TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-3M, Halliburton, Sherwin-Williams

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont 3M, Halliburton et Sherwin-Williams.
FAITS MARQUANTS
* 3M Co MMM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $
* Appfolio Inc APPF.O : KBW ramène l'objectif de cours de 290 $ à 233 $
* Halliburton HAL.N : HSBC relève l'objectif de cours de 40 $ à 46 $
* Lockheed Martin Corp LMT.N : Bernstein relève son objectif de cours de 654 $ à 661 $
* Sherwin-Williams Co SHW.N : RBC relève son objectif de cours de 376 $ à 391 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* 3M MMM.N : Deutsche Bank ramène son objectif de cours de 181 $ à 171 $
* 3M Co MMM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $
* 3M Co MMM.N : RBC ramène son objectif de cours de 134 $ à 133 $
* 3M Co MMM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 160 $ à 165 $
* AEP AEP.O : BMO ramène son objectif de cours de 141 $ à 138 $
* AEP AEP.O : Raymond James relève son objectif de cours de 138 $ à 143 $
* Affirm Holdings Inc AFRM.O : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; objectif
de cours de 75 $
* Agco Corporation AGCO.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 132 $ à 136 $
* Airbnb ABNB.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 136 $ à 178 $
* Airbnb ABNB.O : Wells Fargo relève sa recommandation d'une pondération égale à une
surpondération
* Alaska Air Group Inc ALK.N : BMO relève son objectif de cours de 42 $ à 55 $
* Alaska Air Group Inc ALK.N : Raymond James relève son objectif de cours de 50 $ à 60 $
* Albemarle ALB.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 210 $ à 245 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : BMO relève son objectif de cours de 400 $ à 410 $
* Amplitude Inc AMPL.O : BofA Global Research ramène son objectif de cours de 20 $ à 10 $
* Anaptysbio ANAB.O : Barclays ramène l'objectif de cours de 79 $ à 63 $
* Anaptysbio Inc ANAB.O : UBS ramène son objectif de cours de 90 $ à 60 $
* Antero Midstream Corp AM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 20,00 $ à 26,00 $
* Antero Midstream Corp AM.N : Morgan Stanley relève sa recommandation de sous-pondérer à
pondération égale
* Apollo Global Management Llc APO.N : Morgan Stanley ramène son objectif de cours de 181,00 $ à
165,00 $
* Appfolio Inc APPF.O : KBW ramène son objectif de cours de 290 $ à 233 $
* Ares Management Corp ARES.N : Morgan Stanley ramène son objectif de cours de 178,00 $ à 163,00 $
* Atlantic Union Bankshares Corp AUB.N : Piper Sandler ramène son objectif de cours de 47,5 $ à 45
$
* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : RBC ramène son objectif de cours de 35 $ à 31 $
* AXT Inc AXTI.O : B. Riley relève son objectif de cours de 21 $ à 72 $
* Biogen Inc BIIB.O : UBS relève son objectif de cours de 185 $ à 225 $
* Biogen Inc BIIB.O : UBS relève sa recommandation de neutre à acheter
* Block Inc XYZ.N : BMO initie une couverture avec une note de performance du marché; objectif de
cours de 74 $
* BOK Financial Corp BOKF.O : KBW relève son objectif de cours de 135 $ à 140 $
* BOK Financial Corp BOKF.O : Raymond James relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $
* BOK Financial Corp BOKF.O : RBC relève son objectif de cours de 136 $ à 145 $
* BOK Financial Corp BOKF.O : Stephens relève son objectif de cours de 132 $ à 144 $
* Booking Holdings Inc BKNG.O : Benchmark ajuste son objectif de cours de 5600 $ à 220 $
pour refléter le fractionnement d'actions
* Booking Holdings Inc BKNG.O : TD Cowen ajuste son objectif de cours de 6000 $ à 240 $
pour refléter la division d'actions
* Boston Scientific Corp. BSX.N : Barclays ramène son objectif de cours de 124 $ à 100 $
