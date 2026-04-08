Eramet affirme conserver le soutien de ses principaux actionnaires

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‌Eramet a déclaré mercredi ​que ses principaux actionnaires avaient renouvelé leur confiance ​dans la direction et leur ​soutien à ⁠la stratégie de redressement ‌du groupe minier français en difficulté, après ​des ‌informations de presse indiquant ⁠que la famille Duval, son principal actionnaire, envisage ⁠de ‌céder sa participation.

Selon un ⁠communiqué, les principaux ‌actionnaires ont ⁠confirmé leur intention de voter ⁠en ‌faveur des résolutions nécessaires ​lors ‌de la prochaine assemblée générale en mai ​et restent pleinement engagés dans ⁠la réussite de l'augmentation de capital d'Eramet.

(Rédigé par Augustin Turpin et Gus Trompiz; édité par Benoit ​Van Overstraeten)