Nexans a finalisé l'acquisition d'Electro Cables au Canada
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 18:08
Cette acquisition constitue une étape majeure dans la stratégie de Nexans visant à accélérer sa croissance en Amérique du Nord et soutient le développement rapide des secteurs des infrastructures, des data centers et de l'énergie dans la région.
À l'issue de cette opération, une équipe d'environ 200 collaborateurs rejoindra le Groupe Nexans. Electro Cables a généré environ 125 millions d'euros de chiffre d'affaires sur les douze mois se terminant en juillet 2025.
L'opération sera entièrement financée avec la trésorerie disponible de Nexans et devrait être relutif sur le bénéfice par action dès la première année.
Julien Hueber, Directeur Général de Nexans, a déclaré : " Leur expertise dans les câbles basse tension, les projets de transport et d'infrastructure, ainsi que leurs relations clients de long terme, font d'eux un partenaire idéal pour développer notre présence au Canada."
Valeurs associées
|120,4000 EUR
|Euronext Paris
|-2,75%
