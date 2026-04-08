TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-3M, CME Group, TransDigm Group

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux Etats-Unis, dont 3M, CME Group et TransDigm Group.
FAITS MARQUANTS
* 3M Co MMM.N : RBC réduit son objectif de cours à 125 dollars contre 136 dollars
* CME Group Inc CME.O : KBW reprend la couverture avec la note "market perform"; PT $305
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Roth MKM passe d'achat à neutre
* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Roth MKM passe de "acheter" à "neutre".
* Transdigm Group Inc TDG.N : TD Cowen réduit le prix cible de 1 565 $ à 1 450 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* 3M Co MMM.N : RBC réduit le cours cible de 136 à 125 dollars
* Abbott Laboratories ABT.N : Barclays augmente le prix cible de 142 $ à 144 $
* Academy Sports and Outdoors ASO.O : Barclays relève l'objectif de cours à 55 $ contre 49 $ auparavant
* Academy Sports and Outdoors, Inc. ASO.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 52 $ à 56 $
* Advanced Drainage Systems Inc WMS.N : RBC réduit le prix cible de 205 $ à 181 $
* Advanced Drainage Systems Inc. WMS.N : Barclays réduit le prix cible de 198 $ à 181 $
* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : Jefferies réduit le prix cible de 385 $ à 349 $
* Aig, Inc. AIG.N : Barclays réduit le prix cible à 78 $ contre 79 $
* Airo Group Holdings Inc AIRO.O : BTIG passe de "achat" à "neutre".
* Akari Therapeutics Plc AKTX.O : Maxim Group passe de "acheter" à "conserver".
* Allstate Corp. ALL.N : Barclays augmente le prix cible de 207 $ à 208 $
* Ametek AME.N : RBC relève le prix cible de 257 à 259 dollars
* Amgen Inc AMGN.O : Truist Securities relève le prix cible de 319 à 325 dollars
* Amphastar Pharmaceuticals, Inc AMPH.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 23$ contre 30
* Apa Corporation APA.O : RBC augmente le prix cible de 29 $ à 45 $
* Apollo APO.N : Jefferies ramène le cours cible de 145 à 115 dollars
* Apollo Global Management, Inc. APO.N : Barclays réduit le prix cible à 125 $ contre 131 $
* Aramark ARMK.N : UBS augmente le prix cible à 48 $ contre 47 $
* Arcbest Corp ARCB.O : Citigroup relève le cours cible de 107 à 122 dollars
* Ares Management Corp ARES.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 114 $ contre 142 $
* Ares Management Corporation ARES.N : Barclays réduit le prix cible à 127 $ contre 138 $
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Barclays augmente le prix cible de 262 $ à 275 $
* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : Citigroup réduit le prix cible à 212$ de 260
* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : Stephens réduit le prix cible à 254 $ contre 277 $
* AT&T Inc T.N : BNP Paribas ramène le cours de l'action de "surperformance" à "neutre"; l'objectif de cours
est ramené de 30 $ à 28 $
* Ati Inc ATI.N : TD Cowen augmente le prix cible à 170$ de 150
* Atkore Inc ATKR.N : RBC réduit le cours cible de 71 $ à 66 $
* Atmos Energy ATO.N : Barclays relève le cours cible à 184 $ contre 167 $
* Autonation AN.N : Citigroup réduit le prix cible à 269 $ contre 280 $
* Autonation AN.N : Stephens ramène le cours cible à 220 $, contre 232 $ auparavant
* Axon Enterprise Inc AXON.O : TD Cowen ramène le cours cible à 825 $, contre 950 $ auparavant
* Axos Financial Inc AX.N : Jefferies relève le cours cible à 110 $, contre 105 $ auparavant
* Badger Meter Inc BMI.N : RBC relève le cours cible de 191 $ à 197 $
* BlackRock BLK.N : Jefferies ramène le cours cible de 1 351 $ à 1 199 $
* BlackRock BLK.N : KBW réduit le prix cible de 1 340 $ à 1 150 $
* BlackRock Inc BLK.N : Barclays réduit le prix cible à 1290 $ contre 1350 $
* Blackstone BX.N : Jefferies réduit le prix cible à 143 $ contre 161 $
* Blackstone Inc. BX.N : Barclays réduit le prix cible à 124 $ contre 126 $
* Blue Owl Capital Inc. OWL.N : Barclays réduit son objectif de cours à 9$ contre 11
* Boeing BA.N : TD Cowen ramène le cours cible à 250 $, contre 270 $ auparavant
* Boston Scientific Corp BSX.N : Citigroup réduit le cours cible à 87 $, contre 94 $
* Boyd Gaming Corp BYD.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 87,00 $ contre 86,00 $
* Broadcom Inc AVGO.O : Seaport Research Partners passe de "achat" à "neutre".
