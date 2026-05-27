TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Agilent Technologies, FedEx, Synopsys

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Agilent Technologies, FedEx et Synopsys.
POINTS FORTS
* Agilent Technologies Inc A.N : RBC lance la couverture avec une note «
surperformer »
* Astrana Health Inc ASTH.O : Barclays relève sa note de « neutre » à «
surpondérer »
* Fedex FDX.N : JP Morgan relève sa note de « neutre » à « surpondérer »
* Synopsys Inc SNPS.O : Berenberg relève son objectif de cours de 540 $ à 633 $
* Verra Mobility Corp VRRM.O : Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* ACNB Corp ACNB.O : Hovde Group abaisse son objectif de cours de 58 $ à 57 $
* ACNB Corp ACNB.O : Hovde Group abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché
»
* Agco Corp AGCO.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 130 $ à 125 $
* Agilent Technologies Inc A.N : RBC lance la couverture avec une note « surperformer »
* Agilent Technologies Inc A.N : RBC lance la couverture avec un objectif de cours de 153 $
* Alaska Air Group Inc ALK.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 52 $ à 51 $
* Alignment Healthcare ALHC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 19 $ à 16 $
* Altria MO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 50 $ à 60 $
* American Airlines AAL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 17 $ à 20 $
* Antero Resources Corp AR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 50 $ à 54 $
* APA Corporation APA.O : Barclays relève son objectif de cours de 35 $ à 41 $
* APA Corporation APA.O : Mizuho relève son objectif de cours de 32 $ à 36 $
* Apogee Therapeutics Inc APGE.O : Wedbush relève son objectif de cours de 120 $ à 135 $
* Applied Digital Corp APLD.O : B. Riley relève son objectif de cours de 53 $ à 66 $
* Applied Materials Inc AMAT.O : Mizuho relève son objectif de cours de 500 $ à 540 $
* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : UBS lance la couverture avec une note neutre
* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : UBS lance la couverture avec un objectif de cours de 202 $
* Astrana Health, Inc. ASTH.O : Barclays relève son objectif de cours de 37 $ à 50 $
* Astrana Health, Inc. ASTH.O : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »
* Autonation Inc AN.N : UBS lance la couverture avec une recommandation « acheter » et un objectif de
cours de 234 $
* Autozone Inc AZO.N : BMO abaisse son objectif de cours de 4 300 $ à 4 000 $
* Autozone Inc AZO.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 4 300 $ à 3 750 $
* Autozone Inc AZO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 4 400 $ à 4 000 $
* Autozone Inc AZO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 4 300 $ à 3 850 $
* Autozone Inc AZO.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 3 600 $ à 3 200 $
* Autozone Inc AZO.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 4 020 $ à 3 605 $
* Autozone Inc AZO.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 4 045 $ à 3 817 $
* Biogen BIIB.O : RBC relève son objectif de cours de 222 $ à 227 $
* Box Inc BOX.N : UBS relève son objectif de cours de 28 $ à 29 $
* Burlington Stores, Inc. BURL.N : Barclays relève son objectif de cours de 365 $ à 411 $
* BXP Inc BXP.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 70 $ à 64 $
* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Berenberg relève son objectif de cours de 400 $ à 440 $
* California Resources Corp. CRC.N : Barclays relève son objectif de cours de 72 $ à 80 $
* Carmax Inc KMX.N : UBS lance la couverture avec une note neutre et un objectif de cours de 42 $
* Centene CNC.N : Barclays relève son objectif de cours de 63 $ à 75 $
* Centene Corp CNC.N : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste « us1 »
* Centene Corp. CNC.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 58 $ à 67 $
* Century Therapeutics Inc IPSC.O : Mizuho lance la couverture avec une note « surperformer »
* Century Therapeutics Inc IPSC.O : Mizuho lance la couverture avec un objectif de cours de 8 $
* Champion Homes Inc SKY.N : RBC abaisse son objectif de cours de 101 $ à 92 $
