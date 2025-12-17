TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Airbnb, Garrett Motion, Range Resources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Airbnb, Garrett Motion et Range Resources.
FAITS MARQUANTS
* Airbnb Inc ABNB.O : RBC relève sa note à "surperformance"
* Eos Energy Enterprises Inc EOSE.O : J.P.Morgan initie une couverture avec une note neutre
* Garrett Motion Inc GTX.O : J.P.Morgan initie la couverture avec une note de surpondération
* Range Resources Corp RRC.N : Gerdes Energy Research relève la note de neutre à achat
* Wheaton Precious Metals Corp WPM.N : Berenberg augmente le prix cible de 128 $ à 147 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* AAR Corp AIR.N : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 100 dollars
* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Truist Securities réduit le prix cible de 59 $ à 48 $
* Agilysys Inc AGYS.O : BTIG prend en charge la couverture avec une note neutre
* Agree Realty Corp ADC.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 75 $ contre 77 $
* Airbnb Inc ABNB.O : RBC augmente le prix cible de 145 $ à 170 $
* Airbnb Inc ABNB.O : RBC relève la note à surperformance
* Albemarle ALB.N : Truist Securities relève le cours cible à 125 $, contre 91 $ auparavant
* Alliant Energy Corp LNT.O : UBS réduit le prix cible à 75 $ contre 79 $
* Ally Financial Inc ALLY.N : Wells Fargo relève le cours cible à 52 $, contre 45 $ auparavant
* Ally Financial Inc ALLY.N : Wells Fargo relève le cours à surpondérer de égal à égal
* Ameren Corp AEE.N : UBS réduit l'objectif de cours à 115 $ contre 121 $
* American Electric Power Company Inc AEP.O : UBS réduit le prix cible à 107 $ contre 114 $
* American Express Company AXP.N : Wells Fargo relève le cours cible de 400 à 425 dollars
* American Water Works Company Inc AWK.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 122 $ contre 134 $
auparavant
* Amicus Therapeutics Inc FOLD.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat
* Amicus Therapeutics Inc FOLD.O : Citigroup initie une couverture avec un prix cible de 17
* Amplitude Inc AMPL.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 14
* Anaptysbio ANAB.O : Barclays réduit le prix cible de 70 $ à 55 $
* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Stephens initie une couverture avec une note de surpondération
* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Stephens initie une couverture avec un prix cible de 95
* Applied Materials Inc AMAT.O : Mizuho relève le cours cible de 205 $ à 245 $
* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 100 $ contre 70
* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Truist Securities réduit le prix cible de 290 à 280 dollars
* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : UBS réduit le prix cible à 285 $ contre 329 $
* Arvinas ARVN.O : Barclays relève l'objectif de cours à 18 $ contre 16 $
* Asana Inc ASAN.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre
* Atmos Energy Corp ATO.N : UBS relève l'objectif de cours à 174$ contre 159
* Autodesk Inc ADSK.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 365 $
* Avantor Inc AVTR.N : Jefferies réduit le prix cible de 12 $ à 9 $
* Avantor Inc AVTR.N : Jefferies réduit la note de sous-performance de "hold" à "underperform
* Bally'S Corp BALY.N : Barclays ramène le cours de l'action de égal à égal à sous-pondéré
* Bank of America BAC.N : KBW augmente le prix cible de 58 $ à 64 $
* BD BDX.N : RBC relève le cours cible de 202 $ à 210 $
* Best buy Co Inc BBY.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 77 $ contre 84 $
* Beta Technologies Inc BETA.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 37$ contre 35
* BlackRock BLK.N : KBW réduit l'objectif de cours à 1322 $ contre 1390 $
* Boston Beer Company Inc SAM.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 220 $ contre 250 $ auparavant
* Boston Scientific Corp BSX.N : RBC augmente le prix cible à 130 $ de 125
