : Mizuho réduit le prix cible à neutre à partir de surperformant

* American Tower Corp AMT.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 210 $ contre 240 $

auparavant

* Amgen Inc AMGN.O : RBC augmente l'objectif de cours à 335$ contre 330

* Amrize AG AMRZ.N : Citigroup augmente le prix cible de 63 $ à 67 $

* Apollo APO.N : Jefferies relève le prix cible de 136 à 155 dollars

* Applovin Corp. APP.O : Wells Fargo relève le cours cible à 735 $ contre 721 $

* Arcbest Corp ARCB.O : Citigroup relève le prix cible de 83 $ à 104 $

* Arcus Biosciences Inc. RCUS.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 23,00 $ à 20,00 $

* Arcus Biosciences Inc. RCUS.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours de 23,00 à 20,00

* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies relève le prix cible de 160 à 166 dollars

* AST Spacemobile Inc ASTS.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 85 $ à 100 $

* Autozone Inc. AZO.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 3800 $ contre 4318 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : RBC augmente le prix cible de 198 $ à 212 $

* Azenta Inc AZTA.O : TD Cowen augmente le prix cible de 35 $ à 39 $

* Ball Corp BALL.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 68,00 $ à 63,00 $

* Ball Corp BALL.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à égalité de pondération de surpondération à

surpondération

* Barclays BARC.L : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 485 à 530 pence

* Bellring Brands Inc BRBR.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 27 $ contre 31 $

* Best buy Co, Inc. BBY.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 77 $ contre 81 $

* Biogen BIIB.O : Mizuho augmente le prix cible de 177 $ à 207 $

* Biogen BIIB.O : RBC augmente le prix cible de 210 $ à 220 $

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Barclays ramène le cours cible à 90 $, contre 115 $ auparavant

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : Barclays réduit la pondération à sous-pondération de égal à égal

* BlackRock BLK.N : Barclays réduit le prix cible de 1340 $ à 1300 $

* BlackRock BLK.N : Jefferies relève le cours cible de 1325 à 1333

* BlackRock BLK.N : KBW réduit le prix cible à 1310 $ contre 1322 $

* Blackstone BX.N : Jefferies réduit le prix cible à 185 $ contre 187 $

* BorgWarner BWA.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 51 $ contre 52 $

* BorgWarner BWA.N : Piper Sandler réduit le prix cible à neutre de surpondérer

* BP BP.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 43 $ contre 44 $ auparavant

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 85 $ contre 68 $ auparavant

* Bunge BG.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 119 $ contre 112 $ auparavant

* Cal-Maine Foods Inc CALM.O : BMO ramène l'objectif de cours de 97 $ à 85 $

* Cal-Maine Foods Inc CALM.O : Stephens réduit le prix cible de 95 $ à 85 $

* Capital One Financial Corp COF.N : TD Cowen augmente le prix cible de 261 $ à 290 $

* Carlyle Group Inc CG.O : Jefferies relève le cours cible de 57 $ à 66 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Barclays ramène l'objectif de cours à 295 $ contre 302 $

* CBRE Group Inc CBRE.N : KBW relève le cours cible à 192 $, contre 185 $ auparavant

* CF Industries Holdings Inc CF.N : BofA Global Research réduit le prix cible à 78 $ contre 83 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Citigroup augmente le prix cible à 177 $ de 163 $

* Chevron Corp CVX.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 174$ contre 178

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : TD Cowen réduit le prix cible de 100 $ à 97 $

* Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 24,55 $ de 27

* Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N : Wells Fargo réduit la pondération à égalité de poids de

surpondération

* Clorox CLX.N : TD Cowen réduit le prix cible de 117 $ à 108 $

* Cognizant CTSH.O : Jefferies relève le cours cible à 100 $, contre 85 $ auparavant

* Coinbase Global Inc COIN.O : BofA Global Research relève le cours de l'action de neutre à achat

