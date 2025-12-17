information fournie par Reuters • 17/12/2025 à 16:19

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Airbnb, Garrett Motion, Range Resources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Airbnb, Garrett Motion et Range Resources.

FAITS MARQUANTS

* Airbnb Inc ABNB.O : RBC relève sa note à "surperformance"

* Eos Energy Enterprises Inc EOSE.O : J.P.Morgan initie une couverture avec une note neutre

* Garrett Motion Inc GTX.O : J.P.Morgan initie la couverture avec une note de surpondération

* Range Resources Corp RRC.N : Gerdes Energy Research relève la note de neutre à achat

* Wheaton Precious Metals Corp WPM.N : Berenberg augmente le prix cible de 128 $ à 147 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* AAR Corp AIR.N : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 100 dollars

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Truist Securities réduit le prix cible de 59 $ à 48 $

* Agilysys Inc AGYS.O : BTIG prend en charge la couverture avec une note neutre

* Agree Realty Corp ADC.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 75 $ contre 77 $

* Airbnb Inc ABNB.O : RBC augmente le prix cible de 145 $ à 170 $

* Airbnb Inc ABNB.O : RBC relève la note à surperformance

* Albemarle ALB.N : Truist Securities relève le cours cible à 125 $, contre 91 $ auparavant

* Alliant Energy Corp LNT.O : UBS réduit le prix cible à 75 $ contre 79 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : Wells Fargo relève le cours cible à 52 $, contre 45 $ auparavant

* Ally Financial Inc ALLY.N : Wells Fargo relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Ameren Corp AEE.N : UBS réduit l'objectif de cours à 115 $ contre 121 $

* American Electric Power Company Inc AEP.O : UBS réduit le prix cible à 107 $ contre 114 $

* American Express Company AXP.N : Wells Fargo relève le cours cible de 400 à 425 dollars

* American Water Works Company Inc AWK.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 122 $ contre 134 $

auparavant

* Amicus Therapeutics Inc FOLD.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat

* Amicus Therapeutics Inc FOLD.O : Citigroup initie une couverture avec un prix cible de 17

* Amplitude Inc AMPL.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 14

* Anaptysbio ANAB.O : Barclays réduit le prix cible de 70 $ à 55 $

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Stephens initie une couverture avec une note de surpondération

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Stephens initie une couverture avec un prix cible de 95

* Applied Materials Inc AMAT.O : Mizuho relève le cours cible de 205 $ à 245 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 100 $ contre 70

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : Truist Securities réduit le prix cible de 290 à 280 dollars

* Arthur J. Gallagher & Co AJG.N : UBS réduit le prix cible à 285 $ contre 329 $

* Arvinas ARVN.O : Barclays relève l'objectif de cours à 18 $ contre 16 $

* Asana Inc ASAN.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Atmos Energy Corp ATO.N : UBS relève l'objectif de cours à 174$ contre 159

* Autodesk Inc ADSK.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 365 $

* Avantor Inc AVTR.N : Jefferies réduit le prix cible de 12 $ à 9 $

* Avantor Inc AVTR.N : Jefferies réduit la note de sous-performance de "hold" à "underperform

* Bally'S Corp BALY.N : Barclays ramène le cours de l'action de égal à égal à sous-pondéré

* Bank of America BAC.N : KBW augmente le prix cible de 58 $ à 64 $

* BD BDX.N : RBC relève le cours cible de 202 $ à 210 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 77 $ contre 84 $

* Beta Technologies Inc BETA.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 37$ contre 35

* BlackRock BLK.N : KBW réduit l'objectif de cours à 1322 $ contre 1390 $

* Boston Beer Company Inc SAM.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 220 $ contre 250 $ auparavant

* Boston Scientific Corp BSX.N : RBC augmente le prix cible à 130 $ de 125

* Braze Inc BRZE.O : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible de 45 $

* Brinker International Inc EAT.N : Wells Fargo relève le cours cible de 160 à 175 dollars

* Brown-Forman Corp BFb.N : Citigroup ramène le cours cible de 30 à 27 dollars

* Brown-Forman Corp BFb.N : Citigroup passe de neutre à vente

* C.H. Robinson Worldwide Inc. CHRW.O : Barclays augmente le prix cible de 145 $ à 200 $

* C.H. Robinson Worldwide Inc. CHRW.O : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* C4 Therapeutics CCCC.O : Barclays réduit le prix cible de 10 à 5 dollars

* Cactus Inc WHD.N : Barclays augmente le prix cible de 51 $ à 56 $

* Carnival Corp CCL.N : TD Cowen abaisse le cours cible à 35 $ contre 37 $

* Carvana CVNA.N : RBC augmente le cours cible de 460 $ à 500 $

* Celcuity Inc CELC.O : Leerink Partners relève le cours cible de 97 $ à 118 $

* Celldex Therapeutics CLDX.O : Barclays augmente le prix cible de 21 $ à 24 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : KeyBanc initie une couverture avec une note de pondération sectorielle

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 69 $ à 61 $

* Centerpoint Energy Inc CNP.N : UBS réduit le prix cible à 43 $ de 45

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Citigroup relève le cours cible de 85 à 87 dollars

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Citigroup relève le prix cible de vente à neutre

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Jefferies relève le prix cible de 97 $ à 102 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Jefferies relève le prix cible de "hold" à "buy"

* Citigroup C.N : KBW relève l'objectif de cours à 131 $ contre 118 $

* Citizens Financial CFG.N : KBW relève l'objectif de cours de 62 $ à 68 $

* Clearway Energy Inc CWENa.N : La Banque CIBC augmente le cours cible de 37 $ à 38 $

* Clearway Energy Inc CWENa.N : La Banque CIBC fait passer le cours cible de neutre à surperformant

* Clorox CLX.N : Citigroup réduit le prix cible de 120 $ à 109 $

* CMS Energy Corp CMS.N : UBS réduit le prix cible de 81 $ à 77 $

* Coinbase Global Inc COIN.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible

de 340

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Jefferies réduit le prix cible de 86 $ à 85 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : KBW relève le cours cible de 31 à 33 dollars

* Consolidated Edison Inc ED.N : UBS réduit le cours cible à 104 $ contre 112 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies ramène le cours cible à 154 $, contre 170 $ auparavant

* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Constellation Energy Corp CEG.O : UBS augmente le prix cible de 385 $ à 420 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Mizuho abaisse le cours cible à 92 $, contre 120 $ auparavant

* Danaher Corp DHR.N : Jefferies augmente le prix cible de 245 $ à 255 $

* Datadog Inc DDOG.O : Mizuho ramène le cours cible à 200 $, contre 215 $ auparavant

* Devon Energy Corp DVN.N : Citigroup augmente le prix cible à 44 $ contre 43 $

* Dexcom Inc DXCM.O : Mizuho relève le cours cible de 75 à 78 dollars

* Docusign Inc DOCU.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 88

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Truist Securities relève le prix cible de 136 à 149 $

* Dominion Energy D.N : Barclays relève le cours cible de 63 $ à 64 $

* DT Midstream Inc DTM.N : Wells Fargo relève le cours cible à 133 $, contre 121 $ auparavant

* DTE Energy Co DTE.N : UBS réduit le prix cible à 151 $ contre 155 $

* Duke Energy Corp DUK.N : UBS réduit le prix cible à 126 $ contre 135

* Dutch Bros Inc BROS.N : KeyBanc initie la couverture avec une note de surpondération; objectif de prix

77

* D-Wave Quantum Inc QBTS.N : Wedbush initie une couverture avec une note de surperformance; objectif de

prix 35

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Deutsche Bank initie la couverture avec un objectif de prix de 133

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Deutsche Bank initie la couverture avec une note d'achat

