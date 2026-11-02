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TotalEnergies ne prévoit pas de pénurie de gaz en Europe cet hiver
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 14:00

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L'Europe ne connaîtra pas de pénurie de gaz cet hiver mais devra payer plus cher pour garantir un approvisionnement suffisant, a expliqué lundi Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies

TTEF.PA .

"L'idée d'une pénurie de gaz est erronée", a-t-il déclaré lors d'une présentation du rapport annuel de TotalEnergies sur les scénarios d’évolution du système énergétique mondial, ajoutant que l'Europe ne prenait conscience de ses besoins en stockage de gaz qu'après que les marchés eurent misé sur la fin de la guerre en Iran dès l'été.

(Dominique Patton et Dimitri Rhodes, rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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