* Coinbase Global, Inc. COIN.O : Barclays réduit le prix cible à 258 $ de 291 $

* Colgate-Palmolive Co CL.N : TD Cowen réduit le prix cible à 86 $ contre 90 $

* Compass Inc COMP.N : BTIG augmente le prix cible de 12,5 $ à 15 $

* Conocophillips COP.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 109$ de 115

* Constellation Brands, Inc. STZ.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 165 $ de 160 $

* Core & Main Inc CNM.N : Citigroup augmente le prix cible à 60$ de 56

* Coreweave, Inc CRWV.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 125 $ de 150

* Corteva CTVA.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 82 $ contre 80 $ auparavant

* Groupe Costar Inc CSGP.O : BMO réduit le prix cible de 77 $ à 72 $

* Costar Group, Inc. CSGP.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 60 $ à 55 $

* Credit Acceptance Corp CACC.O : TD Cowen augmente le prix cible de 430 $ à 460 $

* Credit Acceptance Corp CACC.O : TD Cowen augmente le prix cible de "vendre" à "conserver

* Crinetics Pharmaceuticals Inc CRNX.O : Leerink Partners relève le prix cible de 88 $ à 92 $

* CubeSmart CUBE.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 45 $ à 39 $

* D.R. Horton Inc DHI.N : Citigroup réduit le prix cible à 154 $ contre 163 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 40$ de 47

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : BofA Global Research réduit le prix cible à 170 $ contre 210 $

* Digital Realty Trust Inc DLR.N : BofA Global Research réduit le PT à neutre à partir d'achat

* Dollar General Corporation DG.N : Barclays relève l'objectif de cours à 151 $ contre 127 $ auparavant

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Barclays relève le prix cible à 149 $, contre 136 $ auparavant

* Doordash, Inc. DASH.O : Wells Fargo relève le cours cible de 239 $ à 251 $

* Dow Inc DOW.N : Mizuho relève le cours cible de 25 à 27 dollars

* Duolingo, Inc. DUOL.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 160 $ contre 185 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : Citigroup réduit le prix cible de 233 à 232 dollars

* eBay Inc. EBAY.O : Wells Fargo relève le cours cible à 98 $ contre 96 $

* Ecolab Inc ECL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 314 $ contre 312 $ auparavant

* Enova International Inc ENVA.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 175 à 180 dollars

* Epam Systems Inc EPAM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 275 $ contre 215 $ auparavant

* Evercore Inc EVR.N : KBW relève le cours cible à 425 $, contre 396 $ auparavant

* Expand Energy Corp EXE.O : Jefferies relève le cours cible de 140 à 143 dollars

* Extra Space Storage Inc EXR.N : La Banque Scotia réduit le cours cible à 145 $, contre 162 $

auparavant

* Extra Space Storage Inc EXR.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de "surperformance" à

"performance du secteur"

* Exxon Mobil XOM.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 144 $ à 142 $

* Federated Hermes Inc FHI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 54 $ contre 52 $ auparavant

* Figma Inc FIG.N : Stifel initie une couverture avec une note de maintien; prix cible de 40 $

* Figma Inc FIG.N : Wells Fargo relève la note de surpondération à égale pondération

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : KBW relève le cours cible de 52 $ à 62 $

* Five Below Inc FIVE.O : Barclays relève l'objectif de cours de 160 à 193 dollars

* Ford F.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 16 $ contre 11 $ auparavant

* Ford F.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 58 à 68 dollars

* Freeport-Mcmoran Inc FCX.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 47 $ à 63 $

* Freshpet Inc FRPT.O : TD Cowen augmente le prix cible de 56 $ à 61 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Citigroup relève le cours de l'action de neutre à achat

* Gilead GILD.O : RBC réduit l'objectif de cours à 100 $ contre 105

* Ginkgo Bioworks Holdings Inc DNA.N : TD Cowen réduit le prix cible de 14 $ à 12 $

* Globus Medical GMED.N : Barclays augmente le prix cible de 114 $ à 118 $

* Globus Medical Inc GMED.N : Jefferies augmente le prix cible de 105 $ à 115 $

* GM GM.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 98$ de 66

* GM GM.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Grid Dynamics Holdings Inc GDYN.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 13,5 $ contre 11 $ auparavant

