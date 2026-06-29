 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-3M Co, Nike, Primoris Services
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 13:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment 3M Co, Nike et Primoris Services.

POINTS FORTS

* 3M Co MMM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 170 à 175 dollars

* Bio-Techne Corp TECH.O : Citigroup relève son objectif de cours de 70 à 73 dollars

* Nike Inc NKE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 47 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Qualcomm QCOM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 170 $ à 210 $

Voici un résumé des recommandations d'analyse sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 170 $ à 175 $

* Albertsons Companies Inc ACI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 22 $ à 17 $

* Albertsons Companies Inc ACI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 21 $ à 18 $

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 54 $ à 67 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 510 $ à 470 $

* Applied Aerospace & Defense Inc AADX.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Applied Aerospace & Defense Inc AADX.N : Jefferies lance sa couverture avec un objectif de 25 $

* Applied Aerospace & Defense Inc AADX.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Applied Aerospace & Defense Inc AADX.N : Stifel lance sa couverture avec un objectif de cours de 24 $

* Biogen BIIB.O : Needham relève son objectif de cours de 255 $ à 256 $

* Bio-Techne Corp TECH.O : Citigroup abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Bio-Techne Corp TECH.O : Citigroup relève son objectif de cours de 70 $ à 73 $

* Comcast Corp CMCSA.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 35,50 $ à 32 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 185 $ à 170 $

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une note « neutre »

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : JP Morgan lance sa couverture avec un objectif de 11,7 $

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « conserver »; objectif de cours: 250 $

* Innio NV INIO.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours de 44 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Citigroup relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 34 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : RBC lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 35 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : Wells Fargo lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : Wells Fargo lance sa couverture avec un objectif de cours de 32 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 34 $

* McCormick & Co. MKC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 57 $ à 55 $

* Nike Inc NKE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 47 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Needham relève son objectif de cours de 537 $ à 575 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 116 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Qualcomm QCOM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 170 $ à 210 $

* Quantinuum Inc QNT.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 90 $

* Quantinuum Inc QNT.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 97 $

* Quantinuum Inc QNT.O : Mizuho lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours de 90 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Needham relève son objectif de cours de 183 $ à 235 $

* Sunshine Silver Mining & Refining Co SSMR.N : Citigroup lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Sunshine Silver Mining & Refining Co SSMR.N : Citigroup lance sa couverture avec un objectif de cours de 18 $

* Synaptics Incorporated SYNA.O : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Synaptics Incorporated SYNA.O : Barclays relève son objectif de cours de 110 $ à 135 $

* Terawulf Inc WULF.O : Citigroup lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 36 $

* Western Digital Corp WDC.O : Melius Research lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 1 050 $

Valeurs associées

3M
163,960 USD NYSE -2,39%
ALBERTSONS CO RG-A
13,590 USD NYSE -1,27%
ALLEGRO MICRO
57,8900 USD NASDAQ -3,77%
ALNYLAM PHARMA
291,3700 USD NASDAQ -0,61%
BIO-TECHNE
71,0000 USD NASDAQ +0,42%
BIOGEN
216,0300 USD NASDAQ +6,97%
COMCAST-A
23,1700 USD NASDAQ +2,12%
CONSTELLATION BRD-A
146,260 USD NYSE +1,22%
GRAPHIC PACKGNG
11,005 USD NYSE +0,87%
INNIO HOLD
37,2900 USD NASDAQ -2,48%
LEVI STRAUSS RG-A
24,570 USD NYSE +2,38%
LIFTOFF MOBILE
27,3850 USD NASDAQ +6,23%
MCCORMIC NON VTG
51,060 USD NYSE +5,50%
NIKE -B-
40,755 USD NYSE -0,43%
PRAXIS PRECIS
327,7900 USD NASDAQ -0,02%
PRIMORIS SVCS
93,070 USD NYSE -2,64%
QUALCOMM
189,3900 USD NASDAQ -7,57%
QUANTINUUM RG-A
75,5700 USD NASDAQ +5,43%
REVOLUTION MEDIC
182,0800 USD NASDAQ +2,19%
SYNAPTICS
121,0000 USD NASDAQ -3,68%
TERAWULF
25,8300 USD NASDAQ -0,88%
WESTERN DIGITAL
586,4500 USD NASDAQ -13,17%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/06/2026 à 13:02:19.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
29,5 +7,19%
CAC 40
8 360,98 -0,28%
Pétrole Brent
72,51 -3,11%
SOITEC
120,5 +5,38%
HAFFNER ENERGY
0,233 +7,37%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank