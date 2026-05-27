TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Agilent Technologies, FedEx, Synopsys

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Agilent Technologies, FedEx et Synopsys.

POINTS FORTS

* Agilent Technologies Inc A.N : RBC lance la couverture avec une note «

surperformer »

* Astrana Health Inc ASTH.O : Barclays relève sa note de « neutre » à «

surpondérer »

* Fedex FDX.N : JP Morgan relève sa note de « neutre » à « surpondérer »

* Synopsys Inc SNPS.O : Berenberg relève son objectif de cours de 540 $ à 633 $

* Verra Mobility Corp VRRM.O : Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* ACNB Corp ACNB.O : Hovde Group abaisse son objectif de cours de 58 $ à 57 $

* ACNB Corp ACNB.O : Hovde Group abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché

»

* Agco Corp AGCO.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 130 $ à 125 $

* Agilent Technologies Inc A.N : RBC lance la couverture avec une note « surperformer »

* Agilent Technologies Inc A.N : RBC lance la couverture avec un objectif de cours de 153 $

* Alaska Air Group Inc ALK.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 52 $ à 51 $

* Alignment Healthcare ALHC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 19 $ à 16 $

* Altria MO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 50 $ à 60 $

* American Airlines AAL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 17 $ à 20 $

* Antero Resources Corp AR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 50 $ à 54 $

* APA Corporation APA.O : Barclays relève son objectif de cours de 35 $ à 41 $

* APA Corporation APA.O : Mizuho relève son objectif de cours de 32 $ à 36 $

* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Wedbush relève son objectif de cours de 120 $ à 135 $

* Applied Digital Corp APLD.O : B. Riley relève son objectif de cours de 53 $ à 66 $

* Applied Materials Inc AMAT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 500 $ à 540 $

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : UBS lance la couverture avec une note neutre

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : UBS lance la couverture avec un objectif de cours de 202 $

* Astrana Health, Inc. ASTH.O : Barclays relève son objectif de cours de 37 $ à 50 $

* Astrana Health, Inc. ASTH.O : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »

* Autonation Inc AN.N : UBS lance la couverture avec une recommandation « acheter » et un objectif de

cours de 234 $

* Autozone Inc AZO.N : BMO abaisse son objectif de cours de 4 300 $ à 4 000 $

* Autozone Inc AZO.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 4 300 $ à 3 750 $

* Autozone Inc AZO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 4 400 $ à 4 000 $

* Autozone Inc AZO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 4 300 $ à 3 850 $

* Autozone Inc AZO.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 3 600 $ à 3 200 $

* Autozone Inc AZO.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 4 020 $ à 3 605 $

* Autozone Inc AZO.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 4 045 $ à 3 817 $

* Biogen BIIB.O : RBC relève son objectif de cours de 222 $ à 227 $

* Box Inc BOX.N : UBS relève son objectif de cours de 28 $ à 29 $

* Burlington Stores, Inc. BURL.N : Barclays relève son objectif de cours de 365 $ à 411 $

* BXP Inc BXP.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 70 $ à 64 $

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Berenberg relève son objectif de cours de 400 $ à 440 $

* California Resources Corp. CRC.N : Barclays relève son objectif de cours de 72 $ à 80 $

* Carmax Inc KMX.N : UBS lance la couverture avec une note neutre et un objectif de cours de 42 $

* Centene CNC.N : Barclays relève son objectif de cours de 63 $ à 75 $

* Centene Corp CNC.N : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste « us1 »

* Centene Corp. CNC.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 58 $ à 67 $

* Century Therapeutics Inc IPSC.O : Mizuho lance la couverture avec une note « surperformer »

* Century Therapeutics Inc IPSC.O : Mizuho lance la couverture avec un objectif de cours de 8 $

* Champion Homes Inc SKY.N : RBC abaisse son objectif de cours de 101 $ à 92 $

* Champion Homes, Inc. SKY.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 106 $ à 94 $

* Chevron Corp CVX.N : Mizuho relève son objectif de cours de 225 $ à 230 $

* Chevron Corporation CVX.N : Barclays relève son objectif de cours de 192 $ à 213 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Mizuho relève son objectif de cours de 164 $ à 175 $

* Cigna CI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 310 $ à 304 $

* Cigna CI.N : Barclays passe de « surpondérer » à « neutre »

* Cigna CI.N : BofA Global Research retire le titre de sa liste « us1 »

* Clearway Energy Inc CWEN.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 56,00 $ à 60,00 $

* CNX Resources Corp. CNX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 1 $ à 16 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de « neutre » à « acheter »