* Brightspire Capital Inc BRSP.N : BTIG relève sa recommandation de neutre à acheter
* Brookfield Asset Management Ltd. BAM.N : Morgan Stanley ramène son objectif de cours de 63,00 $ à
62,00 $
* Calix Inc CALX.N : Northland Capital abaisse sa recommandation de "surperformer" à "performance
de marché"
* Capital One Financial COF.N : Barclays relève son objectif de cours de 226 $ à 250 $
* Capital One Financial COF.N : Deutsche Bank ramène son objectif de cours de 256 $ à 250 $
* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : BofA Global Research relève son objectif de cours de 307 $ à 330
$
* Chime Financial Inc CHYM.O : BMO initie une couverture avec une note de surperformance; objectif
de cours de 30 $
* Coastalsouth Bancshares Inc COSO.N : Stephens relève son objectif de cours de 28 $ à 30 $
* Corteva, Inc. CTVA.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 86 $ à 89 $
* Coursera Inc COUR.N : Morgan Stanley reprend la couverture avec une note de pondération égale;
objectif de cours de 8,50 $
* D.R. Horton Inc DHI.N : Barclays relève son objectif de cours de 128 $ à 140 $
* D.R. Horton Inc DHI.N : BTIG relève son objectif de cours de 182 $ à 188 $
* D.R. Horton Inc DHI.N : KBW relève son objectif de cours de 163 $ à 175 $
* D.R. Horton Inc DHI.N : RBC relève son objectif de cours de 117 $ à 123 $
* D.R. Horton Inc DHI.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 140 $ à 150 $
* D.R. Horton Inc DHI.N : UBS relève son objectif de cours de 193 $ à 206 $
* D.R. Horton Inc. DHI.N : Barclays relève son objectif de cours de 128 $ à 140 $
* D.R. Horton, Inc. DHI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 147 $ à 170 $
* Danaher Corp DHR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 240 $ à 245 $
* Danaher Corp DHR.N : TD Cowen ramène son objectif de cours de 245 $ à 240 $
* Danaher Corp DHR.N : UBS ramène son objectif de cours de 270 $ à 250 $
* Danaher Corporation DHR.N : Wells Fargo ramène son objectif de cours de 240 $ à 212 $
* Datadog Inc DDOG.O : BofA Global Research ramène son objectif de cours de 215 $ à 170 $
* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 23 $ à 30 $
* Denali Therapeutics Inc DNLI.O : Leerink Partners ramène son objectif de cours de 40 $ à 35 $
* Diamondrock Hospitality Company DRH.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $
* Draftkings Inc DKNG.O : BTIG ramène l'objectif de cours de 35 $ à 28 $
* Driven Brands Holdings Inc DRVN.O : William Blair abaisse sa recommandation à "performance de
marché"
* Dt Midstream, Inc. DTM.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 139,00 $ à 165,00 $
* Dt Midstream, Inc. DTM.N : Morgan Stanley relève sa recommandation de sous-pondérer à pondération
égale
* Dte Energy Co DTE.N : BMO relève son objectif de cours de 148 $ à 152 $
* Duke Energy Corp DUK.N : BMO ramène son objectif de cours de 143 $ à 139 $
* Dynatrace Inc DT.N : BofA Global Research ramène son objectif de cours de 64 $ à 48 $
* East West Bancorp Inc EWBC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 135 $ à 150 $
* East West Bancorp Inc EWBC.O : KBW relève son objectif de cours de 135 $ à 140 $
* East West Bancorp Inc EWBC.O : UBS relève son objectif de cours de 125 $ à 138 $
* Enersys ENS.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 190 $ à 220 $
* Equifax Inc. EFX.N : Wells Fargo ramène son objectif de cours de 240 $ à 230 $
* Expedia Group Inc EXPE.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 260 $ à 285 $
* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Jefferies ramène son objectif de cours de 55 $ à 37 $
* First Tracks Biotherapeutics TRAX.O : Barclays initie une couverture avec une note de
surpondération
