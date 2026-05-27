Soitec : CA annuel en baisse de 34%, des perspectives de croissance modérée pour 2026-2027

Une tranche de semi‑conducteur

Soitec ‌a fait état mercredi d'un ​chiffre d'affaires annuel en baisse de 34% en données publiées sur ​un an, mais supérieur aux attentes, ajoutant ​que l'amélioration séquentielle ⁠pour 2026-2027 devrait être moins ‌marquée que lors des exercices précédents.

Le fournisseur français de ​matériaux ‌semi-conducteurs affiche un chiffre d'affaires ⁠de 592 millions d'euros sur l'exercice, alors que les analystes attendaient ⁠en moyenne ‌584 millions d'euros, selon ⁠un consensus Vara partagé par ‌Soitec.

Soitec a également souligné ⁠le retour à un flux ⁠de trésorerie ‌disponible positif, à 63 millions ​d'euros sur ‌l'exercice.

Pour le premier trimestre 2027, le groupe anticipe ​une croissance d'environ 15% sur un an à ⁠périmètre et taux de change constants, tout en visant une réduction de la saisonnalité de son activité.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par ​Sophie Louet)