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies réduit le prix cible de 51 $ à 45 $
* Brown & Brown, Inc. BRO.N : Barclays réduit le prix cible à 72 $ de 80
* Builders Firstsource Inc. BLDR.N : Barclays réduit le prix cible à 114 $ de 124 $
* Builders Firstsource, Inc. BLDR.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 87$ de 120
* Cadrenal Therapeutics Inc CVKD.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible à 13$ de 32
* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 34,00 $ à partir de 32,00 $
* California Resources Corp CRC.N : RBC augmente le prix cible de 70 $ à 87 $
* Carlyle Group Inc CG.O : Jefferies réduit le prix cible de 65 $ à 53 $
* Carpenter Technology Corp CRS.N : TD Cowen relève le cours cible de 380 à 430 dollars
* Carrier Global Corp CARR.N : RBC réduit le cours cible de 74 $ à 68 $
* Cathay General Bancorp CATY.O : Jefferies relève le cours cible de 60 $ à 65 $
* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Barclays relève l'objectif de cours à 351 $ contre 317 $
* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : KBW reprend la couverture avec une note de performance du marché; PT $300
* CF Industries CF.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 95,00 $ à 135,00 $
* Ch Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Citigroup réduit le prix cible à 191 $ de 202 $
* Champion Homes, Inc. SKY.N : Barclays réduit le prix cible de 111 $ à 106 $
* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : Baird augmente le prix cible de 197 $ à 200 $
* Charles Schwab Corp SCHW.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance
* Charles Schwab Corp SCHW.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de prix de 110
* Charles Schwab Corp SCHW.N : Raymond James relève le prix cible de 121 $ à 128 $
* Charles Schwab Corp SCHW.N : UBS réduit le prix cible de 125 $ à 119 $
* Chord Energy Corp CHRD.O : RBC augmente le prix cible de 128 $ à 180 $
* Chord Energy Corporation CHRD.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 136 $ à 175 $
* Church & Dwight Co. CHD.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 110 $ à 105 $
* Citigroup C.N : Jefferies augmente le prix cible de 135 $ à 140 $
* Citizens Financial CFG.N : Jefferies relève le cours cible de 70 à 75 dollars
* Clean Harbors Inc CLH.N : Citigroup relève le cours à acheter de neutre; augmente le cours cible à 346 $ de
302 $
* CME Group Inc CME.O : KBW reprend la couverture avec une note de performance du marché; PT 305 $
* CME Group Inc. CME.O : Barclays augmente le prix cible de 344 $ à 312 $
* Cms Energy Corporation CMS.N : Barclays relève le prix cible de 79 $ à 81 $
* Coinbase Global, Inc. COIN.O : Barclays réduit le prix cible à 140 $ contre 148 $
* Colgate-Palmolive Co CL.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 92 $ contre 96 $
* Colgate-Palmolive Company CL.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 100 $ à 92 $
* Compass Inc. COMP.N : Barclays réduit le prix cible à 12 $ contre 15 $
* Conocophillips COP.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 154 $ à 157 $
* Conocophillips COP.N : RBC relève le prix cible de 118 à 152 dollars
* Conocophillips COP.N : Truist Securities relève le prix cible de 124 à 127 $
* Constellation Brands, Inc. STZ.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 180 $ contre 165 $
* Cooper Companies Inc COO.O : Citigroup réduit le prix cible de 87 $ à 80 $
* Corebridge Financial Inc. CRBG.N : Barclays réduit le prix cible de 33 $ à 30 $
* Corning GLW.N : Mizuho relève le cours cible à 160 $, contre 155 $ auparavant
* CSX Corp CSX.O : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; augmente le cours cible de 41 $ à 44 $
* Cullen/Frost Bankers Inc CFR.N : Jefferies augmente le prix cible de 100 $ à 120 $
* D.R. Horton Inc. DHI.N : Barclays ramène le prix cible de 129 à 128 dollars
* D.R. Horton, Inc. DHI.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 147 $ contre 155 $
* Danaher Corp DHR.N : Jefferies réduit le prix cible à 240 $ contre 265 $
* Deere & Co DE.N : Jefferies relève la note de "sous-performance" à "conserver".
* Dell Technologies Inc. DELL.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 205,00 $ contre 172,00 $
auparavant
* Devon Energy Corp DVN.N : RBC relève l'objectif de cours à 59 $, contre 46 $ auparavant
* Diamondback Energy Inc FANG.O : RBC relève le cours cible de 173 $ à 240 $
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Roth MKM réduit le prix cible à neutre à partir d'achat
* Diamondback Energy Inc FANG.O : Roth MKM augmente le PT à 200 $ de 180
* Direct Digital Holdings Inc DRCT.O : Benchmark augmente le prix cible de 2 à 8 $
* Dominion Energy D.N : Barclays relève le prix cible de 63 à 66 dollars
* Dover Corp DOV.N : RBC ramène le cours cible de 244 $ à 225 $
* Dow Inc DOW.N : Citigroup relève le cours cible de 40 à 48 dollars
* Doximity Inc DOCS.N : Evercore ISI ramène la note de "surperformance" à "en ligne"; ramène l'objectif de
cours de 30 $ à 25 $.
* Dte Energy Co DTE.N : Jefferies augmente le prix cible à 170$ de 153
* Duke Energy Corporation DUK.N : Barclays relève l'objectif de cours à 143 $ contre 127 $
* East West Bancorp Inc EWBC.O : Jefferies ramène le cours cible à 135 $, contre 140 $ auparavant
* Elevance Health ELV.N : Evercore ISI initie une couverture avec une note en ligne; PT 345
* Emerson EMR.N : RBC réduit le prix cible de 176 $ à 161 $
* Enphase Energy ENPH.O : Barclays réduit le prix cible de 35 $ à 31 $
* EOG Resources Inc EOG.N : RBC augmente le prix cible de 138 $ à 175 $
* EOG Resources, Inc. EOG.N : Wells Fargo relève le cours cible de 155 $ à 199 $
* EQT Corp EQT.N : RBC augmente le prix cible de 64 $ à 69 $
* Equitable Holdings Inc. EQH.N : Barclays réduit le prix cible à 49 $ contre 57 $
* Esab Corp ESAB.N : Stifel réduit le prix cible à 138 $ contre 158 $
* Expand Energy Corp EXE.O : RBC augmente le prix cible de 138 $ à 145 $
* F&G Annuities & Life Inc. FG.N : Barclays réduit le prix cible de 31 $ à 27 $
* Ferguson Enterprises Inc. FERG.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 285 $ à 260 $
* Fifth Third Bancorp FITB.O : Jefferies relève le prix cible de 55 à 60 dollars
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours de 2340 $ à 2154 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Deutsche Bank passe de "achat" à "conserver".
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies relève le PT de 1 900 $ à 2 000 $
* FirstEnergy Corp. FE.N : Barclays relève l'objectif de cours de 50 à 53 dollars
* Flowserve Corp FLS.N : RBC réduit le prix cible de 96 $ à 93 $
* Fortive Corp FTV.N : RBC réduit le prix cible de 65 $ à 59 $
* Fortune Brands Innovations, Inc. FBIN.N : Barclays réduit le prix cible à 43 $ contre 55 $
* Freshpet Inc FRPT.O : TD Cowen passe de "conserver" à "acheter".