* Braze Inc BRZE.O : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible de 45 $
* Brinker International Inc EAT.N : Wells Fargo relève le cours cible de 160 à 175 dollars
* Brown-Forman Corp BFb.N : Citigroup ramène le cours cible de 30 à 27 dollars
* Brown-Forman Corp BFb.N : Citigroup passe de neutre à vente
* C.H. Robinson Worldwide Inc. CHRW.O : Barclays augmente le prix cible de 145 $ à 200 $
* C.H. Robinson Worldwide Inc. CHRW.O : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal
* C4 Therapeutics CCCC.O : Barclays réduit le prix cible de 10 à 5 dollars
* Cactus Inc WHD.N : Barclays augmente le prix cible de 51 $ à 56 $
* Carnival Corp CCL.N : TD Cowen abaisse le cours cible à 35 $ contre 37 $
* Carvana CVNA.N : RBC augmente le cours cible de 460 $ à 500 $
* Celcuity Inc CELC.O : Leerink Partners relève le cours cible de 97 $ à 118 $
* Celldex Therapeutics CLDX.O : Barclays augmente le prix cible de 21 $ à 24 $
* Celsius Holdings Inc CELH.O : KeyBanc initie une couverture avec une note de pondération sectorielle
* Celsius Holdings Inc CELH.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 69 $ à 61 $
* Centerpoint Energy Inc CNP.N : UBS réduit le prix cible à 43 $ de 45
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Citigroup relève le cours cible de 85 à 87 dollars
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Citigroup relève le prix cible de vente à neutre
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Jefferies relève le prix cible de 97 $ à 102 $
* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Jefferies relève le prix cible de "hold" à "buy"
* Citigroup C.N : KBW relève l'objectif de cours à 131 $ contre 118 $
* Citizens Financial CFG.N : KBW relève l'objectif de cours de 62 $ à 68 $
* Clearway Energy Inc CWENa.N : La Banque CIBC augmente le cours cible de 37 $ à 38 $
* Clearway Energy Inc CWENa.N : La Banque CIBC fait passer le cours cible de neutre à surperformant
* Clorox CLX.N : Citigroup réduit le prix cible de 120 $ à 109 $
* CMS Energy Corp CMS.N : UBS réduit le prix cible de 81 $ à 77 $
* Coinbase Global Inc COIN.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible
de 340
* Colgate-Palmolive Co CL.N : Jefferies réduit le prix cible de 86 $ à 85 $
* Columbia Banking System Inc COLB.O : KBW relève le cours cible de 31 à 33 dollars
* Consolidated Edison Inc ED.N : UBS réduit le cours cible à 104 $ contre 112 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies ramène le cours cible à 154 $, contre 170 $ auparavant
* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies réduit le prix cible de "buy" à "hold"
* Constellation Energy Corp CEG.O : UBS augmente le prix cible de 385 $ à 420 $
* Coreweave Inc CRWV.O : Mizuho abaisse le cours cible à 92 $, contre 120 $ auparavant
* Danaher Corp DHR.N : Jefferies augmente le prix cible de 245 $ à 255 $
* Datadog Inc DDOG.O : Mizuho ramène le cours cible à 200 $, contre 215 $ auparavant
* Devon Energy Corp DVN.N : Citigroup augmente le prix cible à 44 $ contre 43 $
* Dexcom Inc DXCM.O : Mizuho relève le cours cible de 75 à 78 dollars
* Docusign Inc DOCU.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 88
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Truist Securities relève le prix cible de 136 à 149 $
* Dominion Energy D.N : Barclays relève le cours cible de 63 $ à 64 $
* DT Midstream Inc DTM.N : Wells Fargo relève le cours cible à 133 $, contre 121 $ auparavant
* DTE Energy Co DTE.N : UBS réduit le prix cible à 151 $ contre 155 $
* Duke Energy Corp DUK.N : UBS réduit le prix cible à 126 $ contre 135
* Dutch Bros Inc BROS.N : KeyBanc initie la couverture avec une note de surpondération; objectif de prix
77
* D-Wave Quantum Inc QBTS.N : Wedbush initie une couverture avec une note de surperformance; objectif de
prix 35
* East West Bancorp Inc EWBC.O : Deutsche Bank initie la couverture avec un objectif de prix de 133
* East West Bancorp Inc EWBC.O : Deutsche Bank initie la couverture avec une note d'achat