* Champion Homes, Inc. SKY.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 106 $ à 94 $
* Chevron Corp CVX.N : Mizuho relève son objectif de cours de 225 $ à 230 $
* Chevron Corporation CVX.N : Barclays relève son objectif de cours de 192 $ à 213 $
* Chord Energy Corp CHRD.O : Mizuho relève son objectif de cours de 164 $ à 175 $
* Cigna CI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 310 $ à 304 $
* Cigna CI.N : Barclays passe de « surpondérer » à « neutre »
* Cigna CI.N : BofA Global Research retire le titre de sa liste « us1 »
* Clearway Energy Inc CWEN.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 56,00 $ à 60,00 $
* CNX Resources Corp. CNX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 36 $ à 35 $
* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 1 $ à 16 $
* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de « neutre » à « acheter »
* Conocophillips COP.N : Barclays relève son objectif de cours de 136 $ à 155 $
* Conocophillips COP.N : Mizuho relève son objectif de cours de 136 $ à 150 $
* Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc CRBP.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 38 $ à 30 $
* Crowdstrike CRWD.O : Benchmark relève son objectif de cours de 500 $ à 700 $
* Crowdstrike CRWD.O : Wedbush relève son objectif de cours de 550 $ à 700 $
* Crowdstrike CRWD.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 500 $ à 750 $
* CSW Industrials, Inc CSW.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 280 $ à 285 $
* CVS Health CVS.N : Barclays relève son objectif de cours de 101 $ à 106 $
* Danaher Corp DHR.N : Citigroup reprend la couverture avec une recommandation « acheter »; objectif de
cours de 230 $
* Datadog Inc (Avant la reconstitution) DDOG.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 225
$ à 260 $
* Dave Inc DAVE.O : B. Riley relève son objectif de cours de 358 $ à 370 $
* Deere & Co DE.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 595 $ à 575 $
* Deere & Company DE.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 715 $ à 680 $
* Delek US Holdings Inc DK.N : Mizuho relève son objectif de cours de 54 $ à 60 $
* Delta Air Lines Inc DAL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 84 $ à 92 $
* Devon Energy Corp DVN.N : Mizuho relève son objectif de cours de 62 $ à 68 $
* Devon Energy Corporation DVN.N : Barclays relève son objectif de cours de 54 $ à 62 $
* Diamondback Energy FANG.O : Barclays relève son objectif de cours de 225 $ à 232 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Mizuho relève son objectif de cours de 220 $ à 240 $
* Dollar General Corp DG.N : Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de
cours de 170 $ à 110 $
* Dollar General Corp DG.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 139 $ à 109 $
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 149 $ à 131 $
* Dollar Tree Inc DLTR.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 142 $ à 107 $
* Domino's Pizza Inc DPZ.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 377 $ à 350 $
* Dow Inc DOW.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 48 $ à 41 $
* Ecolab Inc ECL.N : UBS relève son objectif de cours de 293 $ à 325 $
* Ecolab Inc ECL.N : UBS passe de « neutre » à « acheter »
* Elevance Health, Inc. ELV.N : Barclays relève son objectif de cours de 408 $ à 480 $
* Elf Beauty Inc ELF.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 90 $ à 65 $
* Energy Transfer LP ET.N : Jefferies relève son objectif de cours de 21 $ à 23 $
* Energy Transfer LP ET.N : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »
* Energy Transfer LP ET.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 21,00 $ à 23,00 $
* EOG Resources Inc EOG.N : Mizuho relève son objectif de cours de 149 $ à 157 $
* EOG Resources, Inc. EOG.N : Barclays relève son objectif de cours de 140 $ à 153 $
* Equity Residential EQR.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 75 $ à 76 $
* Equity Residential EQR.N : BofA Global Research passe de « neutre » à « acheter »
* Essex Property Trust Inc ESS.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 273 $ à 286 $
* Expand Energy EXE.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 127 $ à 110 $
* Expand Energy EXE.O : Barclays passe de « surpondérer » à « neutre »
