Cessez-le-feu en Iran: une vague de soulagement traverse les marchés mondiaux

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Chute du pétrole, rebond des Bourses, détente sur les taux: une vague de soulagement traverse les marchés mondiaux mercredi, saluant à l'unisson l'annonce d'une trêve de deux semaines entre les États-Unis et l'Iran en échange d'une réouverture du détroit d'Ormuz.

"Le cessez-le-feu qui vient d'être annoncé est nettement favorable aux marchés, car il réduit directement le risque d'un choc d'inflation et de croissance alimenté par le pétrole", résume Stephen Dover, directeur du Franklin Templeton Institute, du gestionnaire d'actifs du même nom.

La situation reste toutefois fragile, le ministre iranien des Affaires étrangères a évoqué mercredi des "violations du cessez-le-feu" par Israël au Liban lors d'un appel avec le commandant des forces armées du Pakistan, médiateur de la fragile trêve entre les Etats-Unis et l'Iran.

"L'Iran se retirera de l'accord si Israël continue de violer le cessez-le-feu dans son attaque contre le Liban", a rapporté l'agence de presse iranienne Tasnim, citant une source bien informée.

"Il est encourageant de voir les marchés conserver leurs gains malgré (ces) informations", note ainsi Fawad Razaqzada, analyste de marché pour Forex.com, "ce qui aurait, selon certaines sources, poussé l’Iran à interrompre le passage des pétroliers via le détroit d'Ormuz".

Le pétrole dévisse

Principal canal de transmission des risques d'inflation à l'économie, le prix du pétrole chute avec la perspective de la réouverture du détroit d'Ormuz, par où transite 20% de la production mondiale.

Le Brent de la mer du Nord dévissait de 13,24% à 94,80 dollars le baril vers 15H45 GMT, et le WTI américain plongeait de 15,56% à 95,38 dollars le baril. A ce rythme, les deux références mondiales se dirigent vers leur plus forte chute en une séance depuis l'éclatement de la crise du Covid-19 début 2020.

"La chute massive du prix du pétrole montre que les investisseurs sont prêts à parier sur la réouverture du détroit d'Ormuz", souligne Kathleen Brooks, directrice de recherche à XTB.

"Les perturbations physiques et logistiques ne disparaîtront pas du jour au lendemain", tempère Ray Sharma-Ong, d'Aberdeen Investments.

Les Bourses mondiales ravies

L'annonce du "cessez-le-feu a entraîné un changement notable de ton sur les marchés", note M. Razaqzada, avec un retour fulgurant de l'appétit pour le risque.

A la Bourse de New York, le Dow Jones (+2,61%), l'indice Nasdaq (+2,82%) et l'indice élargi S&P 500 (+2,37%) grimpaient à l'unisson vers 15H45 GMT.

En Europe, les places européennes ont terminé sur un fort rebond. La Bourse de Paris s'est envolée de 4,49% et Francfort de 5,06%, quand Madrid a gagné 3,94%, Milan 3,70% et Londres 2,51%.

"On est typiquement dans un phénomène de FOMO (l'acronyme anglais pour la peur de passer à côté de la bonne affaire, NDLR): les investisseurs reviennent rapidement à l'achat pour ne pas rater le mouvement", souligne Antoine Andreani.

Les compagnies aériennes mondiales profitent du climat ambiant, à l'image de Delta Air Lines (+6,29%) ou American Airlines (+7,72%) vers 15H45 GMT à Wall Street, ou encore Air France/KLM (+11,26%), Ryanair (+10,61%) ou Lufthansa (+10,27%) à la clôture en Europe.

A l'inverse, les compagnies pétrolières plongent, Chevron lâchant 5,23%, ExxonMobil 5,53% et ConocoPhillips 5,74% à la Bourse de New York vers 15H45 GMT. Equinor (-12,12%), Eni (-5,57%) ou Shell (-4,21%) ont terminé sur une chute en Europe.

Les taux d'intérêt souverains chutent

L'annonce du cessez-le-feu a provisoirement dissipé les risques d'une réaction en chaîne menant au relèvement des taux d'intérêt et au ralentissement de la croissance: coût du pétrole, inflation, besoin de réduire la masse monétaire en circulation au péril de l'activité...

Libérés de cette menace, les taux d'emprunt des dettes souveraines européennes baissent fortement.

Référence en Europe, le taux d'emprunt de la dette allemande à dix ans tombait à 2,93% mercredi contre 3,08% la veille, une très forte variation pour ce marché.

Son équivalent français passait à 3,58% contre 3,78% la veille et le britannique descendait à 4,71% contre 4,90% la veille.