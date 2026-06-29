 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street ouvre en hausse, entre tech et géopolitique
information fournie par AFP 29/06/2026 à 15:46

Le drapeau américain flotte derrière un panneau de Wall Street à New York le 22 avril 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Le drapeau américain flotte derrière un panneau de Wall Street à New York le 22 avril 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, profitant d'un rebond de la tech après une semaine mitigée, les investisseurs tablant dans le même temps sur une accalmie entre Téhéran et Washington après un regain de tensions au cours du week-end.

Dans les premiers échanges, le Nasdaq - qui rassemble les valeurs technologiques - prenait 0,79%. L'indice élargi S&P 500 gagnait 0,47% et le Dow Jones progressait de 0,32%.

Nasdaq

Valeurs associées

S&P GLOBAL
408,120 USD NYSE -0,04%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
31,58 +14,75%
CAC 40
8 378,42 -0,08%
Pétrole Brent
73 -2,46%
SOITEC
115,5 +1,01%
STELLANTIS
4,9555 -1,36%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank