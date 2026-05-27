Soitec : CA annuel en baisse de 34%, des perspectives de croissance modérée pour 2026-2027

Une tranche de semi‑conducteur
Soitec a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires annuel en baisse de 34% en données publiées sur un an, mais supérieur aux attentes, ajoutant que l'amélioration séquentielle pour 2026-2027 devrait être moins marquée que lors des exercices précédents.
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Le fournisseur français de matériaux semi-conducteurs affiche un chiffre d'affaires de 592 millions d'euros sur l'exercice, alors que les analystes attendaient en moyenne 584 millions d'euros, selon un consensus Vara partagé par Soitec.
Soitec a également souligné le retour à un flux de trésorerie disponible positif, à 63 millions d'euros sur l'exercice.
Pour le premier trimestre 2027, le groupe anticipe une croissance d'environ 15% sur un an à périmètre et taux de change constants, tout en visant une réduction de la saisonnalité de son activité.
(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)
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