* Freshpet, Inc. FRPT.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 90 $ à 78 $
* Gatx Corp GATX.N : Citigroup passe de neutre à acheter; augmente l'objectif de cours de 210 $ à 211 $.
* GE Aerospace GE.N : TD Cowen réduit le prix cible de 350 $ à 330 $
* General Dynamics Corp GD.N : Deutsche Bank ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"; ramène le
cours de l'action de 404 $ à 387 $
* General Mills, Inc. GIS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 35 $ à 33 $
* Gilead GILD.O : Truist Securities augmente le prix cible à 155 $ contre 152 $
* Glaukos Corp GKOS.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 135 $ contre 125 $ auparavant
* Global Payments Inc GPN.N : RBC réduit le prix cible de 97 $ à 82 $
* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : UBS réduit le cours cible de 90 $ à 81 $
* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Citigroup réduit le prix cible à 420 $ de 490
* Haemonetics Corp HAE.N : Citigroup réduit le prix cible de 70 $ à 64 $
* Hamilton Lane Inc HLNE.O : KBW réduit le prix cible à 120 $ de 170
* Heico Corp HEI.N : TD Cowen réduit le cours cible de 350 $ à 310 $
* Hims & Hers HIMS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 21,00 $ de 23,00 $
* Houlihan Lokey Inc HLI.N : KBW réduit l'objectif de cours à 177 $ contre 214 $
* Humacyte Inc. HUMA.O : Barclays réduit le prix cible de 3,5 $ à 1,5 $
* Humana HUM.N : Mizuho réduit le prix cible à 258 $ contre 310 $
* IBM IBM.N : Stifel ramène le cours cible à 290 $, contre 340 $ auparavant
* Idacorp Inc IDA.N : Barclays augmente le prix cible à 159 $ contre 149 $
* Idex Corp IEX.N : RBC ramène le cours cible de 244 $ à 225 $
* Infinity Natural Resources Inc INR.N : RBC augmente le cours cible de 23 $ à 27 $
* Inhibrx Biosciences Inc INBX.O : Stifel initie la couverture avec une note d'achat; PT 150
* Insmed Inc INSM.O : Mizuho réduit le prix cible de 206 $ à 202 $
* Insmed Incorporated INSM.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 245 $ à 220 $
* Installed Building Products, Inc. IBP.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 340 $ à 285 $
* Insulet Corp PODD.O : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; le cours cible est ramené de 338 $ à 230 $
* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : KBW reprend la couverture avec une note de performance du marché; PT
75
* Interactive Brokers Group Inc. IBKR.O : Barclays augmente le prix cible de 83 $ à 85 $
* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance; PT 190
* Intercontinental Exchange Inc. ICE.N : Barclays augmente le prix cible de 193 $ à 198 $
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Baird réduit le prix cible de 243 $ à 230 $
* IRhythm Technologies, Inc. IRTC.O : Citigroup réduit le prix cible à 155 $, contre 214 $ auparavant
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Benchmark augmente le prix cible de 220 $ à 230 $
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Citigroup relève le PT à 228 $ contre 221 $
* J&J JNJ.N : Citigroup relève le prix cible de 274 $ à 285 $
* Jackson Financial Inc. JXN.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 136 $ contre 138 $
* Kemper Corp KMPR.N : UBS réduit le prix cible de 56 $ à 48 $
* Keurig DR Pepper Inc. KDP.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 37 $ de 40
* Kimberly-Clark Corporation KMB.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 100 $ de 110
* KKR KKR.N : Jefferies réduit le prix cible à 115 $ contre 132 $
* Klaviyo Inc KVYO.N : Baird réduit le prix cible à 31 $ contre 34 $
* Kura Sushi USA Inc KRUS.O : Barclays relève l'objectif de cours à 68 $ contre 60 $
* Las Vegas Sands Corp LVS.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 67,00 $ contre 66,00 $
* Latham Group, Inc. SWIM.O : Barclays réduit l'objectif de cours à 7 $ contre 8 $
* Lazard Inc LAZ.N : KBW ramène la note de "surperformance" à "performance du marché"; ramène l'objectif de
cours de 62 $ à 47 $.
* Lazard Inc LAZ.N : UBS réduit le prix cible de 48 $ à 45 $
* Leidos LDOS.N : Jefferies réduit le prix cible à 185 $ contre 215 $
* Lennar Corp. LEN.N : Barclays réduit son objectif de cours à 80 $ contre 85 $
* Lennar Corporation LEN.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 90 $ de 100
* Lennox International Inc LII.N : RBC réduit le prix cible de 587 $ à 485 $
* Levi Strauss & Co LEVI.N : UBS augmente le prix cible de 33 $ à 34 $
* Lincoln Electric Holdings Inc LECO.O : Stifel réduit le prix cible à 264 $ de 300
* Lincoln National Corp. LNC.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 42 $ contre 44 $
* Lithia & Driveway LAD.N : Citigroup réduit le prix cible à 326 $ contre 366 $
* Lockheed Martin Corp LMT.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 630 à 640 dollars
* Louisiana-Pacific Corp LPX.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 90 $ contre 104 $
* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : Barclays réduit le prix cible à 369 $ de 435
* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : JP Morgan réduit le prix cible à 396 $ contre 439 $
* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance; PT 350
* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : UBS réduit le prix cible de 406 $ à 380 $
* LPL Financial Holdings Inc LPLA.O : UBS passe de neutre à acheter.
* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 255 $, contre 250 $ auparavant
* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Roth MKM abaisse le prix cible de "acheter" à "neutre
* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Roth MKM augmente le prix cible de 29 $ à 32 $
* Maplight Therapeutics Inc MPLT.O : Needham initie une couverture avec une note d'achat; PT 37 $
* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance; PT $195
* Marsh & Mclennan Cos. MRSH.N : Barclays réduit le prix cible de 209 $ à 206 $
* Masco Corp. MAS.N : Barclays réduit le prix cible de 71 $ à 65 $
* Masco Corporation MAS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 70 $ de 85
* Matador Resources Co MTDR.N : RBC augmente le prix cible de 60 $ à 77 $
* Matador Resources Co MTDR.N : Roth MKM réduit le cours à neutre à partir d'achat
* Matador Resources Co MTDR.N : Roth MKM augmente le prix cible de 52 $ à 65 $
* MDU Resources Group, Inc. MDU.N : BofA Global Research augmente le PO de 22,00 $ à 23,00 $
* Metlife, Inc. MET.N : Barclays réduit le prix cible de 92 $ à 89 $
* MGM Resorts International MGM.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 34,00 $ à 35,00 $
* Miami International Holdings Inc MIAX.N : KBW reprend la couverture avec la note market perform
* Miami International Holdings Inc MIAX.N : KBW reprend la couverture avec un objectif de cours de 40
* Micron Technology Inc MU.O : UBS relève le cours cible de 510 à 535 dollars
* Moelis & Co MC.N : KBW réduit le cours cible à 64 $, contre 80 $ auparavant
* Moelis & Co MC.N : UBS réduit le prix cible à 58 $ contre 59 $
* Mohawk Industries Inc. MHK.N : Barclays réduit le prix cible à 96 $ de 121
* Mohawk Industries, Inc. MHK.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 125 $ à 105 $
* Molson Coors Beverage Company TAP.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 52 $ à 45 $
* Monster Beverage Corporation MNST.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 90 $ à 85 $
* MSCI Inc MSCI.N : Raymond James réduit le prix cible à 700 $ contre 710 $
* Nasdaq Inc NDAQ.O : KBW reprend la couverture avec la note "market perform"; objectif de prix 92
* Nasdaq, Inc. NDAQ.O : Barclays relève le prix cible de 115 $ à 116 $
* Navan Inc NAVN.O : Morgan Stanley ajoute le titre à sa liste de choix
* Nextera Energy, Inc. NEE.N : Barclays relève le cours cible de 85 à 89 dollars
* Norfolk Southern Corp NSC.N : Citigroup relève le prix cible de 300 $ à 313 $
* Northern Oil and Gas Inc NOG.N : RBC relève le cours cible de 30 $ à 35 $
* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Mizuho réduit le prix cible à 27 $ contre 28 $
* Nutanix Inc NTNX.O : Northland Capital réduit le prix cible de 53 $ à 43 $
* ONEOK Inc OKE.N : JP Morgan relève le cours cible à 91 $ contre 85 $
* Owens Corning OC.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 125 $ contre 155 $
* Owens Corning Inc. OC.N : Barclays réduit le prix cible à 135 $ contre 138 $
* P&G PG.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 142 $ contre 150 $
* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 77 $ contre 48 $
* Par Pacific Holdings Inc PARR.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 63 à 72 dollars
* PayPal PYPL.O : Citigroup relève le cours cible de 42 $ à 48 $
* Penn Entertainment Inc. PENN.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 15,00 à 16,00
* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 193$ contre 200
* Pepsico PEP.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 172 $ contre 176 $
* Perella Weinberg Partners PWP.O : KBW abaisse l'objectif de cours à 21 $ contre 23 $
* Perella Weinberg Partners PWP.O : KBW relève la note de "performance du marché" à "surperformance".
* Permian Resources Corp PR.N : RBC relève le cours cible de 20 $ à 27 $
* Permian Resources Corp PR.N : Roth MKM passe d'achat à neutre.
* Permian Resources Corp PR.N : Roth MKM augmente le prix cible de 20 $ à 22 $.
* Phillips 66 PSX.N : Barclays augmente le prix cible à 177 $ de 158 $
* Phillips 66 PSX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 188 $ contre 161 $
* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève le cours cible de 168 à 177 dollars
* PJT Partners Inc PJT.N : KBW ramène le cours cible à 166 $, contre 180 $ auparavant
* PJT Partners Inc PJT.N : KBW relève la note de "performance du marché" à "surperformance".
* PJT Partners Inc PJT.N : UBS relève le cours cible de 151 à 152 dollars
* PNC Financial Services PNC.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 255 $ contre 250 $ auparavant
* Polaris Inc PII.N : Citigroup réduit le cours cible à 58 $ contre 71 $
* Pool Corporation POOL.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 215 $, au lieu de 230
* Post Holdings, Inc. POST.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 110$ contre 120
* Ppl Corp PPL.N : Barclays augmente le prix cible à 41$ contre 40
* Principal Financial Group PFG.O : Barclays réduit le prix cible à 84 $ contre 85 $
* Propetro Holding Corp PUMP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 13 à 15 dollars
* Prudential Financial Inc. PRU.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 110 $ contre 119 $
* Pultegroup Inc. PHM.N : Barclays réduit le prix cible de 115 à 112 dollars
* Pultegroup, Inc. PHM.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 132 $ de 150
* Qnity Electronics Inc Q.N : Mizuho augmente le prix cible à 150$ de 145
* R C M Technologies Inc RCMT.O : Benchmark relève le cours cible de 32 $ à 36 $
* Range Resources Corp RRC.N : RBC augmente le cours cible de 44 $ à 50 $
* Raymond James Financial RJF.N : Barclays ramène le cours cible à 174 $, contre 196 $ auparavant
* Raymond James Financial Inc RJF.N : UBS réduit le prix cible à 158 $ contre 176 $
* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 62,00 $ à 63,00 $
* Red Violet Inc RDVT.O : B. Riley réduit le prix cible de 75 $ à 65 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Bernstein réduit le prix cible de 925 $ à 921 $
* Reinsurance Group of America, Incorporated RGA.N : Barclays augmente le prix cible à 256 $, contre 245 $
auparavant
* Relay Therapeutics Inc. RLAY.O : Barclays relève le prix cible à 21 $, contre 17 $ auparavant
* Reviva Pharmaceuticals Holdings Inc RVPH.O : Maxim Group ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"
* Robinhood Markets Inc HOOD.O : KBW reprend la couverture avec une note de performance du marché; PT 75
* Robinhood Markets, Inc. HOOD.O : Barclays réduit le prix cible de 124 $ à 89 $
