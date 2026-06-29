Wall Street ouvre en hausse, entre tech et géopolitique

Le drapeau américain flotte derrière un panneau de Wall Street à New York le 22 avril 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, profitant d'un rebond de la tech après une semaine mitigée, les investisseurs tablant dans le même temps sur une accalmie entre Téhéran et Washington après un regain de tensions au cours du week-end.

Dans les premiers échanges, le Nasdaq - qui rassemble les valeurs technologiques - prenait 0,79%. L'indice élargi S&P 500 gagnait 0,47% et le Dow Jones progressait de 0,32%.

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