* First Tracks Biotherapeutics TRAX.O : Barclays initie une couverture avec un objectif de
cours de 40 $
* Fiserv Inc FISV.O : BMO initie la couverture avec une note de performance du marché; objectif de
cours de 65 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : BTIG ramène son objectif de cours de 177 $ à 137 $
* GE Aerospace GE.N : BNP Paribas relève son objectif de cours de 290 $ à 300 $
* GE Aerospace GE.N : Morgan Stanley ramène son objectif de cours de 425,00 $ à 400,00 $
* GE Vernova Inc GEV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 714 $ à 820 $
* General Electric Co GE.N : UBS ramène son objectif de cours de 357 $ à 350 $
* Genuine Parts Co GPC.N : Truist Securities ramène son objectif de cours de 127 $ à 124 $
* Genuine Parts Co GPC.N : UBS ramène son objectif de cours de 135 $ à 125 $
* Gitlab Inc GTLB.O : BofA Global Research ramène son objectif de cours de 58 $ à 27 $
* Gitlab Inc GTLB.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation d'"acheter" à "neutre"
* Global Payments Inc GPN.N : BMO initie une couverture avec une note de performance du marché;
objectif de cours de 76 $
* Green Plains Inc. GPRE.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 16 $ à 18 $
* Halliburton HAL.N : HSBC relève son objectif de cours de 40 $ à 46 $
* Halliburton Co HAL.N : Citigroup relève son objectif de cours de 45 $ à 47 $
* Halliburton Co HAL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 40,00 $ à 42,00 $
* Halliburton Co HAL.N : Stifel relève son objectif de cours de 36 $ à 43 $
* Halliburton Co HAL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 40 $ à 48 $
* Halliburton Co HAL.N : zephirin Group relève son objectif de cours de 30,00 $ à 31,00 $
* Halliburton Co. HAL.N : Barclays relève son objectif de cours de 29 $ à 37 $
* Hamilton Lane Incorporated HLNE.O : Morgan Stanley ramène son objectif de cours de 159,00 $ à
141,00 $
* Hancock Whitney Corp HWC.O : Stephens relève son objectif de cours de 75 $ à 79 $
* Harmony Biosciences HRMY.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 62 $ à 72 $
* Hilton Worldwide HLT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 350 $ à 390 $
* Home Bancorp Inc HBCP.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de surpondérer à neutre
* Home Bancorp Inc HBCP.O : Raymond James relève son objectif de cours de 64 $ à 69 $
* Host Hotels & Resorts, Inc. HST.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 20 $ à
23 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $
* Ingredion Incorporated INGR.N : Oppenheimer ramène son objectif de cours de 130 $ à 126 $
* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : BMO relève son objectif de cours de 80 $ à 93 $
* Interactive Brokers Group Inc. IBKR.O : Barclays relève son objectif de cours de 85 $ à 93 $
* International Flavors & Fragrances IFF.N : Oppenheimer ramène son objectif de cours de 97 $ à 88
$
* International Seaways Inc INSW.N : BTIG relève son objectif de cours de 80 $ à 90 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : Raymond James ramène son objectif de cours de 615 $ à 577 $
* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : TD Cowen ramène son objectif de cours de 660 $ à 585 $
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 215 $ à 225 $
* Jfrog Ltd FROG.O : BofA Global Research ramène son objectif de cours de 75 $ à 60 $
* Jones Lang LaSalle Inc JLL.N : UBS relève son objectif de cours de 425 $ à 445 $
* KKR & Co. Inc KKR.N : Morgan Stanley ramène son objectif de cours de 177,00 $ à 153,00 $
* Lockheed Martin Corp LMT.N : Bernstein relève son objectif de cours de 654 $ à 661 $
* Manhattan Associates Inc MANH.O : Citigroup ramène son objectif de cours de 208 $ à 177 $