* Rocket Lab Corp RKLB.O : TD Cowen réduit le prix cible de 100 $ à 90 $
* Roper Technologies Inc ROP.O : RBC réduit le prix cible de 398 $ à 393 $
* Royal Caribbean Group RCL.N : JP Morgan ramène le cours cible à 341 $, contre 376 $ auparavant
* Royal Caribbean Group RCL.N : Mizuho réduit le prix cible à 377 $ contre 379 $
* RPM International Inc RPM.N : Mizuho augmente le prix cible de 111 $ à 125 $
* Ryan Specialty Holdings RYAN.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 41 $ contre 45 $
* Ryan Specialty Holdings Inc RYAN.N : UBS réduit le prix cible à 59 $ contre 65 $
* Saia Inc SAIA.O : Citigroup réduit le prix cible à 428 $ contre 442 $
* SEI Investments Co SEIC.O : KBW réduit le cours cible à 95 $ contre 107 $
* Simply Good Foods Co SMPL.O : Stephens réduit le prix cible de 36 $ à 24 $
* Skyward Specialty Insurance Group, Inc. SKWD.O : Barclays réduit le prix cible de 63 $ à 57 $
* SM Energy Co SM.N : RBC augmente le prix cible de 29 $ à 40 $
* SM Energy Co SM.N : Roth MKM réduit le prix cible à neutre de "buy"; augmente le prix cible à 33$ de 24
* Soleno Therapeutics Inc SLNO.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 100 $ à 53 $
* Soleno Therapeutics, Inc. SLNO.O : H.C. Wainwright passe d'achat à neutre.
* Southstate Bank Corp SSB.N : Jefferies augmente le prix cible de 110 $ à 115 $
* Standardaero, Inc. SARO.N : La CIBC réduit le prix cible de 39 $ à 38 $
* Stanley Black & Decker, Inc. SWK.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 82 $ à 75 $
* Stepstone Group, Inc STEP.O : Barclays augmente le prix cible à 61 $ contre 55 $
* Stifel Financial Corp SF.N : UBS réduit le prix cible de 100 $ à 89 $
* Stryker Corp SYK.N : Citigroup ramène le cours cible à 385 $, contre 420 $ auparavant
* Summit Therapeutics Inc SMMT.O : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; PT 45
* T Rowe price Group Inc TROW.O : Jefferies réduit le prix cible de 107 $ à 91 $
* T Rowe price Group Inc TROW.O : KBW réduit le prix cible à 95 $ de 110
* Talos Energy Inc TALO.N : Roth MKM passe de "achat" à "neutre"; relève l'objectif de cours de 13 $ à 16 $.
* Taylor Morrison Home Corp. TMHC.N : Barclays réduit le prix cible de 70 $ à 68 $
* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Leerink Partners ramène la note de "surperformance" à
"performance du marché".
* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours de 58 $ à 53 $
* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : William Blair réduit la note à "performance du marché".
* Textron Inc TXT.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 110 $ contre 95
* the Campbell'S Company CPB.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 18$ de 20
* le groupe Carlyle Inc. CG.O : Barclays réduit le prix cible de 68 $ à 67 $
* charles Schwab Corporation SCHW.N : Barclays réduit le prix cible de 126 à 117 $
* clorox Company CLX.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 110 $, contre 125 $ auparavant
* the Estee Lauder Companies Inc. EL.N : Wells Fargo réduit le cours cible à 110 dollars, contre 125 dollars
auparavant: Wells Fargo réduit le prix cible de 90 $ à 75 $
* greenbrier Companies GBX.N : BofA Global Research réduit le PO à 43,00 $ de 49,00
* the Hartford Financial Services Group, Inc. HIG.N : Barclays réduit le PT à 159$ de 162
* j.M. Smucker Company SJM.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 135 $ à 125 $
* procter & Gamble Company PG.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 158 $, contre 177 $ auparavant
* scotts Miracle-Gro Company SMG.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 75 $ à 72 $
* the Travelers Companies, Inc. TRV.N : Barclays augmente le prix cible à 331 $ de 312 $
* vita Coco Company, Inc. COCO.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 63 $ à 60 $
* T-Mobile TMUS.O : Moffettnathanson passe de neutre à acheter; augmente l'objectif de cours de 230 $ à 254 $.
