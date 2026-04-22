Taxe SEC: pourquoi vos ventes d’actions US coûtent (légèrement) plus cher en 2026

information fournie par Le Particulier • 22/04/2026 à 20:07

Taxe SEC de retour depuis le 4 avril 2026: discrète mais incontournable, elle touche tous les investisseurs américains, avec des effets très variables. ( crédit photo : Getty Images )

Sommaire:

Qu’est-ce que la «taxe SEC»?

Un calcul proportionnel, dès le premier dollar

Un impact différent pour les très grosses transactions

Qu’est-ce que la «taxe SEC»?

Contrairement à ce que son appellation peut laisser penser, la «taxe SEC» n’est pas un impôt classique. Il s’agit en réalité d’une redevance prévue par la section 31 du Securities Exchange Act de 1934. Son objectif est de financer le budget de fonctionnement du régulateur des marchés financiers américains, la Securities and Exchange Commission (SEC).

Cette contribution vise à assurer le bon fonctionnement et la supervision des marchés financiers US. En pratique, ce sont les intermédiaires financiers (courtiers, banques, plateformes) qui s’acquittent de cette taxe. Ils peuvent ensuite la répercuter, directement ou indirectement, dans les frais appliqués à leurs clients (SEC fee). Ainsi, même si elle est peu visible, elle peut in fine être supportée par l’investisseur.

Autre point important: cette taxe ne s’applique pas à toutes les opérations. Elle concerne les ventes de titres (actions, ETF…), et non les achats. Ceci la rend donc encore plus discrète pour l’épargnant.

Un calcul proportionnel, dès le premier dollar

Le 27 février dernier, la SEC a cependant annoncé dans un communiqué le relèvement de cette contribution à 20,60 dollars par million de dollars échangés, après une période durant laquelle elle était tombée à zéro. Une confusion fréquente consiste à croire que cette taxe ne concerne que les transactions dépassant le million de dollars. C’est une erreur: le montant de «20,60 $ par million» n’est qu’une base de calcul. La taxe est proportionnelle et s’applique dès le premier dollar vendu.

Prenons un exemple concret. Un investisseur vend pour 10.000 dollars d’actions Microsoft. Son courtier paiera donc environ 0,21 dollar au titre de la taxe SEC. Ce montant est automatiquement prélevé par le courtier lors de la transaction, puis reversé au régulateur. À cette échelle, le coût est donc quasiment imperceptible. Libre au courtier d’assumer cette charge supplémentaire ou de la remettre sur les épaules de l’investisseur.

Un impact différent pour les très grosses transactions

La situation est différente pour certains acteurs de marché, notamment les traders (très) actifs, les fonds d’investissement ou encore les stratégies à forte rotation de portefeuille. Sur des volumes de plusieurs millions, voire milliards de dollars, le montant cumulé de la taxe peut devenir significatif.

Elle peut alors avoir quelques effets indirects, comme une légère réduction de la fréquence des transactions ou un arbitrage en défaveur des stratégies les plus court-termistes. Pour autant, il convient de relativiser: à ces niveaux, la taxe reste trop faible pour modifier en profondeur le fonctionnement des marchés financiers.

Pour l’investisseur européen, c’est surtout un rappel que l’accès au marché le plus liquide du monde implique de contribuer, même modestement, à sa régulation.