* Conocophillips COP.N : Barclays relève son objectif de cours de 136 $ à 155 $

* Conocophillips COP.N : Mizuho relève son objectif de cours de 136 $ à 150 $

* Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc CRBP.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 38 $ à 30 $

* Crowdstrike CRWD.O : Benchmark relève son objectif de cours de 500 $ à 700 $

* Crowdstrike CRWD.O : Wedbush relève son objectif de cours de 550 $ à 700 $

* Crowdstrike CRWD.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 500 $ à 750 $

* CSW Industrials, Inc CSW.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 280 $ à 285 $

* CVS Health CVS.N : Barclays relève son objectif de cours de 101 $ à 106 $

* Danaher Corp DHR.N : Citigroup reprend la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de

cours de 230 $

* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 225

$ à 260 $

* Dave Inc DAVE.O : B. Riley relève son objectif de cours de 358 $ à 370 $

* Deere & Co DE.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 595 $ à 575 $

* Deere & Company DE.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 715 $ à 680 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 54 $ à 60 $

* Delta Air Lines Inc DAL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 84 $ à 92 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Mizuho relève son objectif de cours de 62 $ à 68 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : Barclays relève son objectif de cours de 54 $ à 62 $

* Diamondback Energy FANG.O : Barclays relève son objectif de cours de 225 $ à 232 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Mizuho relève son objectif de cours de 220 $ à 240 $

* Dollar General Corp DG.N : Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de

cours de 170 $ à 110 $

* Dollar General Corp DG.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 139 $ à 109 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 149 $ à 131 $

* Dollar Tree Inc DLTR.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 142 $ à 107 $

* Domino's Pizza Inc DPZ.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 377 $ à 350 $

* Dow Inc DOW.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 48 $ à 41 $

* Ecolab Inc ECL.N : UBS relève son objectif de cours de 293 $ à 325 $

* Ecolab Inc ECL.N : UBS passe de « neutre » à « acheter »

* Elevance Health, Inc. ELV.N : Barclays relève son objectif de cours de 408 $ à 480 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 90 $ à 65 $

* Energy Transfer LP ET.N : Jefferies relève son objectif de cours de 21 $ à 23 $

* Energy Transfer LP ET.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Energy Transfer LP ET.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 21,00 $ à 23,00 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 149 $ à 157 $

* EOG Resources, Inc. EOG.N : Barclays relève son objectif de cours de 140 $ à 153 $

* Equity Residential EQR.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 75 $ à 76 $

* Equity Residential EQR.N : BofA Global Research passe de « neutre » à « acheter »

* Essex Property Trust Inc ESS.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 273 $ à 286 $

* Expand Energy EXE.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 127 $ à 110 $

* Expand Energy EXE.O : Barclays passe de « surpondérer » à « neutre »

* Exxon Mobil XOM.N : Mizuho relève son objectif de cours de 159 $ à 175 $

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : Barclays relève son objectif de cours de 163 $ à 182 $

* Fedex FDX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 432 $ à 460 $

* Fedex FDX.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* First Interstate Bancsystem Inc FIBK.O : D.A. Davidson passe de « acheter » à « neutre »

* Five Below Inc FIVE.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 261 $ à 265 $

* GE Aerospace GE.N : Seaport Research Partners lance la couverture avec une recommandation « acheter »

* GE Aerospace GE.N : Seaport Research Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 375 $

* Genesco Inc GCO.N : Seaport Research Partners abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : UBS lance sa couverture avec une recommandation « neutre » et un

objectif de cours de 338 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 251 $ à 252 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Mizuho relève sa note de « neutre » à « surperformer »

* Gxo Logistics, Inc. GXO.N : Barclays relève son objectif de cours de 58 $ à 65 $

* Gxo Logistics, Inc. GXO.N : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »

* HA Sustainable Infrastructure HASI.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 54,00 $ à 57,00 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : Mizuho passe de « surperformer » à « neutre »; relève son objectif de cours de

67 $ à 79 $

* Honeywell International Inc. HON.O : Barclays relève son objectif de cours de 243 $ à 251 $

* Humana HUM.N : Barclays relève son objectif de cours de 180 $ à 344 $

* Humana, Inc. HUM.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 260 $ à 340 $

* ICU Medical Inc ICUI.O : Needham passe de « conserver » à « acheter »

* Insulet Corp PODD.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 260 $ à 235 $

* Intuit Inc INTU.O : BofA Global Research réintroduit la couverture avec une recommandation « acheter »;

objectif de cours: 400 $

* Prysmian (Italie) PRY.MI : JP Morgan relève son objectif de cours de 138 à 172 euros

