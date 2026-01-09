La Bourse de Paris dans le vert avant l'emploi américain, rebond du luxe

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évoluait en hausse vendredi, dans l'attente des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de décembre et de la décision de la Cour suprême américaine sur la légalité d'une partie des droits de douane de Donald Trump.

Vers 9H50 (heure de Paris), le CAC 40 avançait de 41,15 points, soit 0,54%, à 8.284,62 points.

Jeudi, l'indice vedette parisien avait pris 0,12% à 8.243,47 points.

La place parisienne profite d'un bond de ses poids lourds du secteur du luxe: Hermès gagnait 2,48% à 2.189,00 euros, Kering 2,70% à 318,70 euros et LVMH 1,50% à 643,80 euros. Le géant des cosmétiques L'Oréal bondissait de 4,01% à 377,35 euros.

Ils avaient chuté après l'annonce par Pékin d'un durcissement des contrôles sur les exportations de biens chinois à double usage civil et militaire vers le Japon, ce qui pourrait affecter les précieux acheminements de terres rares et accroître les tensions entre les deux pays.

Les deux nations asiatiques sont des débouchés cruciaux pour ces entreprises.

Les investisseurs sont rassurés vendredi par les clarifications du ministère chinois du Commerce, qui a précisé jeudi que ces restrictions ne cibleraient que des équipements de défense.

Ces développements mis à part, "les investisseurs préfèrent rester un peu en retrait (...), la prudence domine et les prises de positions restent limitées", relève John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

Ils attendent en effet la publication du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis au mois de décembre, une donnée déterminante pour anticiper l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), la banque centrale américaine.

Une dégradation du marché de l'emploi serait interprétée comme un signe du ralentissement de l'activité, ce qui offrirait davantage de marges de manoeuvre à la Fed pour baisser ses taux, un scénario positif pour les marchés d'actions.

En même temps, "des chiffres trop faibles pourraient peser sur le moral" des investisseurs, suscitant des inquiétudes sur la solidité de la première économie mondiale, tempère Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank.

Autre point d'attention majeur des marchés: la décision attendue de la Cour suprême des Etats-Unis sur la potentielle illégalité d'une large partie des droits de douane américains imposés par Donald Trump à ses partenaires commerciaux.

Il s'agit de "l'un des plus grands tests pour les actions mondiales" depuis l'imposition de "ces droits de douane en avril", qui avaient fait plonger les marchés, avant un rebond, relève Patrick Munnelly, de Tickmill Group.

En France, plusieurs indicateurs ont dessiné vendredi un paysage économique morose.

La production industrielle est restée "quasi stable" en novembre, en baisse de 0,1% par rapport à octobre et les dépenses de consommation des ménages français en biens sont reparties à la baisse (-0,3%) après trois mois de hausse, selon l'Insee.

Côté obligataire, le rendement de l'emprunt français à dix ans était de 3,52%, contre 3,53% la veille en clôture. Son équivalent allemand, référence en Europe, était égalemet stable, à 2,86%.

BNP Paribas recommandé

Le groupe bancaire français BNP Paribas bondissait de 2,97% à 84,95 euros, après que J.P Morgan a relevé sa recommandation de "neutre" à "à surpondérer" en raison d'une amélioration de la rentabilité du groupe.

Euronext CAC40