* Eastern Bankshares Inc EBC.O : Barclays initie la couverture avec la note equal-weight
* Eastern Bankshares Inc EBC.O : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 22
* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 89 $ à 87 $
* Enovis Corp ENOV.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 58 $ à 50 $
* Entergy Corp ETR.N : UBS relève le cours cible à 105 $ contre 96 $
* EOG Resources Inc EOG.N : Citigroup réduit le prix cible à 115 $ contre 125
* Eos Energy Enterprises Inc EOSE.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre
* Eos Energy Enterprises Inc EOSE.O : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 16
* Essential Utilities Inc WTRG.N : Barclays réduit le prix cible de 43 $ à 38 $
* Essential Utilities Inc WTRG.N : Barclays réduit le prix cible de surpondération à sous-pondération
* Estée Lauder EL.N : Citigroup relève le cours cible de 105 à 110 dollars
* Evercore Inc EVR.N : KBW relève le cours cible de 345 à 396 dollars
* Evergy Inc EVRG.O : UBS relève le cours cible de 81 à 83 dollars
* Eversource Energy ES.N : UBS réduit le prix cible à 73 $ contre 78 $
* Exelon Corp EXC.O : UBS abaisse le cours cible à 48 $ contre 49 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : RBC relève le cours cible à 290 $, contre 260 $ auparavant
* Fedex FDX.N : Barclays relève le cours cible de 320 à 360 dollars
* Fedex FDX.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 322 $, contre 276 $ auparavant
* Fifth Third Bancorp FITB.O : KBW relève le cours cible de 50 $ à 53 $
* Financial Institutions Inc FISI.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre
* Financial Institutions Inc FISI.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec un objectif de prix
de 34 $
* First Commonwealth Financial Corp FCF.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de
surpondération
* First Commonwealth Financial Corp FCF.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec un objectif
de prix de 21
* First Horizon Corp FHN.N : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat
* First Horizon Corp FHN.N : Deutsche Bank initie une couverture avec un objectif de prix de 28
* First Horizon Corp FHN.N : KBW relève le prix cible de 23 $ à 24 $
* First Interstate Bancsystem Inc FIBK.O : KBW relève le cours cible à 39 $, contre 37 $ auparavant
* FirstEnergy Corp FE.N : UBS réduit le prix cible à 46 $ contre 49 $
* Firstsun Capital Bancorp FSUN.O : KBW relève le cours cible à 44 $ contre 42 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 307 $ contre 325 $
* Fortinet Inc FTNT.O : J.P.Morgan ramène le cours cible à 75 $, contre 85 $ auparavant
* Fortinet Inc FTNT.O : J.P.Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré
* Freshworks Inc FRSH.O : BTIG initie une couverture avec une note neutre
* Gaming and Leisure Properties Inc GLPI.O : Mizuho relève la note de neutre à surperformance
* Gap Inc GAP.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours de 26 à 32 $
* Gap Inc GAP.N : Telsey Advisory Group relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"
* Garrett Motion Inc GTX.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération
* Garrett Motion Inc GTX.O : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 23
* Genedx Holdings Corp WGS.O : Jefferies relève le cours cible de 150 à 180 dollars
* Globalstar Inc GSAT.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note de maintien
* Globalstar Inc GSAT.O : Deutsche Bank initie une couverture avec un prix cible de 62
* Globus Medical Inc GMED.N : RBC augmente le prix cible de 92 $ à 100 $
* Goldman Sachs GS.N : KBW relève le cours cible de 870 $ à 971 $
* Guardant Health Inc GH.O : Mizuho relève le cours cible de 100 $ à 120 $
* Guidewire Software Inc GWRE.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible de
250
* Guidewire Software Inc GWRE.N : D.A. Davidson relève la note de neutre à achat
* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Gerdes Energy Research relève la note de neutre à achat
* Haemonetics Corp HAE.N : Mizuho relève le prix cible de 75 $ à 90 $
* Halliburton Co HAL.N : Barclays relève l'objectif de cours de 25 à 30 dollars
* Hamilton Lane Inc HLNE.O : KBW relève le cours cible de 158 à 161 dollars
* Hancock Whitney Corporation HWC.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération
* Hancock Whitney Corporation HWC.O : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 76
* Helmerich & Payne Inc HP.N : Barclays relève le prix cible de 29 à 36 dollars
* Herc Holdings Inc HRI.N : KeyBanc relève le cours à surpondérer à partir de pondération sectorielle
* Home Depot Inc HD.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 375 à 390 dollars
* Houlihan Lokey Inc HLI.N : KBW réduit le prix cible de 230 à 228 $
* Hubspot Inc HUBS.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible de 500 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : Barclays relève le prix cible à 200 $, contre 161 $ auparavant
* Hyatt Hotels Corp H.N : Barclays relève le prix cible à surpondérer de égal à égal
* Idacorp Inc IDA.N : UBS réduit l'objectif de cours à 129 $, contre 135 $ auparavant
* Illumina Inc ILMN.O : Jefferies relève le cours cible de 108 à 125 dollars
* Independent Bank Corp INDB.O : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale
* Independent Bank Corp INDB.O : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 80
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Mizuho relève le cours cible de 110 à 130 dollars
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC relève le cours cible de 125 $ à 175 $
* Insulet Corp PODD.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 432 à 450 $
* International Paper Co IP.N : Jefferies réduit le prix cible de 51 $ à 47 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : RBC relève le cours cible de 625 $ à 650 $
* Invesco Ltd IVZ.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 26 à 31 dollars
* Invesco Ltd IVZ.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"
* IONQ Inc IONQ.N : Wedbush initie une couverture avec une note de surperformance; objectif de prix 60
* Iovance Biotherapeutics Inc IOVA.O : Barclays relève l'objectif de cours de 9 $ à 10 $
* J&J JNJ.N : RBC relève le cours cible de 230 $ à 240 $
* Janux Therapeutics JANX.O : Barclays ramène le cours cible à 29 $, contre 48 $ auparavant
* Jfrog Ltd FROG.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 83
* JP Morgan JPM.N : KBW relève le cours cible de 354 $ à 363 $
* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Jefferies ramène le cours cible à 32 $, contre 39 $ auparavant
* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Jefferies réduit le prix cible à 32 $ contre 39 $ Keurig DR Pepper Inc
* Keycorp KEY.N : KBW relève le cours cible à 24 $, contre 21 $ auparavant
* Kimberly-Clark Corp KMB.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 95$ contre 100
* Koru Medical Systems Inc KRMD.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 5 $ à 6 $
* Lam Research LRCX.O : Mizuho relève le cours cible de 170 à 200 dollars
* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Mizuho relève le cours cible de 60 à 72 dollars
* Lazard Inc LAZ.N : KBW relève l'objectif de cours de 58 à 60 dollars
* Liberty Energy LBRT.N : Barclays relève l'objectif de cours à 17 $ contre 14 $
* Lowe's Companies Inc LOW.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 269 $ contre 256 $
* M&T Bank Corp MTB.N : KBW relève l'objectif de cours de 220 à 230 dollars
* Malibu Boats Inc MBUU.O : Seaport Research Partners initie une couverture avec une note d'achat
* Malibu Boats Inc MBUU.O : Seaport Research Partners initie une couverture avec un prix cible de 36 $
* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Argus Research réduit le prix cible de 212 $ à 205 $
* Marriott International MAR.O : Barclays augmente le prix cible à 276 $ contre 274 $
* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 93 $ à 99 $
* MGM Resorts International MGM.N : Barclays réduit le prix cible à 38 $ contre 42 $
* MGM Resorts International MGM.N : Barclays réduit le prix cible de surpondération à égalité de
pondération
* MiMedx Group Inc MDXG.O : Mizuho réduit le prix cible à 10$ de 12
* MKS Inc MKSI.O : Mizuho augmente le prix cible de 175 $ à 195 $
* Moelis & Co MC.N : KBW ramène le cours de l'action de "surperformer" à "performer" sur le marché
* Moelis & Co MC.N : KBW relève le prix cible de 78 $ à 80 $
* Monday.Com Ltd MNDY.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 210
* Mongodb Inc MDB.O : Mizuho relève le cours cible de 310 à 380 dollars
* Monster Beverage Corp MNST.O : Citigroup relève le cours cible de 82 $ à 87 $
* Morgan Stanley MS.N : KBW relève le cours cible de 184 $ à 202 $
* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 30 $ contre 32
$
* Ncino Inc NCNO.O : BTIG initie une couverture avec une note neutre
* Neogenomics Inc NEO.O : Jefferies relève le cours cible de 13 à 15 dollars
* New Jersey Resources Corp NJR.N : Mizuho relève le cours cible de 51 à 54 dollars
* New Jersey Resources Corp NJR.N : Mizuho augmente le prix cible de neutre à surperformer
* Nextera Energy Inc NEE.N : UBS réduit le prix cible de 94 $ à 91
* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : KBW relève l'objectif de cours de 160 à 165 dollars
* NiSource Inc NI.N : UBS relève le cours cible de 45 à 48 dollars
* Norfolk Southern Corp. NSC.N : Barclays relève le cours cible de 320 à 340 dollars
* Northwest Bancshares Inc NWBI.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre
* Northwest Bancshares Inc NWBI.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec un objectif de prix
de 13
* Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 23 $ contre 28 $
* Nov Inc NOV.N : Barclays relève l'objectif de cours à 15$ contre 13
* OGE Energy Corp OGE.N : UBS réduit le cours cible à 44 $ contre 45
* One Gas Inc OGS.N : UBS ramène le cours cible à 83 $, contre 86 $ auparavant
* Onestream Inc OS.O : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible de 25
* Onestream Inc OS.O : Mizuho réduit le prix cible à 25 $ de 30
* Outset Medical Inc OM.O : RBC réduit le prix cible à 7 $ contre 17 $
* P&G PG.N : Jefferies augmente le prix cible à 179$ contre 156$ et le fait passer de "hold" à "buy"
* Groupe Pacs Inc PACS.N : J.P.Morgan reprend la couverture avec une note de surpondération
* Groupe Pacs Inc PACS.N : J.P.Morgan reprend la couverture avec un objectif de prix de 44
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : J.P.Morgan reprend la couverture avec une note de surpondération
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : J.P.Morgan reprend la couverture avec un objectif de prix de 235
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Mizuho réduit le prix cible de 230 $ à 220 $
* Paychex Inc PAYX.O : Stifel réduit le prix cible à 126 $ contre 137 $
* Paycom Software Inc PAYC.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; le prix cible est
de 195 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible 180
* Penumbra Inc PEN.N : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 355 $ à 359 $
* Penumbra Inc PEN.N : Needham relève le cours cible de 326 $ à 388 $
* Penumbra Inc PEN.N : RBC relève le cours cible de 325 $ à 355 $
* Pepsico PEP.O : Citigroup relève le cours cible de 165 $ à 170 $
* Perella Weinberg Partners PWP.O : KBW relève l'objectif de cours de 19 à 20 dollars
* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : UBS relève le cours cible de 94 $ à 95 $
* PJT Partners Inc PJT.N : KBW relève l'objectif de cours de 182 à 186 dollars
* PNC Financial Services PNC.N : KBW relève le cours cible de 215 à 228 dollars
* Portland General Electric Co POR.N : UBS réduit le cours cible à 49 $ contre 51 $
* PPL Corp PPL.N : UBS ramène le cours cible à 36 $, contre 38 $ auparavant
* Procore Technologies Inc PCOR.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; PT $88
* Propetro Holding Corp PUMP.N : Barclays augmente le prix cible à 11$ de 10
* Protagonist Therapeutics PTGX.O : Barclays relève le prix cible de 88 $ à 108 $
* Public Service Enterprise Group Inc PEG.N : UBS réduit le prix cible à 98 $ contre 105 $
* PVH Corp PVH.N : Telsey Advisory Group abaisse le cours cible à 82 $ contre 95 $
* PVH Corp PVH.N : Telsey Advisory Group réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "performance du
marché"
* Quantum Computing Inc QUBT.O : Wedbush initie une couverture avec une note neutre
* Quantum Computing Inc QUBT.O : Wedbush initie une couverture avec un objectif de prix de 12
* Range Resources Corp RRC.N : Gerdes Energy Research relève la note de neutre à achat
* RBC Bearings RBC.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 527 $ à 522 $
* Realty Income Corp O.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 60$ contre 63
* Recursion Pharmaceuticals Inc RXRX.O : J.P.Morgan augmente le prix cible de 10 $ à 11 $
* Recursion Pharmaceuticals Inc RXRX.O : J.P.Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondérer
* Reddit RDDT.N : RBC relève le cours cible de 245 à 250 dollars
* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 873 $ contre 710 $
* Regions Financial RF.N : KBW relève le cours cible de 30 à 31 dollars
* Rigetti Computing Inc RGTI.O : Wedbush initie une couverture avec une note de surperformance
* Rigetti Computing Inc RGTI.O : Wedbush initie une couverture avec un objectif de prix de 35
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Truist Securities initie une couverture avec un objectif de prix de 155 $
* Royal Caribbean Group RCL.N : Barclays réduit le prix cible de 342 $ à 324 $
* Safehold Inc SAFE.N : Mizuho réduit le prix cible à 14 $ contre 17 $
* Saia Inc SAIA.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 367 $ contre 322 $
* Salesforce Inc CRM.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 335 $
* Samsara Inc IOT.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 55
* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Barclays relève le prix cible de 45 $ à 52 $
* Sealed Air Corp SEE.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 42 $, contre 40 $ auparavant
* SEI Investments Co SEIC.O : KBW relève l'objectif de cours à 97 $ contre 93 $
* SEI Investments Co SEIC.O : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"
* Sempra SRE.N : UBS réduit l'objectif de cours à 96 $ contre 98 $
* ServiceNow Inc NOW.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible 1000
* ServiceNow Inc NOW.N : Mizuho réduit le prix cible à 1050$ de 1150$
* Servicetitan Inc TTAN.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 130
* Shake Shack Inc SHAK.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 100 $ à 90 $
* SI-BONE Inc SIBN.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 26 $ à 27 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : Truist Securities relève le cours cible à 181 $ contre 169 $
* Simply Good Foods Co SMPL.O : Bernstein relève le cours cible de 28 à 29 dollars
* SLB SLB.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 48 $ à 47 $
* Southern Co SO.N : UBS ramène l'objectif de cours à 94 $ contre 98 $
* Southwest Airlines Co LUV.N : Barclays relève le cours cible à 56 $, contre 34 $ auparavant
* Southwest Airlines Co LUV.N : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal
* Spire Inc SR.N : UBS relève l'objectif de cours à 100 $ contre 95 $ auparavant
* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat
* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Citigroup initie une couverture avec un objectif de prix de 64
* Summit Therapeutics SMMT.O : Barclays relève le prix cible de 16 $ à 18 $
* Summit Therapeutics SMMT.O : Barclays augmente le prix cible de sous-pondéré à égal-pondéré
* Sutro Biopharma Inc STRO.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 5 à 51 dollars
* Sweetgreen Inc SG.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 7$ de 10
* Sweetgreen Inc SG.N : Wells Fargo ramène le cours de l'action de "surpondéré" à "pondéré égal"
* Sweetgreen Inc SG.N : Wells Fargo réduit la pondération de surpondération à égale pondération
