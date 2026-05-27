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Carrefour a placé avec succès une émission obligataire pour un montant total de 750 ME
information fournie par Zonebourse 27/05/2026 à 18:16

Carrefour a procédé aujourd'hui avec succès au placement d'une émission obligataire dite Sustainability-Linked pour un montant total de 750 millions d'euros. Le coupon est de 3,875% par an avec une échéance et un règlement fixé à juin 2034.

Cette obligation est indexée sur deux objectifs : le premier est lié aux réductions d'émissions de gaz à effet de serre, sur les Scope 1 et 2 ; le deuxième concerne le nombre de fournisseurs du groupe engagés dans une stratégie pour le climat.

Cette émission a été sursouscrite près de 3 fois. L'accueil réservé à cette opération a permis un placement rapide et l'obtention de conditions favorables.

Les 750 millions d'euros levés seront alloués au financement des besoins généraux du groupe ainsi qu'au refinancement de la dette.

L'obligation bénéficiera d'une notation " BBB " par Standard & Poor's.

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1 commentaire

  • 27 mai 18:42

    Les israéliens ou les américains ? ;-)))

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