* Guidewire Software, Inc. GWRE.N : Wells Fargo ramène l'objectif de cours de 275 à 250 dollars

* GXO Logistics Inc GXO.N : Citigroup augmente le prix cible de 62 $ à 66 $

* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : TD Cowen augmente le prix cible de 79 $ à 90 $

* Hamilton Lane Inc HLNE.O : KBW augmente le prix cible de 161 $ à 170 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : Piper Sandler relève le cours cible de 64 $ à 68 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 29$ de 32

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : KBW réduit l'objectif de cours à 218 $ contre 228 $

* Incyte INCY.O : RBC relève le cours cible à 92 $, contre 84 $ auparavant

* Insmed Inc INSM.O : RBC relève le cours cible de 195 $ à 197 $

* Interactive Brokers Group Inc. IBKR.O : Barclays relève le prix cible de 81 $ à 82 $

* Intercontinental Exchange Inc. ICE.N : Barclays réduit le prix cible de 183 $ à 182 $

* International Flavors & Fragrances Inc IFF.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 88

$ contre 84 $ auparavant

* Intuit Inc INTU.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 802 $

* Intuit, Inc. INTU.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 840 $ à 700 $

* Intuit, Inc. INTU.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 700 $, contre 840 $ auparavant

* Invesco Ltd IVZ.N : Jefferies relève le prix cible de 24 à 29 dollars

* Invitation Homes Inc INVH.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 27$ contre 30

* Invitation Homes Inc INVH.N : Mizuho réduit le prix cible de surperformance à neutre

* Ivanhoe Electric Inc IE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 18 $ à 22 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Benchmark relève le cours cible de 175 $ à 212 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Citigroup relève le prix cible de 175 $ à 221 $

* J M Smucker Co SJM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 111 $ à 105 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : RBC réduit le prix cible de 194 $ à 191 $

* JLL JLL.N : KBW relève le cours cible à 405 $, contre 390 $ auparavant

* Kimberly-Clark Corp KMB.O : TD Cowen ramène le cours cible à 105 $, contre 112 $ auparavant

* KKR KKR.N : Jefferies relève le cours cible à 167 $ contre 154 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Citigroup relève le prix cible à 64 $ contre 59 $

* Kroger Co. KR.N : Barclays réduit le prix cible à 68 $ de 75

* Kura Sushi USA Inc KRUS.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 60$ contre 62

* Legend Biotech Corp LEGN.O : RBC réduit le prix cible de 74 $ à 66 $

* Leidos LDOS.N : Stifel ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Lennar Corp LEN.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 113 $ contre 133 $

* Lowe's Companies, Inc. LOW.N : Barclays augmente le prix cible à 285 $ contre 259 $

* Lowe's Companies, Inc. LOW.N : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Barclays réduit le prix cible de 453 $ à 444 $

* Lumen Technologies LUMN.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 2 à 7 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Needham relève l'objectif de cours à 470 $, contre 290 $ auparavant

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 184 $ contre 231 $

* Marketaxess Holdings, Inc. MKTX.O : Barclays réduit le prix cible à 182 $ de 188 $

* Marqeta Inc MQ.O : Mizuho passe de "surperformance" à "neutre"; baisse le prix cible de 8 $ à 4,5

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Citigroup augmente le prix cible de 754 $ à 758 $

* MGP Ingredients Inc MGPI.O : TD Cowen réduit le prix cible de 27 $ à 24 $

* Microsoft Corporation MSFT.O : Wells Fargo ramène le cours cible à 665 $, contre 700 $ auparavant

* Mondelez MDLZ.O : Mizuho ramène le cours cible à 67 $, contre 70 $ auparavant

* Mondelez MDLZ.O : TD Cowen réduit le prix cible à 62 $ contre 68 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : TD Cowen augmente le prix cible de 74 $ à 80 $

* Monte Rosa Therapeutics Inc GLUE.O : Jefferies relève le prix cible à 31 $, contre 22 $ auparavant