* Manhattan Associates Inc MANH.O : Raymond James ramène son objectif de cours de 230 $ à 190 $
* Manhattan Associates Inc MANH.O : Stifel ramène son objectif de cours de 225 $ à 200 $
* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 189 $ à
180 $
* Marriott MAR.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 400 $ à 410 $
* Mastercard MA.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; objectif de cours de
605 $
* McKesson Corp MCK.N : UBS ramène son objectif de cours de 1 012 $ à 1 000 $
* Merck & Co Inc MRK.N : Leerink Partners ramène son objectif de cours de 129 $ à 127 $
* Monarch Casino & Resort Inc MCRI.O : Jefferies relève son objectif de cours de 103 $ à 113 $
* Monarch Casino & Resort Inc MCRI.O : Macquarie relève son objectif de cours de 108 $ à
120 $
* Monarch Casino & Resort Inc MCRI.O : Stifel relève son objectif de cours de 97 $ à 102 $
* Monarch Casino & Resort Inc MCRI.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 120 $ à
125 $
* Monarch Casino & Resort, Inc. MCRI.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 97 $
à 99 $
* Mongodb Inc MDB.O : BofA Global Research ramène son objectif de cours de 400 $ à 350 $
* MSCI Inc MSCI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 670 $ à 700 $
* MSCI Inc MSCI.N : Raymond James relève son objectif de cours de 700 $ à 730 $
* MSCI Inc MSCI.N : UBS relève son objectif de cours de 710 $ à 720 $
* MSCI Inc. MSCI.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 694 $ à 729 $
* MSCI Inc. MSCI.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 545 $ à 650 $
* Murphy USA Inc MUSA.N : Jefferies relève son objectif de cours de 400 $ à 475 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : BofA Global Research ramène son objectif de cours de 112 $ à 109 $
* National Health Investors Inc NHI.N : Truist Securities ramène son objectif de cours de 92 $ à 89
$
* National Health Investors, Inc. NHI.N : Wells Fargo ramène son objectif de cours de 86 $
à 84 $
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 160 $ à 170
$
* New Jersey Resources Corp NJR.N : Raymond James relève son objectif de cours de 55 $ à 60 $
* Nexpoint Residential Trust NXRT.N : Deutsche Bank ramène son objectif de cours de 33 $ à 27 $
* Nextera Energy Inc NEE.N : BMO relève son objectif de cours de 95 $ à 99 $
* Nicolet Bankshares, Inc NIC.N : Piper Sandler ramène son objectif de cours de 185 $ à 183 $
* Northern Trust NTRS.O : Barclays relève son objectif de cours de 160 $ à 176 $
* Northern Trust Corp NTRS.O : Barclays relève son objectif de cours de 160 $ à 176 $
* Northern Trust Corp NTRS.O : KBW relève son objectif de cours de 146 $ à 157 $
* Northern Trust Corp NTRS.O : RBC relève son objectif de cours de 159 $ à 178 $
* Northern Trust Corp NTRS.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 155 $ à 176 $
* Northern Trust Corporation NTRS.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 150 $ à
175 $
* Northrop Grumman NOC.N : TD Cowen ramène son objectif de cours de 720 $ à 680 $
* Northrop Grumman Corp. NOC.N : Morgan Stanley ramène son objectif de cours de 765,00 $ à 745,00 $
* Northwest Natural Holding Co NWN.N : BTIG relève son objectif de cours de 55 $ à 61 $
* OFG Bancorp OFG.N : KBW relève son objectif de cours de 43 $ à 48 $
* OFG Bancorp OFG.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 44 $ à 50 $
* OFG Bancorp OFG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 43 $ à 45 $
* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Jefferies relève son objectif de cours de 210 $ à 230 $
* Oxford Industries Inc OXM.N : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 36 $ à 51 $
* PayPal PYPL.O : BMO initie la couverture avec une note de performance du marché; objectif de
cours de 52 $
* Penguin Solutions PENG.O : Barclays relève son objectif de cours de 23 $ à 27 $
* Prologis Inc PLD.N : Citigroup relève son objectif de cours de 145 $ à 165 $
* Prologis Inc PLD.N : Mizuho relève son objectif de cours de 143 $ à 150 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : Jefferies ramène son objectif de cours de 124 $ à 98 $
* Prudential Financial Inc PRU.N : Jefferies abaisse sa recommandation d'"acheter" à "conserver"
* Prudential Financial Inc PRU.N : Mizuho ramène son objectif de cours de 101 $ à 96 $
* Qorvo Inc. QRVO.O : Barclays relève son objectif de cours de 95 $ à 100 $
* Quest Diagnostics DGX.N : Barclays relève son objectif de cours de 225 $ à 230 $
* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 235 $ à 240 $
* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 220 $ à 225 $
* Quest Diagnostics Inc DGX.N : UBS relève son objectif de cours de 210 $ à 220 $
* Range Resources Corp RRC.N : Mizuho relève son objectif de cours de 49 $ à 55 $
* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 147 $ à 171 $
* Ridgepost Capital Inc RPC.N : Morgan Stanley ramène son objectif de cours de 13,00 $ à 11,00 $
* Roblox RBLX.N : Deutsche Bank ramène son objectif de cours de 115 $ à 85 $
* Royal Caribbean Group RCL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 330 $ à 310 $
* Rtx Corp RTX.N : Morgan Stanley ramène son objectif de cours de 235,00 $ à 220,00 $
* Rtx Corp RTX.N : UBS ramène son objectif de cours de 209 $ à 199 $
* Ryman Hospitality Properties, Inc. RHP.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de
105 $ à 114 $
* Saia Inc SAIA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 500 $ à 550 $
* SBA Communications Corp SBAC.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 193 $ à 247 $
* SBA Communications Corp SBAC.O : Truist Securities relève sa recommandation de "conserver" à
"acheter"
* Sherwin-Williams Co SHW.N : RBC relève son objectif de cours de 376 $ à 391 $
* Shift4 Payments, Inc FOUR.N : BMO initie la couverture avec une note de performance du marché;
objectif de cours de 50 $
* Skyworks Solutions, Inc. SWKS.O : Barclays relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $
* Snowflake Inc SNOW.N : BofA Global Research ramène son objectif de cours de 275 $ à 195 $
* SS&C Technologies Holdings Inc SSNC.O : RBC ramène son objectif de cours de 99 $ à 89 $
* Starbucks SBUX.O : Mizuho relève son objectif de cours de 95 $ à 105 $
* Steel Dynamics Inc STLD.O : BMO relève son objectif de cours de 195 $ à 240 $
* Steel Dynamics Inc STLD.O : Citigroup relève son objectif de cours de 180 $ à 255 $
* Steel Dynamics Inc STLD.O : Keybanc relève son objectif de cours de 190 $ à 241 $
* Steel Dynamics, Inc. STLD.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 207 $ à 235 $
* Sunrun Inc. RUN.O : Barclays ramène son objectif de cours de 23 $ à 14 $
* Synchrony Financial SYF.N : Barclays relève son objectif de cours de 82 $ à 93 $
* Synchrony Financial SYF.N : BTIG abaisse sa recommandation d'acheter à neutre
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : RBC ramène son objectif de cours de 195 $ à 175 $
* the Blackstone Group Inc BX.N : Morgan Stanley ramène son objectif de cours de 215,00 $ à 184,00
$
* The Carlyle Group L.P. CG.O : Morgan Stanley ramène son objectif de cours de 71,00 $ à 66,00 $
* The New York Times Company NYT.N : BofA Global Research initie une couverture avec une note
neutre
* The New York Times Company NYT.N : BofA Global Research initie une couverture avec un objectif de
cours de 84,00 $
* Toast Inc TOST.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; objectif de cours de
35 $