* Eastern Bankshares Inc EBC.O : Barclays initie la couverture avec la note equal-weight

* Eastern Bankshares Inc EBC.O : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 22

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 89 $ à 87 $

* Enovis Corp ENOV.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 58 $ à 50 $

* Entergy Corp ETR.N : UBS relève le cours cible à 105 $ contre 96 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Citigroup réduit le prix cible à 115 $ contre 125

* Eos Energy Enterprises Inc EOSE.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre

* Eos Energy Enterprises Inc EOSE.O : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 16

* Essential Utilities Inc WTRG.N : Barclays réduit le prix cible de 43 $ à 38 $

* Essential Utilities Inc WTRG.N : Barclays réduit le prix cible de surpondération à sous-pondération

* Estée Lauder EL.N : Citigroup relève le cours cible de 105 à 110 dollars

* Evercore Inc EVR.N : KBW relève le cours cible de 345 à 396 dollars

* Evergy Inc EVRG.O : UBS relève le cours cible de 81 à 83 dollars

* Eversource Energy ES.N : UBS réduit le prix cible à 73 $ contre 78 $

* Exelon Corp EXC.O : UBS abaisse le cours cible à 48 $ contre 49 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : RBC relève le cours cible à 290 $, contre 260 $ auparavant

* Fedex FDX.N : Barclays relève le cours cible de 320 à 360 dollars

* Fedex FDX.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 322 $, contre 276 $ auparavant

* Fifth Third Bancorp FITB.O : KBW relève le cours cible de 50 $ à 53 $

* Financial Institutions Inc FISI.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre

* Financial Institutions Inc FISI.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec un objectif de prix

de 34 $

* First Commonwealth Financial Corp FCF.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de

surpondération

* First Commonwealth Financial Corp FCF.N : Piper Sandler prend en charge la couverture avec un objectif

de prix de 21

* First Horizon Corp FHN.N : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat

* First Horizon Corp FHN.N : Deutsche Bank initie une couverture avec un objectif de prix de 28

* First Horizon Corp FHN.N : KBW relève le prix cible de 23 $ à 24 $

* First Interstate Bancsystem Inc FIBK.O : KBW relève le cours cible à 39 $, contre 37 $ auparavant

* FirstEnergy Corp FE.N : UBS réduit le prix cible à 46 $ contre 49 $

* Firstsun Capital Bancorp FSUN.O : KBW relève le cours cible à 44 $ contre 42 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 307 $ contre 325 $

* Fortinet Inc FTNT.O : J.P.Morgan ramène le cours cible à 75 $, contre 85 $ auparavant

* Fortinet Inc FTNT.O : J.P.Morgan ramène le cours de l'action de neutre à sous-pondéré

* Freshworks Inc FRSH.O : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Gaming and Leisure Properties Inc GLPI.O : Mizuho relève la note de neutre à surperformance

* Gap Inc GAP.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours de 26 à 32 $

* Gap Inc GAP.N : Telsey Advisory Group relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Garrett Motion Inc GTX.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Garrett Motion Inc GTX.O : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 23

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Jefferies relève le cours cible de 150 à 180 dollars

* Globalstar Inc GSAT.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note de maintien

* Globalstar Inc GSAT.O : Deutsche Bank initie une couverture avec un prix cible de 62

* Globus Medical Inc GMED.N : RBC augmente le prix cible de 92 $ à 100 $

* Goldman Sachs GS.N : KBW relève le cours cible de 870 $ à 971 $

* Guardant Health Inc GH.O : Mizuho relève le cours cible de 100 $ à 120 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible de

250

* Guidewire Software Inc GWRE.N : D.A. Davidson relève la note de neutre à achat

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Gerdes Energy Research relève la note de neutre à achat

* Haemonetics Corp HAE.N : Mizuho relève le prix cible de 75 $ à 90 $

* Halliburton Co HAL.N : Barclays relève l'objectif de cours de 25 à 30 dollars

* Hamilton Lane Inc HLNE.O : KBW relève le cours cible de 158 à 161 dollars

* Hancock Whitney Corporation HWC.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Hancock Whitney Corporation HWC.O : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 76

* Helmerich & Payne Inc HP.N : Barclays relève le prix cible de 29 à 36 dollars

* Herc Holdings Inc HRI.N : KeyBanc relève le cours à surpondérer à partir de pondération sectorielle

* Home Depot Inc HD.N : Truist Securities relève l'objectif de cours de 375 à 390 dollars

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : KBW réduit le prix cible de 230 à 228 $

* Hubspot Inc HUBS.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible de 500 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : Barclays relève le prix cible à 200 $, contre 161 $ auparavant

* Hyatt Hotels Corp H.N : Barclays relève le prix cible à surpondérer de égal à égal

* Idacorp Inc IDA.N : UBS réduit l'objectif de cours à 129 $, contre 135 $ auparavant

* Illumina Inc ILMN.O : Jefferies relève le cours cible de 108 à 125 dollars

* Independent Bank Corp INDB.O : Barclays initie une couverture avec une note de pondération égale

* Independent Bank Corp INDB.O : Barclays initie une couverture avec un prix cible de 80

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Mizuho relève le cours cible de 110 à 130 dollars

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC relève le cours cible de 125 $ à 175 $

* Insulet Corp PODD.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 432 à 450 $

* International Paper Co IP.N : Jefferies réduit le prix cible de 51 $ à 47 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : RBC relève le cours cible de 625 $ à 650 $

* Invesco Ltd IVZ.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 26 à 31 dollars

* Invesco Ltd IVZ.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"

* IONQ Inc IONQ.N : Wedbush initie une couverture avec une note de surperformance; objectif de prix 60

* Iovance Biotherapeutics Inc IOVA.O : Barclays relève l'objectif de cours de 9 $ à 10 $

* J&J JNJ.N : RBC relève le cours cible de 230 $ à 240 $

* Janux Therapeutics JANX.O : Barclays ramène le cours cible à 29 $, contre 48 $ auparavant

* Jfrog Ltd FROG.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 83

* JP Morgan JPM.N : KBW relève le cours cible de 354 $ à 363 $

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Jefferies ramène le cours cible à 32 $, contre 39 $ auparavant

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Jefferies réduit le prix cible à 32 $ contre 39 $ Keurig DR Pepper Inc

* Keycorp KEY.N : KBW relève le cours cible à 24 $, contre 21 $ auparavant

* Kimberly-Clark Corp KMB.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 95$ contre 100

* Koru Medical Systems Inc KRMD.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 5 $ à 6 $

* Lam Research LRCX.O : Mizuho relève le cours cible de 170 à 200 dollars

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Mizuho relève le cours cible de 60 à 72 dollars

* Lazard Inc LAZ.N : KBW relève l'objectif de cours de 58 à 60 dollars

* Liberty Energy LBRT.N : Barclays relève l'objectif de cours à 17 $ contre 14 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 269 $ contre 256 $

* M&T Bank Corp MTB.N : KBW relève l'objectif de cours de 220 à 230 dollars

* Malibu Boats Inc MBUU.O : Seaport Research Partners initie une couverture avec une note d'achat

* Malibu Boats Inc MBUU.O : Seaport Research Partners initie une couverture avec un prix cible de 36 $

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Argus Research réduit le prix cible de 212 $ à 205 $

* Marriott International MAR.O : Barclays augmente le prix cible à 276 $ contre 274 $

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 93 $ à 99 $

* MGM Resorts International MGM.N : Barclays réduit le prix cible à 38 $ contre 42 $