* Jfrog Ltd FROG.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 72 $ à 85 $

* Kennametal KMT.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 40 $ à 33 $

* Kennametal KMT.N : Barclays passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Knight-Swift Transportation Holdings KNX.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 75 $ à 88 $

* Kosmos Energy Ltd KOS.N : Mizuho passe de « neutre » à « sous-performance »

* Kosmos Energy Ltd KOS.N : Mizuho relève son objectif de cours de 2 $ à 3 $

* Kura Sushi USA Inc KRUS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 70 $ à 58 $

* Lam Research LRCX.O : Mizuho relève son objectif de cours de 330 $ à 380 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Stephens lance la couverture avec une note « neutre »

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Stephens lance la couverture avec un objectif de cours de 46 $

* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Mizuho relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Larimar Therapeutics Inc LRMR.O : JP Morgan lance sa couverture avec une note « surpondérer »

* Larimar Therapeutics Inc LRMR.O : JP Morgan lance la couverture avec un objectif de cours de 9 $

* LB Pharmaceuticals Inc LBRX.O : Clear Street lance la couverture avec une recommandation « acheter »;

objectif de cours de 45 $

* Leonabio Inc LONA.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours

de 20 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 26 $ à 28 $

* Lithia Motors Inc LAD.N : UBS lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de

cours de 348 $

* Maplight Therapeutics Inc MPLT.O : UBS lance sa couverture avec une recommandation « acheter » et un

objectif de cours de 48 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 224 $ à 284 $

* Maxlinear Inc MXL.O : Benchmark lance la couverture avec une recommandation d'achat; objectif de cours

de 125 $ contre 28 $

* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 41 $ à 46 $

* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* MGM Resorts International MGM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 42 $ à 55 $

* MGM Resorts International MGM.N : Truist Securities passe de « conserver » à « acheter »

* Micron Technology, Inc. MU.O : Barclays relève son objectif de cours de 675 $ à 1 175 $

* MKS Incorporated MKSI.O : Mizuho relève son objectif de cours de 390 $ à 400 $

* Modine Manufacturing Co MOD.N : B. Riley relève son objectif de cours de 264 $ à 340 $

* Molina Healthcare MOH.N : Barclays relève son objectif de cours de 161 $ à 199 $

* MSCI Inc. MSCI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 650 $ à 700 $

* Murphy Oil Corporation MUR.N : Barclays relève son objectif de cours de 36 $ à 43 $

* Occidental Petroleum Corporation OXY.N : Barclays relève son objectif de cours de 59 $ à 72 $

* Occidental Petroleum Corporation OXY.N : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »

* Ollie'S Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 135 $ à

108 $

* Oscar Health Inc. OSCR.N : Barclays relève son objectif de cours de 21 $ à 30 $

* Ouster Inc OUST.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 40 $ à 53 $

* Ovintiv Inc OVV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 69 $ à 75 $

* Ovintiv Inc. OVV.N : Barclays relève son objectif de cours de 68 $ à 75 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Benchmark relève son objectif de cours de 200 $ à 270 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Berenberg relève son objectif de cours de 215 $ à 290 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Wedbush relève son objectif de cours de 225 $ à 300 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 58 $ à 79 $

* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Mizuho relève sa recommandation de « neutre » à « surperformer »

* PBF Energy Inc PBF.N : Mizuho relève son objectif de cours de 43 $ à 48 $

* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 14 $ à 17 $

* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Truist Securities relève sa recommandation de « conserver » à « acheter

»

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : UBS lance la couverture avec une note « neutre »

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : UBS lance la couverture avec un objectif de cours de 167 $

* Phillips 66 PSX.N : Mizuho relève sa recommandation de « neutre » à « surperformer »; relève son

objectif de cours de 170 $ à 212 $

* Privia Health Group Inc. PRVA.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $

* PTC Inc PTC.O : Berenberg abaisse son objectif de cours de 192 $ à 170 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 76 $ à 85 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »

* Public Storage PSA.N : Mizuho relève son objectif de cours de 301 $ à 316 $

* PVH Corp PVH.N : UBS relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $

* Range Resources Corp. RRC.N : Barclays relève son objectif de cours de 41 $ à 43 $

* Red Cat Holdings, Inc. RCAT.O : H.C. Wainwright lance la couverture avec un objectif de cours de 20 $

* Red Cat Holdings, Inc. RCAT.O : H.C. Wainwright lance la couverture avec une recommandation « Achat »

