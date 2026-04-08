ExxonMobil prévoit un repli d'environ 6% de sa production de pétrole au 1er trimestre

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le géant américain des hydrocarbures ExxonMobil a indiqué mercredi dans un document boursier que les perturbations causées par la guerre au Moyen-Orient allaient réduire d'environ 6% sa production mondiale de pétrole au premier trimestre, par rapport au trimestre précédent.

Vers 15H05 GMT, l'action ExxonMobil chutait de 5,36% à la Bourse de New York.

Précisant que ses actifs au Moyen-Orient génèrent habituellement environ 20% de sa production mondiale d'or noir, le groupe explique notamment que des attaques menées au Qatar par l'Iran en représailles à l'offensive israélo-américaine lancée le 28 février avaient endommagé deux trains de transport de gaz naturel liquéfié (GNL) dans lesquels il détient une participation.

Ces trains ont représenté environ 3% de l'activité "Upstream" (exploration et production) d'ExxonMobil en 2025.

Par ailleurs, le groupe dispose d'infrastructures de raffinage (Downstream) et chimiques en Arabie saoudite - également visée par des projectiles iraniens -, représentant environ 5% de sa capacité mondiale de production.

Le conflit, qui affecte également l'approvisionnement en brut de plusieurs de ses implantations en Asie-Pacifique, devrait réduire la production mondiale de sa branche Produits énergétiques d'environ 2% au premier trimestre, par rapport au quatrième trimestre 2025.

Sans donner un chiffre total concernant l'impact financier anticipé pour le groupe, ExxonMobil précise que la hausse des prix du brut aurait un effet positif de 1,9 à 2,3 milliards de dollars au premier trimestre et celle des prix du gaz de 200 à 600 millions de dollars. Les cours des hydrocarbures ont flambé depuis le début du conflit.

Mais la baisse des volumes "Upstream" en conséquence du conflit devrait peser à hauteur de 300 à 500 millions de dollars au premier trimestre.

Concernant la branche Produits énergétiques, la baisse des volumes devrait représenter entre 100 et 300 millions de dollars tandis que d'autres éléments non détaillés causer entre 600 et 800 millions de manque-à-gagner.

Selon un calcul de l'AFP, cela représente au total entre 1 et 1,6 milliard de dollars.

De plus, du fait du décalage entre la vente des hydrocarbures sur le marché des dérivés et l'inscription dans les comptes une fois les produits livrés, le groupe s'attend à un impact négatif compris entre 3,5 et 4,9 milliards de dollars au premier trimestre du fait de la forte hausse des cours.

"Les effets de calendrier varient d'un trimestre sur l'autre en suivant l'évolution et la magnitude des prix", explique ExxonMobil, indiquant que cela se résorbe par la suite "générant constamment un bénéfice net".