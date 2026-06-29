TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-3M Co, Nike, Primoris Services

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Lundi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment 3M Co, Nike et Primoris Services.

POINTS FORTS

* 3M Co MMM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 170 à 175 dollars

* Bio-Techne Corp TECH.O : Citigroup relève son objectif de cours de 70 à 73 dollars

* Nike Inc NKE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 47 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Qualcomm QCOM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 170 $ à 210 $

Voici un résumé des recommandations d'analyse sur les entreprises américaines publiées lundi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 3M Co MMM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 170 $ à 175 $

* Albertsons Companies Inc ACI.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 22 $ à 17 $

* Albertsons Companies Inc ACI.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 21 $ à 18 $

* Allegro Microsystems Inc ALGM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 54 $ à 67 $

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 510 $ à 470 $

* Applied Aerospace & Defense Inc AADX.N : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »

* Applied Aerospace & Defense Inc AADX.N : Jefferies lance sa couverture avec un objectif de 25 $

* Applied Aerospace & Defense Inc AADX.N : Stifel lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Applied Aerospace & Defense Inc AADX.N : Stifel lance sa couverture avec un objectif de cours de 24 $

* Biogen BIIB.O : Needham relève son objectif de cours de 255 $ à 256 $

* Bio-Techne Corp TECH.O : Citigroup abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Bio-Techne Corp TECH.O : Citigroup relève son objectif de cours de 70 $ à 73 $

* Comcast Corp CMCSA.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 35,50 $ à 32 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 185 $ à 170 $

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : JP Morgan lance la couverture du titre avec une note « neutre »

* Graphic Packaging Holding Co GPK.N : JP Morgan lance sa couverture avec un objectif de 11,7 $

* Honeywell Aerospace Inc HONA.O : TD Cowen lance sa couverture avec une recommandation « conserver »; objectif de cours: 250 $

* Innio NV INIO.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours de 44 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Citigroup relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : Jefferies lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 34 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : RBC lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 35 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : Wells Fargo lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : Wells Fargo lance sa couverture avec un objectif de cours de 32 $

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : Barclays lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »

* Liftoff Mobile Inc LFTO.O : Barclays lance sa couverture avec un objectif de cours de 34 $

* McCormick & Co. MKC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 57 $ à 55 $

* Nike Inc NKE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 52 $ à 47 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Needham relève son objectif de cours de 537 $ à 575 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 105 $ à 116 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Qualcomm QCOM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 170 $ à 210 $

* Quantinuum Inc QNT.O : Jefferies lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 90 $

* Quantinuum Inc QNT.O : JP Morgan lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer »; objectif de cours: 97 $

* Quantinuum Inc QNT.O : Mizuho lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours de 90 $

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Needham relève son objectif de cours de 183 $ à 235 $

* Sunshine Silver Mining & Refining Co SSMR.N : Citigroup lance sa couverture avec une recommandation « Achat »

* Sunshine Silver Mining & Refining Co SSMR.N : Citigroup lance sa couverture avec un objectif de cours de 18 $

* Synaptics Incorporated SYNA.O : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* Synaptics Incorporated SYNA.O : Barclays relève son objectif de cours de 110 $ à 135 $

* Terawulf Inc WULF.O : Citigroup lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 36 $

* Western Digital Corp WDC.O : Melius Research lance sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 1 050 $