* MGM Resorts International MGM.N : Barclays réduit le prix cible de surpondération à égalité de

pondération

* MiMedx Group Inc MDXG.O : Mizuho réduit le prix cible à 10$ de 12

* MKS Inc MKSI.O : Mizuho augmente le prix cible de 175 $ à 195 $

* Moelis & Co MC.N : KBW ramène le cours de l'action de "surperformer" à "performer" sur le marché

* Moelis & Co MC.N : KBW relève le prix cible de 78 $ à 80 $

* Monday.Com Ltd MNDY.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 210

* Mongodb Inc MDB.O : Mizuho relève le cours cible de 310 à 380 dollars

* Monster Beverage Corp MNST.O : Citigroup relève le cours cible de 82 $ à 87 $

* Morgan Stanley MS.N : KBW relève le cours cible de 184 $ à 202 $

* National Storage Affiliates Trust NSA.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 30 $ contre 32

$

* Ncino Inc NCNO.O : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Neogenomics Inc NEO.O : Jefferies relève le cours cible de 13 à 15 dollars

* New Jersey Resources Corp NJR.N : Mizuho relève le cours cible de 51 à 54 dollars

* New Jersey Resources Corp NJR.N : Mizuho augmente le prix cible de neutre à surperformer

* Nextera Energy Inc NEE.N : UBS réduit le prix cible de 94 $ à 91

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : KBW relève l'objectif de cours de 160 à 165 dollars

* NiSource Inc NI.N : UBS relève le cours cible de 45 à 48 dollars

* Norfolk Southern Corp. NSC.N : Barclays relève le cours cible de 320 à 340 dollars

* Northwest Bancshares Inc NWBI.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre

* Northwest Bancshares Inc NWBI.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec un objectif de prix

de 13

* Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 23 $ contre 28 $

* Nov Inc NOV.N : Barclays relève l'objectif de cours à 15$ contre 13

* OGE Energy Corp OGE.N : UBS réduit le cours cible à 44 $ contre 45

* One Gas Inc OGS.N : UBS ramène le cours cible à 83 $, contre 86 $ auparavant

* Onestream Inc OS.O : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible de 25

* Onestream Inc OS.O : Mizuho réduit le prix cible à 25 $ de 30

* Outset Medical Inc OM.O : RBC réduit le prix cible à 7 $ contre 17 $

* P&G PG.N : Jefferies augmente le prix cible à 179$ contre 156$ et le fait passer de "hold" à "buy"

* Groupe Pacs Inc PACS.N : J.P.Morgan reprend la couverture avec une note de surpondération

* Groupe Pacs Inc PACS.N : J.P.Morgan reprend la couverture avec un objectif de prix de 44

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : J.P.Morgan reprend la couverture avec une note de surpondération

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : J.P.Morgan reprend la couverture avec un objectif de prix de 235

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Mizuho réduit le prix cible de 230 $ à 220 $

* Paychex Inc PAYX.O : Stifel réduit le prix cible à 126 $ contre 137 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; le prix cible est

de 195 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible 180

* Penumbra Inc PEN.N : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 355 $ à 359 $

* Penumbra Inc PEN.N : Needham relève le cours cible de 326 $ à 388 $

* Penumbra Inc PEN.N : RBC relève le cours cible de 325 $ à 355 $

* Pepsico PEP.O : Citigroup relève le cours cible de 165 $ à 170 $

* Perella Weinberg Partners PWP.O : KBW relève l'objectif de cours de 19 à 20 dollars

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : UBS relève le cours cible de 94 $ à 95 $

* PJT Partners Inc PJT.N : KBW relève l'objectif de cours de 182 à 186 dollars

* PNC Financial Services PNC.N : KBW relève le cours cible de 215 à 228 dollars

* Portland General Electric Co POR.N : UBS réduit le cours cible à 49 $ contre 51 $

* PPL Corp PPL.N : UBS ramène le cours cible à 36 $, contre 38 $ auparavant

* Procore Technologies Inc PCOR.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; PT $88