* Toll Brothers Inc. TOL.N : Barclays réduit le prix cible de 116 $ à 115 $
* Topbuild Corp. BLD.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 475 $ contre 525 $
* TPG Inc TPG.O : Jefferies réduit le prix cible à 42 $ contre 58 $
* Tradeweb Markets Inc TW.O : KBW reprend la couverture avec une note de surperformance; PT 145
* Tradeweb Markets Inc TW.O : Raymond James augmente le prix cible de 138 $ à 147 $
* Tradeweb Markets Inc. TW.O : Barclays réduit le prix cible de 122 $ à 121 $
* Transdigm Group Inc TDG.N : TD Cowen réduit le prix cible de 1 565 $ à 1 450 $
* Trex Company, Inc. TREX.N : Barclays réduit le prix cible de 39 $ à 35 $
* Truist Financial Corp TFC.N : Jefferies augmente le prix cible de 35 $ à 42 $
* Twfg Inc TWFG.O : UBS ramène le cours cible de 34 $ à 31 $
* Union Pacific Corp UNP.N : Citigroup relève le cours cible de 270 à 285 dollars
* UnitedHealth UNH.N : HSBC relève la note de "réduire" à "conserver"; relève l'objectif de cours de 255 $ à
300 $.
* USA Compression Partners LP USAC.N : Mizuho relève le prix cible à 28 $ contre 25 $ auparavant
* Valero Energy VLO.N : Barclays relève l'objectif de cours à 261 $ contre 184 $ auparavant
* Valero Energy Corp VLO.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 263 $, contre 236 $ auparavant
* Veralto Corp VLTO.N : RBC réduit le prix cible à 98 $ contre 102 $
* Vertiv Holdings Co VRT.N : RBC augmente le prix cible de 266 $ à 302 $
* Viridian Therapeutics Inc VRDN.O : Truist Securities réduit le prix cible de 40 $ à 36 $
* Vital Farms Inc VITL.O : TD Cowen passe de "achat" à "conserver"; ramène l'objectif de cours de 25 $ à 16 $.
* Voya Financial VOYA.N : Barclays réduit le prix cible de 92 $ à 87 $
* W R Berkley Corp WRB.N : UBS réduit l'objectif de cours à 69 $ contre 71 $
* Wabtec Corp WAB.N : Citigroup augmente le prix cible à 292 $ de 283 $
* Walt Disney Co DIS.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 130 $ contre 140 $
* Watts Water Technologies Inc WTS.N : RBC réduit le prix cible de 337 $ à 318 $
* Wesco International Inc WCC.N : RBC augmente le prix cible de 335 $ à 340 $
* Western Alliance Bancorp WAL.N : Truist Securities réduit le prix cible de 98 $ à 90 $
* Westlake Corp WLK.N : Citigroup augmente le prix cible à 145 $ contre 130 $
* Willscot Holdings Corp WSC.O : UBS initie une couverture avec une note neutre et un objectif de
cours de 19 $.
* Wingstop Inc WING.O : TD Cowen réduit le prix cible de 285 $ à 175 $
* Wintrust Financial Corp WTFC.O : Jefferies augmente le prix cible de 165 $ à 170 $
* Ww Grainger GWW.N : RBC réduit le cours cible de 1207 $ à 1172 $
* Xylem Inc XYL.N : RBC réduit le prix cible à 157 $ contre 162 $
* Zions Bancorporation Na ZION.O : Jefferies relève le cours cible de 65 à 70 dollars
* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : RBC réduit le prix cible de 55 $ à 49 $