La Bourse de Paris termine en petite hausse, prises de bénéfices dans la tech

L'ancien siège de la Bourse de Paris, le palais Brongniart, à Paris le 24 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en petite hausse, dans une séance de consolidation et de prises de bénéfices dans la tech, toujours à l'affut de signes d'apaisement au Moyen-Orient.

L'indice vedette CAC 40 a terminé en hausse de 0,43% à 8.207,89 points. La veille, l'indice des 40 principales valeurs françaises avait perdu 1,03% à 8.173,11 points.

"Fidèles à leur optimisme de fond, (les investisseurs) ignorent à la fois le risque d'un nouvel échec des pourparlers de paix (au Moyen-Orient) et les valorisations désormais élevées, surtout dans le secteur technologique", souligne Andreas Lipkow de CMC Markets.

La télévision d'Etat iranienne a fait état mercredi d'une ébauche d'accord-cadre avec les États-Unis incluant l'engagement de Washington à lever son blocus naval, ce que la Maison-Blanche nie.

"Cette information des médias d'Etat iraniens n'est pas vraie et le projet d'accord-cadre qu'ils ont +publié+ est une totale invention. Personne ne devrait croire un mot de ce que les médias d'Etat iraniens sortent", a répliqué l'exécutif américain via l'un de ses comptes officiels sur X, Rapid Response 47.

Pour Grégoire Kounowski, le conseiller en investissement chez Norman K, la séance du jour est un exemple classique de "consolidation" et de "rotation" de valeurs: "on vend ce qui a très bien marché et on achète ce qui a moins marché".

"Ce sont des prises de profits classiques sur des noms qui ont eu des envolées aberrantes ces derniers jours", notamment dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA), explique-t-il à l'AFP.

Les valeurs tech françaises comme Soitec (-7,50% à 154,20 euros) et STMicroelectronics (-3,16% à 57,95 euros) ont terminé en forte baisse mercredi.

Même si les cours cèdent du terrain mercredi, "la vague d'euphorie a propulsé les fabricants de semi-conducteurs vers de nouveaux records presque quotidiennement au cours des dernières semaines", rappelle Andreas Lipkow.

- Le luxe et l'automobile à la fête -

Les valeurs comme l'automobile et le luxe ont tiré leur épingle du jeu mercredi, les investisseurs se dirigeant vers ces secteurs quelque peu malmenés ces dernirèes semaines.

L'Oréal a pris la tête du CAC 40 mercredi, gagnant 4,65% à 385,85 euros, suivi de Kering (+4,44% à 250,40 euros).

Le géant du luxe LVMH s'est octroyé 3,14% à 483,95 euros, et Hermes a gagné 2,35% à 1.634 euros l'action.

Côté constructeurs dans l'automobile, Renault a terminé en hausse de 4,33% à 29,90 euros et Stellantis a pris 3,83% à 7,02 euros.

- Eramet augmente son capital -

Les actionnaires du groupe minier français Eramet, au premier rang desquels l'Etat et la famille industrielle Duval, l'ont autorisé mercredi à lancer une augmentation de capital de 500 millions d'euros pour sortir de l'ornière, prévue au deuxième semestre et qui pourrait rebattre les cartes de l'actionnariat.

Le conseil d'administration de l'entreprise est désormais autorisé pour 26 mois à émettre des actions nouvelles pour renforcer les fonds propres d'Eramet, dans une opération pouvant atteindre 500 millions d'euros.

Le titre Eramet a terminé en baisse de 2,53% à 53,95 euros.

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