* Propetro Holding Corp PUMP.N : Barclays augmente le prix cible à 11$ de 10

* Protagonist Therapeutics PTGX.O : Barclays relève le prix cible de 88 $ à 108 $

* Public Service Enterprise Group Inc PEG.N : UBS réduit le prix cible à 98 $ contre 105 $

* PVH Corp PVH.N : Telsey Advisory Group abaisse le cours cible à 82 $ contre 95 $

* PVH Corp PVH.N : Telsey Advisory Group réduit l'objectif de cours de "surperformance" à "performance du

marché"

* Quantum Computing Inc QUBT.O : Wedbush initie une couverture avec une note neutre

* Quantum Computing Inc QUBT.O : Wedbush initie une couverture avec un objectif de prix de 12

* Range Resources Corp RRC.N : Gerdes Energy Research relève la note de neutre à achat

* RBC Bearings RBC.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 527 $ à 522 $

* Realty Income Corp O.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 60$ contre 63

* Recursion Pharmaceuticals Inc RXRX.O : J.P.Morgan augmente le prix cible de 10 $ à 11 $

* Recursion Pharmaceuticals Inc RXRX.O : J.P.Morgan relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Reddit RDDT.N : RBC relève le cours cible de 245 à 250 dollars

* Regeneron Pharmaceuticals REGN.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 873 $ contre 710 $

* Regions Financial RF.N : KBW relève le cours cible de 30 à 31 dollars

* Rigetti Computing Inc RGTI.O : Wedbush initie une couverture avec une note de surperformance

* Rigetti Computing Inc RGTI.O : Wedbush initie une couverture avec un objectif de prix de 35

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Truist Securities initie une couverture avec un objectif de prix de 155 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Barclays réduit le prix cible de 342 $ à 324 $

* Safehold Inc SAFE.N : Mizuho réduit le prix cible à 14 $ contre 17 $

* Saia Inc SAIA.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 367 $ contre 322 $

* Salesforce Inc CRM.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 335 $

* Samsara Inc IOT.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 55

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Barclays relève le prix cible de 45 $ à 52 $

* Sealed Air Corp SEE.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 42 $, contre 40 $ auparavant

* SEI Investments Co SEIC.O : KBW relève l'objectif de cours à 97 $ contre 93 $

* SEI Investments Co SEIC.O : KBW relève l'objectif de cours de "market perform" à "outperform"

* Sempra SRE.N : UBS réduit l'objectif de cours à 96 $ contre 98 $

* ServiceNow Inc NOW.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible 1000

* ServiceNow Inc NOW.N : Mizuho réduit le prix cible à 1050$ de 1150$

* Servicetitan Inc TTAN.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 130

* Shake Shack Inc SHAK.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 100 $ à 90 $

* SI-BONE Inc SIBN.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 26 $ à 27 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Truist Securities relève le cours cible à 181 $ contre 169 $

* Simply Good Foods Co SMPL.O : Bernstein relève le cours cible de 28 à 29 dollars

* SLB SLB.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 48 $ à 47 $

* Southern Co SO.N : UBS ramène l'objectif de cours à 94 $ contre 98 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Barclays relève le cours cible à 56 $, contre 34 $ auparavant

* Southwest Airlines Co LUV.N : Barclays relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Spire Inc SR.N : UBS relève l'objectif de cours à 100 $ contre 95 $ auparavant

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat

* Spyre Therapeutics Inc SYRE.O : Citigroup initie une couverture avec un objectif de prix de 64

* Summit Therapeutics SMMT.O : Barclays relève le prix cible de 16 $ à 18 $

* Summit Therapeutics SMMT.O : Barclays augmente le prix cible de sous-pondéré à égal-pondéré

* Sutro Biopharma Inc STRO.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 5 à 51 dollars

* Sweetgreen Inc SG.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 7$ de 10

* Sweetgreen Inc SG.N : Wells Fargo ramène le cours de l'action de "surpondéré" à "pondéré égal"

