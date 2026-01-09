Tempête Goretti: 380.000 foyers sans électricité, pas de victime grave

Un piéton se tient devant un panneau d'information, à Barneville-Carteret, près de La Hague, dans le nord-ouest de la France, le 8 janvier 2026 ( AFP / Lou BENOIST )

Quelque 380.000 foyers étaient privés d'électricité vendredi matin en France et les transports perturbés en région parisienne en raison de la tempête Goretti qui a balayé le nord-ouest du pays avec des vents dépassant parfois 200 km/h, sans faire de victime grave.

Le ministère de l'Intérieur a fait état d'un bilan provisoire de 6 blessés légers.

En Ile-de-France, les intempéries ont provoqué des chutes d'arbres qui perturbent la circulation des trains et RER, notamment sur la ligne A.

Météo-France a confirmé le retour au calme dans son bulletin de 08h00 en rétrogradant en vigilance jaune la quasi totalité des départements français, notamment en Normandie, Ile-de-France et dans les Hauts-de-France.

Même la Manche, en vigilance rouge une partie de la nuit, est revenue au jaune dans la matinée.

Seules les Landes et les Pyrénées-Atlantiques restent placées en vigilance orange pour vent violent jusqu'à vendredi 18h00.

"Les vents faiblissent progressivement" mais "les averses qui se mettent en place à l'arrière de la perturbation sont associées à de fortes rafales", met toutefois en garde Météo-France.

Du Finistère à la Seine-Maritime, les pompiers ont effectué des centaines d'interventions pour des chutes d'arbres et de câbles électriques ou des toitures endommagées mais aucun blessé grave n'a été signalé.

"On était bien préparés, nous avons activé la cellule de crise et avions des équipes sur le terrain toute la nuit. Vingt personnes ont été relogées en urgence dans un gymnase, mais il n'y a pas eu de victimes", a déclaré à l'AFP le maire de Cherbourg, Benoît Arrivé.

"Il s'agit seulement de dégâts matériels (...) Ca a soufflé fort, mais les consignes ont bien été respectées par la population", a-t-il souligné.

La préfecture de la Manche avait appelé à rester à l'abri durant la tempête. Les écoles, collèges et lycées sont fermés vendredi dans ce département ainsi qu'en Seine-Maritime.

- 216 km/h dans le Cotentin -

Les vents violents ont provoqué de nombreuses coupures d'électricité et quelque 380.000 foyers étaient privés de courant vendredi à 06h00 sur l'ensemble de la France, a annoncé le gestionnaire de réseau Enedis.

L'essentiel des foyers concernés se situe en Normandie (266.200), en première ligne face à la tempête durant la nuit, mais la Bretagne (21.000), la Picardie (18.500) et l'Ile-de-France (13.500) sont également touchées.

Ce bilan est nettement inférieur à celui de la tempête Ciaran qui avait privé d'électricité 1,2 million de clients au total en novembre 2023.

Des barrières avec une affiche de mise en garde pour les risques de vague-submersion devant l'accès à la plage de Dinard, en Ille-et-Vilaine, le 8 janvier 2026 ( AFP / Damien MEYER )

Le niveau d'alerte rouge pour vents violents, déclenché dans la Manche, n'avait plus été déclenché en France depuis Ciaran.

Une rafale de vent a atteint 213 km/h à Barfleur, puis une autre a été mesurée à 216 km/h dans la même zone du Cotentin, selon un dernier bilan.

Les sapeurs-pompiers de la Manche ont réalisé 146 interventions et deux personnes ont été transportées à l'hôpital.

- Inondations à Etretat -

Des oiseaux près du phare de Goury à Auderville, dans la Manche, avant l'arrivée de la tempête Goretti, le 8 janvier 2026 ( AFP / Lou BENOIST )

En Seine-Maritime, un arbre de 45 mètres de haut s'est abattu sur un ensemble de cinq logements à Roncherolles-sur-le-Vivier, près de Rouen, nécessitant le relogement des occupants.

Le port de Dieppe a été fermé en raison de la montée du niveau de l'eau, sous l'effet de la tempête qui a également provoqué des "inondations importantes" à Étretat et à Fécamp, sans faire de victimes, selon la préfecture de Seine-Maritime.

Les autorités appellent à continuer à limiter les déplacements et à faire preuve de prudence sur les routes, qui peuvent être obstruées par des branches ou des lignes électriques.

La tempête Goretti a aussi fortement perturbé la circulation des trains, avec près de 300 incidents dans les régions touchées: arbres, branches, serre ou bâches soufflés par le vent et posés en travers des voies, a expliqué SNCF Réseau à l'AFP.

En Normandie, la région la plus touchée, une centaine d'incidents ont été recensés et la reprise du trafic, totalement interrompue depuis jeudi soir, pourrait prendre "plus de temps que prévu (...) compte tenu des dégâts sur les voies", prévient la SNCF sur ses réseaux sociaux.

Des lignes ont déjà été rouvertes en Bretagne et en Pays de la Loire.

Des rafales frôlant les 160 km/h ont aussi balayé le sud-ouest de l'Angleterre et le Pays de Galles, laissant des dizaines de milliers de foyers sans électricité, et perturbant les transports.