* Exxon Mobil XOM.N : Mizuho relève son objectif de cours de 159 $ à 175 $
* Exxon Mobil Corporation XOM.N : Barclays relève son objectif de cours de 163 $ à 182 $
* Fedex FDX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 432 $ à 460 $
* Fedex FDX.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »
* First Interstate Bancsystem Inc FIBK.O : D.A. Davidson passe de « acheter » à « neutre »
* Five Below Inc FIVE.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 261 $ à 265 $
* GE Aerospace GE.N : Seaport Research Partners lance la couverture avec une recommandation « acheter »
* GE Aerospace GE.N : Seaport Research Partners lance sa couverture avec un objectif de cours de 375 $
* Genesco Inc GCO.N : Seaport Research Partners abaisse sa recommandation de « acheter » à « neutre »
* Group 1 Automotive Inc GPI.N : UBS lance sa couverture avec une recommandation « neutre » et un
objectif de cours de 338 $
* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 251 $ à 252 $
* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Mizuho relève sa note de « neutre » à « surperformer »
* Gxo Logistics, Inc. GXO.N : Barclays relève son objectif de cours de 58 $ à 65 $
* Gxo Logistics, Inc. GXO.N : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »
* HA Sustainable Infrastructure HASI.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 54,00 $ à 57,00 $
* HF Sinclair Corp DINO.N : Mizuho passe de « surperformer » à « neutre »; relève son objectif de cours de
67 $ à 79 $
* Honeywell International Inc. HON.O : Barclays relève son objectif de cours de 243 $ à 251 $
* Humana HUM.N : Barclays relève son objectif de cours de 180 $ à 344 $
* Humana, Inc. HUM.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 260 $ à 340 $
* ICU Medical Inc ICUI.O : Needham passe de « conserver » à « acheter »
* Insulet Corp PODD.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 260 $ à 235 $
* Intuit Inc INTU.O : BofA Global Research réintroduit la couverture avec une recommandation « acheter »;
objectif de cours: 400 $
* Prysmian (Italie) PRY.MI : JP Morgan relève son objectif de cours de 138 à 172 euros
* Jfrog Ltd FROG.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 72 $ à 85 $
* Kennametal KMT.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 40 $ à 33 $
* Kennametal KMT.N : Barclays passe de « neutre » à « sous-pondérer »
* Knight-Swift Transportation Holdings KNX.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 75 $ à 88 $
* Kosmos Energy Ltd KOS.N : Mizuho passe de « neutre » à « sous-performance »
* Kosmos Energy Ltd KOS.N : Mizuho relève son objectif de cours de 2 $ à 3 $
* Kura Sushi USA Inc KRUS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 70 $ à 58 $
* Lam Research LRCX.O : Mizuho relève son objectif de cours de 330 $ à 380 $
* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Stephens lance la couverture avec une note « neutre »
* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Stephens lance la couverture avec un objectif de cours de 46 $
* Lantheus Holdings Inc LNTH.O : Mizuho relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $
* Larimar Therapeutics Inc LRMR.O : JP Morgan lance sa couverture avec une note « surpondérer »
* Larimar Therapeutics Inc LRMR.O : JP Morgan lance la couverture avec un objectif de cours de 9 $
* LB Pharmaceuticals Inc LBRX.O : Clear Street lance la couverture avec une recommandation « acheter »;
objectif de cours de 45 $
* Leonabio Inc LONA.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une note « surpondérer »; objectif de cours
de 20 $
* Levi Strauss & Co LEVI.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 26 $ à 28 $
* Lithia Motors Inc LAD.N : UBS lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de
cours de 348 $
* Maplight Therapeutics Inc MPLT.O : UBS lance sa couverture avec une recommandation « acheter » et un
objectif de cours de 48 $
* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 224 $ à 284 $
* Maxlinear Inc MXL.O : Benchmark lance la couverture avec une recommandation d'achat; objectif de cours
de 125 $ contre 28 $
* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 41 $ à 46 $
* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »
* MGM Resorts International MGM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 42 $ à 55 $
* MGM Resorts International MGM.N : Truist Securities passe de « conserver » à « acheter »
* Micron Technology, Inc. MU.O : Barclays relève son objectif de cours de 675 $ à 1 175 $
* MKS Incorporated MKSI.O : Mizuho relève son objectif de cours de 390 $ à 400 $
* Modine Manufacturing Co MOD.N : B. Riley relève son objectif de cours de 264 $ à 340 $
* Molina Healthcare MOH.N : Barclays relève son objectif de cours de 161 $ à 199 $
* MSCI Inc. MSCI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 650 $ à 700 $
* Murphy Oil Corporation MUR.N : Barclays relève son objectif de cours de 36 $ à 43 $
* Occidental Petroleum Corporation OXY.N : Barclays relève son objectif de cours de 59 $ à 72 $
* Occidental Petroleum Corporation OXY.N : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »
* Ollie'S Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 135 $ à
108 $
* Oscar Health Inc. OSCR.N : Barclays relève son objectif de cours de 21 $ à 30 $
* Ouster Inc OUST.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 40 $ à 53 $
* Ovintiv Inc OVV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 69 $ à 75 $
* Ovintiv Inc. OVV.N : Barclays relève son objectif de cours de 68 $ à 75 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Benchmark relève son objectif de cours de 200 $ à 270 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Berenberg relève son objectif de cours de 215 $ à 290 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Wedbush relève son objectif de cours de 225 $ à 300 $
* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 58 $ à 79 $
* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Mizuho relève sa recommandation de « neutre » à « surperformer »
* PBF Energy Inc PBF.N : Mizuho relève son objectif de cours de 43 $ à 48 $
* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 14 $ à 17 $
* Pebblebrook Hotel Trust PEB.N : Truist Securities relève sa recommandation de « conserver » à « acheter
»
* Penske Automotive Group Inc PAG.N : UBS lance la couverture avec une note « neutre »
* Penske Automotive Group Inc PAG.N : UBS lance la couverture avec un objectif de cours de 167 $
* Phillips 66 PSX.N : Mizuho relève sa recommandation de « neutre » à « surperformer »; relève son
objectif de cours de 170 $ à 212 $
* Privia Health Group Inc. PRVA.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 25 $ à 24 $
* PTC Inc PTC.O : Berenberg abaisse son objectif de cours de 192 $ à 170 $
* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Jefferies relève son objectif de cours de 76 $ à 85 $
* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »
* Public Storage PSA.N : Mizuho relève son objectif de cours de 301 $ à 316 $
* PVH Corp PVH.N : UBS relève son objectif de cours de 120 $ à 130 $
* Range Resources Corp. RRC.N : Barclays relève son objectif de cours de 41 $ à 43 $
* Red Cat Holdings, Inc. RCAT.O : H.C. Wainwright lance la couverture avec un objectif de cours de 20 $
* Red Cat Holdings, Inc. RCAT.O : H.C. Wainwright lance la couverture avec une recommandation « Achat »
* RPM International Inc RPM.N : UBS relève son objectif de cours de 118 $ à 130 $
* RPM International Inc RPM.N : UBS passe de « neutre » à « acheter »
* Sandisk Corp. SNDK.O : Barclays relève son objectif de cours de 1 200 $ à 2 300 $
* Sandisk Corp. SNDK.O : Barclays passe de « neutre » à « surpondérer »
* Semtech Corp SMTC.O : B. Riley relève son objectif de cours de 165 $ à 210 $
* Semtech Corp SMTC.O : Benchmark relève son objectif de cours de 120 $ à 230 $
* Semtech Corp SMTC.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 155,00 $ à 175,00 $
* Semtech Corp SMTC.O : Needham relève son objectif de cours de 105 $ à 200 $
* Semtech Corp SMTC.O : Stifel relève son objectif de cours de 157 $ à 188 $
* Semtech Corp SMTC.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $
* Semtech Corp SMTC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 165 $ à 210 $
* Semtech Corp SMTC.O : UBS relève son objectif de cours de 165 $ à 225 $
* Shake Shack Inc SHAK.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 76 $ à 70 $
* Sonic Automotive Inc SAH.N : UBS lance la couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif
de cours de 90 $
* Synopsys Inc SNPS.O : Berenberg relève son objectif de cours de 540 $ à 633 $
* Targa Resources Corp TRGP.N : Mizuho relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $
* Terawulf Inc. WULF.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 25 $ à 35 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 192 $ à 205 $
* Thor Industries Inc THO.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 100 $ à 82 $
* Twilio TWLO.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 22 $ à 235 $
* United Airlines UAL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 142 $ à 150 $
* UnitedHealth UNH.N : Bernstein relève son objectif de cours de 444 $ à 492 $
* UnitedHealth Group UNH.N : Barclays relève son objectif de cours de 373 $ à 429 $
* UnitedHealth Group, Inc. UNH.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 405 $ à 420 $
* Valero Energy Corp VLO.N : Mizuho relève son objectif de cours de 222 $ à 289 $
* Verra Mobility VRRM.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 22 $ à 9 $
* Verra Mobility VRRM.O : Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »
* Verra Mobility Corp VRRM.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 22 $ à 9 $
* Verra Mobility Corp VRRM.O : la Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »
* Verra Mobility Corp VRRM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 17 $ à 8 $
* Verra Mobility Corp VRRM.O : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »
* Verra Mobility Corp VRRM.O : William Blair abaisse sa note à « en ligne avec le marché »
* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 525 $ à 542 $
* Vicor Corp VICR.O : Needham relève son objectif de cours de 260 $ à 350 $
* Viking Therapeutics Inc VKTX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 75 $ à 83 $
* Western Digital Corporation WDC.O : Barclays relève son objectif de cours de 450 $ à 620 $
* Western Midstream Partners LP WES.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 41,00 $ à 51,00 $
* Westlake Corp WLK.N : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 125
$ à 95 $
* Wingstop Inc WING.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 175 $ à 160 $
* Winnebago Industries Inc WGO.N : Citigroup passe de « acheter » à « neutre »; abaisse son objectif de
cours de 46 $ à 30 $
* Workday Inc. WDAY.O : BofA Global Research reprend la couverture avec une note « neutre »
* Workday Inc. WDAY.O : BofA Global Research reprend sa couverture avec un objectif de cours de
140 $
* Yum Brands YUM.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 186 $ à 180 $
* Zoetis Inc ZTS.N : Argus Research abaisse sa recommandation de « acheter » à « conserver »
* Zscaler ZS.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 185 $ à 175 $
* Zscaler Inc ZS.O : B. Riley abaisse son objectif de cours de 225 $ à 215 $
* Zscaler Inc ZS.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 180 $ à 170 $
* Zscaler Inc ZS.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 228 $ à 224 $
* Zscaler Inc ZS.O : BMO abaisse son objectif de cours de 210 $ à 178 $
* Zscaler Inc ZS.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 275 $ à 210 $
* Zscaler Inc ZS.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 250 $ à 205 $
* Zscaler Inc ZS.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 210 $ à 185 $
* Zscaler Inc ZS.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 155,00 $ à 145,00 $
* Zscaler Inc ZS.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 185 $ à 160 $
* Zscaler Inc ZS.O : RBC abaisse son objectif de cours de 205 $ à 200 $
* Zscaler Inc ZS.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 223 $ à 200 $
* Zscaler Inc ZS.O : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 190 $ à 175 $
* Zscaler Inc ZS.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 225 $ à 200 $
* Zscaler Inc ZS.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 180 $ à 175 $
* Zscaler Inc ZS.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 220 $ à 180 $
* Zscaler Inc ZS.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 250 $ à 200 $
* Zscaler Inc ZS.O : UBS abaisse son objectif de cours de 260 $ à 225 $
* Zscaler Inc ZS.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 300 $ à 220 $