* Monte Rosa Therapeutics, Inc. GLUE.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 22 $ à 30 $

* Mosaic Co MOS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 33 $ contre 39 $

* MSC Industrial Direct Co Inc MSM.N : Jefferies réduit l'objectif de prix à 85 $ contre 90 $

* Nasdaq, Inc. NDAQ.O : Barclays relève le prix cible de 114 à 115 dollars

* Nelnet Inc NNI.N : TD Cowen relève le prix cible de 135 $ à 140 $

* Nike Inc NKE.N : Needham ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Norfolk Southern Corp NSC.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 317 dollars contre 307 dollars

auparavant

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 170 à 196 $

* Olin Corp OLN.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 26$ contre 28

* Omeros Corporation OMER.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 20 à 40 dollars

* Onemain Holdings Inc OMF.N : TD Cowen relève le prix cible à 80 $, contre 72 $ auparavant

* Onestream Inc OS.O : Raymond James ramène le cours de l'action de "surperformer" à "performer" sur le marché

* Owens Corning OC.N : Citigroup ramène l'objectif de cours de 137 à 135 dollars

* P&G PG.N : TD Cowen réduit le cours cible à 150 $ contre 168 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 59 $ contre 62 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : TD Cowen réduit le prix cible à 184 $ de 200

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen augmente le prix cible de 184 $ à 188 $

* PayPal PYPL.O : Susquehanna réduit le prix cible à 90 $ contre 94 $

* PBF Energy Inc PBF.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 42 $ à 40 $

* PBF Energy Inc PBF.N : Piper Sandler augmente le prix cible de sous-pondéré à surpondéré

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 155 $ contre 171 $

* PJT Partners Inc PJT.N : KBW relève l'objectif de cours à 188 $ contre 186 $

* Potlatchdeltic Corp PCH.O : BMO ramène le cours cible de 51 $ à 45 $

* Potlatchdeltic Corp PCH.O : BMO réduit le prix cible de "surperformance" à "performance du marché"

* PPG Industries Inc PPG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 118 à 116 $

* Pricesmart Inc PSMT.O : La Banque Scotia relève l'objectif de cours à 134 $ contre 100 $ auparavant

* Primo Brands Corp PRMB.N : Mizuho réduit le prix cible à 24$ de 28

* Primo Brands Corporation PRMB.N : Barclays réduit le prix cible de 24 $ à 21 $

* Prog Holdings Inc PRG.N : TD Cowen réduit le prix cible de 41 $ à 38 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : RBC réduit le prix cible de 91 $ à 87 $

* Public Storage PSA.N : La Banque Scotia réduit le cours cible à 300 $, contre 333 $ auparavant

* Pultegroup Inc PHM.N : Citigroup réduit le prix cible à 128 $ de 135 $

* QXO Inc QXO.N : Citigroup réduit le prix cible à 31 $ contre 33 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : RBC augmente le prix cible de 708 $ à 766 $

* Rivian RIVN.O : Piper Sandler relève le cours cible de 14 $ à 20 $

* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Barclays réduit le prix cible à 159 $ contre 171 $

* Roblox Corporation RBLX.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 107 $ contre 141 $

* Saia Inc SAIA.O : Citigroup augmente le prix cible à 431 $ contre 365 $ auparavant

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : RBC augmente le prix cible de 16 $ à 18 $

* Schneider National Inc SNDR.N : Citigroup relève le cours cible de 23 à 31 dollars

* Schrodinger Inc SDGR.O : TD Cowen réduit le prix cible de 33 $ à 24 $

* SEI Investments Co SEIC.O : KBW relève le cours cible de 97 $ à 102 $

* ServiceNow Inc. NOW.N : Wells Fargo ramène le cours cible à 225 $, contre 255 $ auparavant

* Sharkninja Inc SN.N : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 138 $ à 140 $

* Sharplink Gaming Inc SBET.O : Alliance Global Partners réduit le prix cible de 48 $ à 20 $