* RPM International Inc RPM.N : UBS relève son objectif de cours de 118 $ à 130 $

* RPM International Inc RPM.N : UBS passe de « neutre » à « acheter »

* Sandisk Corp. SNDK.O : Barclays relève son objectif de cours de 1 200 $ à 2 300 $

* Sandisk Corp. SNDK.O : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »

* Semtech Corp SMTC.O : B. Riley relève son objectif de cours de 165 $ à 210 $

* Semtech Corp SMTC.O : Benchmark relève son objectif de cours de 120 $ à 230 $

* Semtech Corp SMTC.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 155,00 $ à 175,00 $

* Semtech Corp SMTC.O : Needham relève son objectif de cours de 105 $ à 200 $

* Semtech Corp SMTC.O : Stifel relève son objectif de cours de 157 $ à 188 $

* Semtech Corp SMTC.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $

* Semtech Corp SMTC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 165 $ à 210 $

* Semtech Corp SMTC.O : UBS relève son objectif de cours de 165 $ à 225 $

* Shake Shack Inc SHAK.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 76 $ à 70 $

* Sonic Automotive Inc SAH.N : UBS lance la couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif

de cours de 90 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Berenberg relève son objectif de cours de 540 $ à 633 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : Mizuho relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $

* Terawulf Inc. WULF.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 25 $ à 35 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 192 $ à 205 $

* Thor Industries Inc THO.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 100 $ à 82 $

* Twilio TWLO.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 22 $ à 235 $

* United Airlines UAL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 142 $ à 150 $

* UnitedHealth UNH.N : Bernstein relève son objectif de cours de 444 $ à 492 $

* UnitedHealth Group UNH.N : Barclays relève son objectif de cours de 373 $ à 429 $

* UnitedHealth Group, Inc. UNH.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 405 $ à 420 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Mizuho relève son objectif de cours de 222 $ à 289 $

* Verra Mobility VRRM.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 22 $ à 9 $

* Verra Mobility VRRM.O : Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »

* Verra Mobility Corp VRRM.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 22 $ à 9 $

* Verra Mobility Corp VRRM.O : la Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »

* Verra Mobility Corp VRRM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 17 $ à 8 $

* Verra Mobility Corp VRRM.O : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Verra Mobility Corp VRRM.O : William Blair abaisse sa note à « en ligne avec le marché »

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 525 $ à 542 $

* Vicor Corp VICR.O : Needham relève son objectif de cours de 260 $ à 350 $

* Viking Therapeutics Inc VKTX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 75 $ à 83 $

* Western Digital Corporation WDC.O : Barclays relève son objectif de cours de 450 $ à 620 $

* Western Midstream Partners LP WES.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 41,00 $ à 51,00 $

* Westlake Corp WLK.N : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 125

$ à 95 $

* Wingstop Inc WING.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 175 $ à 160 $

* Winnebago Industries Inc WGO.N : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de

cours de 46 $ à 30 $

* Workday Inc. WDAY.O : BofA Global Research reprend la couverture avec une note « neutre »

* Workday Inc. WDAY.O : BofA Global Research reprend sa couverture avec un objectif de cours de

140 $

* Yum Brands YUM.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 186 $ à 180 $

* Zoetis Inc ZTS.N : Argus Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »

* Zscaler ZS.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 185 $ à 175 $

* Zscaler Inc ZS.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 225 $ à 215 $

* Zscaler Inc ZS.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 180 $ à 170 $

* Zscaler Inc ZS.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 228 $ à 224 $

* Zscaler Inc ZS.O : BMO abaisse son objectif de cours de 210 $ à 178 $

* Zscaler Inc ZS.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 275 $ à 210 $

* Zscaler Inc ZS.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 250 $ à 205 $

* Zscaler Inc ZS.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 210 $ à 185 $

* Zscaler Inc ZS.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 155,00 $ à 145,00 $

* Zscaler Inc ZS.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 185 $ à 160 $

* Zscaler Inc ZS.O : RBC abaisse son objectif de cours de 205 $ à 200 $

* Zscaler Inc ZS.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 223 $ à 200 $

* Zscaler Inc ZS.O : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 190 $ à 175 $

* Zscaler Inc ZS.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 225 $ à 200 $

* Zscaler Inc ZS.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 180 $ à 175 $

* Zscaler Inc ZS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 220 $ à 180 $

* Zscaler Inc ZS.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 250 $ à 200 $

* Zscaler Inc ZS.O : UBS abaisse son objectif de cours de 260 $ à 225 $

* Zscaler Inc ZS.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 300 $ à 220 $