* Sweetgreen Inc SG.N : Wells Fargo réduit la pondération de surpondération à égale pondération

* Synchrony Financial SYF.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 85 $ à 95 $

* T Rowe price Group Inc TROW.O : KBW ramène l'objectif de cours à 115 $, contre 117 $ auparavant

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 24 $ à 35 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Mizuho augmente le prix cible de 18 $ à 21 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : RBC augmente le prix cible de 25 $ à 30 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : La Banque Scotia relève le cours cible de 198 $ à 199 $

* Teleflex Inc TFX.N : RBC augmente le prix cible de 120 à 135 $

* Tenaris TS.N : Jefferies relève le cours cible de 45 $ à 50 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Wells Fargo relève le cours cible de 170 $ à 195 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* Travel + Leisure Co TNL.N : Barclays relève l'objectif de cours de 63 $ à 70 $

* Travel + Leisure Co TNL.N : Barclays relève le prix cible de sous-pondération à égalité de pondération

* Truist Financial Corp TFC.N : KBW relève l'objectif de cours à 53 $, contre 49 $ auparavant

* Twilio Inc TWLO.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible de 165 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : BTIG reprend la couverture avec une note d'achat

* Tyler Technologies Inc TYL.N : BTIG prend en charge la couverture avec un prix cible de $560

* Uber UBER.N : RBC réduit le prix cible de 110 $ à 105 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Barclays relève le prix cible à 285 $, contre 270 $ auparavant

* Upwork Inc UPWK.O : RBC augmente le prix cible de 21 $ à 24 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Telsey Advisory Group relève le cours cible de 85 $ à 98 $

* Urban Outfitters Inc URBN.O : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à surperformer de market

perform

* US Bancorp USB.N : KBW relève l'objectif de cours de 53 $ à 58 $

* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Stifel relève l'objectif de cours à 20 $ contre 18 $

* Vici Properties Inc VICI.N : Mizuho réduit le prix cible à 30$ de 35

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Telsey Advisory Group augmente le prix cible à 66$ de 50

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : Telsey Advisory Group relève l'objectif de cours à surperformer à partir

de market perform

* Vor Biopharma Inc VOR.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat

* Walmart Inc WMT.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 119 à 127 $

* Waters Corp WAT.N : Jefferies relève le cours cible de 405 à 470 dollars

* Weatherford WFRD.O : Barclays relève le cours cible de 81 $ à 111 $

* WEC Energy Group Inc WEC.N : UBS réduit le cours cible à 115 $ contre 119 $

* Wells Fargo WFC.N : KBW relève le cours cible de 92 $ à 101 $

* Wesbanco Inc WSBC.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note de surpondération;

objectif de prix: 42

* Westinghouse Air Brake Technologies WAB.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 221 à 224 $

* Wheaton Precious Metals Corp WPM.N : Berenberg relève l'objectif de cours à 147 $ contre 128 $

* Williams Companies Inc WMB.N : La CIBC augmente le prix cible de 68 $ à 69 $

* Workday Inc WDAY.O : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; le prix cible est de 285

$

* Workiva Inc WK.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 105

* WSFS Financial Corp WSFS.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec une note neutre

* WSFS Financial Corp WSFS.O : Piper Sandler prend en charge la couverture avec un objectif de prix de 62

* Xcel Energy Inc XEL.O : UBS réduit le prix cible de 86 $ à 81 $

* Xencor Inc XNCR.O : Barclays augmente le prix cible de 23 $ à 26 $

* XPLR Infrastructure LP XIFR.N : CIBC réduit le cours cible de 11 $ à 11,5 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : BTIG prend en charge la couverture avec une cote d'achat; le prix cible

est de 105 $

* Zoominfo Technologies GTM.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 13

* Zymeworks Inc ZYME.O : Truist Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Zymeworks Inc ZYME.O : Truist Securities initie une couverture avec un objectif de prix de 40