* Shift4 Payments Inc FOUR.N : Susquehanna réduit le prix cible de 115 $ à 101 $

* Sigma Lithium Corp SGML.O : BofA Global Research ramène le cours de l'action de neutre à

sous-performance

* Sigma Lithium Corp SGML.O : BofA Global Research augmente le prix cible de 11 $ à 13 $

* Simulations Plus Inc SLP.O : TD Cowen relève le cours cible de 16 $ à 19 $

* Smartstop Self Storage REIT Inc SMA.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 41 $ à 36 $

* Southern Copper Corp SCCO.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 90 $ à 92 $

* Southwest Airlines Co. LUV.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 48,00 $ à 50,00 $

* Stellantis NV STLA.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 15 $ contre 9 $

* Stellantis NV STLA.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Steven Madden Ltd SHOO.O : Needham relève l'objectif d'achat de "hold" à "buy

* Sunrise Realty Trust Inc SUNS.O : KBW réduit l'objectif de cours à 9,5 $ contre 10,75

* Sunrise Realty Trust Inc SUNS.O : KBW réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "performance du

marché"

* Synchrony Financial SYF.N : TD Cowen augmente le prix cible de 91 $ à 100 $

* Take-Two Interactive Software, Inc. TTWO.O : Wells Fargo relève le prix cible à 288 $, contre 277 $

auparavant

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Needham réduit le prix cible à 28$ de 38

* TFI International Inc TFII.N : Citigroup augmente le prix cible à 131 $ contre 106 $

* The Charles Schwab Corporation SCHW.N : Barclays relève l'objectif de cours à 120 $ contre 111 $

* TPG Inc TPG.O : Jefferies relève le prix cible de 59 $ à 64 $

* Tradeweb Markets Inc. TW.O : Barclays relève le cours cible de 121 à 124 dollars

* Twist Bioscience Corp TWST.O : TD Cowen augmente le prix cible de 32 $ à 43 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Stifel initie une couverture avec une note d'achat

* Tyler Technologies Inc TYL.N : Stifel initie une couverture avec un prix cible de 550

* Tyler Technologies, Inc. TYL.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 525 $ à 470 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : BMO augmente le prix cible de 60 $ à 67 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : BMO passe de "market perform" à "outperform"

* Uber Technologies, Inc. UBER.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 122 $ contre 120 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 685 $ contre 610 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : RBC réduit l'objectif de cours à 35 $ contre 72 $

* United Airlines Holdings Inc UAL.O : Morgan Stanley augmente le PT à 150,00 $ de 140,00 $

* Unity Software, Inc. U.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 54 $ contre 51 $

* UPS UPS.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 126 $ contre 120 $

* Valero Energy Corp VLO.N : JP Morgan relève le cours cible à 200 $ contre 197 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 217 $ contre 223 $

* Ventyx Biosciences Inc VTYX.O : H.C. Wainwright réduit la note à neutre

* Ventyx Biosciences, Inc. VTYX.O : Wells Fargo réduit sa note de surpondération à égale pondération

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : RBC augmente le prix cible de 415 $ à 455 $

* Via Transportation, Inc. VIA.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 40$ de 60

* Vulcan Materials Co VMC.N : Citigroup augmente le prix cible de 342 $ à 345 $

* Walker & Dunlop Inc WD.N : KBW réduit le prix cible à 80 $ contre 82 $

* Walmart Inc WMT.O : Barclays relève le cours cible à 125 $ contre 108 $

* Waste Connections Inc WCN.N : CIBC ramène le cours cible de 210 $ à 208 $

* Wayfair Inc W.N : Barclays augmente le prix cible à 123 $ contre 104 $

* Wayfair Inc W.N : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Werner Enterprises Inc WERN.O : Citigroup relève l'objectif de cours de 27 à 34 dollars

* Westlake Corp WLK.N : Mizuho relève le cours cible de 82 à 88 dollars

* XPO Inc XPO.N : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; augmente le cours cible de 164 à 171

dollars

* Yeti Holdings Inc YETI.N : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 37 $ à 40 $