* Synchrony Financial SYF.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 85 $ à 95 $
* T Rowe price Group Inc TROW.O : KBW ramène l'objectif de cours à 115 $, contre 117 $ auparavant
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 24 $ à 35 $
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Mizuho augmente le prix cible de 18 $ à 21 $
* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : RBC augmente le prix cible de 25 $ à 30 $
* Targa Resources Corp TRGP.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 198 $ à 199 $
* Teleflex Inc TFX.N : RBC augmente le prix cible de 120 à 135 $
* Tenaris TS.N : Jefferies relève le cours cible de 45 $ à 50 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Wells Fargo relève le cours cible de 170 $ à 195 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal
* Travel + Leisure Co TNL.N : Barclays relève l'objectif de cours de 63 $ à 70 $
* Travel + Leisure Co TNL.N : Barclays relève le prix cible de sous-pondération à égalité de pondération
* Truist Financial Corp TFC.N : KBW relève l'objectif de cours à 53 $, contre 49 $ auparavant
* Twilio Inc TWLO.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible de 165 $
* Tyler Technologies Inc TYL.N : BTIG reprend la couverture avec une note d'achat
* Tyler Technologies Inc TYL.N : BTIG prend en charge la couverture avec un prix cible de $560
* Uber UBER.N : RBC réduit le prix cible de 110 $ à 105 $
* Union Pacific Corp UNP.N : Barclays relève le prix cible à 285 $, contre 270 $ auparavant
* Upwork Inc UPWK.O : RBC augmente le prix cible de 21 $ à 24 $
* Urban Outfitters Inc URBN.O : Telsey Advisory Group relève le cours cible de 85 $ à 98 $
* Urban Outfitters Inc URBN.O : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à surperformer de market
perform
* US Bancorp USB.N : KBW relève l'objectif de cours de 53 $ à 58 $
* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Stifel relève l'objectif de cours à 20 $ contre 18 $
* Vici Properties Inc VICI.N : Mizuho réduit le prix cible à 30$ de 35
* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Telsey Advisory Group augmente le prix cible à 66$ de 50
* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à surperformer à partir
de market perform
* Vor Biopharma Inc VOR.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat
* Walmart Inc WMT.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 119 à 127 $
* Waters Corp WAT.N : Jefferies relève le cours cible de 405 à 470 dollars
* Weatherford WFRD.O : Barclays relève le cours cible de 81 $ à 111 $
* WEC Energy Group Inc WEC.N : UBS réduit le cours cible à 115 $ contre 119 $
* Wells Fargo WFC.N : KBW relève le cours cible de 92 $ à 101 $
* Wesbanco Inc WSBC.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération;
objectif de prix: 42
* Westinghouse Air Brake Technologies WAB.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 221 à 224 $
* Wheaton Precious Metals Corp WPM.N : Berenberg relève l'objectif de cours à 147 $ contre 128 $
* Williams Companies Inc WMB.N : La CIBC augmente le prix cible de 68 $ à 69 $
* Workday Inc WDAY.O : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; le prix cible est de 285
$
* Workiva Inc WK.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 105
* WSFS Financial Corp WSFS.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre
* WSFS Financial Corp WSFS.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec un objectif de prix de 62
* Xcel Energy Inc XEL.O : UBS réduit le prix cible de 86 $ à 81 $
* Xencor Inc XNCR.O : Barclays augmente le prix cible de 23 $ à 26 $
* XPLR Infrastructure LP XIFR.N : CIBC réduit le cours cible de 11 $ à 11,5 $
* Zoom Communications Inc ZM.O : BTIG prend en charge la couverture avec une cote d'achat; le prix cible
est de 105 $
* Zoominfo Technologies GTM.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 13
* Zymeworks Inc ZYME.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat
* Zymeworks Inc ZYME.O : Truist Securities initie une couverture avec un objectif de prix de 40