* Tpg, Inc. TPG.O : Morgan Stanley ramène son objectif de cours de 67,00 $ à 60,00 $
* Tractor Supply Co TSCO.O : Jefferies ramène son objectif de cours de 60 $ à 51 $
* Tractor Supply Co TSCO.O : Mizuho ramène son objectif de cours de 58 $ à 50 $
* Tractor Supply Co TSCO.O : Telsey Advisory Group ramène son objectif de cours de 63 $ à 52 $
* Tractor Supply Co TSCO.O : Truist Securities ramène son objectif de cours de 55 $ à 44 $
* Tractor Supply Co TSCO.O : UBS ramène son objectif de cours de 55 $ à 44 $
* Tractor Supply Company TSCO.O : Wells Fargo ramène son objectif de cours de 55 $ à 47 $
* Tradeweb Markets Inc TW.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 195 $ à 197 $
* Twilio Inc TWLO.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 110 $ à 190 $
* Twilio Inc TWLO.N : BofA Global Research relève sa recommandation de "sous-performance" à "achat"
* UnitedHealth UNH.N : Argus Research relève sa note à "acheter" et son objectif de cours à 400 $
* UnitedHealth UNH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 371 $ à 380 $
* UnitedHealth UNH.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 345 $ à 400 $
* UnitedHealth UNH.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 385 $ à 405 $
* UnitedHealth UNH.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 403 $ à 420 $
* UnitedHealth UNH.N : RBC relève son objectif de cours de 361 $ à 400 $
* UnitedHealth UNH.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 370 $ à 395 $
* UnitedHealth Group UNH.N : Barclays relève son objectif de cours de 327 $ à 373 $
* UnitedHealth Group UNH.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 304 $ à 360 $
* UnitedHealth Group Inc UNH.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 375,00 $ à 395,00 $
* UnitedHealth Group Incorporated UNH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 370
$ à 397 $
* UnitedHealth Group, Inc. UNH.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 385 $ à 405 $
* Valmont Industries Inc VMI.N : Stifel relève son objectif de cours de 497 $ à 541 $
* Vicor Corp VICR.O : Needham relève son objectif de cours de 180 $ à 260 $
* Visa Inc V.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; objectif de cours de 365
$
* W.R. Berkley Corporation WRB.N : Wells Fargo ramène son objectif de cours de 66 $ à 64 $
* Walmart Inc WMT.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 135,00 $ à 140,00 $
* Warner Music Group Corp. WMG.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 37,00 $ à 38,00 $
* Waterbridge Infrastructure WBI.N : Morgan Stanley relève sa recommandation de pondération égale à
surpondérer
* Western Digital Corporation WDC.O : Barclays relève son objectif de cours de 325 $ à 405 $
* Wintrust Financial Corp WTFC.O : KBW relève son objectif de cours de 156 $ à 162 $
* Wintrust Financial Corp WTFC.O : RBC relève son objectif de cours de 175 $ à 185 $
* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Stephens relève son objectif de cours de 160 $ à 168 $
* Wintrust Financial Corporation WTFC.O : Barclays relève son objectif de cours de 185 $ à 190 $
* Wisdomtree Inc WT.N : Raymond James initie la couverture avec une note de surperformance;
objectif de cours de 20 $
* XPO Inc XPO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 250 $ à 275 $
* Zions Bancorporation ZION.O : Barclays relève son objectif de cours de 68 $ à 72 $
* Zions Bancorporation Na ZION.O : Argus Research relève son objectif de cours de 66 $ à 70 $
* Zions Bancorporation Na ZION.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 62 $ à 67 $
* Zscaler Inc ZS.O : Morgan Stanley ramène son objectif de cours de 200,00 $ à 155,00 $
* Zscaler Inc ZS.O : Morgan Stanley abaisse sa recommandation de surpondérer à pondération égale