Warner Bros Discovery rejette la contre-offre de Paramount, garde sa préférence à Netflix

Warner Bros Discovery rejette la contre-offre de Paramount, garde sa préférence à Netflix ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Le groupe de télévision et cinéma Warner Bros Discovery (WBD) a annoncé mercredi avoir rejeté la contre-offre soumise par son concurrent Paramount Skydance et rappelé sa préférence pour le projet de rachat par Netflix .

Paramount Skydance a immédiatement confirmé son offre, intégralement en numéraire et qui valorise WBD à 108 milliards de dollars.

Cette proposition "n'est pas dans l'intérêt de WBD", a fait savoir le conseil d'administration dans un communiqué, recommandant à ses actionnaires de privilégier l'offre de Netflix.

Cette fin de non-recevoir était attendue, les administrateurs ayant préalablement affiché leur préférence pour Netflix et annoncé, début décembre, un accord avec la plateforme de streaming vidéo.

Cette dernière ne propose, elle, d'acquérir que le studio de cinéma Warner Bros et l'ensemble HBO (chaînes et plateforme de streaming HBO Max), pour 82,7 milliards de dollars dette comprise (72 hors dette).

L'opération se ferait après la scission, par WBD, entre ce sous-ensemble et un portefeuille de chaînes, dont CNN et Discovery, qui seraient logées dans une nouvelle société cotée ad hoc baptisée Discovery Global. Paramount Skydance veut, lui, mettre la main sur l'ensemble.

Selon le président du conseil de Warner Bros Discovery, Samuel Di Pazzia, les administrateurs voient dans le schéma de Paramount Skydance (PSKY) "des risques et des coûts significatifs".

Il affirme que son acquéreur potentiel n'a pas apporté de réponses satisfaisantes aux inquiétudes exprimées par le conseil.

Au premier rang de ces préoccupations, "PSKY a systématiquement trompé les actionnaires de WBD en assurant que l'opération bénéficiait d'une +garantie illimitée+ de la famille Ellison. Ce n'est pas le cas", fait valoir le conseil.

Cette assertion a été immédiatement contestée par PSKY, dans un communiqué.

Pour boucler le financement de son offre, Paramount Skydance a dit apporter la garantie de la famille Ellison, en particulier celle du père du patron du groupe David Ellison, Larry Ellison, fondateur du groupe informatique Oracle dont la fortune est estimée par le magazine Forbes à près de 240 milliards de dollars.

- Dette colossale -

Le rachat de WBD par PSKY passerait par une levée de dette colossale, Paramount Skydance ne pesant que 15 milliards de capitalisation boursière contre près de 72 milliards pour sa cible.

Outre l'apport du clan Ellison (11,8 milliards), Paramount Skydance indiquait pouvoir notamment compter sur les fonds souverains saoudien PIF (10 milliards), qatarien QSI (7) et émirati PJSC (7 également).

Initialement annoncé comme partenaire pour 200 millions de dollars, la société d'investissement Affinity Partners du gendre de Donald Trump, Jared Kushner, s'est finalement retirée du consortium en début de semaine.

"Le conseil de Warner Bros Discovery a confirmé que l'accord avec Netflix était supérieur (à l'offre de Paramount Skydance) et que cette acquisition serait dans le meilleur intérêt des actionnaires", a réagi, dans un communiqué, le co-directeur général de Netflix, Ted Sarandos.

Beaucoup, y compris au sein du gouvernement Trump, craignent de voir une absorption de WBD par Netflix affaiblir la concurrence sur ce marché, une perspective qui pourrait jouer sur la décision des régulateurs.

Netflix est, en effet, la plus grosse plateforme de streaming au monde, tandis que HBO Max pointe en troisième position (hors Amazon Prime au modèle hybride).

Le dossier Paramount Skydance semblait, par ailleurs, pouvoir bénéficier des relations privilégiées entre les Ellison et Donald Trump, même si le président a publiquement pris ses distances mardi.

Le chef de l'Etat a ainsi accusé CBS, chaîne filiale de Paramount Skydance, de le traiter "encore plus mal" depuis l'arrivée de David Ellison à la tête du groupe.

"Si ça ce sont des amis", a-t-il écrit sur son réseau Truth Social, "je me demande ce que feraient mes ennemis."

L'offre hostile de Paramount Skydance court jusqu'au 8 janvier et David Ellison s'est dit "encouragé" par les retours de certains actionnaires.

Après la confirmation de l'offre de PSKY, le titre s'est affaissé à Wall Street et abandonnait 5,15% vers 15H50 GMT. Parallèlement, l'action Netflix prenait 2,46%.

Paramount Skydance reste "confiant" quant à l'approbation de son projet par les autorités de la concurrence, "parce qu'il renforcerait la concurrence (...) plutôt que de consolider un monopole dominant dans le streaming".